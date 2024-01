Calcio Estero live DAZN dal 2 al 4 Gennaio (Liga Spagnola 19a Giornata)

Sei un grande appassionato di calcio ? Ecco, allora sei un grande appassionato di DAZN! Sulla piattaforma puoi guardare il grandissimo calcio italiano ed estero: qui puoi consultare la guida TV con le prossime partite incluse nella programmazione di DAZN in Italia.

DAZN CALCIO ESTERO - PALINSESTO E TELECRONISTI



Il 2 gennaio 2024 ci riserva una serie di partite emozionanti in LaLiga EA Sports. La giornata inizia con il derby di Madrid tra Getafe e Rayo Vallecano alle 17:00 al Cívitas Metropolitano, con la telecronaca in lingua inglese. Entrambe le squadre, attualmente posizionate in modo confortevole per la salvezza, promettono uno spettacolo avvincente. Successivamente, alle 19:15 all'Anoeta, assisteremo all'atteso derby basco tra la Real Sociedad di Dario Mastroianni e l'Alaves, in cerca di punti cruciali per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Real Sociedad è in testa al girone di Champions e lotta per i primi 4 posti in Liga. Alle 21:30, il Valencia ospiterà il Villarreal al Mestalla, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Il Villarreal, con una difesa traballante, cerca di invertire la tendenza contro un Valencia ambizioso che mira a tornare in una competizione europea.

Il 3 gennaio alle 17:00, Granada e Cadice scenderanno in campo alla ricerca della prima vittoria del 2024, fondamentale per dare uno scossone a due squadre bloccate nella parte bassa della classifica. Successivamente, alle 19:15, il Celta Vigo di Manuel Pellegrini affronterà il Betis in trasferta, cercando la prima vittoria del nuovo anno, con telecronaca in lingua inglese. Sempre il 3 gennaio alle 19:15, al Bernabeu, il Real Madrid di Edoardo Testoni sfiderà il Maiorca. Il Real Madrid punta alla vittoria del titolo, mentre il Maiorca cerca punti cruciali per la salvezza. Alle 21:30, al Montilivi, il Girona di Stefano Borghi affronterà l'Atletico Madrid in uno stress test per misurare le ambizioni del Girona, prossimo avversario dell'Inter agli ottavi di Champions.

Il 4 gennaio alle 17:00, Osasuna e Almeria si scontreranno all'El Sadar, con telecronaca in lingua inglese. Sette mesi dopo il 3-1 di Osasuna, la sfida promette emozioni. Alle 19:15, il Siviglia ospiterà l'Athletic Bilbao, cercando di riprendersi dopo un inizio difficile, con la telecronaca di Riccardo Mancini, disponibile anche su Zona DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Infine, alle 21:30, il Barcellona di Xavi volerà alle Canarie per affrontare Las Palmas, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani. Le due squadre non si affrontano dall'1-1 del 2018, quando al gol di Messi rispose Calleri su rigore. Come finirà questa volta?

LaLiga EA Sports - 19a Giornata



Andiamo a scoprire quali sono le prossime partite in programma:

Martedì 02/01/2024 17:00 Getafe vs Rayo Vallecano

Telecronaca in lingua inglese

Al Cívitas Metropolitano va in scena il derby di Madrid tra Getafe e Rayo Vallecano. Entrambe occupano una posizione in classifica che al momento li lascia tranquilli per la salvezza: ci sarà spettacolo?





Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento all'Anoeta per un atteso derby basco tra la Real Sociedad, prima nel girone di Champions con l'Inter e in lotta per i primi 4 posti della classifica in Liga, e l'Alaves, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Come finirà?





Telecronaca: Ricky Buscaglia

Difesa traballante e i tanti, troppi gol subiti dal Villarreal sono la causa principale per una prima parte di campionato sottotono. In questo turno il "Submarino amarillo" va in trasferta al Mestalla contro il Valencia, club con l'ambizione di tornare in una competizione europea. Come finirà?





Con l'arrivo del nuovo anno Granada e Cadice scendono in campo alla ricerca della prima vittoria del 2024, fondamentale per dare uno scossone a due squadre arenate nella parte bassa della classifica. Che sia l'inizio della rincorsa ai buoni propositi?





Telecronaca in lingua inglese

Trasferta galiziana per il Betis di Manuel Pellegrini, alla ricerca della prima vittoria del 2024. Un risultato non scontato considerando che l'ultimo successo degli andalusi risale al maggio del 2021. Cosa succederà stavolta





Telecronaca: Edoardo Testoni

Nel primo match al Bernabeu del 2024 si affrontano due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Da una parte la squadra di Ancelotti punta alla vittoria del titolo, dall'altra il Maiorca cerca punti in chiave salvezza. Come finirà?





Telecronaca: Stefano Borghi

Un vero e proprio stress test per misurare le ambizioni del Girona, che affronta in questo turno di campionato al Montilivi l'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter agli ottavi di Champions. Riusciranno i catalani a superare anche i colchoneros?





Telecronaca in lingua inglese

Appuntamento all'El Sadar di Pamplona per la sfida tra Osasuna e Almería. Sette mesi dopo il 3-1 dei navarri a discapito degli andalusi, cosa succederà?





Telecronaca: Riccardo Mancini

[anche su Zona DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Dopo un inizio di stagione tremendamente difficile, il Siviglia inaugura il 2024 ospitando l'Athletic Bilbao in una sfida tutt'altro che semplice. Gli andalusi riusciranno a riprendersi





Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Il Barcellona di Xavi vola alle Canarie per una trasferta che si prospetta complicata contro il Las Palmas. Le due squadre non si affrontano dall'1-1 del 2018, quando al gol di Messi rispose Calleri su rigore. Come finirà questa volta?

