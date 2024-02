Guida TV ZONA DAZN: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 16 - 22 Febbraio 2024

ZONA DAZN è disponibile al canale 214 per tutti i clienti Sky e gli utenti Tivùsat abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione che include la visione del canale.

Per la stagione 2023/2024, su ZONA DAZN, puoi guardare una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Ricorda: tutti i match di Serie A TIM sono comunque sempre tutti disponibili sull'App DAZN. Chi attiverà la visione del canale Zona DAZN, avrà la possibilità di guardare i 7 match in esclusiva anche via satellite.

Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

ZONA DAZN estende ulteriormente i contenuti sportivi di qualità. Infatti, è possibile seguire anche la Serie A Femminile e la Champions Woman di calcio, la Liga Spagnola, la Cbampions di Volley Maschile e Femminile e la LBA, la Lega Basket Serie A. I tifosi appassionati di queste discipline hanno così un’ulteriore opportunità di assistere al proprio sport preferito. ZONA DAZN si conferma ancora una volta essere il punto di riferimento per chi desidera vivere appieno le emozioni sportive.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2024 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

VENERDI 16 FEBBRAIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Genoa - Atalanta (replica)

ore 13:55 Speciale: Allez L'Union -. Ep. 5

ore 14:45 Speciale: El Presidente - Vecchi amici

ore 15:25 Speciale: El Presidente - 11 finali

ore 16:00 Calcio Serie A: Bologna - Lecce (replica)

ore 17:55 Rubrica: Croquetas - Happy New Year

ore 18:50 Calcio Serie A: Torino - Lecce (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 21:15 Rubrica: Croquetas - Donnarumma

ore 22:15 Rubrica: Gli Indimenticabili - Napoli - Milan, 1988

ore 22:30 Rubrica: Top Goals Milan derby

ore 22:50 Speciale: L’addio di Ibrahimovic

ore 23:00 Boxe: Wood vs Warrington (replica)

SABATO 17 FEBBRAIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Milan - Napoli (replica)

ore 13:55 Rubrica: Top Gol Napoli - Milan

ore 14:10 Rubrica: Indimenticabili - Napoli - Inter, 2013

ore 14:25 Speciale: Ho visto Maradona

ore 14:50 Calcio Serie A: Napoli - Genoa (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 17:15 Rubrica: My Skills - Soulé

ore 17:35 Top Gol: Juventus - Napoli

ore 17:50 Calcio Serie A: Verona - Juventus (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 20:15 Rubrica: Croquetas - Allegri

ore 21:35 Rubrica: DAZN Heroes - Rabiot

ore 22:05 Rubrica: Croquetas - The Princes of Transfer Market

ore 23:20 Boxe: Ogawa vs Cordina (replica)

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Verona - Juventus (replica)

ore 13:55 Rubrica: DAZN Heroes - Kean

ore 14:25 Speciale: Viola Land

ore 14:50 Calcio Serie A: Empoli - Fiorentina (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 14:50 Calcio Serie A: Udinese - Cagliari (diretta esclusiva ZONA DAZN 2 - can. 215 Sky e Tivùsat)

ore 17:20 Rubrica: My Skills - Pinamonti

ore 17:40 Rubrica: Top Gol Lazio - Roma

ore 17:50 Calcio Serie A: Frosinone - Roma (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 20:10 Rubrica: Top Goals Milan derby

ore 20:30 Rubrica: Gli Indimentiabili - Napoli - Milan, 1988

ore 20:35 Calcio Serie A: Monza - Milan (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 23:00 Rubrica: Croquetas - Donnarumma

LUNEDI 19 FEBBRAIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Frosinone - Roma (replica)

ore 13:55 Speciale: We Are One - Ep. 1

ore 14:25 Speciale: We Are One - Ep. 2

ore 15:00 Speciale: OR7GEN - Atleti

ore 15:30 Speciale: OR7GEN - La Masia

ore 16:00 Calcio Serie A: Empoli - Genoa (replica)

ore 17:55 Speciale: Paulo Dybala

ore 18:45 Rubrica: Croquetas - Lukaku's Comeback

ore 19:35 Rubrica: Croquetas - Manchester United

ore 20:30 Rubrica: Top 50 Gol 2023

ore 21:00 Calcio Serie A: Monza - Milan (replica)

ore 22:55 Boxe: Katie Taylor vs Amanda Serrano (replica)

MARTEDI 20 FEBBRAIO 2024

ore 12:00 Calcio Liga: Atletico Madrid - Las Palmas (replica)

ore 13:55 Speciale: We Are One - Ep. 3

ore 14:30 Speciale: We Are One - Ep. 4

ore 15:05 Speciale: OR7GEN - Paterna

ore 15:30 Speciale: OR7GEN - Astur

ore 16:00 Calcio Serie A: Verona - Juventus (replica)

ore 17:55 Rubrica: DAZN Heroes - Rabiot

ore 18:25 Rubrica: Croquetas - Allegri

ore 19:45 Rubrica: Top Gol Fiorentina - Juventus

ore 19:55 Rubrica: Croquetas - Happy New Year

ore 21:00 Calcio Serie A: Empoli - Genoa (replica)

ore 22:55 Boxe: Joshua vs Usyk 1 (replica)

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO 2024

ore 12:00 Calcio Liga: Celta Vigo - Barcellona (replica)

ore 13:55 Speciale: We Are One - Ep. 5

ore 14:40 Rubrica: Croquetas - Manchester United

ore 15:35 Speciale: Joaquin saluta il calcio

ore 16:00 Calcio Liga: Rayo Vallecano - Real Madrid (replica)

ore 17:55 Rubrica: Croquetas - La Liga

ore 18:40 Rubrica: Top Gol El Clasico

ore 19:00 Speciale: Missione Siviglia

ore 19:25 Speciale: Joaquin

ore 20:00 Rubrica: Croquetas - Girona

ore 21:00 Calcio Serie A: Frosinone - Roma (replica)

ore 22:55 Boxe: Usyk vs Joshua 2 (replica)

GIOVEDI 22 FEBBRAIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Empoli - Genoa (replica)

ore 13:55 Speciale: Green Lions - L'incredibile storia del Camerun a Italia '90

ore 15:15 Rubrica: Croquetas - Vitaioli

ore 16:00 Calcio Serie A: Monza - Milan (replica)

ore 17:55 Rubrica: Croquetas - Donnarumma (replica)

ore 18:55 Rubrica: Top Gol Napoli - Milan

ore 19:15 Rubrica: Croquetas - Simone Inzaghi

ore 20:20 Rubrica: Top Gol Juventus - Inter

ore 20:45 Rubrica: Top Go: Inter - Roma

ore 21:00 Calcio Serie A: Verona - Juventus (replica)

ore 22:55 Boxe: Wood vs Conlan (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***