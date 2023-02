Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 29a Giornata (anche su DAZN), Basket Spagna-ITALIA

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 25 FEBBRAIO 2023

ore 14:30 Serie C 29a Giornata Girone A: Triestina vs Juventus Next Gen (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Walter Topan

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, la Juventus Next Gen, è stata sconfitta dal Lecco nell'ultimo turno di campionato. Brambilla e i suoi devono ritrovare la vittoria per continuare la corsa playoff. Triestina invece, chiamata al terzo risultato utile consecutivo per ridurre la distanza dalla zona salvezza.



Telecronaca: Alessandro Ferrari

Un digiuno che dura da circa un mese, quello del Siena che prova a rilanciarsi in classifica nel match interno con la Recanatese. I giallorossi sono reduci da due successi di fila con cui ha trovato la sicurezza giusta per mirare alla salvezza



Telecronaca: Alfonso Avagliano

Sfida ravvicinata tra Avellino e Virtus Francavilla che, con un solo punto di distacco, si giocano a tutti gli effetti la zona playoff. I padroni di casa siedono sull'ultimo gradone disponibile ma con una vittoria gli ospiti potrebbero scavalcarli. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Matteo Pirritano

Dopo la sconfitta di Avellino e il pareggio di Foggia il Crotone è tornato alla vittoria e ha ripreso di fatto la rincorsa ai conterranei del Catanzaro. Il prossimo ostacolo sul cammino dei rossoblu è la Turris di Gaetano Fontana, bisognosa di punti per poter sperare di sfuggire ai playout. Come finirà?



Telecronaca: Antonio Fioretto

Con la vittoria contro il Monterosi Tuscia, diretta rivale nella zona salvezza, il Gelbison ha conquistato tre punti fondamentali per allungare sul pericolo Play Out ma solo un altro successo può dare ai rossoblu un barlume di vera speranza. L'ostacolo da superare sarà il Giugliano, a -1 dalla zona playoff e in dovere di ritrovare una vittoria che manca da ormai un mese. Come finirà?



Telecronaca: Francesco Guarino

Dopo la clamorosa sconfitta di Viterbo l'Aquila del Sud è tornata a vincere con un netto 6-0 casalingo contro il Monopoli, rimettendo gli artigli sulla testa della classifica. Ora vola a Castellammare di Stabia per un match che si prospetta emozionante: la Juve Stabia cerca tre punti che mancano da un mese e che, oggi più che mai, sono decisivi per mantenere salda la posizione in zona playoff. I gialloblu riusciranno a fermare la capolista?



Telecronaca: Vito Coppola

Dieci punti di differenza e un destino agli antipodi: per il Latina è fondamentale tornare alla vittoria per poter assicurarsi un altro turno in zona playoff, mentre il Messina deve accumulare punti per provare la fuga dalla zona playout, forte dei quattro punti guadagnati nelle ultime tre partite. Tra le ultime cinque solo la Viterbese ha fatto meglio, collezionando tre vittorie su tre. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Fabio Frabetti

La Viterbese arriva da tre vittorie consecutive, tra cui il clamoroso successo contro il Catanzaro capolista, ma è ancora ben lontana dalla salvezza. A +4 dall'ultimo posto che significa retrocessione diretta, il leone gialloblu dovrà strappare qualche punto al Picerno per poter continuare a sperare. Come finirà?



Telecronaca: Federico Pampanin

Il Vicenza sembra aver ritrovato la via del successo: tre vittorie consecutive, due di campionato e quella in semifinale di Coppa Italia contro l'Entella. Sangiuliano City chiamato a vincere per uscire dalla zona playout.



Telecronaca: Luca Scattarella

Sfida da zona playoff quella tra Cerignola e Pescara, divise da soli sei punti. Mentre i padroni di casa lottano per il quarto posto contro i vicini del Foggia e il Picerno, gli ospiti terzi in solitaria continuano la loro rincorsa alle due calabresi in testa. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Vincenzo Murgolo

Derby pugliese per il sabato pomeriggio del Girone C. La Fidelis Andria, ultima in classifica con i suoi 20 punti, ospita i diavoli del Foggia impegnati nella corsa al podio. Per i rossoneri la possibilità di riaprire una striscia di risultati positivi dopo il 3-0 conquistato contro la Juve Stabia. Come finirà?



Telecronaca Antonio Palladino

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Catanzaro, il Monopoli torna sul versante adriatico e incontra il Monterosi Tuscia per un match che profuma di orgoglio. Agli ospiti servono i tre punti per provare a uscire dalla zona playout, i padroni invece cercano la vittoria per mettere al sicuro l'ambizione playoff. Il Monopoli riuscirà a riprendersi dal ko in Calabria?



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Vicinissimi in classifica, a distanza di soli due punti, Potenza e Taranto si incontrano in terra lucana per una sfida decisiva. Chi vince si allontana dal pericolo playout, chi perde ci si avvicina inesorabilmente: la squadra più in bilico è quella dei padroni di casa; più tranquilla invece la situazione per i pugliesi che con i tre punti potrebbero addirittura tentare l'aggancio ai playoff. Come finirà?

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023

ore 14:30 Serie C 29a Giornata Girone A: Lecco vs Arzignano (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Sfolcini

Dopo le vittorie contro Novara e Juventus Next Gen, il Lecco si mantiene a due punti di distanza dalla vetta. L'obiettivo per la squadra di Foschi è quello di continuare la corsa verso la promozione, prima però dovrà vincere contro l'Arzignano, reduce dalla vittoria contro l'Albinoleffe.



Telecronaca: Luca Tumminello

Dopo tre sconfitte consecutive, il Novara deve ritrovare la via dei tre punti per non compromettere la stagione. In questo turno ci si gioca un posto per i playoff, dato che la squadra di Torrente è dietro a un solo punto.



Telecronaca: Davide Casi

Sfida playout tra Piacenza e Trento che vede i padroni di casa non vincere da ben 6 turni. Ospiti che dopo un buon periodo, condito da 9 risultati utili consecutivi, sono ritornati alla sconfitta nel turno precedente, dopo due mesi.



Telecronaca: Edoardo Cozza

Scontro salvezza al Moccagatta. L'Alessandria riceve la Vis Pesaro. I biancorossi hanno quattro punti di vantaggio sui grigi. Un duello che può fare già la differenza



Telecronaca: Federico Principi

Quarta contro terza. La Virtus Entella fa visita all'Ancona con l'intenzione di consolidare maggiormente una terza posizione già ipotecata dai liguri e provare il sorpasso sul Cesena, secondo. Per i dorici, a secco i vittorie da due turni, la chance di riaprire il discorso terzo tra le mura amiche del Del Conero



Telecronaca: Fabio Frabetti

Dopo la super vittoria con la Vis Pesaro, la Lucchese è di scena al Brilli Peri, casa del Montevarchi fanalino di coda del Girone B. Per i rossoblù una vittoria vorrebbe dire alimentare le proprie speranze di salvezza



Telecronaca: Gianmarco Minossi

La Fermana ha nel mirino la zona Playoff e si prepara a sfidare il Rimini, decimo in classifica. I biancorossi hanno faticato nelle ultime tre uscite di campionato da cui non è arrivata nemmeno una vittoria e dovranno difendere le proprie chance di post season anche in casa dei giallobl



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Dopo la sconfitta nel big match con la Reggiana, il Cesena deve reagire per cercare di mantenere il passo della capolista. Dall'altra parte il Fiorenzuola a secco di vittorie da circa un mese e con la voglia di rientrare in zona Playoff



Telecronaca: Alessandro Caraffi

Derby rossoblù ad Imola. I padroni di casa dell'Imolese devono sfatare il tabù che li vede a secco di punti da cinque gare interne di fila. Il Gubbio deve cercare di uscire da una crisi che ne caratterizza il rendimento fin da prima di Natale



Telecronaca: Marcello Scano

Derby sardo al Nespoli. Novanta minuti che mettono in gioco più di tre punti in classifica. Entrambe sono imbattute da tre giornate. I padroni di casa dell'Olbia, impegnati nella lotta per non retrocedere, hanno bisogno di un successo per aumentare le proprie quotazioni salvezza. Vincendo invece la Torres potrebbe sognare un incredibile pass per i Playoff



Telecronaca: Alessandro Ferrari

Dopo quattro pareggi consecutivi, il San Donato va a Pontedera alla ricerca di un successo che manca da sei gare. Anche i granata vogliono tornare a sorridere per evitare di compromettere il proprio settimo posto



Telecronaca: Matteo Migliori

Con la vittoria a Cesena, la Reggiana sembra aver imbeccato la strada per giusta per volare via verso la promozione. Gli uomini di Diana con sette punti di vantaggio sui bianconeri ospitano una Carrarese in grande forma. Quattro vittoria di fila per i toscani che adesso mirano al quarto posto



Telecronaca: Jacopo Chiodo

Reduce da due sconfitte consecutive, l'Albinoleffe è in cerca del successo per evitare il pericolo playout. Renate con l'umore alle stelle dopo la vittoria contro il Piacenza, che ha fatto uscire la squadra di Dossena da un periodo di crisi.



Telecronaca: Alex Mariani

La Pergolettese, reduce dalla vittoria esterna contro la Pro Patria, in questo turno ospita il Mantova, senza successi da un mese e con un nuovo condottiero in panchina: Andrea Mandorlini.



Telecronaca: Gioele Anni

La capolista ospita la Pro Vercelli con l'obiettivo di vincere per continuare la corsa verso la promozione. La squadra di Andreoletti è a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo, ospiti in difficoltà senza successi da quattro turni.



Telecronaca: Alberto Braioni

Reduce da cinque risultati utili consecutivi, la Virtus Verona vuole continuare sulla via giusta per centrare l'obiettivo playoff. In questo turno ospiterà la Pro Patria, sconfitta nel turno precedente dalla Pergolettese.

LUNEDI 27 FEBBRAIO 2023

ore 20:30 Serie C 29a Giornata Girone A: Feralpisalò vs Pordenone (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Davide Maino

Il match più importante di giornata è quello tra Feralpisalò e Pordenone: un solo punto divide la seconda dalla terza forza del campionato. Padroni di casa con la miglior difesa del campionato, ospiti con il secondo miglior attacco, dietro solamente al Vicenza.

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

One Champ One Night 7 Main Card 25-feb 02:00 One Fight Night 7 (diretta)

Telecronaca: Giuseppe Albi

Telecronaca: Nicolò Foto

Telecronaca: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Lorenzo Poliselli Basket African World Cup Qualifiers 25-feb 13:00 Congo Sud vs Sudan (diretta)

Basket Next Gen 2° Concentr. 25-feb 13:30 Tortona vs Treviso (diretta)

Telecronaca: Nicolò Foto

Telecronaca: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Lorenzo Poliselli Basket African World Cup Qualifiers 25-feb 14:00 Guinea vs Nigeria (diretta)

Basket African World Cup Qualifiers 25-feb 15:30 Senegal vs Tunisia (diretta)

Basket Next Gen 2° Concentr. 25-feb 15:30 Pesaro vs Trieste (diretta)

Telecronaca: Nicolò Foto

Telecronaca: Mirko Fusi

Telecronaca: Mirko Fusi Basket African World Cup Qualifiers 25-feb 16:30 Costa D'Avorio vs Uganda (diretta)

Pallamano Serie A maschile 21^ giornata 25-feb 16:30 Albatro vs Sassari (diretta)

Pallamano Serie A femminile 17^ giornata 25-feb 17:00 Pontinia vs Brixen Sudtirol (diretta)

Pallamano Serie A femminile 17^ giornata 25-feb 17:30 Ferrara vs Prato (diretta)

Pallamano Serie A maschile 21^ giornata 25-feb 17:30 Campus Italia vs Fondi (diretta)

Basket Next Gen 2° Concentr. 25-feb 17:30 Brindisi vs Varese (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Mirko Fusi



Telecronaca: Mirko Fusi Basket African World Cup Qualifiers 25-feb 18:00 Egitto vs Camerun (diretta)

Pallamano Serie A maschile 21^ giornata 25-feb 18:00 Carpi vs Merano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 21^ giornata 25-feb 18:30 Pressano vs Brixen (diretta)

Pallamano Serie A femminile 17^ giornata 25-feb 18:30 Salerno vs Mezzocorona (diretta)

Pallamano Serie A femminile 17^ giornata 25-feb 18:30 Mestrino vs Padova (diretta)

Pallamano Serie A femminile 17^ giornata 25-feb 18:30 Cassano vs Magnago Erice (diretta)

Pallamano Serie A femminile 17^ giornata 25-feb 18:30 Casalgrande vs Padana Teramo (diretta)

Pallamano Serie A maschile 21^ giornata 25-feb 19:00 Romagna vs Fasano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 21^ giornata 25-feb 19:00 Conversano vs Secchia Rubiera (diretta)

Basket African World Cup Qualifiers 25-feb 19:00 Angola vs Capo Verde (diretta)

One Champ Road to One Full Card 25-feb 19:00 Road to One (diretta)

Basket Asian World Cup Qualifiers 26-feb 05:00 Australia vs Kazakistan (diretta)

Basket Asian World Cup Qualifiers 26-feb 05:00 Cina vs Iran (diretta)

Basket Asian World Cup Qualifiers 26-feb 06:05 Giappone vs Bahrein (diretta)

Basket Next Gen 2° Concentr. 26-feb 09:00 Sassari vs Trieste (diretta)

Telecronaca: Mirko Fusi

Telecronaca: Matteo Occhiuto

Telecronaca: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Matteo Occhiuto

Telecronaca: Sandro Pugliese

Telecronaca: Sandro Pugliese Basket African World Cup Qualifiers 26-feb 13:00 Uganda vs Guinea (diretta)

Basket African World Cup Qualifiers 26-feb 13:00 Tunisia vs Congo (diretta)

Calcio Jupiler Pro League 27^ Giornata 26-feb 13:30 Club Brugge vs Gent (diretta)

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Mirko Fusi

Telecronaca: Mirko Fusi Pallamano Bundesliga 21^Giornata 26-feb 14:00 Fuchse vs Berlin Melsungen (diretta)

Telecronaca: Matteo Aldemonte Rugby Eccellenza Femm 11^ Giornata 26-feb 14:30 Valsugana vs Padova Colorno (diretta)

Telecronaca: Simone Varroto

Telecronaca: Sandro Pugliese

Telecronaca: Sandro Pugliese Basket Next Gen 2° Concentr. 26-feb 16:00 Brescia vs Trento (diretta)

Telecronaca: Mirko Fusi Basket African World Cup Qualifiers 26-feb 15:30 Capo Verde vs Costa D'Avorio (diretta)

Basket African World Cup Qualifiers 26-feb 15:30 Camerun vs Senegal (diretta)

Basket European World Cup Qualifiers 26-feb 17:00 Georgia vs Islanda (diretta)

Basket European World Cup Qualifiers 26-feb 17:00 Ucraina vs Olanda (diretta)

Pallamano Serie A maschile 21^ giornata 26-feb 18:00 Cassano Magnago vs Bolzano (diretta)

Basket African World Cup Qualifiers 26-feb 18:00 Nigeria vs Angola (diretta)

Basket African World Cup Qualifiers 26-feb 18:00 Sud Sudan vs Egitto (diretta)

Basket European World Cup Qualifiers 26-feb 18:00 Spagna vs ITALIA (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini - Commento: Fabrizio Frates

Telecronaca: Lorenzo Poliselli

Basket European World Cup Qualifiers 26-feb 19:00 Ungheria vs Bosnia Erzegovina (diretta)

Basket Americas World Cup Qualifiers 27-feb 01:10 Venezuela vs Canada (diretta)

Basket Americas World Cup Qualifiers 27-feb 01:10 Argentina vs Repubblica Dominicana (diretta)

Basket Americas World Cup Qualifiers 27-feb 01:10 Panama vs Bahamas (diretta)

Basket Americas World Cup Qualifiers 27-feb 01:10 Brasile vs Usa (diretta)

Basket Americas World Cup Qualifiers 27-feb 01:10 Uruguay vs Messico (diretta)

Basket Americas World Cup Qualifiers 27-feb 01:10 Colombia vs Porto Rico (diretta)

Basket Asian World Cup Qualifiers 27-feb 07:00 Nuova Zelanda vs Libano (diretta)

Basket Asian World Cup Qualifiers 27-feb 11:00 Filippine vs Giordania (diretta)

Basket Asian World Cup Qualifiers 27-feb 11:00 India vs Arabia Saudita (diretta)

Basket European World Cup Qualifiers 27-feb 17:30 Finlandia vs Germania (diretta)

Basket European World Cup Qualifiers 27-feb 18:00 Slovenia vs Israele (diretta)

Basket European World Cup Qualifiers 27-feb 18:30 Lettonia vs Grecia (diretta)

Telecronaca: Federico Botti

Basket European World Cup Qualifiers 27-feb 20:00 Serbia vs Gran Bretagna (diretta)

Basket European World Cup Qualifiers 27-feb 20:30 Belgio vs Turchia (diretta)

