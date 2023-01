Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 23a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - â??Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri,â?¯per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 21 GENNAIO 2023

ore 14:30 Serie C 23a Giornata Girone A: Pordenone vs Sangiuliano (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Walter Topan

La capolista ospita il Sangiuliano City reduce dalla sconfitta contro il Trento e con un solo punto raccolto nelle ultime quattro giornate.



Telecronaca: Antonio Torretti

La classifica sorride alla Pro Patria che si trova con quattro punti in più del Padova, ma gli scontri diretti sono decisamente a favore degli ospiti: i biancorossi hanno vinto le ultime tre sfide e non vengono battuti dalla Pro Patria dal 2008.



Telecronaca: Luca Viscardi

La Pro Sesto ospita il Lecco nel big match di giornata: l'ultimo scontro diretto vinto dagli ospiti, risale al 2016 quando entrambe le squadre militavano in Serie D.



Telecronaca: Luca Tumminello

Situazione complicata per la Pro Vercelli reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. La Triestina invece, ha l'obiettivo di accorciare la classifica e trovare il primo successo esterno in questa stagione.



Telecronaca: Antonio Fioretto

Momenti opposti fra Gelbison e Virtus Francavilla. Biancazzurri reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite giocate, a quota 28 punti insieme a Potenza, Latina e Taranto. Solo due punti nelle ultime cinque giornate hanno invece condotto i rossoblu in zona playout



Telecronaca: Gioele Anni

La Feralpisalò non vince in trasferta dal 6 novembre nel successo contro il Vicenza. Da lì in poi, la squadra di Vecchi ha raccolto 4 pareggi nelle ultime quattro trasferte, tutte finite a reti bianche.



Telecronaca: Davide Casi

Il Piacenza ospita l'Arzignano con la speranza di centrare il quarto successo consecutivo in campionato per provare a uscire dalla zona Playout cavalcando l'onda dell'entusiasmo.



Telecronaca: Stefano Carta

Dopo aver battuto Juventus Next Gen, Pro Vercelli e Sangiuliano, ora il Trento mette nel mirino anche il Mantova provando così a uscire dalla zona Playout e portarsi a solo un punto dagli avversari.



Telecronaca: Nicola Pitton

DOMENICA 22 GENNAIO 2023

ore 14:30 Serie C 23a Giornata Girone A: Juventus Next Gen vs Renate (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Edoardo Cozza

Periodo complicato per la Juventus Next Gen che non riesce più a trovare la via dei tre punti. Renate invece in un buon momento: la squadra di Dossena ha vinto tre delle ultime quattro gare.



Telecronaca: Alessandro Ferrari

Obiettivi differenti ma tre punti che pesano allo stesso modo: il Montevarchi per uscire dalla zona Playout, il Siena per rimanere in zona Playoff. Una sfida da non perdere.



Telecronaca: Paolo Moneti

L'Imolese ospita la Torres con l'obiettivo di ritornare alla vittoria per provare ad avvicinarsi alla zona salvezza. La Torres reduce dalla sconfitta contro il Cesena, ora chiamata alla vittoria per ritornare sulla strada giusta.



Telecronaca: Marcello Scano

L'Olbia ospita il Rimini con l'obiettivo di accorciare la classifica e quantomeno provare ad avvicinarsi alla zona salvezza. Ospiti in crisi, reduci da tre sconfitte consecutive e a caccia di una vittoria che ridarebbe morale.



Telecronaca: Andrea Verdolini

Match di bassa classifica molto interessante, con entrambe le squadre in un buon momento di forma e con solo un punto di distanza in classifica



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La Reggiana capolista ospita l'Alessandria in piena zona Playout e con bisogno disperato di punti. Padroni di casa ancora imbattuti nel 2023 e con l'obiettivo di rimanere in testa alla classifica.



Telecronaca: Matteo Pirritano

Il Catanzaro ospita l'Audace Cerignola, cercando di continuare l'implacabile marcia al Ceravolo, con undici vittorie in altrettante partite. I gialloblu, nella gara d'andata, furono fra le poche squadre a costringere al pari la formazione di Vivarini



Telecronaca: Antonio Di Donna

Il Foggia, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus Next Gen, vuol trovare riscatto anche in campionato, dove sono arrivate due sconfitte consecutive nel nuovo anno. Allo Zaccheria arriva il Potenza, che invece nel 2023 ha ottenuto quattro punti nelle prime due partite



Telecronaca: Alfonso Avagliano

Sfida playoff al Partenio: Giugliano e Latina sono divise da un solo punto, con i gialloblu a quota 29 e i nerazzurri a 28



Telecronaca: Pietro Di Paola

Il doppio successo consecutivo contro Virtus Francavilla e Viterbese ha ridato linfa alla corsa salvezza del Messina. Avellino imbattuto nel nuovo anno, salito al settimo posto in piena zona playoff



Telecronaca: Lorenzo Siggillino

Il Crotone continua a inseguire il Catanzaro. Rossoblu a caccia del quarto successo consecutivo in trasferta, in casa del Monterosi Tuscia. L'ex Menichini è reduce dai tre punti ottenuti in trasferta sul campo della Juve Stabia



Telecronaca: Mario La Rocca

Periodo complicato per il Pescara di Colombo, ancora a caccia di vittorie nel 2023. All'Adriatico arriva la Viterbese, reduce dal cambio in panchina, che ha visto Lopez ritornare in gialloblu



Telecronaca: Danilo Sorrentino

Trasferta al Liguori per il Picerno, fra le squadre più in forma del girone C, in piena zona playoff. Deve uscire da quella playout, invece, la Turris, che vanta il peggior rendimento interno del campionato



Telecronaca: Federico Pampanin

Vicenza reduce da due sconfitte: in Coppa Italia nella semifinale di andata contro L'Entella e in campionato contro il Lecco. Grande stato di forma invece per l'Albinoleffe che arriva da due successi consecutivi e ora punta il Vicenza per centrare il terzo.



Telecronaca: Matteo Migliori

Il Cesena continua a inseguire la Reggiana nella corsa verso la promozione. I precedenti sorridono ai padroni di casa: tre vittorie e un pareggio nelle uniche quattro sfide che hanno visto le due squadre affrontarsi



Telecronaca: Federico Principi

Match di alta classifica tra Gubbio e Ancona che si giocano tre punti pesanti in ottica Playoff. Padroni di casa in un periodo complicato viste le tre sconfitte consecutive a differenza dell'Ancona reduce da due successi di fila.



Telecronaca: Gabriele Noli

Sfida Playoff tra Lucchese e Fiorenzuola distanti solo un punto in classifica. Situazione molto difficile per gli ospiti che cercheranno a tutti i costi di ritornare a una vittoria che manca ormai da fin troppo tempo



Telecronaca: Stefano Sommariva

Grande stato di forma della Virtus Entella reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. In questo turno affronterà la Carrarese che non vince in trasferta dal 29 ottobre 2022.



Telecronaca: Lorenzo Ottaviani

Le vittorie contro Fiorenzuola e Olbia ci fanno capire lo stato di forma della Vis Pesaro che in questo turno ospiterà il Pontedera che deve ancora centrare la prima vittoria del 2023.



Telecronaca: Vincenzo Murgolo

Derby pugliese al Degli Ulivi: la Fidelis Andria del neo allenatore Trocini vuole vincere per lasciare l'ultimo posto in classifica. Il Taranto di Capuano cerca punti playoff

LUNEDI 23 GENNAIO 2023

ore 20:30 Serie C 23a Giornata Girone C: Monopoli vs Juve Stabia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Luca Scattarella

Un solo punto a testa nel nuovo anno: Monopoli e Juve Stabia vogliono trovare nel posticipo del Veneziani il primo successo del 2023. I gialloblu cercano di agganciare nuovamente il quarto posto, i biancoverdi la zona playoff

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Pallanuoto A1 Maschile 13^ Giornata 21-gen 15:00 AN Brescia vs Pallanuoto Trieste (diretta)

Telecronaca: Ettore Miraglia e Francesco Postiglione

Telecronaca: Daniele La Spina

Pallamano Serie A maschile 17^ giornata 21-gen 18:00 Conversano vs Brixen (diretta)

Pallamano Serie A maschile 17^ giornata 21-gen 18:00 Carpi vs Cassano Magnago (diretta)

Pallamano Serie A maschile 17^ giornata 21-gen 18:00 Secchia vs Rubiera Merano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 17^ giornata 21-gen 18:00 Fondi vs Fasano (diretta)

Pallamano Serie A femminile 14^ giornata 21-gen 18:00 Mezzocorona vs Padova (diretta)

Pallamano Serie A femminile 14^ giornata 21-gen 18:00 Erice vs Salerno (diretta)

Pallamano Serie A femminile 14^ giornata 21-gen 18:00 Teramo vs Mestrino (diretta)

Pallamano Serie A femminile 14^ giornata 21-gen 18:30 Cassano vs Magnago Ferrara (diretta)

Pallamano Serie A femminile 14^ giornata 21-gen 19:00 Brixen vs Sudtirol Casalgrande Padana (diretta)

Basket LBA 16^ giornata 21-gen 20:30 Pesaro vs Verona (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Michele Zavagnini

Calcio Jupiler Pro League 22^ Giornata 22-gen 13:30 Anversa vs Standard Liegi (diretta)

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Daniele Groegan

Basket LBA 16^ Giornata 22-gen 16:15 Brindisi vs Bologna (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri e Stefano Sacripanti - Interviste: Francesco Guadalupi

Telecronaca: Marco Bazizza - Interviste: Andrea Furlan

Telecronaca: Alfredo Novello

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Telecronaca: Sandro Pugliese

Telecronaca: Riccardo Morelli

Telecronaca: Nicolò Foto

Telecronaca: Giulio Alfano

Telecronaca: Matteo Aldemonte

Telecronaca: Matteo Aldemonte

