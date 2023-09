ZONA DAZN (canale 214 Sky e Tivusat), Palinsesto dal 1 al 7 Settembre 2023

ZONA DAZN è disponibile al canale 214 per tutti i clienti Sky e gli utenti Tivùsat abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione che include la visione del canale.

Per la stagione 2023/2024, su ZONA DAZN, puoi guardare una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro.

Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 1 AL 7 SETTEMBRE 2023 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

VENERDI 1 SETTEMBRE 2023

ore 12:00 Serie A: Monza - Empoli (replica)

ore 13:55 Speciale: Professione Presidente - Malagò

ore 14:15 Speciale: Joaquin saluta il clacio

ore 14:35 Speciale: Lost in Valencia

ore 15:05 Rubrica: Croquetas - Federico Casotti

ore 15:40 Serie A: Verona - Roma (replica)

ore 17:45 Rubrica: Croquetas - Rolando Schiavi

ore 18:10 Serie A: Sassuolo - Hellas Verona (direttta esclusiva ZONA DAZN 2 - canale 215)

ore 18:35 Rubrica: DAZN Heroes - Paulo Dynala

ore 19:25 Rubirca: DAZN Heroes - Claudio Ranieri

ore 19:45 Rubrica: Fedi - Roma

ore 20:15 Rubrica: Top Gol Napoli - Milan

ore 20:35 Serie A: Roma - Milan (direttta esclusiva ZONA DAZN - canale 214)

ore 22:45 Rubrica: DAZN Heroes - Trezeguet e Nesta

ore 23:15 Speciale: L'addio di Ibrahimovic

SABATO 2 SETTEMBRE 2023

ore 12:00 Serie A: Roma - Milan (replica)

ore 13:50 Rubrica: Croquetas - Daniel Ciofani

ore 14:40 Rubrica: Top Gol Lazio - Roma

ore 15:00 Rubrica: Croquetas - Ohm

ore 16:00 Rubrica: Croquetas - Croqueta de oro

ore 16:40 Serie A: Sassuolo - Hellas Verona (replica)

ore 18:15 Serie A: Udinese - Frosinone (direttta esclusiva ZONA DAZN 2 - canale 215)

ore 18:30 Rubrica: Croquetas - Best of Season

ore 19:20 Rubrica: Lost in the Weekend - Napoli Campione

ore 19:35 Speciale: Saro' con te Napoli

ore 20:15 Speciale: La Coppa dei Desideri

ore 20:35 Serie A: Napoli - Lazio (direttta esclusiva ZONA DAZN - canale 214)

ore 22:35 Rubrica: DAZN Heroes - Rudi Garrcia

ore 22:55 Rubrica: Croquetas - Marcolin

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023

ore 12:00 Serie A: Napoli - Lazio (replica)

ore 13:50 Speciale: Napule' 3

ore 14:45 Rubrica: Culture Elmas

ore 15:10 Serie A: Udinese - Frosinone (replica)

ore 17:00 Speciale: Diletta Missione Spagna

ore 17:35 Rubrica: DAZN Heroes - Palladino, Buona la Prima

ore 18:00 Rubrica: Top Gol Inter - Juventus

ore 18:15 Serie A: Inter - Fiorentina (direttta esclusiva ZONA DAZN - canale 214)

ore 18:15 Serie A: Torino - Genoa (direttta esclusiva ZONA DAZN 2 - canale 215)

ore 20:30 Serie A: Lecce - Salernitana (direttta esclusiva ZONA DAZN - canale 214)

ore 22:30 Rubrica: Croquetas - Rolando Schiavi

LUNEDI 4 SETTEMBRE 2023

ore 12:00 Serie A: Torino - Genoa (replica)

ore 13:45 Speciale: We Are One - Ep. 1

ore 14:15 Speciale: El Presidente - L'Inizio

ore 15:00 Speciale: Professione Presidente - Gravina

ore 15:25 Serie A: Lecce - Salernitana (replica)

ore 17:55 Rubrica: Croquetas - Italian Jersey Collector

ore 18:05 Rubrica: Croquetas - Fabrizio Biasin

ore 19:10 Rubrica: Croquetas - Daniel Ciofani

ore 20:00 Rubrica: Croquetas - Pardo

ore 20:55 Serie A: Inter - Fiorentina (replica)

ore 22:40 Boxe: Joshua vs Franklin (replica)

MARTEDI 5 SETTEMBRE 2023

ore 12:00 Serie A: Inter - Fiorentina (replica)

ore 13:45 Speciale: We Are One - Ep. 2

ore 14:20 Speciale: El Presidente - Lo Scandalo

ore 15:10 Rubrica: Fedi - Juventus vs Milan

ore 15:25 Speciale: L'addio di Ibrahimovic

ore 15:40 Serie A: Roma - Milan (replica)

ore 17:25 Rubrica: DAZN Heroes - Trezeguet e Nesta

ore 18:00 Rubrica: Croquetas - Rolando Schiavi

ore 18:45 Rubrica: Croquetas - Marcolin

ore 19:25 Speciale: OR7GEN David Villa - Atleti

ore 19:50 Serie A: Torino - Genoa (replica)

ore 21:35 Rubrica: Croquetas - Ciro Ferrara

ore 22:20 Rubrica: DAZN Heroes - Napoli

ore 23:00 Boxe: Love vs Spark

MERCOLEDI 6 SETTEMBRE 2023

ore 12:00 Liga: Real Madrid - Getafe (replica)

ore 13:55 Speciale: We Are One - Ep. 3

ore 14:25 Speciale: El Presidente - I consigli del Fenomeno

ore 15:15 Speciale: Napule' 3

ore 15:55 Serie A: Torino - Genoa (replica)

ore 17:55 Rubrica: Fedi - Roma

ore 18:15 Rubrica: DAZN Heroes - Paulo Dybala

ore 19:00 DAZN Heroes - Juventus Next Gen

ore 19:35 Speciale: OR7GEN David Villa - La Masia

ore 20:10 Serie A: Sassuolo - Hellas Verona (replica)

ore 21:55 Rubrica: DAZN Heroes - Szceszny e Peyraud-Magnin

ore 22:15 Rubrica: Top Gol - Inter - Juventus

ore 22:35 Boxe: Canelo vs Ryder (replica)

GIOVEDI 7 SETTEMBRE 2023

articolo in aggiornamento

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***