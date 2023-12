Calcio Estero live DAZN dal 19 al 21 Dicembre 2023 (Liga Spagnola, Carabao Cup)

In LaLiga EA Sports, martedì 19 dicembre alle 19:00, il Rayo Vallecano affronterà il Valencia, con la telecronaca di Alberto Santi. Alle 21:30, il Granada sfiderà il Siviglia (telecronaca in lingua inglese), mentre contemporaneamente l'Atletico Madrid sarà di fronte al Getafe, con la voce di Luca Farina. Mercoledì 20 dicembre, alle 19:00, il Barcellona scenderà in campo contro l'Almeria, con la telecronaca di Stefano Borghi. Alle 21:30, sarà la volta di Atletico Bilbao vs Las Palmas (telecronaca in lingua inglese) e Villarreal vs Celta Vigo (telecronaca in lingua inglese). Giovedì 21 dicembre, alle 19:00, il Betis affronterà il Girona, con la telecronaca di Ricky Buscaglia (anche su Zona DAZN - Sky e Tivùsat can. 214). Nello stesso orario, il Cadice sarà di fronte alla Real Sociedad, con la telecronaca in lingua inglese. Alle 21:30, Alaves vs Real Madrid vedrà Dario Mastroianni alla telecronaca, mentre il Mallorca affronterà l'Osasuna (telecronaca in lingua inglese).

Passando alla Carabao Cup - Quarti di Finale, martedì 19 dicembre alle 21:00, il Chelsea sarà opposto al Newcastle, con la voce di Edoardo Testoni (anche su Zona DAZN - Sky e Tivùsat can. 214). Mercoledì 20 dicembre, alle 21:00, il Liverpool se la vedrà con il West Ham, con la telecronaca di Riccardo Mancini (anche su Zona DAZN - Sky e Tivùsat can. 214).