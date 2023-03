Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 32a Giornata, Basket Eurolega [anche su DAZN]

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com





IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

MARTEDI 14 MARZO 2023

ore 14:30 Serie C 32a Giornata Girone B: San Donato Tavarnelle vs Olbia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Alessio Colombo

La pesante sconfitta di Ancona ha interrotto una serie di 6 risultati utili consecutivi per il San Donato Tavarnelle. Anche l’Olbia cerca riscatto, per cancellare il k.o. con l’Imolese.



Telecronaca: Andrea Calderoni

Una sola vittoria nelle ultime 7 per l’Alessandria, a caccia di punti salvezza. Decisamente più tranquilla la Fermana, a cui però i 3 punti mancano da oltre un mese.



Telecronaca: Gabriele Noli

La Carrarese, 17 punti nelle ultime 7, vuole continuare a volare in alto. Il Fiorenzuola, 3 punti nelle ultime 8, deve evitare di cadere in basso.



Telecronaca: Paolo Moneti

Il successo di Olbia ha ridato fiducia e speranza all’Imolese, che al Galli ospita un’Ancona che ha ritrovato il sorriso grazie al 3-0 sul San Donato nell’ultimo turno.



Telecronaca: Alessandro Ferrari

Dopo la brutta e pesantissima sconfitta contro l’Entella, la Reggiana non ha più margine d’errore. L’avversario è un Pontedera che ha perso 3 delle ultime 4 giocate al Mannucci.



Telecronaca: Matteo Migliori

L’impresa di Reggio Emilia fa sognare l’Entella, che ora vede la vetta distante soli 3 punti. Il Cesena ha bisogno di un successo che manca da un mese per avvicinare la squadra di Volpe.



Telecronaca: Maicol Cottini

Serata da ex per Guido Pagliuca, che fa il suo ritorno a Lucca dopo l’ottima stagione 21/22 sulla panchina rossonera. Il derby toscano all’andata lo vinse la Lucchese 1-0.



Telecronaca: Federico Principi

La Recanatese cerca punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona Play Out. Il Gubbio deve mettersi alle spalle un periodo fatto di 1 solo successo nelle ultime 12.



Telecronaca: Marcello Scano

Le ultime 3 sconfitte in fila stanno risucchiando la Torres verso la zona calda, mentre i 6 punti nelle ultime 6 rischiano di far uscire il Rimini dal quadro Play Off. Obiettivi diversi da inseguire nello stesso modo: ottenendo i 3 punti.



Telecronaca: Andrea Verdolini

La Vis per ritrovare una vittoria che manca dal 31 gennaio. Il Montevarchi a caccia del secondo successo in fila, per riaccendere definitivamente le speranze salvezza

MERCOLEDI 15 MARZO 2023

ore 14:30 Serie C 32a Giornata Girone C: ACR Messina vs Pescara (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Pietro Di Paola

Seconda trasferta consecutiva per il Pescara di Zeman che, dopo la vittoria contro il Gelbison, approda in Sicilia per sfidare il Messina nel turno infrasettimanale del girone C. Con una seconda vittoria i delfini potrebbero mantenere la testa alta e proteggere il terzo posto in vista del rush finale; per i padroni di casa invece è fondamentale strappare dei punti ai rivali per poter sperare nella salvezza. Come finirà?



Telecronaca: Vito Coppola

Ad aprire il turno infrasettimanale del girone C lo scontro ravvicinato tra Latina e Potenza, valido per la trentaduesima giornata della competizione. Match che a poche giornate dalla fine della regular season diventa decisivo in ottica playoff: il Latina è fuori dalla zona alta a -1, il Potenza ci è dentro a +1 e nessuna delle due squadre può accontentarsi di un solo punto. Storia alla mano, però, la sfida sembra essere tutta per il Latina. L’unica vittoria dei laziali nelle gare contro il Potenza risale al dicembre del 2004: da allora ben 5 sconfitte e un solo pareggio per i nerazzurri. Che sia la volta buona per strappare punti a una squadra storicamente ostile?



Telecronaca: Alfonso Avagliano

Sfida ad alta quota tra Audace Cerignola e Picerno, impegnate in un’accesa lotta per i playoff. Nonostante siano presenti stabilmente tra le prime dieci, le due squadre devono collezionare punti per essere sicure di non correre rischi. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Matteo Sfolcini

Il Renate cerca continuità di risultati per mantenere il suo posto nei playoff e sognare la promozione in Serie B. La Triestina è in piena lotta con il Piacenza per evitare l'ultimo posto in classifica, che significa retrocessione diretta in Serie D. Allo stadio Città di Meda la sfida tra Renate e Triestina può decidere le sorti dei due club.



Telecronaca: Antonio Fioretto

Appuntamento all’Amerigo Liguori di Torre del Greco per un match decisivo per il futuro della Turris. Sul campo di casa i ragazzi di Gaetano Fontana dovranno andare a caccia di punti fondamentali per le speranze di salvezza della squadra, a meno 1 dal Monterosi quintultimo. Ad affrontarli il Gelbison, bisognoso di allontanarsi dalla zona calda della classifica dopo la sconfitta contro il Pescara. Come finirà?



Telecronaca: Fabio Frabetti

Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo va in scena un match tipico dei primi anni 2000 che torna a essere giocato in Serie C diciotto anni dopo, considerando le brevi parentesi in Serie C2 e Serie D vissute negli anni dalle due squadre; è per questo che l’ultima vittoria della Viterbese contro il Taranto risale al lontano 2006. La gara di andata della stagione in corso si era chiusa con un 2-1 per i pugliesi: oggi la squadra di Giovanni Lopez è incastrata nella zona playout mentre i pugliesi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla stessa.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

co - FeralpiSalò è il big match del 32° turno del Girone A. Le due compagini lombarde sono in piena lotta per prendersi il primato in classifica e guadagnarsi la promozione in B. Questo scontro diretto sarà decisivo per il futuro delle due squadre e anche pei i playoff che si giocheranno in primavera.



Telecronaca: Paolo Moneti

Mantova e Arzignano Valchiampo stanno vivendo stagioni opposte: i bianco-rossi sono in lotta per non finire nell'insidiosa zona playout e giocarsi la retrocessione in primavera, i giallo-celesti, invece, stanno stupendo gli addetti ai lavori e sono in piena corsa per qualificarsi ai playof da neo-promossi. Allo stadio Danilo Martelli le speranze e i sogni delle due squadre possono crescere o svanire.



Telecronaca: Andrea Gardina

Calcio Padova e Pro Sesto si affrontano allo stadio Euganeo per decidere le sorti della propria stagione. I veneti stanno vivendo un'annata sottotono e hanno assolutamente bisogno di punti per arrivare almeno in zona playoff. I lombardi, invece, stanno facendo una stagione incredibile e vogliono continuare a sognare la promozione diretta in Serie B.



Telecronaca: Walter Topan

Sfida da testa-coda tra Pordenone e Piacenza. La squadra friulana vuole riprendersi la testa della classifica, ma la lotta nel Girone A è apertissima per chi potrà accedere in maniera diretta in B. Gli emiliani si stanno giocando la retrocessione con la Triestina: ogni partita diventa decisiva per evitare lo spettro della Serie D.



Telecronaca: Gioele Anni

Pro Patria e Novara si giocano il piazzamento ai playoff nella sfida del 32° turno del Girone A. I lombardi stanno passando un periodo complicato e devono ritrovare le proprie certezze se vogliono partecipare alla lotta per la promozione. I piemontesi stanno facendo una stagipne piena di alti e bassi, ma per giocarsi le proprie speranze ai playoff serve continuità. Segui la Serie C con Eleven su DAZN!



Telecronaca: Nicolò Foto

Sfida tutta piemontese tra Pro Vercelli e Juventus Next Gen nella 32esima giornata del Girone A. I padroni di casa sono in piena lotta per non finire nella zona playout e vogliono vincere per allontanarsi dal pericolo di una possibile per non retrocedere. Gli ospiti cercano continuità e puntanto alla qualificazione ai playoff, senza dimenticare la finale di ritorno di Coppa Italia con il Vicenza.



Telecronaca: Biagio Marco Liccardo

Sangiuliano City e AlbinoLeffe si giocano il proprio futuro nell'incontro della 32esima giornata del Girone A. Le due squadre lombarde sono in piena lotta per non retrocedere: vincere questo derby regionale potrebbe essere decisivo per non rimanere in zona playout ed evitare lo spauracchio della Serie D.



Telecronaca: Stefano Carta

​Trento e Pergolettese si sfidano allo stadio Briamasco nello scontro infrasettimanale del Girone A. I padroni di casa vogliono puntare ai playoff e cercano tre punti per poter sognare la promozione. Gli ospiti cercano continuità per evitare la zona pericolosa della classifica e le insidie dei playout.



Telecronaca: Francesco Guarino

Derby campano nel mercoledì pomeriggio del girone C. Giugliano e Avellino si incontrano a metà strada nella corsa ai playoff: a poche giornate dalla fine della regular season ogni punto diventa fondamentale, ancor più con una classifica corta come quella del girone. Dopo il successo contro il Foggia i biancoverdi sono entrati in zona playoff e vorranno mantenersi lì in alto; al Giugliano invece serve una vittoria che manca da gennaio per non rischiare di avvicinarsi alla zona calda. Chi si aggiudicherà il derby?



Telecronaca: Federico Pampanin

Il derby veneto tra​ LR Vicenza e Virtus Verona accende i riflettori sul Girone A. Il "Lanerossi" è tra le squadre in lotto per conquistare la promozione diretta in B e non può lasciare punti per strada. I rosso-blu inseguono il sogno playoff e vogliono fare uno sgambetto ai loro corregionali



Telecronaca: Antonio Di Donna

Derby pugliese per il mercoledì del girone C. Foggia e Monopoli tornano a sfidarsi mesi dopo quel 0-2 che regalò ai diavoli l’accesso alla zona playoff: era il 13 novembre e da allora i rossoneri non hanno più lasciato il posto riservato tra le prime dieci. Oggi il Foggia corre dietro alle due calabresi e al Pescara e cerca di allungarsi sulle dirette avversarie, soprattutto dopo la sconfitta di Avellino; ardua la sfida per il Monopoli che non vince a Foggia dal lontano 2015, nell’unica storica occasione in cui ha avuto la meglio sui conterranei.



Telecronaca: Alfredo Ghionna

Il mercoledì sera del girone C si chiude con lo scontro tra Virtus Francavilla e Juve Stabia, valido per la trentaduesima giornata della competizione. Per i padroni di casa è fondamentale trovare una vittoria per allungare sulla terra di mezzo e rientrare in zona playoff; i campani invece vorranno mettere al sicuro il proprio posto: chi ci riuscirà?

GIOVEDI 16 MARZO 2023

ore 14:30 Serie C 32a Giornata Girone C: Fidelis Andria vs Crotone (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Vincenzo Murgolo



Telecronaca: Matteo Pirritano

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Pallamano Serie A maschile 20^ giornata 14-mar 16:30 Fasano vs Cassano Magnago (diretta)

Basket Champions League Fase Gironi 14-mar 18:00 Darussafaka vs Bilbao (diretta)

Basket Eurolega 24^ Giornata 14-mar 18:30 Anadolu Efes vs Real Madrid (diretta)

Telecronaca: Mirko Fusi

Basket Eurocup 16^ Giornata 14-mar 20:00 Trento vs Buducnost (diretta)

Telecronaca: Marco Barzizza

Basket Champions League Fase Gironi 14-mar 20:00 Bonn vs Manresa (diretta)

Basket Eurocup 16^ Giornata 14-mar 20:15 Joventut Badalona vs U-BT Cluj-Napoca (diretta)

Basket Eurocup 16^ Giornata 14-mar 20:30 Paris Basketball vs Slask Wroclaw (diretta)

Basket Eurocup 16^ Giornata 15-mar 18:00 Bursaspor vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Mirko Fusi

Basket Champions League Fase Gironi 15-mar 18:00 Hapoel vs Holon Strasburgo (diretta)

Basket Champions League Fase Gironi 15-mar 18:00 Bahcesehir vs Rytas Vilnius (diretta)

Basket Champions League Fase Gironi 15-mar 18:30 AEK Atene vs Galatasaray (diretta)

Basket Eurocup 16^ Giornata 15-mar 19:30 Ratiopharm Ulm vs Olimpia Lubiana (diretta)

Basket Champions League Fase Gironi 15-mar 20:30 Unicaja vs Malaga Limoges (diretta)

Basket Champions League Fase Gironi 15-mar 20:30 Murcia vs Tenerife (diretta)

Basket Eurocup 16^ Giornata 15-mar 20:30 London Lions vs Promitheas Patrasso (diretta)

Basket Eurocup 16^ Giornata 15-mar 20:30 Brescia Lietkabelisvs Panevezys (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Poliselli

Basket Eurolega 29^ Giornata 16-mar 18:30 Anadolu Efes vs Partizan Belgrado (diretta)

Basket Eurolega 29^ Giornata 16-mar 19:00 Zalgiris Kaunas vs Olympiacos (diretta)

Basket Eurolega 29^ Giornata 16-mar 19:00 Monaco vs Bologna (diretta)

Telecronca: Sandro Pugliese

Basket Eurolega 29^ Giornata 16-mar 20:45 Real Madrid vs Milano (diretta)

Telecronaca: Mino Taveri e Fabrizio Frates

One Championship 17-mar 13:30 One Friday Fights 9 (diretta)

Telecronaca: Giuseppe Albi

Basket Eurolega 29^ Giornata 17-mar 20:30 Bayern Monaco vs Alba Berlino (diretta)

Basket Eurolega 29^ Giornata 17-mar 20:30 Barcellona vs Stella Rossa Belgrado (diretta)

Telecronaca: Nicolò Foto



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog