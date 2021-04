DAZN 1 (canale 209 Sky Sport), Palinsesto dal 2 al 8 Aprile

DAZN 1, PALINSESTO DAL 2 AL 8 APRILE CANALE 209 SKY

DAZN1, il canale con una selezione dei principali contenuti di DAZN, è sarà visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati Sky via satellite con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che hanno aderito all’offerta Sky – DAZN e completato la procedura di attivazione. L’offerta completa di DAZN continua a essere disponibile solo in modalità streaming.

Si ricorda che il 30 giugno 2021 cesserà automaticamente la validità del voucher Sky-DAZN, nonché la fruizione del canale DAZN1 e dell’app DAZN sui dispositivi Sky.

VENERDI 2 APRILE 2021

ore 12:00 Serie A: Milan - Inter (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:05 Come sono diventato Leo Messi

ore 14:35 David Silva: la mia storia

ore 14:50 Serie B: Cosenza - Ascoli (diretta)

ore 17:00 Vocabolario Borghi - La Chilena

ore 17:20 Vocabolario Borghi - Ribaltamento

ore 17:45 Vocabolario Borghi - Provocatorio

ore 18:05 Growing Together - Brescia

ore 18:20 Growing Together - Reggina

ore 18:35 Growing Together - Spal

ore 18:50 Serie B: Chievo - Spal (diretta)

ore 21:05 Parla Nedved

ore 21:20 Liga: Atletico Madrid - Real Madrid (replica)

ore 23:10 La Mente nel Pallone - Stagione 1

SABATO 3 APRILE 2021

ore 12:00 Serie A: Juventus - Lazio (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:15 Parla Nicola

ore 14:25 Parla Nedved

ore 14:45 Serie A: Lazio - Spezia (diretta su DAZN can. 209)

ore 14:45 Serie A: Cagliari - Verona (diretta su DAZN1+ can. 212)

ore 17:35 Serie A: Torino - Juventus (diretta)

ore 20:45 Ligue 1: Lens - Lione (diretta)

ore 22:45 La Mente nel Pallone - Stagione 2

DOMENICA 4 APRILE 2021

ore 12:00 Ligue 1: Lens - Lione (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:15 Serie A: Torino - Juventus (replica)

ore 16:10 This Is DAZN

ore 16:20 Serie B: Cosenza - Ascoli (replica)

ore 18:15 This Is DAZN

ore 18:25 Liga: Cadice - Valencia (diretta)

ore 20:35 United States of La Liga - Maiorca

ore 20:50 David Silva: la mia storia

ore 21:10 Vocabolario Borghi - Provocatorio

ore 21:30 Serie A: Cagliari - Verona (replica)

ore 23:25 This Is DAZN

LUNEDI 5 APRILE 2021

ore 12:00 Serie A: Torino - Juventus (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:10 Intervista a Di Maria

ore 14:40 This Is DAZN

ore 14:50 Serie B: Cittadella - Reggina (diretta)

ore 17:00 This Is DAZN

ore 17:10 Icardi, asado a Parigi

ore 17:20 La Liga 90 - Ronaldo Luis Nazario de Lima

ore 17:50 Growing Together - Reggina

ore 18:05 Borghiland- Baggio e Zidane

ore 18:20 Borghiland - Totti e Riquelme

ore 18:35 Borghland - Baggio e Zidane

ore 18:50 Serie B: Spal - Venezia (diretta)

ore 21:00 This Is DAZN

ore 21:15 Piedi x terra - Manuel Locatelli

ore 21:30 Ligue 1: PSG - Lille (replica)

ore 23:25 This Is DAZN

MARTEDI 6 APRILE 2021

ore 12:00 Serie A: Cagliari - Verona (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:15 Serie A: Lazio - Spezia (replica)

ore 16:10 This Is DAZN

ore 16:30 Liga: Siviglia - Atletico Madrid (replica)

ore 18:25 This Is DAZN

ore 18:40 Parto con Pardo - Amore Capitale

ore 19:00 Liga: Barcellona - Valladolid (replica)

ore 20:55 This Is DAZN

ore 21:10 Vocabolario Borghi - La Chilena

ore 21:30 Liga: Real Madrid - Eibar (replica)

ore 23:25 This Is DAZN

MERCOLEDI 7 APRILE 2021

ore 12:00 Liga: Barcellona - Valladolid (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:15 Serie A: Torino - Juventus (replica)

ore 16:10 This Is DAZN

ore 16:30 Serie B: Monza - Pescara (replica)

ore 18:25 Serie A: Inter - Sassuolo (diretta)

ore 21:25 This Is DAZN

ore 21:40 Serie A: Cagliari - Verona (replica)

ore 23:35 This Is DAZN

GIOVEDI 8 APRILE 2021

ore 12:00 Serie A: Inter - Sassuolo (replica)

ore 13:55 This Is DAZN

ore 14:15 Liga: Real Madrid - Eibar (replica)

ore 16:10 This Is DAZN

ore 16:30 Liga: Siviglia - Atletico Madrid (replica)

ore 18:25 This Is DAZN

ore 18:30 Intervista a Di Maria

ore 19:00 Serie A: Lazio - Spezia (replica)

ore 20:55 This Is DAZN

ore 21:00 Linea Diletta con Claudio Marchisio

ore 21:30 Serie A: Torino - Juventus (replica)

ore 23:25 This Is DAZN

