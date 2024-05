Guida TV ZONA DAZN: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 24 - 30 Maggio 2024

ZONA DAZN è disponibile al canale 214 per tutti i clienti Sky e gli utenti Tivùsat abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione che include la visione del canale.

Per la stagione 2023/2024, su ZONA DAZN, puoi guardare una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Ricorda: tutti i match di Serie A TIM sono comunque sempre tutti disponibili sull'App DAZN. Chi attiverà la visione del canale Zona DAZN, avrà la possibilità di guardare i 7 match in esclusiva anche via satellite.

Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

ZONA DAZN estende ulteriormente i contenuti sportivi di qualità. Infatti, è possibile seguire anche la Serie A Femminile e la Champions Woman di calcio, la Liga Spagnola, la Cbampions di Volley Maschile e Femminile e la LBA, la Lega Basket Serie A. I tifosi appassionati di queste discipline hanno così un’ulteriore opportunità di assistere al proprio sport preferito. ZONA DAZN si conferma ancora una volta essere il punto di riferimento per chi desidera vivere appieno le emozioni sportive.

Vi informiamo che le seguenti partite saranno disponibili su DAZN in modalità freemium (ovvero visibili per tutti gli utenti registrati a dazn.com). Inoltre, ogni settimana potrai trovare highlights, format originali e una selezione di partite di calcio e non solo, provenienti dalle migliori competizioni. Per rimanere aggiornato, ti basterà effettuare il login con le tue attuali credenziali, e troverai i tuoi contenuti gratuiti sempre in Home nella sezione Contenuti Gratuiti, riconoscibili per l'assenza del lucchetto.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 24 AL 30 MAGGIO 2024 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

VENERDI 24 MAGGIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Bologna - Juventus (replica)

ore 13:45 Rubrica: Top Gol Fiorentina - Juventus

ore 14:05 Calcio Serie A: Udinese - Empoli (replica)

ore 16:00 Rubrica: Gli Indimenticabili - Milan - Inter, 2004

ore 16:15 Calcio Serie A: Inter - Lazio (replica)

ore 18:45 Speciale: We Are One - Ep. 4

ore 19:15 Speciale: We Are One - Ep. 5

ore 19:55 Rubrica: Culture - McKennie e Weah

ore 20:25 Rubrica: DAZN Heroes - Kean

ore 20:55 Calcio Liga: Girona - Granada ( diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 22:55 Rubrica: Linea Diletta - Julen Guerrero

ore 23:15 Speciale: Missione Clasico

ore 23:45 Rubrica: Top 30 Gol El Clasico

SABATO 25 MAGGIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Cagliari - Fiorentina (replica)

ore 13:47 Rubrica: My Skills - Soulé

ore 14:05 Calcio Liga: Atletico Madrid - Osasuna

ore 15:44 Rubrica: BordoCam Real Madrid - Barcellona

ore 15:56 Rubrica: DAZN Heroes - Rabiot

ore 16:23 Rubrica: Top Gol Juventus - Inter

ore 16:54 Rubrica: Players Only - Pogba

ore 17:25 Rubrica: My Skills - Bremer

ore 17:51 Calcio Serie A: Juventus - Monza ( diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 20:08 Rubrica: Top 50 Gol - Derby di Milano

ore 20:36 Calcio Serie A: Milan - Salernitana ( diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 22:53 Rubrica: BordoCam Milan - Inter

ore 23:08 Speciale: Intervista a Furlani

ore 23:41 Rubrica: My Skills - Zirkzee

DOMENICA 26 MAGGIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Juventus - Monza (replica)

ore 13:47 Rubrica: DAZN Heroes - Kean

ore 14:13 Calcio Serie A: Milan - Salernitana (replica)

ore 16:06 Rubrica: DAZN Heroes - Ho visto Maradona

ore 16:37 Rubrica: Top Gol Napoli - Juventus

ore 16:56 Rubrica: Sunday Night Square - Napoli

ore 17:20 Rubrica: Un'altra storia: Paolo Cannavaro

ore 17:49 Calcio Serie A: Napoli - Lecce ( diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 20:08 Rubrica: Top Gol Lazio - Roma

ore 20:34 Calcio Serie A: Empoli - Roma ( diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 20:34 Calcio Serie A: Hellas Verona - Inter ( diretta esclusiva ZONA DAZN 2 - can. 215 Sky e Tivùsat)

ore 20:34 Calcio Serie A: Lazio - Sassuolo ( diretta esclusiva ZONA DAZN 3 - can. 216 Sky)

ore 22:53 Rubrica: DAZN Heroes - Claudio Ranieri

ore 23:11 Speciale: Intervista a Zanetti

LUNEDI 27 MAGGIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Napoli - Lecce (replica)

ore 13:47 Rubrica: Players Only - Locker room

ore 14:15 Calcio Serie A: Juventus - Monza (replica)

ore 16:01 Rubria: Players Only - Conte

ore 16:30 Calcio Serie A: Empoli - Roma (replica)

ore 18:16 Rubrica; Players Only - Power Ranking

ore 18:43 Rubrica: BordoCam Milan - Inter

ore 18:58 Speciale: Intervista a Zanetti

ore 19:37 Speciale: Interstellar

ore 20:23 Rubrica: Top 50 Gol - Derby di Milano

ore 20:42 Calcio Serie A: Verona - Inter (replica)

ore 22:38 Rubrica: Players Only - Pogba

ore 23:08 Boxe: Katie Taylor vs Amanda Serrano (replica)

MARTEDI 28 MAGGIO 2024

ore 12:00 Serie A - Stag. 2023 Ep. 0 - Lazio - Sassuolo (replica)

ore 13:47 Rubrica: Top 50 Gol 2023

ore 14:17 Calcio Liga: Real Madrid - Betis Siviglia (replica)

ore 16:03 Speciale: Missione Clasico

ore 16:26 Calcio Liga: Betis Siviglia - Barcellona (replica)

ore 18:13 Speciale: OR7Gen David Villa - Atleti

ore 18:41 Speciale: OR7Gen David Villa - La Masia

ore 19:15 Speciale: OR7Gen David Villa - Paterna

ore 19:46 Speciale: OR7Gen David Villa - Astur

ore 20:17 Rubrica: My Skills - Soulé

ore 20:35 Calcio Amichevole: Frosinone - Serie A Legends ( diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat)

ore 22:44 Rubrica: My Skills - Bellanova

ore 23:02 Rubrica: OPEN VAR Masterclass - I falli di mano

ore 23:19 Rubrica: OPEN VAR Masterclass - I falli di gioco

ore 23:34 Rubrica: Players Only - Spalletti

MERCOLEDI 29 MAGGIO 2024

ore 12:00 Calcio Liga: Real Sociedad - Atletico Madrid (replica)

ore 13:48 Rubrica: Top 30 Gol El Clasico

ore 14:06 Calcio Serie A: Lazio - Sassuolo (replica)

ore 15:52 Rubrica: My Skills - Nico Gonzalez

ore 16:08 Calcio Serie A: Cagliari - Fiorentina (replica)

ore 17:54 Speciale: El Presidente - L'Inizio

ore 18:42 Speciale: El Presidente - Lo Scandalo

ore 19:31 Speciale: El Presidente - I consigli del Fenomeno

ore 20:19 Calcio Serie A: Napoli - Lecce (replica)

ore 22:05 Speciale- The Season Brescia

ore 22:30 Rubrica: DAZN Got Game - Marco Spissu

ore 23:15 Boxe: Wood vs Warrington (replica)

GIOVEDI 30 MAGGIO 2024

ore 12:00 Calcio Serie A: Verona - Inter (replica)

ore 14:15 Calcio Liga: Betis Siviglia - Barcellona (replica)

ore 16:05 Rubrica: Players Only - Power Ranking

ore 16:30 Calcio Serie A: Empoli - Roma (replica)

ore 18:20 Speciale: El Presidente - Si apre il calciomercato

ore 19:10 Speciale: El Presidente - Vecchi amici

ore 19:50 Speciale: El Presidente - 11 finali

ore 21:00 Calcio Liga: Real Sociedad - Atletico Madrid (replica)

ore 22:50 Boxe: Joshua vs Usyk 1 (replica)



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***