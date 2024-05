Calcio Estero live DAZN al 3 al 5 Maggio (Liga Spagnola, Liga Portugal Betclic)

Sei un grande appassionato di calcio? Ecco, allora sei un grande appassionato di DAZN! Sulla piattaforma puoi guardare il grandissimo calcio italiano ed estero: qui puoi consultare la guida TV con le prossime partite incluse nella programmazione di DAZN in Italia. Su DAZN avrai a disposizione un ampio catalogo di competizioni , inclusa tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, FA Cup e Carabao Cup, ogni match de LaLiga EA Sports e il meglio della Liga Portugal Betclic oltre a Community Shield, Sky Bet Championship e alle grandi emozioni di Europa League e Conference League .

Già Official Broadcaster in Italia della massima competizione spagnola dal 2018, DAZN rimane la piattaforma di riferimento per la trasmissione esclusiva de LALIGA EA SPORTS. Anche per il prossimo quinquennio, le partite de “LALIGA dei fenomeni” di FC Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid e non solo, nonché uno dei campionati più spettacolari in Europa, saranno solo su DAZN.

La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo presente in oltre 200 mercati si conferma partner globale de LALIGA - dopo l'accordo quinquennale siglato nel 2022 in Spagna – e continuerà così a trasmettere in esclusiva tutti i match de LALIGA EA SPORTS, anche in Italia fino al 2029. Gli abbonati DAZN potranno continuare a vivere, per ogni giornata di campionato, le emozioni della competizione spagnola lasciandosi trasportare dalla magia di squadre che rendono unico questo campionato di stelle.

L'accordo pluriennale con LALIGA EA SPORTS garantisce a DAZN la trasmissione in diretta di tutte le 380 partite oltre agli highlights, contenuti e approfondimenti extra disponibili anche on demand e includerà anche i migliori match e gli highlights de LALIGA HYPERMOTION, la seconda divisione del calcio spagnolo.

Negli ultimi decenni LALIGA si è “sfidata” con la Serie A e la Premier League per diventare la lega più prestigiosa d'Europa ed è riconosciuta, a livello mondiale, come uno dei campionati maggiormente qualitativi per la presenza di alcuni dei calciatori più forti del panorama calcistico. Inoltre, LALIGA è conosciuta per l’interesse che catalizza da sempre ElClasico, maanche grazie alle grandi rivelazioni che il campionato spagnolo riesce a dare, come il Girona FC che quest’anno è andato oltre ogni aspettativa, arrivando anche in vetta al campionato.

Un rinnovo quinquennale che conferma il ruolo di DAZN come partner d’eccellenza dei campionati di calcio europei più prestigiosi.

DAZN CALCIO ESTERO - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di di calcio internazionale.

Questa settimana, il calcio ci regala ancora una serie di appassionanti incontri da seguire. Nella LaLiga EA Sports, diverse squadre si preparano a scendere in campo per dare il meglio di sé. La partita che attira l'attenzione è il confronto tra il Getafe e l'Athletic Bilbao, in programma venerdì 3 maggio alle 21:00, con la telecronaca curata da Alberto Santi. Sarà visibile anche su Zona DAZN, canale 214 Sky e Tivùsat.

Il sabato vedrà il Real Sociedad sfidare Las Palmas alle 14:00, con la voce di Simone Gamberini, mentre alle 16:15 sarà il turno del Real Madrid contro il Cadice, commentato da Gabriele Giustiniani. Alle 18:30 il Girona affronterà il Barcellona, con la telecronaca di Luca Farina, disponibile gratuitamente su www.dazn.com. La serata si concluderà con Maiorca contro l'Atletico Madrid alle 21:00, con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia.

La domenica sarà densa di emozioni con Osasuna contro il Betis alle 14:00, con telecronaca in inglese, seguita dal match tra Celta Vigo e Villarreal alle 16:15, sempre con commento in inglese. Alle 18:30 sarà il turno di Valencia contro l'Alaves, ancora con telecronaca in inglese, mentre alle 21:00 il Siviglia affronterà il Granada con Lorenzo Del Papa ai microfoni. Nella stessa fascia oraria, il Rayo Vallecano sfiderà l'Almeria, con telecronaca in inglese.

Passando alla Liga Portugal Betclic, il sabato vedrà lo Sporting Lisbona contro il Portimonense alle 19:00, con Giovanni Marrucci alla telecronaca, seguito da Chaves contro il Porto alle 21:30, con Federico Marconi ai commenti. La domenica, infine, sarà la volta di Famalicao contro il Benfica alle 21:30, con Giorgio Basile alla telecronaca.

LaLiga EA Sports 34a Giornata

Andiamo a scoprire quali sono le prossime partite in programma:

Venerdì 03/05/2024 21:00 Getafe vs Athletic Bilbao (telecronaca di Alberto Santi)

[visibile anche su Zona DAZN - canale 214 Sky e Tivùsat]

[visibile anche su Zona DAZN - canale 214 Sky e Tivùsat] Sabato 04/05/2024 14:00 Real Sociedad vs Las Palmas (telecronaca di Simone Gamberini)

Sabato 04/05/2024 16:15 Real Madrid vs Cadice (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

Sabato 04/05/2024 18:30 Girona vs Barcellona (telecronaca di Luca Farina)

[disponibile in visione gratuita su www.dazn.com per tutti gli utenti registrati]

[disponibile in visione gratuita su www.dazn.com per tutti gli utenti registrati] Sabato 04/05/2024 21:00 Maiorca vs Atletico Madrid (telecronaca di Ricky Buscaglia)

Domenica 05/05/2024 14:00 Osasuna vs Betis (telecronaca in lingua inglese)

Domenica 05/05/2024 16:15 Celta Vigo vs Villarreal (telecronaca in lingua inglese)

Domenica 05/05/2024 18:30 Valencia vs Alaves (telecronaca in lingua inglese)

Domenica 05/05/2024 21:00 Siviglia vs Granada (telecronaca di Lorenzo Del Papa)

Domenica 05/05/2024 21:00 Rayo Vallecano vs Almeria (telecronaca in lingua inglese)

Liga Portugal Betclic 32a Giornata

Sabato 04/05/2024 19:00 Sporting Lisbona vs Portimonense (telecronaca di Giovanni Marrucci)

Sabato 04/05/2024 21:30 Chaves vs Porto (telecronaca di Federico Marconi)

Domenica 05/05/2024 21:30 Famalicao vs Benfica (telecronaca di Giorgio Basile).

