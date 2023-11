Calcio Estero live DAZN dal 24 al 27 Novembre (Liga Spagnola, Championship)

Sei un grande appassionato di calcio ? Ecco, allora sei un grande appassionato di DAZN! Sulla piattaforma puoi guardare il grandissimo calcio italiano ed estero: qui puoi consultare la guida TV con le prossime partite incluse nella programmazione di DAZN in Italia.

Su DAZN alla ripresa dei campionati avrai a disposizione un ampio catalogo di competizioni , inclusa tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, FA Cup e Carabao Cup , ogni match de LaLiga EA Sports e il meglio della Liga Portugal Betclic oltre a Community Shield, Sky Bet Championship e alle grandi emozioni di Europa League e Conference League .

DAZN è la casa de LaLiga: dall’esclusiva di tutte le partite del massimo campionato spagnolo, ai contenuti speciali che portano i tifosi alla scoperta del calcio, ma anche della cultura della terra iberica. E anche per questa nuova stagione calcistica, tornano su DAZN le esclusive “missioni” alla scoperta delle città de LaLiga con Missione Spagna. Sono tre le città spagnole protagoniste: Siviglia, Bilbao e Madrid in occasione del Clàsico.

L’intero progetto “Missione: Spagna” è realizzato da DAZN in collaborazione con il gruppo automobilistico DR e tutti i contenuti sono powered by EVO, brand della galassia DR Automobiles Groupe che accompagna la piattaforma leader nel live streaming e intrattenimento sportivo in tutti gli spostamenti fatti nelle città protagoniste. EVO è il brand del gruppo DR presente anche in Spagna, oltre che in Italia, con un’ampia gamma di SUV e pick-up, tutti full optional di serie e con un elevato rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il format è parte integrante di una partnership annuale, tra DAZN e DR Automobiles Groupe, che si amplia anche alla pianificazione media che coprirà il campionato 23/24 della Serie A TIM e delle competizioni di calcio internazionale disponibili sulla piattaforma.

Contenuti video brandizzati che possiedono uno storytelling coinvolgente e che trasportano i tifosi oltre i 90 minuti di gioco delle partite. Grazie all’approccio multi-canale, i contenuti hanno l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e diversificato: oltre a Missione Spagna, vlog in cui Diletta Leotta racconta la magia delle città spagnole, partendo dai derby calcistici più cult, andando a scoprire luoghi-simbolo, la storia del club e le voci dei tifosi, anche le interviste alle Legend che si inseriranno nel format Linea Diletta, e uno speciale format di contenuti social, una propria e vera guida dedicata ai luoghi calcistici sacri della città.

Venerdì 24 novembre, in esclusiva su DAZN, parte il primo contenuto della nuova stagione dedicato a Siviglia: siamo nella settimana del derby tra le due squadre rivali della città, uno degli incontri più caldi e accesi del mondo, quello tra Siviglia FC e Real Betis. I tifosi scopriranno tutto sulle due anime della città, quella sevillista più nobile e antica, e quella betica più popolare e legata alla cultura gitana e del Flamenco.

Un viaggio che porta i tifosi dentro le atmosfere e i sapori della Spagna e che racconta tutto quello che c’è da sapere sulla rivalità calcistica della città, anche grazie alle testimonianze di grandi campioni come Ivan Rakitic. A seguire, in app, Linea Diletta dedicata alle Legend del calcio, con l’intervista esclusiva all’ex calciatore Joaquin, uomo-simbolo indiscusso del Betis. Infine, sui canali social di DAZN anche la “Guida calcistica della città di Siviglia”, che porta gli spettatori in tutti i luoghi iconici legati al tifo delle due squadre della città, gli arcirivali Sevilla FC e Real Betis

Tutti gli episodi di Missione Spagna verranno distribuiti e amplificati anche in Spagna, su DAZN.

DAZN CALCIO ESTERO - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

LaLiga EA Sports riparte con una nuova entusiasmante stagione. il Barcellona campione in carica difenderà il titolo contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Atletico del "Cholo" Simeone, le più accreditate alla vittoria finale. E poi il Siviglia vincitore dell'Europa League, la Real Sociedad che si è qualificata in Champions, il Villarreal, il Betis e l'Athletic Bilbao che sono sempre da temere. LaLiga 2023/24 è iniziata l'11 agosto 2023 con il match tra Almeria e Rayo Vallecano e si concluderà il weekend del 26 maggio 2023. Un calendario che torna alla normalità, dopo l'inedita stagione passata condizionata dalla pausa invernale per il Mondiale in Qatar.

Nel campionato Championship, venerdì 24 novembre 2023, alle 21:00, Rotherham affronterà Leeds, con la telecronaca di Riccardo Mancini.

LaLiga EA Sports

VEN 24/11/2023 21:00 Alaves vs Granada (telecronaca in lingua inglese)

SAB 25/11/2023 14:00 Rayo Vallecano vs Barcellona (telecronaca di Luca Farina)

SAB 25/11/2023 16:15 Valencia vs Celta Vigo (telecronaca in lingua inglese)

SAB 25/11/2023 18:30 Getafe vs Almeria (telecronaca in lingua inglese)

SAB 25/11/2023 21:00 Atletico Madrid vs Maiorca (telecronaca di Lorenzo Del Papa)

DOM 26/11/2023 14:00 Villarreal vs Osasuna (telecronaca in lingua inglese)

DOM 26/11/2023 16:15 Real Sociedad vs Siviglia (telecronaca di Alessandro Rimi)

DOM 26/11/2023 18:30 Cadice vs Real Madrid (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

DOM 26/11/2023 21:00 Betis vs Las Palmas (telecronaca in lingua inglese)

LUN 27/11/2023 21:00 Girona vs Athletic Bilbao(telecronaca di Luca Farina) [anche su ZONA DAZN - Can. 214 Sky e Tivùsat]

Championship

VEN 24/11/2023 21:00 Rotherham vs Leeds (telecronaca di Riccardo Mancini)

______________________________________



