Eleven Sports Serie C 2022/23 5a Giornata, Palinsesto Telecronisti Lega Pro

ELEVEN SPORTS garantirà ai suoi abbonati e agli appassionati di sport per la prossima stagione l’offerta di contenuti più ricca di sempre. Saranno infatti oltre 3 mila gli eventi live trasmessi. Saranno infatti oltre 3 mila gli eventi live trasmessi, affiancati da una ricca selezione di approfondimenti e contenuti speciali visibili on demand.

Con l’aggiudicazione del Pacchetto Pay dei Diritti Audiovisivi della LBA per le prossime tre stagioni, ELEVEN diventa a tutti gli effetti la casa del Basket in Italia. Su elevensports.com, infatti, gli appassionati di basket potranno accedere ad una ricca offerta di contenuti integrata con tutte le partite del campionato di Serie A, la Final Eight di Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e i grandi eventi europei e internazionali, con tutte le partite di Eurolega ed Eurocup e i più importanti eventi FIBA per squadre nazionali, tra cui Eurobasket 2022 e i Mondiali 2023.

L’Eurobasket sarà solo l’antipasto di una stagione unica per gli appassionati della palla a spicchi, perché il 2 ottobre scatterà il campionato di LBA: 240 partite di Regular Season e i successivi Playoff ci diranno se qualcuno riuscirà a scalzare dal trono d’Italia l’Olimpia Milano. Olimpia che, insieme alla Virtus Bologna, rappresenterà l’Italia in Eurolega, anch’essa interamente visibile su Eleven.Spettacolo assicurato anche in Eurocup, con ben tre squadre italiane ai nastri di partenza, ovvero Venezia, Trento e la new entry Brescia, autrice di una grande scorsa stagione.

Nell’offerta pay si conferma anche la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie C che trova ormai in ELEVEN da anni il punto di riferimento di tifosi e appassionati del calcio professionistico del campionato più grande di Italia.

Si riparte con 60 squadre al via, un format ormai consolidato e tre gironi che nella passata stagione hanno tenuto con il fiato sospeso fino all’ultima giornata. In attesa poi di vivere una regular season tanto lunga quanto avvincente. Fra le squadre retrocesse dalla Serie B, sarà certamente battaglia nel Girone A fra Vicenza e Pordenone, che si sono parecchio rinforzate,senza dimenticare l’ambizione del neopromosso Novaraed il solito Padova. Nel Girone B sarà sfida tra la Reggiana, beffata nello scorso campionato dal Modena, ed un manipolo di club che vogliono sorprendere a cominciare dal Cesena e dalla Virtus Entella. Al Sud grandi piazze e tanto entusiasmo, con in particolare il ritorno del derby calabrese fra Catanzaro e Crotone. Un posto al sole lo sognano pure Foggia ed Avellino, che hanno dato via ad un nuovo corso.

Da settembre anche il Peroni Top10, il massimo campionato italiano di rugby. Riaperta la caccia ai campioni in carica del Petrarca Padova, che nella scorsa stagione hanno battuto il Rugby Rovigo in finale. Tutta la stagione regolare in diretta su ELEVEN SPORTS, oltre ad un appuntamento settimanale con il rugby femminile.

A completamento, si conferma anche la vastissima offerta di contenuti sportivi che include il calcio internazionale con la Jupiler Pro League (il massimo campionato belga), il calcio femminile con la Serie B italiana, il grande fighting con tutti gli eventi del circuito ONE Championship, il football americano con la Italian Football League e la European League of Football, la vela con tutte le gare del Sail GP, il golf con tutti i tornei del nuovo circuito internazionale LIV Golf, la pallamano con la Serie A1 maschile e femminile, la Champions League e la Bundesliga e molto altro.

Una ricca offerta che va anche ben oltre gli eventi live, e che vanta anche una vasta selezione di contenuti visibili on demand, tra cui format originali come approfondimenti e speciali (che verranno presto lanciati), highlights e magazine, senza dimenticare tutti i contenuti di sport entertainment prodotti da Team Whistle, tra cui la serie di punta Dunk League.

Inoltre, una vasta selezione di approfondimenti quotidiani e contenuti speciali accessibili anche tramite i canali social ELEVEN su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e anche tramite il canale YouTube.

Il tutto facilmente accessibile, dove e quando vuoi, grazie alla nuova piattaforma proprietaria introdotta nel 2021, che garantisce un’experience di alto livello, un’interfaccia intuitiva e un’infrastruttura estremamente affidabile.

Ad oggi ELEVEN è fruibile su desktop e tramite app su tutti gli smartphone e tablet, Smart TV (Android e Samsung), oltre che tramite Chromecast e app per Amazon Fire TV Stick. Tutto questo sempre più a conferma del business model di ELEVEN, ossia quello di poter guardare lo sport ovunque per un’esperienza di visione altamente performante e sempre più innovativa.

Tutto questo disponibile con un’offerta commerciale che si conferma tra le più competitive sul mercato italiano oggi. A partire dal 1° agosto sarà possibile acquistare un abbonamento mensile al costo di €9.99 al mese o un pass stagionale a €89.99 valido fino al 30 giugno 2023.

Tuttavia, per premiare i suoi clienti più fedeli, ELEVEN ha deciso di tutelare gli utenti attualmente attivi mantenendo il loro prezzo bloccato fino a eventuale disdetta.

Inoltre, durante la stagione potranno nascere attività in sinergia con partner e stakeholder che includano particolari iniziative commerciali e campagne promozionali.

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

ore 12:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Monterosi vs Virtus Francavilla (diretta)

Telecronaca: Gabriele Noli



Telecronaca: Gabriele Noli ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Lecco vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Luca Viscardi



Telecronaca: Luca Viscardi ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Pergolettese vs Arzignano (diretta)

Telecronaca: Jacopo Chiodo



Telecronaca: Jacopo Chiodo ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Piacenza vs Albinoleffe (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa



Telecronaca: Lorenzo Del Papa ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Pordenone vs Padova (diretta)

Telecronaca: Walter Topan



Telecronaca: Walter Topan ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Pro Patria vs Renate (diretta)

Telecronaca: Alex Mariani



Telecronaca: Alex Mariani ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Pro Sesto vs Sangiuliano (diretta)

Telecronaca: Angelo Taglieri



Telecronaca: Angelo Taglieri ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Trento vs Triestina (diretta)

Telecronaca: Stefano Carta



Telecronaca: Stefano Carta ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Davide Maino



Telecronaca: Davide Maino ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Cesena vs Pontedera (diretta)

Telecronaca: Matteo Migliori



Telecronaca: Matteo Migliori ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Recanatese vs Torres (diretta)

Telecronaca: Gianmarco Minossi



Telecronaca: Gianmarco Minossi ore 14:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Fidelis Andria vs Picerno (diretta)

Telecronaca: Luca Guerra



Telecronaca: Luca Guerra ore 16:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Pro Vercelli vs Novara (diretta)

Telecronaca: Luca Tumminello



Telecronaca: Luca Tumminello ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Alessandria vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Andrea Calderoni



Telecronaca: Andrea Calderoni ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Montevarchi vs Fermana (diretta)

Telecronaca: Fabio Frabetti



Telecronaca: Fabio Frabetti ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Gubbio vs Virtus Entella (diretta)

Telecronaca: Federico Principi



Telecronaca: Federico Principi ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Imolese vs Fiorenzuola (diretta)

Telecronaca: Paolo Moneti



Telecronaca: Paolo Moneti ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Lucchese vs Rimini (diretta)

Telecronaca: Alessandro Ferrari



Telecronaca: Alessandro Ferrari ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Olbia vs Siena (diretta)

Telecronaca: Marcello Scano



Telecronaca: Marcello Scano ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Reggiana vs San Donato Tavarnelle (diretta)

Telecronaca: Matteo Sfolcini



Telecronaca: Matteo Sfolcini ore 17:30 Serie C 5a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Ancona (diretta)

Telecronaca: Andrea Verdolini



Telecronaca: Andrea Verdolini ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Catanzaro vs Messina (diretta)

Telecronaca: Matteo Pirritano



Telecronaca: Matteo Pirritano ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Foggia vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Antonio Di Donna



Telecronaca: Antonio Di Donna ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Gelbison vs Taranto (diretta)

Telecronaca: Danilo Sorrentino



Telecronaca: Danilo Sorrentino ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Giugliano vs Turris (diretta)

Telecronaca: Francesco Guarino



Telecronaca: Francesco Guarino ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Juve Stabia vs Viterbese (diretta)

Telecronaca: Giulio Alfano



Telecronaca: Giulio Alfano ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Latina vs Avellino (diretta)

Telecronaca: Davide Mancini



Telecronaca: Davide Mancini ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Monopoli vs Audace Cerignola (diretta)

Telecronaca: Vincenzo Murgolo



Telecronaca: Vincenzo Murgolo ore 20:30 Serie C 5a Giornata Girone C: Potenza vs Crotone (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Basket Mondiale F 3^ Giornata 24-set 06:30 Usa vs Cina (diretta)

Basket Mondiale F 3^ Giornata 24-set 10:00 Bosnia Erzegovina vs Corea (diretta)

Basket Mondiale F 3^ Giornata 24-set 12:30 Porto Rico vs Belgio (diretta)

Basket Mondiale F 3^ Giornata 25-set 06:30 Mali vs Francia (diretta)

Basket Mondiale F 3^ Giornata 25-set 10:00 Australia vs Serbia (diretta)

Basket Mondiale F 3^ Giornata 25-set 12:30 Giappone vs Canada (diretta)

Vela Sail GP 6° Round 24-set 16:00 Spagna SGP - Gara 1 (diretta)

Telecronaca: Luca Reboa

Telecronaca: Luca Reboa Pallamano Serie A femminile 3^ giornata 24-set 17:30 Ferrara vs Cassano Magnago (diretta)

Basket Trofeo d'Abruzzo Semifinale 24-set 18:00 Aek Atene vs Verona (diretta)

Pallamano Serie A femminile 3^ giornata 24-set 18:00 Pontinia vs Prato (diretta)

Pallamano Serie A maschile 4^ giornata 24-set 18:00 Merano vs Secchia Rubiera (diretta)

Pallamano Serie A maschile 4^ giornata 24-set 18:00 Bolzano vs Campus Italia (diretta)

Pallamano Serie A maschile 4^ giornata 24-set 18:30 Cassano vs Magnago Carpi (diretta)

Pallamano Serie A maschile 4^ giornata 24-set 18:30 Pressano vs Albatro (diretta)

Pallamano Serie A maschile 4^ giornata 24-set 18:30 Sassari vs Romagna (diretta)

Pallamano Serie A femminile 3^ giornata 24-set 18:30 Salerno vs Erice (diretta)

Pallamano Serie A femminile 3^ giornata 24-set 18:30 Casalgrande Padana vs Brixen (diretta)

Pallamano Serie A maschile 4^ giornata 24-set 19:00 Brixen vs Conversano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 4^ giornata 24-set 19:00 Fasano vs Fondi (diretta)

Pallamano Serie A femminile 3^ giornata 24-set 19:30 Mestrino vs Teramo (diretta)

Pallamano Serie A femminile 3^ giornata 24-set 20:30 Padova vs Mezzocorona (diretta)

Football ELF Finale 25-set 15:00 Vienna vs Hamburg (diretta)

Vela Sail GP 6° Round 25-set 16:00 Spagna SGP - Gara 2 (diretta)

Telecronaca: Luca Reboa

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog