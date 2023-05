Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Supercoppa 2a Giornata e Basket (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 6 MAGGIO 2023

ore 15:00 Calcio Serie C Playout Andata: Gelbison vs Messina (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Francesco Guarino

Gelbison e Messina aprono i playout di Serie C. Le due squadre si affrontano consapevoli della posta in palio: per portare a casa la vittoria serviranno testa e coraggio e chi avrà meno paura di sbagliare. La partita d'andata servirà per capire chi avrà più chance di potersi salvare.



Telecronaca: Walter Topan

Dopo aver centrato i playout all'ultima giornata di campionato, la Triestina mette nel mirino il Sangiuliano City, con l'obiettivo di centrare la prima vittoria storica contro i lombardi.



Telecronaca: Gioele Anni

180 minuti per prendersi la salvezza: all'AlbinoLeffe Stadium va in scena il primo atto della sfida tra Albinoleffe e Mantova, uno dei due Play Out del Girone A



Telecronaca: Fabio Frabetti

San Donato Tavarnelle e Alessandria si incontrano per i playout del Girone B. I padroni di casa hanno cercato a lungo la salvezza matematica, ma non hanno avuto la continuità necessaria per evitare lo spareggio. Gli ospiti avevano iniziato la stagione con speranze decisamente diverse dopo la retrocessione dalla Serie B e ora si trovano a dover evitare il doppio salto in basso.



Telecronaca: Davide Maino

FeralpiSalò e Reggiana si affrontano nella seconda partita per assegnare la Supercoppa Serie C. Nella prima sfida, i campioni del Girone A hanno perso sul campo del Catanzaro (vincitori del Girone C) per 2-1, mentre i campioni del Girone B esordiscono nella competizione proprio contro i padroni di casa e affronteranno tra le mura amiche del Città del Tricolore le Aquile per decidere chi alzerà il trofeo.

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA

Dopo sette intensi mesi di battaglie e canestri, nel primo fine settimana di maggio la stagione regolare basket di Serie A UnipolSai 2022/23 giunge al termine con una giornata, la 30ª, alla quale spetta emetterà gli ultimi definitivi verdetti tanto in ottica salvezza quanto in quella playoff. In maniera quasi identica a quanto avvenuto nel turno precedente, le otto gare in programma saranno tutte disputate in contemporanea nel pomeriggio di domenica 7 maggio con inizio fissato alle ore 18.00.

Parlando di match d’alta classifica, al Mediolanum Forum di Assago andrà in scena lo scontro tra l’attuale quarta forza del campionato, il Banco di Sardegna Sassari, e i campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo essere tornati in testa al campionato, andranno a caccia di una vittoria per difendere il primo posto in graduatoria dall’assalto della Virtus Segafredo Bologna, impegnata alla Segafredo Arena contro un’Openjobmetis Varese già salva.

Come la formazione lombarda, già certa della permanenza nella categoria l’anno prossimo è anche la NutriBullet Treviso, avversaria al Taliercio di un’Umana Reyer Venezia che invece cercherà il successo per conquistare la miglior testa di serie possibile ai playoff. Animata dalla voglia di raggiungere e sopravanzare (in caso di passo falso a Mestre) gli orogranata sarà la Dolomiti Energia Trentino di coach Lele Molin, formazione che insegue in classifica la compagine lagunare e che domenica dovrà vedersela al PalaBigi contro una squadra, l’UNAHOTELS Reggio Emilia, pronta a dare il tutto per tutto per provare a strappare la salvezza.

L’accesissima lotta per non retrocedere vedrà coinvolte nell’ultimo turno anche Givova Scafati (opposta al PalaMangano a una Germani Brescia in cerca degli ultimi punti per la postseason), GeVi Napoli (di scena Pala AGSM AIM contro una Tezenis Verona già aritmeticamente in Serie A2) e Pallacanestro Trieste, chiamata a fare l’ultimo sforzo al PalaPentassuglia nell’impegnativo confronto contro l’Happy Casa Brindisi, club che settimana scorsa ha acquisito la certezza di essere della partita ai playoff.

Non in possesso invece di questa sicurezza, alla Vitrifrigo Arena la Carpegna Prosciutto Pesaro scenderà in campo contro la Bertram Yachts Tortona con il chiaro intento di strappare il pass per la fase successiva, un appuntamento prestigioso questo a cui nessuno, tra i team in lizza per parteciparvi, vuole assolutamente mancare.

SABATO 6 MAGGIO 2023

One Champ One Friday Fights Bout Card ore 02:00 One Fight Night 10 (diretta)

Hockey Serie A elite maschile 9^ giornata ore 15:00 Polisportiva Ferrini vs HP Valchisone (diretta)

Football I Divisione Week 9 ore 15:00 Guelfi Firenze Mastini vs Verona (diretta)

Pallamano Serie A femminile Playout/SF-G2 ore 15:00 Ferrara vs Mestrino (diretta)

Rugby Peroni Top10 Semifinale A ore 16:00 Colorno vs Rovigo (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Daniele Goegan

Telecronaca: Daniele Goegan Pallamano Serie A femminile Playoff/SF-G2 ore 18:00 Erice vs Brixen (diretta)

Calcio Playoff 1 - JPL 2^ Giornata ore 18:15 Club Brugge Union vs St Gilloise (diretta)

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Alessio Colombo Pallamano Serie A femminile Playoff/SF-G2 ore 18:30 Salerno vs Pontinia (diretta)

Pallamano Serie A femminile Playoff/SF-G2 ore 18:30 Mezzocorona vs Prato (diretta)

Pallamano Serie A maschile Playoff/SF-G1 ore 18:30 Sassari vs Brixen (diretta)

Pallamano Serie A maschile Playoff/SF-G1 ore 19:00 Fasano vs Merano (diretta)

Pallamano Serie A maschile Playout/SF-G1 ore 19:00 Carpi vs Secchia Rubiera (diretta)

Football I Divisione Week 9 ore 19:00 Dolphins Ancona vs Panthers Parma (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Pallamano Serie A maschile Playout/SF-G1 ore 19:30 Romagna vs Fondi (diretta)

Football I Divisione Week 9 ore 21:00 Frogs Legnano vs Skorpions Varese (diretta)

Vela Sail GP 11° Round ore 23:30 Usa SGP - Gara 1 (diretta)

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

Hockey Serie A elite femminile 8^ giornata ore 15:00 Polisportiva Ferrini vs HC Argentia (diretta)

Rugby Peroni Top10 Semifinale A ore 16:00 Valorugby Emilia vs Petrarca Padova (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Alessandro Groppi

Telecronaca: Alessandro Groppi Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Bologna vs Varese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Giovanni Poggi e Marco Bonamico - Interviste: Matteo Occhiuto

Telecronaca: Giovanni Poggi e Marco Bonamico - Interviste: Matteo Occhiuto Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Milano vs Sassari (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini e Michele Carrera

Telecronaca: Matteo Gandini e Michele Carrera Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Venezia vs Treviso (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Marco Barzizza - Interviste: Andrea Furlan

Telecronaca: Marco Barzizza - Interviste: Andrea Furlan Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Reggio Emilia vs Trento (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Alessandro Caraffi

Telecronaca: Alessandro Caraffi Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Pesaro vs Tortona (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri - Interviste: Michele Zavagnini

Telecronaca: Mino Taveri - Interviste: Michele Zavagnini Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Brindisi vs Trieste (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Sandro Pugliese

Telecronaca: Sandro Pugliese Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Verona vs Napoli (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Sabino Palermo

Telecronaca: Sabino Palermo Basket LBA 30^ Giornata ore 18:00 Scafati vs Brescia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mirko Fusi - Interviste: Alfonso Avagliano

Telecronaca: Mirko Fusi - Interviste: Alfonso Avagliano Pallamano Serie A femminile Playoff/SF-G3 ore 18:00 Erice vs Brixen (diretta)

Pallamano Serie A femminile Playout/SF-G3 ore 18:00 Ferrara vs Mestrino (diretta)

Pallamano Serie A femminile Playout/SF-G3 ore 18:00 Mezzocorona vs Prato (diretta)

Pallamano Serie A femminile Playoff/SF-G3 ore 18:30 Salerno vs Pontinia (diretta)

Calcio Playoff 1 - JPL 2^ Giornata ore 18:30 Anversa vs Genk (diretta)

Telecronaca: Danilo Sorrentino

Telecronaca: Danilo Sorrentino Vela Sail GP 11° Round ore 23:30 Usa SGP - Gara 2 (diretta)

