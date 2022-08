ZONA DAZN (canale 214 Sky), Palinsesto dal 26 Agosto al 1 Settembre 2022

ZONA DAZN è disponibile al canale 214 per tutti i clienti Sky abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione che include la visione del canale.

Per la stagione 2022/2023, su ZONA DAZN, puoi guardare una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Ti ricordiamo che continueranno ad essere trasmesse sui canali Sky visibili con il pacchetto Sky Calcio, le 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva con Sky.

Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2022 CANALE 214 SKY

VENERDI 26 AGOSTO 2022

ore 12:00 Serie A: Sassuolo vs Lecce (replica)

ore 14:00 Serie A: Sampdoria vs Juventus (replica)

ore 16:00 Rubrica: Lukaku - Pensiero Scudetto

ore 16:15 Rubrica: Linea Diletta - Fabio Cannavaro

ore 16:55 Rubrica: Day Off - Alessandro Bastoni

ore 17:25 Rubrica: My Skills - Sergej Milinkovic Savic

ore 17:45 Rubrica: Inside - Inter

ore 18:00 Rubrica: Inside - Udinese

ore 18:10 Rubrica: Inside - Monza

ore 18:20 Serie A: Monza vs Udinese (diretta esclusiva)

ore 20:35 Serie A: Lazio vs Inter (diretta esclusiva)

ore 22:40 Speciale: Lukaku - Pensiero Scudetto

ore 23:15 Boxe: Scardina vs De Carolis (replica)

SABATO 27 AGOSTO 2022

ore 12:00 Serie A: Monza vs Udinese (replica)

ore 14:00 Serie A: Lazio vs Inter (replica)

ore 16:00 Rubrica: Piedi Per Terra - Davide Frattesi

ore 16:15 Rubrica: Linea Diletta - Chiellini

ore 16:55 Rubrica: Linea diletta - Thuram

ore 17:35 Rubrica: Piedi Per Terra - Guilio Maggiore

ore 17:50 Rubrica: Piedi Per Terra - Blanco

ore 18:10 Speciale: Dybala Presentation

ore 18:20 Serie A: Juventus vs Roma (diretta esclusiva)

ore 20:35 Serie A: Spezia vs Sassuolo (diretta esclusiva)

ore 22:40 Speciale: Il ragazzo gioca bene - Flachi

ore 23:45 Rubrica: Top Gol - Juventus vs Inter

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

ore 12:00 Serie A: Lazio vs Inter (replica)

ore 14:00 Serie A: Juventus vs Roma (replica)

ore 15:45 Rubrica: Culture - Barak

ore 16:00 Rubrica: Linea Diletta - Fabio Cannavaro

ore 16:40 Rubrica: Fedi - Verona

ore 17:15 Rubrica: Day Off - Vincenzo Italiano

ore 17:50 Rubrica: Inside - Verona

ore 18:05 Rubrica: Scintille - Atalanta

ore 18:20 Serie A: Hellas Verona vs Atalanta (diretta esclusiva)

ore 20:35 Serie A: Fiorentina vs Napoli (diretta esclusiva)

ore 20:35 Serie A: Lecce vs Empoli (diretta esclusiva Zona DAZN 2 can. 215)

ore 22:40 Rubrica: Fedi - Napoli

ore 23:10 Rubrica: Linea Diletta - Ribery

ore 23:45 Rubrica: My Skills - Sergej Milinkovic Savic

LUNEDI 29 AGOSTO 2022

ore 12:00 Serie A: Juventus vs Roma (replica)

ore 13:45 Serie A: Verona vs Atalanta (replica)

ore 15:30 Speciale: The American - Ep. 1

ore 16:00 Serie A: Fiorentina vs Napoli (replica)

ore 17:45 Rubrica: My Skills - Giacomo Bonaventura

ore 18:00 Rubrica: Fedi - Napoli

ore 18:30 Speciale: Karim Benzema: The Movie

ore 19:00 Liga: Espanyol vs Real Madrid (replica)

ore 21:00 Serie A: Lecce vs Empoli (replica)

ore 22:05 Rubrica: Inside - Lecce

ore 22:50 Rubrica: Piedi Per Terra - Blanco

ore 23:10 Speciale: El Presidente - Vecchi Amici

ore 23:50 Rubrica: Fedi - Firenze

MARTEDI 30 AGOSTO 2022

ore 12:00 Serie A: Monza vs Udinese (replica)

ore 13:45 Serie A: Spezia vs Sassuolo (replica)

ore 15:30 Speciale: The American - Ep. 2

ore 15:55 Liga: Valencia vs Atletico Madrid (replica)

ore 17:45 Speciale: Gol Collection - Milan 2021/2022

ore 18:20 Serie A: Sassuolo vs Milan (diretta esclusiva)

ore 20:35 Serie A: Inter vs Cremonese (diretta esclusiva)

ore 20:35 Serie A: Roma vs Monza (diretta esclusiva Zona DAZN 2 can. 215)

ore 22:30 Rubrica: My Skills - Federico Dimarco

ore 22:50 Speciale: Fino all'Ultimo Secondo Serie A 2021/2022

MERCOLEDI 31 AGOSTO 2022

ore 12:00 Serie A: Sassuolo vs Milan (replica)

ore 13:45 Serie A: Inter vs Cremonese (replica)

ore 15:30 Speciale: The American - Ep. 3

ore 16:00 Liga: Barcellona vs Valladolid (replica)

ore 17:50 Rubrica: Fedi - Napoli

ore 18:20 Serie A: Udinese vs Fiorentina (diretta esclusiva)

ore 18:20 Serie A: Empoli vs Hellas Verona (diretta esclusiva Zona DAZN 2 can. 215)

ore 20:35 Serie A: Napoli vs Lecce (diretta esclusiva)

ore 22:45 Speciale: Lukaku - Pensiero Scudetto

ore 23:00 Boxe: KSI vs Swarmz (replica)

GIOVEDI 1 SETTEMBRE 2022

ore 12:00 Serie A: Roma vs Monza (replica)

ore 13:45 Serie A: Napoli vs Lecce (replica)

ore 15:30 Speciale: Borja and Joaquin

ore 16:00 Liga: Espanyol vs Real Madrid (replica)

ore 17:50 Rubrica: Linea Diletta - Fabio Cannavaro

ore 18:30 Serie A: Inter vs Cremonese (replica)

ore 20:20 Rubrica: Scintille - Torino

ore 20:35 Serie A: Atalanta vs Torino (diretta esclusiva)

ore 22:45 Rubrica: Scintille - Torino

ore 23:00 Boxe: Katie Taylor vs Amanda Serrano (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

DOMANDE E RISPOSTE



Dove potrò guardare i contenuti DAZN su Sky?

Dall’8 Agosto potrai guardare tutti i contenuti DAZN direttamente dall’app DAZN presente sui dispositivi Sky Q. La potrai trovare nella sezione “App” di Sky Q oppure potrai utilizzare il Controllo Vocale per aprirla, pronunciando il comando “Apri DAZN”. Per i clienti Sky Q e MySky sarà inoltre disponibile, a partire dalla stessa data, il canale ZONA DAZN al 214 del telecomando Sky.





Che cos'è il canale ZONA DAZN?

ZONA DAZN è un canale opzionale edito da DAZN e disponibile, a partire dall’8 Agosto, su Sky. Su ZONA DAZN potrai guardare una playlist di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale ZONA DAZN sarà disponibile al 214 del telecomando Sky.





Quali saranno i requisiti per poter aggiungere il canale ZONA DAZN al mio abbonamento?

Per aggiungere il canale ZONA DAZN dovrai essere un cliente Sky con abbonamento TV attivo e dovrai avere un abbonamento DAZN (con piani STANDARD o PLUS) attivo.





Come potrò attivare il canale ZONA DAZN?

Se sei un cliente DAZN con un abbonamento attivo, potrai aggiungere il canale ZONA DAZN direttamente dalla sezione “ZONA DAZN su Sky” della tua area “Il mio Account”.

Se invece non sei un cliente DAZN, dovrai prima sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Solo successivamente potrai aggiungere il canale ZONA DAZN dalla sezione “ZONA DAZN su Sky” della tua area “Il mio Account”.





Quanto costerà il canale ZONA DAZN?

Il canale ZONA DAZN avrà un costo mensile pari a €5, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN (ovvero €29,99/mese per il piano DAZN STANDARD e €39,99/mese per il piano DAZN PLUS).





Di quali informazioni avrò bisogno per aggiungere il canale ZONA DAZN al mio abbonamento?

Per poter aggiungere il canale ZONA DAZN al tuo abbonamento dovrai fornire, in fase di acquisto, il tuo Codice Cliente Sky. Il tuo Codice Cliente Sky è disponibile nella tua area Fai da te e nella tua app My Sky.





Per guardare il canale ZONA DAZN avrò bisogno di una connessione internet?

No. Ti ricordiamo però che avrai bisogno di una connessione internet per poter guardare i contenuti sull’app DAZN.





Potrò vedere il canale ZONA DAZN su Sky Go?

Il canale ZONA DAZN non sarà disponibile su Sky Go.





Da quando saranno disponibili il canale ZONA DAZN e l'app DAZN su Sky Q?

Il canale ZONA DAZN e l’app DAZN su Sky Q saranno disponibili a partire dall’8 Agosto





ZONA DAZN sarà disponibile anche all'interno dei pacchetti Sky Business per i locali pubblici?

No, il canale ZONA DAZN è disponibile solo per i clienti Sky residenziali





E' possibile attivare l'opzione ZONA DAZN tramite un abbonamento DAZN attivo con Kena o TIM?

Si





E' possibile attivare l'opzione ZONA DAZN per chi ha un abbonamento DAZN attivo tramite codici prepagati?

Si





Si Se sto fruendo dei contenuti DAZN tramite i canali ZONA DAZN mi verrà conteggiata una visione sull'app DAZN?

Per entrambi i piani DAZN attualmente se non si effettua il login da app su decoder Sky Q non risultano applicate le seguenti restrizioni indicate da DAZN per i rispettivi piani:



DAZN STANDARD : Il dispositivo dal quale si accede alla visione dei Contenuti tramite il canale ZONA DAZN sarà sempre considerato come uno dei due dispositivi associabili al proprio account. Nel caso in cui l’utente abbia già due dispositivi associati al proprio account, l’attivazione dell’Opzione comporterà la dissociazione di uno dei tali dispositivi. Durante la visione dei Contenuti tramite canale lineare, l’utente non potrà fruire del servizio DAZN su un secondo dispositivo contemporaneamente. Qualora la visione del canale ZONA DAZN avvenga tramite un dispositivo connesso ad internet, l’utente potra’ fruire del servizio DAZN contemporaneamente su un secondo dispositivo qualora entrambi i dispositivi siano collegati alla medesima rete internet domestica (cavo o wi-fi: fibra, xDSL; FWA).



DAZN PLUS : Il dispositivo dal quale si accede alla visione dei Contenuti tramite il canale ZONA DAZN sarà sempre considerato come uno dei sei dispositivi associabili al proprio account. Nel caso in cui l’utente abbia già sei dispositivi associati al proprio account, l’attivazione dell’Opzione comporterà la dissociazione di uno dei tali dispositivi. In caso di visione dei Contenuti dal predetto dispositivo, l’utente avrà diritto di utilizzare in contemporanea, per fruire del Servizio DAZN PLUS, unicamente un altro dispositivo tra quelli associati (per un totale complessivo di due dispositivi utilizzabili contemporaneamente, compreso quello con cui accede al canale ZONA DAZN), anche se non connesso alla propria rete internet domestica (cavo o wi-fi: fibra, xDSL; FWA).





E' possibile fruire dei canali ZONA DAZN tramite Sky Q Mini?

Si





E' possibile disdire solo l'opzione ZONA DAZN su Sky?

Per poter disattivare il canale ZONA DAZN sarà necessario cancellare anche la tua sottoscrizione a DAZN. Per maggiori informazioni su come poterlo fare, visita https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/how-do-i-cancel-my-subscription-it-new

Ti ricordiamo che per fruire del canale ZONA DAZN devi essere un cliente Sky con abbonamento TV attivo.





L'intestatario dell'account DAZN deve essere il medesimo dell'abbonamento Sky?

Si, l’utente che usufruisce dell’Opzione deve essere il medesimo che usufruisce del servizio DAZN. DAZN si riserva di verificare quanto sopra nelle forme e con le modalità ritenute più opportune.





Sono previste attualmente delle promozioni per i già clienti Sky per fruire di DAZN tramite l'opzione ZONA DAZN?

No





Sono un cliente NOW, potrò beneficiare dell'accordo tra Dazn e Sky?

Questo nuovo accordo non riguarda NOW, l’app di DAZN, il canale ZONA DAZN e i relativi contenuti saranno disponibili solo su DAZN e su Sky Q.





Esiste un accordo commerciale tra NOW e DAZN?

Al momento non è prevista nessuna offerta commerciale combinata tra NOW e DAZN.





È possibile vedere i contenuti di DAZN con il Pass Sport di NOW?

No, non è possibile vedere i contenuti di DAZN con il Pass Sport di NOW.





L'app di DAZN è presente sulla NOW Stick?

No, l’app di DAZN non è disponibile su NOW STICK.

