Lega Pro Eleven Sports, 37a Giornata - Programma e Telecronisti Serie C

Per il campionato di Serie C, ELEVEN e Lega Pro hanno lanciato una grande novità per arricchire il racconto delle partite e portare a tutti gli appassionati le storie più interessanti ed attuali che nascono e si sviluppano intorno ai Club e ai territori delle 60 città: il Match of the Week, un progetto che rafforza il legame tra il pubblico della Serie C e Eleven Sports e che offre visibilità massima con collegamenti tra primo e secondo tempo e approfondimenti nel post partita. Previsti quest’anno oltre 60 top match tra campionato, playoff e Coppa Italia. Dopo Pescara- Ancona, Foggia – Potenza, Taranto-Palermo, Padova-Triestina, Modena-Virtus Entella, Foggia-Messina, Catania-Juve Stabia, Catanzaro-Taranto, Sudtirol-Piacenza, Catania-Avellino, Siena-Pescara, Palermo-Avellino, Ancona-Virtus Entella, Reggiana-Cesena, Taranto-Catania, Turris-Avellino, Pro Vercelli-Triestina, Catania-Palermo, Palermo-Bari, Cesena-Siena, Ancona-Pescara, Pro Vercelli-Juventus Under23, Catania-Catanzaro, Palermo-Messina, Carrarese-Reggiana, Bari-Messina, Palermo-Juve Stabia, Foggia-Palermo, Ancona Matelica-Cesena, Taranto-Catanzaro, Turris-Foggia, Avellino-Catania, Piacenza-Sudtirol, Padova-Feralpisalò, Juventus Under 23-Sudtirol, Modena-Siena, Potenza-Palermo, Juve Stabia-Catanzaro, Cesena-Virtus Entella, Latina-Bari, Modena-Imolese, Bari-Avellino, Gubbio-Modena, Sudtirol-Padova

Insomma, grandi novità per il campionato di Serie C che scende in campo su ELEVEN con una nuova piattaforma ufficiale. ELEVENSPORTS cambia infatti dominio e passa a elevensports.com rappresentando importanti opportunità per gli utenti come quella di poter fruire dei contenuti on demand in tempo reale come gli highlights durante i live e le formazioni. Fondamentale strumento di visione da dispositivo mobile, è disponibile una nuova app scaricabile dagli store IOS e Android (ELEVEN SPORTS GLOBAL) sempre più a conferma del business model di Eleven ossia quello di poter guardare lo sport ovunque per una esperienza di visione altamente performante e sempre più innovativa.

Anche l’offerta commerciale Eleven si conferma in linea con la passata stagione con un’offerta mensile di €7.99 e una stagionale a €24.99 che permettono l’accesso alla visione di tutte le partite del campionato di Serie C compresi Playoff, Playout, Coppa Italia e Supercoppa, tutte le partite di Eurolega ed Eurocup compresi Playoff e Final Four, tutte le produzioni originali, gli approfondimenti, gli highlights e le repliche ondemand.

Nuovi volti nuovi contenuti e nuovi linguaggi per parlare a un pubblico sempre più eterogeneo. Questa la nuova Eleven che entra nel vivo lanciando nuovi format di approfondimento per arricchire la propria offerta e creare un legame sempre più forte con i propri utenti attraverso un modo originale di raccontare che generi grande engagement soprattutto social a livello nazionale e globale.

Giulia Stronati è il volto giornalistico di Eleven. Sarà lei in prima persona a occuparsi di tutto ciò che attiene la sfera legata al campo di gioco, ai risultati e alle storie che ogni weekend di Serie C regala. Giornalista pubblicista con trascorsi tra carta stampata e tv con esperienze significative in Gazzetta dello Sport, Rai e Sportitalia, sarà la nuova brand ambassador nei match of the week guidando il team sul campo e conducendo tutte le interviste dal campo con calciatori e addetti ai lavori. Giulia scenderà in campo presentando il Match of the week

Non solo, spetterà sempre a Giulia la conduzione di “ParliamoC” il nuovo format di Eleven interamente dedicato alla Serie C che darà voce ai club per analizzare a fondo tutte le tematiche legate al campionato più grande d’Italia. 40 minuti a settimana per approfondire risultati e situazioni con ospiti illustri all’interno di un dibattito che vedrà coinvolto in prima linea anche il pubblico da casa. Appuntamento tutti i martedì a partire dalle 13.00 su www.elevensports.com e sulla pagina ufficiale facebook.

Lisa Offside sarà invece il volto social di Eleven. Personaggio fresco dal carattere dirompente dalla personalità radiosa e coinvolgente, si è formata su Youtube lanciando un suo canale dedicato al fantacalcio che in poco tempo l’ha portata alla ribalta offrendole l’opportunità di lavorare con community che vantano milioni di followers come Chiamarsi Bomber e per brand di rilevanza internazionale come Amazon. Per Eleven si occuperà di condurre una serie di format social che avranno l’obiettivo di ampliare l’engagement con i tifosi.

Col suo modo di raccontare in linea con la generazione zeta e iGen ripercorrerà tante storie legate alla Serie C del passato, oltre a interfacciarsi con le squadre e i giocatori con dei contenuti originali che saranno annunciati a brevissimo. E ancora quiz, contest e molto altro ancora su Instagram e Facebook.

Due sessioni pomeridiane per fascia oraria (14.30 e 17.30), otto campi collegati in simultanea. Otto finestre sempre spalancate sulle piazze della Serie C ed una voce narrante che accompagna il racconto dei match più emozionanti della giornata uniti in un solo evento. Approfondimenti pre e post-partita, dati statistici, curiosità sui protagonisti, la raffica di gol all’intervallo e dopo i secondi tempi. Un’esperienza del tutto innovativa per la piattaforma che permette agli abbonati di non perdersi nemmeno un istante del turno di campionato.

Diretta PRO, ideato da ELEVEN e Lega Pro, offre ai fan un nuovo modo per seguire ancora più da vicino la Serie C. Per la prima volta un format che rende ancor più stimolante la visione dei match di un campionato avvincente come non mai. Eleven è sempre pronta a trovare nuovi modi per intrattenere e deliziare gli appassionati di tutti i contenuti legati al mondo della Serie C in un processo di potenziamento che è iniziato in questa nuova stagione con il Match of the Week e che adesso prosegue con Diretta Pro. L’ obiettivo di Eleven è offrire ai club e ai tifosi contenuti premium tv che possano arricchire la loro esperienza. È un processo che continuerà anche nei prossimi mesi e che riguarderà non solo il mercato italiano

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



GIOVEDI 14 APRILE 2022

ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Ancona Matelica vs Teramo (diretta)

Telecronaca: Mario La Rocca



Telecronaca: Mario La Rocca ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Cesena vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Daniel Rizzo



Telecronaca: Daniel Rizzo ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Fermana vs Olbia (diretta)

Telecronaca: Andrea Verdolini



Telecronaca: Andrea Verdolini ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Grosseto vs Lucchese (diretta)

Telecronaca: Fabio Frabetti



Telecronaca: Fabio Frabetti ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Gubbio vs Modena (diretta) [MATCH OF THE WEEK]

Telecronaca: Federico Principi e Stefano Goldoni

Interviste: Giulia Stronati. Bordocampo: Matteo Occhiuto



Telecronaca: Federico Principi e Stefano Goldoni Interviste: Giulia Stronati. Bordocampo: Matteo Occhiuto ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Imolese vs Vis Pesaro (diretta)

Telecronaca: Giovanni Poggi



Telecronaca: Giovanni Poggi ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Pistoiese vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Alessandro Ferrari



Telecronaca: Alessandro Ferrari ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Pontedera vs Siena (diretta)

Telecronaca: Vittorio Vannucci



Telecronaca: Vittorio Vannucci ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Reggiana vs Virtus Entella (diretta)

Telecronaca: Paolo Moneti



Telecronaca: Paolo Moneti ore 21:00 Serie C 37a Giornata Girone B: Viterbese vs Montevarchi (diretta)

Telecronaca: Luca Fiorino

SABATO 16 APRILE 2022

ore 14:20 Serie C 37a Giornata: Diretta Pro (diretta)

Collegamenti alternati con Giana Erminio-Triestina, Lecco-Seregno, Legnago-Albinoleffe, Piacenza-Feralpisalò, Pro Vercelli-Fiorenzuola, Sudtirol-Padova, Trento-Juventus Under 23, Virtus Verona-Pro Sesto



Collegamenti alternati con Giana Erminio-Triestina, Lecco-Seregno, Legnago-Albinoleffe, Piacenza-Feralpisalò, Pro Vercelli-Fiorenzuola, Sudtirol-Padova, Trento-Juventus Under 23, Virtus Verona-Pro Sesto ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Triestina (diretta)

Telecronaca: Jacopo Chiodo



Telecronaca: Jacopo Chiodo ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Lecco vs Seregno (diretta)

Telecronaca: Gioele Anni



Telecronaca: Gioele Anni ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Legnago vs Albinoleffe (diretta)

Telecronaca: Andrea Gardina



Telecronaca: Andrea Gardina ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Piacenza vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Davide Casi



Telecronaca: Davide Casi ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Pro Patria vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Antonio Torretti



Telecronaca: Antonio Torretti ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Fiorenzuola (diretta)

Telecronaca: Luca Tumminello



Telecronaca: Luca Tumminello ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Renate vs Pergolettese (diretta)

Telecronaca: Alex Mariani



Telecronaca: Alex Mariani ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Sudtirol vs Padova (diretta) [MATCH OF THE WEEK]

Telecronaca: Stefano Carta e Massimo Spagnoli

Interviste: Giulia Stronati. Bordocampo: Davide Maino



Telecronaca: Stefano Carta e Massimo Spagnoli Interviste: Giulia Stronati. Bordocampo: Davide Maino ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Trento vs Juventus U23 (diretta)

Telecronaca: Danilo Pasqualino



Telecronaca: Danilo Pasqualino ore 14:30 Serie C 37a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Pro Sesto (diretta)

Telecronaca: Elia Faggion



Telecronaca: Elia Faggion ore 17:20 Serie C 37a Giornata: Diretta Pro (diretta)

Collegamenti alternati con Avellino-Vibonese, Catanzaro-Campobasso, Fidelis Andria-Monterosi, Latina-Monopoli, Paganese-Picerno, Potenza-Juve Stabia, Taranto-Bari, Virtus Francavilla-Foggia



Collegamenti alternati con Avellino-Vibonese, Catanzaro-Campobasso, Fidelis Andria-Monterosi, Latina-Monopoli, Paganese-Picerno, Potenza-Juve Stabia, Taranto-Bari, Virtus Francavilla-Foggia ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Messina vs Turris (diretta)

Telecronaca: Stefano Auteri



Telecronaca: Stefano Auteri ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Avellino vs Vibonese (diretta)

Telecronaca: Giulio Alfano



Telecronaca: Giulio Alfano ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Catanzaro vs Campobasso (diretta)

Telecronaca: Matteo Pirritano



Telecronaca: Matteo Pirritano ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Fidelis Andria vs Monterosi (diretta)

Telecronaca: Vincenzo Murgolo



Telecronaca: Vincenzo Murgolo ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Latina vs Monopoli (diretta)

Telecronaca: Vito Coppola



Telecronaca: Vito Coppola ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Paganese vs Picerno (diretta)

Telecronaca: Danilo Sorrentino



Telecronaca: Danilo Sorrentino ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Potenza vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



Telecronaca: Pietro Scognamiglio ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Taranto vs Bari (diretta)

Telecronaca: Alfredo Ghionna



Telecronaca: Alfredo Ghionna ore 17:30 Serie C 37a Giornata Girone C: Virtus Francavilla vs Foggia (diretta)

Telecronaca: Antonio Di Donna

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Calcio femm Serie B 13^ Giornata 16-apr 13:00 Pink Bari vs Sassari Torres (diretta)

Calcio femm Serie B 13^ Giornata 16-apr 14:30 Cesena vs Cittadella Women (diretta)

Calcio femm Serie B 13^ Giornata 16-apr 14:30 Cortefranca vs ChievoVerona Women (diretta)

Calcio femm Serie B 13^ Giornata 16-apr 14:30 Pro Sesto vs Ravenna Women (diretta)

Calcio femm Serie B 13^ Giornata 16-apr 14:30 Roma CF vs Como Women (diretta)

Calcio femm Serie B 13^ Giornata 16-apr 14:30 Tavagnacco vs San Marino Academy (diretta)

Pallamano Femminile 22^ Giornata 16-apr 17:30 Ariosto Ferrara vs Pontinia (diretta)

Pallamano Femminile 22^ Giornata 16-apr 18:30 Cassano Magnago vs Mezzocorona (diretta)

Pallamano Femminile 22^ Giornata 16-apr 18:30 Jomi Salerno vs AC Lifestyle Erice (diretta)

Pallamano Femminile 22^ Giornata 16-apr 19:00 Brixen Sudtirol vs Mestrino (diretta)

Pallamano Femminile 22^ Giornata 16-apr 19:30 Leno vs Casalgrande Padana (diretta)

Pallamano Femminile 22^ Giornata 16-apr 20:00 Cellini Padova vs Guerriere Malo (diretta)



