Calcio Estero live DAZN 18-21 Agosto (Liga Spagnola e campionato portoghese)

Il weekend di calcio che ci aspetta su DAZN sarà ricchissimo di emozioni e grandi sfide da seguire minuto per minuto. Si parte venerdì 18 agosto con la Liga spagnola: alle 19:30 scenderanno in campo Maiorca e Villarreal, mentre in prima serata il big match Valencia-Las Palmas verrà raccontato da Marco Calabresi. Per la Championship inglese, il posticipo Leeds-West Bromwich vedrà Federico Zanon in telecronaca. Sempre venerdì, ma per la Primera Liga portoghese, avremo la sfida Casa Pia-Sporting Lisbona con Giorgio Basile al microfono.



Sabato 19 la Liga la fa da padrona. Dopo l'anticipo delle 17:30 tra Real Sociedad e Celta Vigo, alle 19:30 ci sarà la super sfida Almeria-Real Madrid raccontata da Gabriele Giustiniani, per chiudere poi con Osasuna-Atletico Bilbao. Appuntamento alle 21:30 con la Liga Portoghese e la sfida tra Benfica e Estrela Amadora con Federico Marconi al microfono.



Domenica 20 sarà una giornata ricchissima. Si comincia con la Liga Spagnola alle 17:30 con Girona-Getafe, poi il campionato portoghese: alle 19:00 Porto-Farense con Federico Marconi. Poi tutta Liga spagnola: alle 19:30 il big match Barcellona-Cadice vedrà Federico Zanon al racconto, mentre in serata la sfida tra Betis e Real Madrid avrà la telecronaca di Lorenzo Del Papa.



Gran finale lunedì 21 agosto con gli ultimi due match della Liga tra Alaves e Siviglia e Granada e Rayo Vallecano.

VENERDI 18 AGOSTO 2023

ore 19:30 Liga: Maiorca vs Villarreal





ore 21:00 Championship: Leeds vs West Bromwich Albion

Telecronaca: Federico Zanon



ore 21:15 Primera Liga Portugal : Casa Pia vs Sporting Lisbona

Telecronaca: Giorgio Basile

Telecronaca: Giorgio Basile





ore 21:30 Liga: Valencia vs Las Palmas

Telecronaca: Marco Calabresi

Telecronaca: Marco Calabresi

SABATO 19 AGOSTO 2023

ore 17:30 Liga: Real Sociedad vs Celta Vigo





ore 19:30 Liga: Almeria vs Real Madrid

Telecronaca: Gabriele Giustiniani





ore 21:30 Liga: Osasuna vs Atl. Bilbao



ore 21:30 Primera Liga Portugal: Benfica vs Estrela Amadora

Telecronaca: Federico Marconi

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

ore 17:30 Liga: Girona vs Getafe



ore 19:00 Primera Liga Portugal : Porto vs Farense

Telecronaca: Federico Marconi





ore 19:30 Liga: Barcellona vs Cadice

Telecronaca: Federico Zanon

Telecronaca: Federico Zanon





ore 21:30 Liga: Betis vs Real Madrid

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

LUNEDI 21 AGOSTO 2023

ore 19:30 Liga: Alaves vs Siviglia



ore 21:30 Liga: Granada vs Rayo Vallecano

