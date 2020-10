Serie B DAZN 5a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Giornata di derby la 5a della Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] con Empoli-Pisa anticipo del venerdì ad aprire le danze. Non solo, a chiudere il quadro domenica sera un’interessantissimo Cremonese-Brescia. Nel mezzo tante sfide come sempre imprevedibili e tutte da gustare: Oddo col suo Pescara affronta il Frosinone di Nesta mentre Pasquale Marino con la Spal ritrova il Vicenza che portò ai playoff nel 2015. Per il Monza gara casalinga contro un ChievoVerona reduce da due successi di fila, la Reggina invece dopo 2 pareggi consecutivi cerca l’exploit in casa del Pordenone. Per la Salernitana gara insidiosa con l’Ascoli che proprio martedì ha trovato la prima vittoria in campionato. Anche la Virtus Entella cerca il primo successo e per farlo servirà una grande prestazione contro un Venezia che ha iniziato al meglio il campionato. Completa il quadro Cosenza-Lecce.

Su DAZN [abbonati da qui] riparte anche Zona Gol, il programma interamente dedicato alla Serie BKT che farà rivivere agli appassionati tutte le emozioni delle partite del campionato cadetto dal primo all’ultimo minuto con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.

La Serie B targata DAZN sarà disponibile con anche via satellite sul canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it



Attiva ora DAZN. Guarda tutta Serie BKT a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

VENERDI 23 OTTOBRE 2020

ore 21:00 Serie B 5a Giornata: Empoli vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino

Seconda partita consecutiva in casa per l’Empoli di Alessio Dionisi, che ospita il Pisa ancora alla ricerca della prima vittoria fuori casa. Nei 23 precedenti del derby toscano al Castellani si registrano 6 successi dei padroni di casa (ultimo 2-1 nella Serie BKT dell’anno scorso), 9 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 1984/85) e 8 affermazioni nerazzurre (ultima 3-0 nella Serie B 2008/09). Tra i 23 incroci ufficiali del derby Empoli-Pisa al Castellani va ricordato quello datato 25 ottobre 1987, 33 anni fa, unico finora disputato in Serie A. Lo vinsero i nerazzurri 1-0 con gol di Bernazzani al 88’, allenatori erano Gaetano Salvemini per gli azzurri e Beppe Materazzi (padre di Marco) per il Pisa. Negli azzurri era in panchina quel giorno, tra gli altri giocatori, Walter Mazzarri, mentre tra i nerazzurri giocò titolare Carlos Dunga. Il Pisa subisce gol fuori casa da 20 partite di fila, per un totale di 31 reti al passivo. Ultima porta inviolata l’1 settembre 2019, 1-0 nerazzurro al Menti di Castellammare di Stabia sui gialloblu locali. Alessio Dionisi imbattuto nei 2 incroci ufficiali, da tecnico, contro Luca D’Angelo: nel doppio Venezia-Pisa della serie Bùkt 2019/20 pareggio al Penzo per 1-1 e successo in Toscana, 2-1.

SABATO 24 OTTOBRE 2020

ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Monza vs Chievo Verona (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi

Bordocampo ed interviste: Simone Carini

Appuntamento al Brianteo per il Monza di Brocchi, che vuole trovare continuità. Il Chievo però è determinato a fermare i brianzoli: come finirà? A Monza 6 incroci ufficiali fra le due squadre: bilancio di 2 successi biancorossi (ultimo 2-1 nella Serie B 1999/00), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 1998/99) e 2 vittorie scaligere (ultima 3-1 nella serie B 2000/01). Chievo a porta chiusa in campionato da 206’; ultima rete subita da Djuric al 64’ di Chievo-Salernitana 1-2 del 3 ottobre scorso, da cui si contano i residui 26’ di quella gara e le intere vinte 1-0 a casa della Reggiana e al Bentegodi sul Brescia (1-0). Tra Cristian Brocchi ed Alfredo Aglietti unico incrocio tecnico ufficiale in Brescia-Ascoli 1-0 nella Serie B 2016/17.



Telecronaca: Alberto Santi Bordocampo ed interviste: Simone Carini Appuntamento al Brianteo per il Monza di Brocchi, che vuole trovare continuità. Il Chievo però è determinato a fermare i brianzoli: come finirà? A Monza 6 incroci ufficiali fra le due squadre: bilancio di 2 successi biancorossi (ultimo 2-1 nella Serie B 1999/00), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 1998/99) e 2 vittorie scaligere (ultima 3-1 nella serie B 2000/01). Chievo a porta chiusa in campionato da 206’; ultima rete subita da Djuric al 64’ di Chievo-Salernitana 1-2 del 3 ottobre scorso, da cui si contano i residui 26’ di quella gara e le intere vinte 1-0 a casa della Reggiana e al Bentegodi sul Brescia (1-0). Tra Cristian Brocchi ed Alfredo Aglietti unico incrocio tecnico ufficiale in Brescia-Ascoli 1-0 nella Serie B 2016/17. ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Pordenone vs Reggina (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Bordocampo ed interviste: Alessandro Surza

A Lignano Sabbiadoro arriva la Reggina: sarà una partita estremamente imprevedibile, con qualsiasi risultato possibile. Come finirà? Primo confronto ufficiale in Friuli fra le due squadre. Reggina senza successi esterni in Serie B da 9 partite, con 4 pareggi e 5 sconfitte amaranto. L’ultima vittoria fuori casa dei calabresi tra i cadetti resta il 3-0 in casa del Carpi datato 8 marzo 2014. Tra Attilio Tesser e Mimmo Toscano 3 incroci tecnici ufficiali: coach neroverde mai vittorioso, con score di 2 pareggi e 1 affermazione del mister amaranto. Squadre sempre in gol nei 270’ presi in esame, 5 per il mister del Pordenone, 6 per quello della Reggina. Toscano imbattuto nelle 5 sfide tecniche contro il Pordenone: 2 vittorie e 3 pareggi il bilancio in favore del coach amaranto, le cui squadre hanno sempre segnato (10 marcature totali, 2 esatte di media a partita).



Telecronaca: Ricky Buscaglia Bordocampo ed interviste: Alessandro Surza A Lignano Sabbiadoro arriva la Reggina: sarà una partita estremamente imprevedibile, con qualsiasi risultato possibile. Come finirà? Primo confronto ufficiale in Friuli fra le due squadre. Reggina senza successi esterni in Serie B da 9 partite, con 4 pareggi e 5 sconfitte amaranto. L’ultima vittoria fuori casa dei calabresi tra i cadetti resta il 3-0 in casa del Carpi datato 8 marzo 2014. Tra Attilio Tesser e Mimmo Toscano 3 incroci tecnici ufficiali: coach neroverde mai vittorioso, con score di 2 pareggi e 1 affermazione del mister amaranto. Squadre sempre in gol nei 270’ presi in esame, 5 per il mister del Pordenone, 6 per quello della Reggina. Toscano imbattuto nelle 5 sfide tecniche contro il Pordenone: 2 vittorie e 3 pareggi il bilancio in favore del coach amaranto, le cui squadre hanno sempre segnato (10 marcature totali, 2 esatte di media a partita). ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Salernitana vs Ascoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Francesco Puma

Ancora imbattuta in casa, la Salernitana spera di poter battere l'Ascoli per ambire a obiettivi importanti. Sono 18 i precedenti ufficiali in Campania fra le due squadre: 8 i successi granata (ultima 2-0 nella Serie B 2016/17), 6 i pareggi (ultimo 1-1 della Serie B dell’anno scorso) e 4 le vittorie marchigiane (ultima 2-1 nella Serie B 2008/09). Negli ultimi 7 confronti all’Arechi padroni di casa imbattuti, con 3 successi e 4 pareggi a proprio favore. Salernitana in rete, in casa, da 20 partite di fila, per un totale di 40 marcature (2 esatte di media a partita). Ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019, in Serie B, subito dal Benevento. Incrocio tecnico ufficiale inedito tra Fabrizio Castori e Valerio Bertotto. Fabrizio Castori ex di giornata, allenatore dell’Ascoli dal novembre 2010 al novembre 2011, 15 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte il bilancio delle sue 45 panchine ufficiali in bianconero.



Telecronaca: Marco Calabresi Bordocampo ed interviste: Francesco Puma Ancora imbattuta in casa, la Salernitana spera di poter battere l'Ascoli per ambire a obiettivi importanti. Sono 18 i precedenti ufficiali in Campania fra le due squadre: 8 i successi granata (ultima 2-0 nella Serie B 2016/17), 6 i pareggi (ultimo 1-1 della Serie B dell’anno scorso) e 4 le vittorie marchigiane (ultima 2-1 nella Serie B 2008/09). Negli ultimi 7 confronti all’Arechi padroni di casa imbattuti, con 3 successi e 4 pareggi a proprio favore. Salernitana in rete, in casa, da 20 partite di fila, per un totale di 40 marcature (2 esatte di media a partita). Ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019, in Serie B, subito dal Benevento. Incrocio tecnico ufficiale inedito tra Fabrizio Castori e Valerio Bertotto. Fabrizio Castori ex di giornata, allenatore dell’Ascoli dal novembre 2010 al novembre 2011, 15 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte il bilancio delle sue 45 panchine ufficiali in bianconero. ore 14:00 Serie B 5a Giornata: SPAL vs Vicenza (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Appuntamento a Ferrara per la sfida tra SPAL e Vicenza, con i padroni di casa che nel primo match in casa hanno raccolto solo un punto. Riusciranno a trovare la prima vittoria al Mazza? Sono 28 i confronti ufficiali fra le due formazioni al Mazza: 18 vittorie estensi (ultima 3-0 nella Serie B 2016/17), 7 pareggi (ultimo 1-1 nella Coppa Italia 1999/00) e 2 successi biancorossi (ultimo 1979/80, 3-0 nella Serie B). L’ultimo successo biancorosso risale al 21 ottobre 1979, con allenatore Renzo Ulivieri, oggi presidente di categoria, reti di Erba, Redeghieri e Maruzzo, poi 11 confronti con 7 successi ferraresi e 4 pareggi e – in queste 11 gare – Spal sempre in gol (18 marcature complessive). Otto su 28 precedenti a Ferrara sono “targati” serie A: 5 vittorie estensi, 2 pareggi ed 1 successo veneto, il bilancio con sfide dal 1955/56 al 1967/68. Spal senza successi da 17 partite ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, con ultima vittoria ferrarese l’1-0 di Parma dell’8 marzo scorso, in Serie A. Il bilancio seguente è stato di 6 pareggi ed 11 sconfitte. Tra Pasquale Marino e Domenico Di Carlo 13 precedenti tecnici ufficiali con perfetta parità: 5 vittorie a testa e 3 pareggi. Pasquale Marino imbattuto contro il Vicenza (di cui è ex, avendolo allenato dal novembre 2014 al marzo 2016, 23 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte in 67 partite ufficiali): 6 incroci, con bilancio di 3 vittorie e 3 pareggi a proprio favore. Ottobre mese d’oro per le formazioni di Di Carlo, che viaggiano alla media di 1,58 punti-partita, con bilancio formato da 21 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte in 50 partite giocate.



Telecronaca: Dario Mastroianni Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe Appuntamento a Ferrara per la sfida tra SPAL e Vicenza, con i padroni di casa che nel primo match in casa hanno raccolto solo un punto. Riusciranno a trovare la prima vittoria al Mazza? Sono 28 i confronti ufficiali fra le due formazioni al Mazza: 18 vittorie estensi (ultima 3-0 nella Serie B 2016/17), 7 pareggi (ultimo 1-1 nella Coppa Italia 1999/00) e 2 successi biancorossi (ultimo 1979/80, 3-0 nella Serie B). L’ultimo successo biancorosso risale al 21 ottobre 1979, con allenatore Renzo Ulivieri, oggi presidente di categoria, reti di Erba, Redeghieri e Maruzzo, poi 11 confronti con 7 successi ferraresi e 4 pareggi e – in queste 11 gare – Spal sempre in gol (18 marcature complessive). Otto su 28 precedenti a Ferrara sono “targati” serie A: 5 vittorie estensi, 2 pareggi ed 1 successo veneto, il bilancio con sfide dal 1955/56 al 1967/68. Spal senza successi da 17 partite ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, con ultima vittoria ferrarese l’1-0 di Parma dell’8 marzo scorso, in Serie A. Il bilancio seguente è stato di 6 pareggi ed 11 sconfitte. Tra Pasquale Marino e Domenico Di Carlo 13 precedenti tecnici ufficiali con perfetta parità: 5 vittorie a testa e 3 pareggi. Pasquale Marino imbattuto contro il Vicenza (di cui è ex, avendolo allenato dal novembre 2014 al marzo 2016, 23 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte in 67 partite ufficiali): 6 incroci, con bilancio di 3 vittorie e 3 pareggi a proprio favore. Ottobre mese d’oro per le formazioni di Di Carlo, che viaggiano alla media di 1,58 punti-partita, con bilancio formato da 21 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte in 50 partite giocate. ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Virtus Entella vs Venezia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Trasferta a Chiavari per il Venezia di Paolo Zanetti, che la scorsa stagione vinse per 2-0 in Liguria, e vuole ripetere quel risultato. Ci riuscirà? Nei 3 precedenti ufficiali in Liguria si conta 1 successo dei padroni di casa (2-1 nella I Divisione Lega Pro 2013/14), 1 pareggio (0-0 nella B 2017/18) e 1 vittoria lagunare (2-0 nella Serie BKT 2019/20). Venezia con porta blindata, in B, da 200’: ultimo gol subito da Szyminski al 70’ di Venezia-Frosinone 0-2 del 3 ottobre scorso, da cui si contano i residui 20’ di quella gara e le intere chiuse sullo 0-0 a Cremona e 4-0 in casa sul Pescara. Bruno Tedino e Paolo Zanetti al primo incrocio tecnico ufficiale. Ex di lusso mister Tedino, dal 1995/96 al 1996/97 allenatore nel settore giovanile del Venezia. Da ex 6 sfide, con 2 suoi successi, 1 pareggio e 3 vittorie arancioneroverdi.



Telecronaca: Raffaele Pappadà Trasferta a Chiavari per il Venezia di Paolo Zanetti, che la scorsa stagione vinse per 2-0 in Liguria, e vuole ripetere quel risultato. Ci riuscirà? Nei 3 precedenti ufficiali in Liguria si conta 1 successo dei padroni di casa (2-1 nella I Divisione Lega Pro 2013/14), 1 pareggio (0-0 nella B 2017/18) e 1 vittoria lagunare (2-0 nella Serie BKT 2019/20). Venezia con porta blindata, in B, da 200’: ultimo gol subito da Szyminski al 70’ di Venezia-Frosinone 0-2 del 3 ottobre scorso, da cui si contano i residui 20’ di quella gara e le intere chiuse sullo 0-0 a Cremona e 4-0 in casa sul Pescara. Bruno Tedino e Paolo Zanetti al primo incrocio tecnico ufficiale. Ex di lusso mister Tedino, dal 1995/96 al 1996/97 allenatore nel settore giovanile del Venezia. Da ex 6 sfide, con 2 suoi successi, 1 pareggio e 3 vittorie arancioneroverdi. ore 16:00 Serie B 5a Giornata: Pescara vs Frosinone (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giorgio Basile

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

'Adriatico arriva il Frosinone di Nesta, determinato a portare a casa tre punti pesanti. Come finirà? Nei 9 confronti ufficiali in Abruzzo tra le due squadre il bilancio è di 4 vittorie biancazzurre (ultima 2-0 nella Coppa Italia 2016/17), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie BKT 2019/20) e 1 successo ciociaro (2-0 nella Serie B 2006/07). Nelle ultime 5 sfide al Cornacchia padroni di casa sempre in rete, 10 gol totali, 2 esatti in media a partita. Frosinone a porta chiusa – in campionato – da 303’: ultimo gol subito da La Mantia al 57’ di Frosinone-Empoli 0-2 del 26 settembre scorso, da cui si sommano i residui 33’ di quella gara e le intere vinte a Venezia (2-0), in casa sull’Ascoli (1-0) e contro la Virtus Entella (0-0). Tra Massimo Oddo ed Alessandro Nesta confronto tecnico ufficiale numero 3: reciproca vittoria casalinga nel doppio confronto. E’ una sfida “Mondiale”: i due fecero parte della spedizione azzurra a Germania 2006, CT Lippi, che si laureò per la quarta volta campione del Mondo. Nella kermesse tedesca Oddo sommò 1 presenza, Nesta 3. Nesta imbattuto contro il Pescara nei 4 precedenti tecnici ufficiali: per il mister dei ciociari 2 successi e 2 pareggi a proprio favore, sempre a segno le proprie formazioni, 6 gol totali.

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Cosenza vs Lecce (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Pietro Scognamiglio

Appuntamento a Cosenza per un Lecce alla ricerca di punti preziosi per scalare la classifica. Sono 29 i precedenti in Calabria fra le due formazioni: 15 i successi rossoblu (ultimo 1-0 nella Lega Pro 2014/15), 6 i pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 1998/99), 8 le vittorie salentine (ultima 3-2 nella Serie B 2018/19). Lecce imbattuto al San Vito-Marulla da 5 partite, con 4 successi e 1 pareggio. Cosenza imbattuto da 10 partite ufficiali, tra vecchia e nuova stagione, di cui 5 vinte ed altrettante pareggiate (4 su 4 nella B 2020/21), con ultimo k.o. datato 10 luglio scorso, 1-5 a La Spezia. Incrocio tecnico inedito fra Roberto Occhiuzzi ed Eugenio Corini.



Telecronaca: Marco Calabresi Bordocampo ed interviste: Pietro Scognamiglio Appuntamento a Cosenza per un Lecce alla ricerca di punti preziosi per scalare la classifica. Sono 29 i precedenti in Calabria fra le due formazioni: 15 i successi rossoblu (ultimo 1-0 nella Lega Pro 2014/15), 6 i pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 1998/99), 8 le vittorie salentine (ultima 3-2 nella Serie B 2018/19). Lecce imbattuto al San Vito-Marulla da 5 partite, con 4 successi e 1 pareggio. Cosenza imbattuto da 10 partite ufficiali, tra vecchia e nuova stagione, di cui 5 vinte ed altrettante pareggiate (4 su 4 nella B 2020/21), con ultimo k.o. datato 10 luglio scorso, 1-5 a La Spezia. Incrocio tecnico inedito fra Roberto Occhiuzzi ed Eugenio Corini. ore 21:00 Serie B 5a Giornata: Cremonese vs Brescia (diretta esclusiva)- LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Si resta in Lombardia: la trasferta a Cremona per il Brescia non è impegnativa dal punto di vista geografico, ma presenta parecchie insidie sul campo. Sarà un match imprevedibile. Nei 22 incroci ufficiali del derby lombardo allo Zini si contano 5 successi grigiorossi (ultimo 2-0 nella Serie B 2017/18), 10 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2018/19) e 7 vittorie bresciane (ultima 2-1 nella Serie B 1998/99). Tra i 22 confronti anche due sfide di Serie A: vittoria bresciana 1-0 nel 1929/30, prima annata su girone unico, 0-0 nel torneo 1994/95. Brescia senza vittorie esterne da 13 partite, l’ultima risale all’ 8 dicembre 2019, 1-0 a Ferrara sulla Spal, in A; bilancio successivo di 2 pareggi e 11 sconfitte (7 negli ultimi 7 match disputati). In queste 13 gare Brescia sempre a porta aperta, 38 gol subiti in totale. Infine “rondinelle” senza gol fuori casa da 297’: ultima rete firmata Dessena al 63’ del match perso in A 1-3 a Lecce del 22 luglio scorso, cui fanno seguito i residui 27’ del Via del Mare e le intere gare perse a Roma dalla Lazio (0-2 nella A 2019/20), a Cittadella (0-3) e a Verona col Chievo (0-1), nella B attuale. Confronto tecnico inedito tra Pierpaolo Bisoli e Diego Lopez. Bisoli ha affrontato, da allenatore, 13 volte il Brescia: non lo batte da Perugia-Brescia 4-0, in B, 21 novembre 2015; nelle 6 seguenti sfide bilancio di 3 pareggi ed altrettante sconfitte del mister grigiorosso.

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog