Serie B DAZN 2a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Si scaldano i motori della Serie BKT con la seconda giornata [abbonati da qui] oramai alle porte. Antipasto il match tra ChievoVerona e Salernitana alle 14.15, alle 16.15 invece altre 7 gare: l’Empoli capolista cerca il bis contro l’insidioso Monza, per la Spal invece impegno casalingo con il Cosenza. La Reggina esordisce al Granillo contro il Pescara, l’Ascoli, dopo il k.o. in Coppa, riceve il Lecce. Anche il Frosinone a caccia di riscatto contro un’altra capolista, il Venezia, al Penzo. La Reggiana attesa a Chiavari dalla Virtus Entella. Per il Pordenone trasferta veneta in casa del Vicenza posticipata alle ore 18:15. Domenica Pisa-Cremonese e Cittadella-Brescia.

Su DAZN [abbonati da qui] riparte anche Zona Gol, il programma interamente dedicato alla Serie BKT che farà rivivere agli appassionati tutte le emozioni delle partite del campionato cadetto dal primo all’ultimo minuto con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.

La Serie B targata DAZN sarà disponibile con anche via satellite sul canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 3 OTTOBRE 2020

ore 14:15 Serie B 2a Giornata: Chievo Verona vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

Due dirette concorrenti per la promozione, due squadre che ripartono quest'anno con lo stesso obiettivo: il Chievo ci prova con la continuità di Aglietti, la Salernitana si è affidata invece a Castori. I precedenti ufficiali fra le due squadre a Verona sono 9: 5 i successi gialloblu (ultimo 2-0 nella Serie BKT 2019/20), 2 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1997/98) e 2 vittorie granata (ultima 1-0, dopo overtime nella coppa Italia 2015/16). Fuori casa Salernitana a porta aperta da 17 partite consecutive, per un totale di 27 gol al passivo. Ultima porta inviolata nell’1-0 a Trapani il 22 settembre 2019, in B. Tra Alfredo Aglietti e Fabrizio Castori 6 precedenti tecnici ufficiali, con coach gialloblu in vantaggio per 3 successi a 2, con 1 pareggio a completare il bilancio.



Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Giorgio Basile

Tornare subito in Serie A: questo è l'obiettivo del Lecce, che ha confermato gran parte della squadra dello scorso anno, affidando il compito a Eugenio Corini. Il primo impegno in trasferta è sul campo dell'Ascoli. Nelle Marche i confronti ufficiali tra bianconeri e giallorossi sono 20: in bilancio 11 vittorie dell’Ascoli (ultima 1-0 nella Serie B 2018/19), 6 pareggi (ultimo 2-2 dopo supplementari nella Coppa Italia 2016/17, qualificazione ai rigori 7-6 per i salentini) e 3 successi del Lecce (ultimo 5-2 nella I Divisione Lega Pro 2013/14). Inedita la sfida tecnica fra Valerio Bertotto ed Eugenio Corini. Squadre di Corini sempre in gol contro i marchigiani su 4 incroci: 5 gol totali per le sue formazioni.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino

È solo la seconda giornata ma potenzialmente può essere già uno scontro diretto. Dopo la precoce eliminazione ai playoff dello scorso anno, l'Empoli tenta un nuovo assalto alla A; il Monza, invece, sembra unanimemente candidato ad essere la sorpresa dell'anno. Nei 13 confronti ufficiali al Castellani tra le due squadre il bilancio è di 8 successi azzurri (ultimo 4-2 nella serie B 2000/01), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1984/85) e 3 affermazioni brianzole (ultima 1-0 nella C-1 1990/91). Empoli sempre vittorioso negli ultimi 7 incroci in Toscana sul Monza, con biancorossi usciti indenni l’ultima volta il 4 novembre 1990, vittoria 1-0 in C-1 con rete decisiva di Gigi Di Biagio e Empoli che quel giorno schierava, fra gli 11 titolari, Eusebio Di Francesco, oggi coach del Cagliari. Monza imbattuto fuori casa da 13 partite ufficiali, di cui 10 vinte e 3 pareggiate. Ultimo k.o. il 18 agosto 2019, 1-3 a Firenze dai viola, Coppa Italia. I biancorossi segnano da 16 gare esterne consecutive, 38 gol totali ed ultimo stop nello 0-1 a Viterbo, l’8 maggio 2019, finale di Coppa Italia di Serie C. I brianzoli non subiscono gol in partite ufficiali da 244’: ultima rete subita da Tassi al 26’ in Monza-Arezzo 1-1, 22 febbraio scorso, in C, da cui si sommano i residui 64’ di quella gara e le intere contro Spal (0-0 in B) e Triestina (3-0 in Coppa Italia). Tra Alessio Dionisi e Cristian Brocchi 5 incroci tecnici ufficiali, con coach biancorosso che conduce per 3 successi ad 1, con 1 pareggio a completare i conti.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Pietro Scognamiglio

Ambizioni importanti per la Reggina, per riportare in Serie A una piazza importante. Una campagna acquisti di rilievo, con Jeremy Menez come fiore all'occhiello. Per il debutto casalingo l'avversario è il Pescara, sulla cui panchina torna Massimo Oddo, per ripetere la cavalcata del 2016. Al Granillo i confronti ufficiali fra le due squadre sono 17: in bilancio 12 successi amaranto (ultimo 4-2 nella Serie B 2011/12), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 1997/98) e 2 affermazioni abruzzesi (ultima 4-2 nella Serie B 2013/14). Reggina senza successi interni, in gare di Serie B, da 9 partite, di cui 3 pareggiate e 6 perdute. L’ultima vittoria amaranto tra i cadetti al Granillo risale al 1 febbraio 2014, 1-0 sulla Virtus Lanciano. Tra Domenico Toscano e Massimo Oddo confronto tecnico inedito.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: De Giuseppe

Dopo un mercato importante, con rinforzi di rilievo, la SPAL è pronta a dare la caccia alla Serie A. Il Cosenza, invece, dopo il miracolo dello scorso anno, spera di vivere una stagione più tranquilla. A Ferrara 3 i confronti ufficiali fra le due squadre: 1 successo estense (2-1 nella Serie B 1992/93), 1 pareggio (1-1 nella I Divisione Lega 2009/10) ed 1 vittoria calabrese (2-1 nella Coppa Italia 1993/94, dopo overtime). Nei 270’ presi in esame ognuna delle due squadre ha sempre segnato, 4 gol a testa. Spal senza successi da 14 partite ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, con ultima vittoria ferrarese l’1-0 di Parma dell’8 marzo scorso, in Serie A. Il bilancio seguente è stato di 4 pareggi e 10 sconfitte. Reduce da due 0-0 nelle prime gare ufficiali della stagione 2020/21, la Spal non subisce gol da 210’ (Pulgar al 90’ della succitata partita). Cosenza imbattuto da 7 partite ufficiali, tra vecchia e nuova stagione, di cui 5 vinte e 2 pareggiate, con ultimo k.o. datato 10 luglio scorso, 1-5 a La Spezia in B. Rossoblu a porta chiusa da 269’: ultima rete subita in Cosenza-Juve Stabia 3-1 del 31 luglio scorso, rete di Tonucci al 31’, da cui si contano i residui 59’ di quel match e le intere contro Virtus Entella (0-0 in B) ed Alessandria (0-0 dopo overtime in Coppa Italia). Seconda volta in panchina da avversari tra Pasquale Marino e Roberto Occhiuzzi, con il coach rossoblu vittorioso nel 5-1 del Cosenza ad Empoli del luglio scorso, in B.



Telecronaca: Raffaele Pappadà

​​Seconda stagionale al Penzo per il Venezia di Paolo Zanetti: gli arancioneroverdi sfidano il Frosinone di Alessandro Nesta. Al Penzo si contano 2 precedenti ufficiali fra le due squadre: pareggio 1-1 nella serie B 2017/18, vittoria ospite 1-0 nella B dell’anno scorso. Venezia reduce da 4 vittorie interne consecutive, con ultima squadra uscita indenne dal Penzo il Pescara, 1-1 in B lo scorso 13 luglio. Arancioneroverdi a porta chiusa da 201’: ultima rete subita da Sgarbi al 69’ di Venezia-Perugia 3-1 del 31 luglio scorso, da cui si sommano i residui 21’ di quel match e gli interi vinti su Vicenza (1-0 in B) e Carrarese (2-0 in Coppa Italia). Tra Paolo Zanetti ed Alessandro Nesta doppio incrocio lo scorso anno in Ascoli-Frosinone di serie B, con coach giallazzurro vittorioso in entrambe le sfide.



Telecronaca: Alessandro Rimi

​​Trasferta a Chiavari per la neopromossa Reggiana, alla ricerca di punti pesanti. Virtus Entella sempre vittoriosa nei 2 confronti a Chiavari contro la Reggiana, e senza subire reti: 3-0 biancoceleste nella I Divisione Lega Pro 2012/13, 1-0 l’anno seguente, stessa categoria. La Reggiana ha perso solo una volta nelle ultime 22 gare ufficiali, fra vecchia e nuova stagione: 1-5 a Carpi il 9 febbraio scorso; nel mezzo si contano 12 vittorie e 9 pareggi. Tra Bruno Tedino e Massimiliano Alvini doppio pareggio nel 2016/17 in Serie C tra Pordenone ed AlbinoLeffe. Tedino imbattuto, da tecnico, nei 4 precedenti contro i granata emiliani, bilancio di 3 vittorie ed 1 pareggio e non subisce gol dalla Reggiana da 344’, con ultimo gol subito al 16’ di Reggiana-Pordenone 1-4, 22 novembre 2015, serie C, rete di Arma.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

​​Tra​​Esordio in casa in questa stagione di B per il Vicenza neopromosso: avversario un Pordenone che ha dimostrato, la scorsa annata, di poter puntare in alto. Nei 4 incroci ufficiali al Menti score di 2 successi biancorossi (ultimo 2-1 nella Coppa Italia di C 2017/18) e 2 pareggi (entrambi per 1-1, ultimo nella C 2018/19). Pordenone a porta chiusa da 265’; ultima rete subita da Novakovich al 15’ di Pordenone-Frosinone 0-2, playoff di B, lo scorso 12 agosto, da cui si sommano i residui 75’ di quel match e le intere 2020/21 contro Lecce (0-0 esterno in B) e Casarano (3-0 interno in Coppa Italia). Fuori casa friulani a porta chiusa da 213’, con rete di Gaetano al 57’ di Cremonese-Pordenone 2-2, Serie BKT, 31 luglio scorso, da cui si contano poi i residui 33’ dello Zini e le intere a casa di Frosinone (1-0 nei playoff di B 2019/20) ed a Lecce (0-0 nella B 2020/21). Tra Domenico Di Carlo ed Attilio Tesser sfida tecnica numero 3: in bilancio 1 successo ed 1 pareggio in favore del coach biancorosso. Ottobre mese d’oro per le formazioni di Di Carlo, che viaggiano alla media di 1,60 punti-partita, con bilancio formato da 21 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte in 48 partite giocate.

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

ore 15:00 Serie B 2a Giornata: Pisa vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon

Nei 19 confronti ufficiali in Toscana fra le due squadre il bilancio è di 10 successi nerazzurri (ultimo 4-1 nella Serie BKT dell’anno scorso), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 1992/93) e 6 affermazioni grigiorosse (ultima 1-0 nella Serie C-1 2006/07). Pisa reduce, in casa, da 7 vittorie di fila, con ultima squadra uscita indenne dall’Arena-Garbaldi il Venezia, vittorioso 2-1 il 22 febbraio scorso. I toscani non subiscono gol in casa da 206’ con ultima rete avversaria firmata Piszczek al 64’ di Pisa-Trapani 3-2 del 17 luglio scorso, da cui si contano i restanti 26’ di quel match e gli interi contro Ascoli (1-0, nella B 2019/20) e Juve Stabia (2-0, Coppa Italia 2020/21). Cremonese imbattuta da 7 trasferte, score di 4 successi e 3 pareggi; ultimo k.o. 11 febbraio scorso, 2-3 a La Spezia. Sfida tecnica inedita tra Luca D’Angelo e Pierpaolo Bisoli. D’Angelo imbattuto – da allenatore – contro i grigiorossi, 5 incroci con score di 3 vittorie e 2 pareggi, con sue squadre sempre in rete, totale di 13 marcature. Bisoli senza mezze sconfitte nei 4 incroci ufficiali, da allenatore, contro i nerazzurri toscani: 3 sue vittorie ed 1 pareggio.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Al Tombolato i confronti ufficiali fra le due squadre sono 10: score di 1 solo successo granata (2-0 nella Serie B 2008/09), 5 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie B 2018/19) e 4 vittorie ospiti (ultima 3-0 nella Serie B 2016/17). Brescia senza vittorie esterne da 11 partite, l’ultima risale all’8 dicembre scorso, 1-0 a Ferrara sulla Spal, in A; bilancio successivo di 2 pareggi e 9 sconfitte. In queste 11 gare Brescia sempre a porta aperta, 34 gol subiti in totale. Inedito il confronto tecnico fra Roberto Venturato e Gigi Delneri.

