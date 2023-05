Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff 1 Turno (anche su DAZN)

L’attesa per i playoff è terminata, il Festival può finalmente prendere il via. Da giovedì 11 maggio scatta la corsa verso la promozione in Serie B. 28 squadre con un unico obiettivo, quello di aggiungersi a Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro che – vincendo i rispettivi gironi – hanno già staccato il pass per il prossimo campionato cadetto. Inizia un nuovo torneo che durerà poco più di un mese, con match ad eliminazione diretta nella prima fase e con sfide da andata e ritorno a partire dal primo turno nazionale, in cui si aggiungeranno le formazioni arrivate dal terzo posto in poi in classifica.

Si comincia giovedì alle 18 con Ancona-Lucchese, alle 20 Renate-Arzignano e alle 20.30 tutte le altre partite in programma: Padova-Pergolettese, Virtus Verona-Novara, Gubbio-Recanatese, Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza, Monopoli-Latina. Chiude il quadro Pontedera-Rimini alle 20.45. Passa al secondo turno che si giocherà già domenica 14 la squadra vincente o, in caso di pareggio al termine dei 90', quella meglio piazzata in classifica. Tutte le partite dei playoff saranno live su ElevenSports.com, compresa ovviamente la finale (andata martedì 13 giugno, ritorno domenica 18 giugno).

I match saranno disponibili anche on demand, già dal triplice fischio, compresi gli highlights e tutti gli approfondimenti. Come tappa di avvicinamento all’appuntamento dei playoff, Eleven ha anche intervistato alcuni dei protagonisti di questa avvincente post-season: gli allenatori Gigi Fresco (Virtus Verona) e Piero Braglia (Gubbio) e gli attaccanti Giancarlo Malcore (Cerignola) e Federico Melchiorri (Ancona). I contenuti esclusivi sono disponibili sulla piattaforma e sull’app di Eleven Sports.

Ogni giovedì su Eleven Sports (e sui social di DAZN) è in programma “Talks Serie C”. Previsto un collegamento con un calciatore protagonista degli spareggi promozione. Nella prima puntata è stato intervistato D’Ambrosio della Carrarese.

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



GIOVEDI 11 MAGGIO 2023

ore 18:00 Serie C Playoff 1 Turno Gir. B.: Ancona vs Lucchese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Stadio "Del Conero" - Ancona

Telecronaca: Federico Principi

È con Ancona - Lucchese che si apre la corsa ai Playoff di Serie C. Uno spettacolo avvincente, un percorso lungo un mese che sancirà la promozione della quarta e ultima squadra di C al campionato cadetto - dopo FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro. I padroni di casa dell'Ancona hanno chiuso il campionato al settimo posto ma hanno collezionato una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. Gli ospiti sono arrivati ottavi, finendo la stagione regolare con una vittoria, e vogliono sorprendere in questi playoff. Sono 25 i precedenti ufficiali nelle Marche fra i due club: bilancio di 12 successi biancorossi (ultimo 2-1 nella serie C dell’attuale stagione-regular season), 7 pareggi (ultimo 2-2 nella serie C 2014/15) e 6 vittorie rossonere (ultima 1-0 nella serie B 1997/98). Toscani senza successi nelle Marche dal 14 dicembre 1997, 1-0 in serie B, allenatori Giorgini per i biancorossi e De Canio per i rossoneri, gol decisivo di Paci. Nella doppia sfida 2022/23 in regular season l’ Ancona ha prevalso 2-1 in casa all’andata (gol biancorossi di Simonetti e Spagnoli in rimonta dopo provvisorio vantaggio toscano di Bianchimano su rigore) e pareggiato 1-1 il ritorno a Lucca (reti di Panico per i rossoneri e Simonetti per i dorici). Nella storia dei due club, l’Ancona ha vinto due volte i playoff di serie C (era la C1) venendo promossa in B, stagioni 1996/97 sul Savoia (1-0 nella finale secca a Roma) e nel 1999/00 sull’Ascoli (1-1 al 120’ nella finale secca di Perugia, dorici in B per miglior piazzamento in regular season). Il giocatore più decisivo 2022/23 tra i biancorossi è stato Spagnoli (12 punti portati ed anche capocannoniere dei dorici con 11 marcature). Il più determinante nella Lucchese Bruzzaniti (9 punti con le sue reti, capocannoniere rossonero con 5 centri, alla pari di Panico). Gara 100 nei professionisti per Francesco Mezzoni dell’Ancona, che ha sommato finora 94 gettoni di serie C, 3 in coppa Italia e 2 in altri tornei con le maglie di Carrarese, Pontedera, Feralpisalò, Pro Vercelli, Pistoiese ed Ancona. Debutto assoluto il 4 agosto 2019, coppa Italia, Carrarese-Fermana 1-1 al 90’ e 120’, poi qualificazione marmifera 5-4 ai rigori.



Stadio "Città di Meda" - Meda

Telecronaca: Alessio Colombo

Renate e Arzignano Valchiampo si affrontano ai playoff per la prima volta. I padroni di casa sono alla quarta partecipazione consecutiva e vogliono provare ad andare più in fondo possibile e coltivare il sogno promozione. Gli ospiti sono la vera sorpresa della stagione e partecipano per la prima volta ai playoff di Serie C, alla seconda partecipazione al campionato. Chi vincerà la sfida? In Brianza un solo precedente ufficiale nel professionismo fra le due squadre, vittoria dei nerazzurri di casa 3-0 nella C di quest’anno. I due confronti 2022/23 in regular season fra le due squadre hanno visto vincere in casa 3-0 i brianzoli all’andata (doppietta di Malotti e singolo di Silva, le marcature) e pure al ritorno, 3-2 al “Dal Molin” (gol di Sorrentino, Angeli e Malotti per gli ospiti, Fantacci ed Antoniazzi per i veneti). Renate alla quinta partecipazione ai playoff di serie C . Squadra-record di partecipazioni alla pari di Carrarese, Feralpisalò e Monopoli. Arzignano al debutto assoluto. Due primati per il Renate al termine delle 38 giornate del girone A: cooperativa del gol con 17 marcatori diversi (a pari del Trento), squadra che subisce più reti da subentranti avversari (ben 12, come la Triestina) e la più fragile nei 15’ finali di gioco (ben 19 gol subiti su 55 totali dal 76’ al 90’ inclusi recuperi). Gara 300 nei professionisti per Luca Baldassin del Renate, che finora ha totalizzato 282 partite di serie C, 3 di coppa Italia e 14 in altri tornei post-season con le casacche di Poggibonsi, Lumezzane, Padova, Messina, Lupa Roma, Viterbese, Feralpisalò, Catanzaro e Renate. Esordio assoluto datato 1 settembre 2013, Poggibonsi-Casertana 1-1 in II Divisione Lega Pro. Tra i nerazzurri Daniele Sorrentino capocannoniere stagionale con 9 centri e giocatore più determinante con 10 punti portati alla causa brianzola, nell’Arzignano bomber è Giacomo Parigi (8 gol), ma il più decisivo è risultato Manuel Antoniazzi (5 centri e 9 punti portati alla causa veneta).



Stadio "Euganeo" - Padova

Telecronaca: Dimitri Canello

Il Padova punta alla promozione in B e vuole riscattare la sconfitta subita in finale lo scorso anno contro il Palermo. La Pergolettese parte con la volontà di stupire tutti, a partire proprio dallo scontro con i biancorossi​: chi passerà al secondo turno? A Padova 5 incroci ufficiali fra le due squadre: biancoscudati di casa che vantano 2 successi e 2 pareggi a proprio favore, con una vittoria ospite, il 3-0 di quest’anno in C. Ultima vittoria veneta che risale alla serie C 2021/22 (2-1), ultimo pari 0-0 nella I Divisione 2008/09. Parziale di 8-0 nella duplice sfida di regular season 2022/23 fra le due squadre, con cremaschi vittoriosi 5-0 all’andata in casa (doppietta di Abiuso, singoli di Iori, Varas e Villa) e 3-0 al ritorno all’ “Euganeo” (reti di Iori, Villa e Bariti). In campo all’ “Euganeo” i due giocatori in assoluto più determinanti del girone A: 17 punti portati ai veneti da Nikola Vasic (8 reti per lui), 16 ai cremaschi da Kevin Varas, bomber della squadra di Villa con 10 marcature. Nel Padova capocannoniere è risultato tuttavia Michael Liguori (10 gol)



Stadio "Gavagnin/Nocini" - Verona

Telecronaca: Davide Maino

Virtus Verona e Novara è uno dei match più interessanti del primo turno di playoff. I padroni di casa partecipano per la prima volta nella loro storia ai playoff di C e non vogliono fermarsi alla prima partita. Gli ospiti hanno una storia più ricca alle spalle, ma la stagione non è stata positiva e la qualificazione è arrivata solo all'ultima giornata. Chi passerà? Novara vittorioso il 21 gennaio scorso nell’unico precedente nel professionismo a Verona fra le due squadre: gol determinante di Benalouane. Di fronte le due squadre del girone A 2022/23 che hanno segnato più reti con subentranti: 15 i veneti, 12 i piemontesi. Novara compagine che ha subito nelle 38 giornate meno rigori, appena 2, come Lecco, San Giuliano e Feralpisalò. Nella Virtus capocannoniere 2022/23 Juanito Gomez (10 gol), ma il più decisivo è Danti (15 punti con le sue 8 reti); nel Novara bomber principe e più decisivo Francesco Galuppini (10 reti, 12 punti).



Stadio "Barbetti" - Gubbio

Telecronaca: Andrea Verdolini

Gubbio e Recanatese ​arrivano ai playoff con spiriti differenti. I padroni di casa hanno chiuso bene la stagione e puntano ad andare lontano. Gli ospiti hanno vissuto un finale altalenante e sigillato l'11° posto con un sonoro 4-0 casalingo all'ultima di campionato, ma sono stati ripescati all'ultimo respiro. I playoff di C sono una delle competizioni più incerte e divertenti del panorama calcistico: chi passerà? Due i precedenti in Umbria nel calcio professionistico, riferiti alla stagione 2022/23, il primo in coppa di C, il secondo in regular season di questa serie C con – in ordine – successo umbro 2-1 e vittoria marchigiana 3-1.Nella regular season 2022/23 tra Gubbio e Recanatese reciproco successo esterno: 3-1 all’andata per i marchigiani al “Barbetti” (reti di Sbaffo, Alfieri e Carpani, Bulevardi per i padroni di casa che sbagliò anche un rigore), 2-0 per i rossoblu al ritorno al “Tubaldi” (gol di Di Stefano e Vazquez). Gubbio alla seconda partecipazione ai playoff di serie C, Recanatese al suo debutto assoluto. Gli umbri, nel corso della loro storia, hanno vinto il playoff di C-2 2009/10, imponendosi in finale sul San Marino, con un duplice 2-0 andata/ritorno.



Stadio "Monterisi" - Cerignola

Telecronaca: Antonio Di Donna

Due tra le piazze più calde del girone C incrociano le loro strade nel cammino dei playoff: Audace Cerignola e Juve Stabia. I padroni di casa hanno il vantaggio di classifica, avendo concluso la stagione regolare con un sonoro +14 sugli ospiti. La Stabia, dalla sua, vuole riscattarsi e cercare una vittoria che troppo è mancata nell'ultima parte del campionato. Come finirà la sfida? In Puglia sono 2 i confronti ufficiali nel calcio professionistico: vittoria dei padroni di casa 4-2 nella C di questa stagione (regular season) e successo stabiese 2-0 nella coppa Italia 1938/39. Le due gare di regular season in C 2022/23 ha visto prevalere in casa i pugliesi 4-2 (Malcore, Maza, D’Andrea ed Achik per i padroni di casa, Mignanelli e Santos per i campani) ed un pareggio al “Menti” per 2-2 (gol di Silipo e Caldore per i padroni di casa, Capomaggio e Malcore per gli ospiti), proprio nell’ultima giornata della regular season. Prima partecipazione ai playoff di C con formula attuale per il Cerignola, la terza per la Juve Stabia, che nella sua storia ha vinto un playoff da Lega Pro a B, stagione 2010/11, superando nell’allora finale di I Divisione l’Atletico Roma, 0-0 all’andata al “Menti”, poi successo esterno 2-0 nella Capitale, al ritorno. Per il Cerignola è stato Malcore il giocatore più determinante nella regular season 2022/23 (14 punti portati alla causa – anche capocannoniere di squadra con 15 centri -, ma Achik lo tallona con 13), per la Juve Stabia in 4 con 6 punti a testa i re dei decisivi, D’Agostino, Maggioni, Mignanelli e Pandolfi, quest’ultimo bomber 2022/23 delle “vespe” con 6 centri.



Stadio "Curcio" - Picerno

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Picerno e Potenza si giocano la propria stagione nel primo turno dei playoff di Serie C. I padroni di casa hanno chiuso la stagione regolare con una pesante sconfitta interna contro il Pescara e devono ripartire da zero se non vogliono finire anzitempo la propria avventura. Gli ospiti sono entrati ai playoff all'ultima giornata e hanno il morale altro: l'obiettivo è sorprendere subito alla prima sfida. Derby lucano numero 3 nella storia del calcio professionistico in casa-Picerno: pareggio per 2-2 nella C di quest’anno, successo ospite per 1-0 nella C dell’anno scorso.Nella doppia sfida 2022/23 in regular season si registrano due pareggi per 2-2, andata a Picerno (Esposito e Novella i marcatori per i padroni di casa, Caturano e Di Grazia per gli ospiti) e ritorno a Potenza (sempre Caturano e Di Grazia per i rossoblu del capoluogo in gol, Santarcangelo e Kouda per gli ospiti). Capocannoniere del Picerno Emmanuele Esposito con 7 centri ed anche giocatore più determinante (10 punti), nel Potenza “on fire” Salvatore Caturano, 17 gol e 15 punti portati alla causa.



Stadio "Veneziani" - Monopoli

Telecronaca: Vincenzo Murgolo

Monopoli e Latina incrociano le loro strade nel cammino dei playoff. I padroni di casa hanno il vantaggio di classifica, essendosi piazzati proprio davanti agli ospiti durante la stagione regolare. Il Latina, per accedere al prossimo turno, sarà obbligato a vincere, altrimenti sarà il Monopoli a passare alla fase successiva. Sono 2 i precedenti nel calcio professionistico in Puglia: 0-0 nella C 2021/22 e vittoria dei padroni di casa, 3-1, nella C di quest’anno. Monopoli alla quinta partecipazione ai playoff di C come oggi sono strutturati. Squadra record alla pari di Feralpisalò, Carrarese e Renate; Latina al debutto assoluto. Nella loro storia i pontini proprio grazie ai playoff sono saliti per la prima volta in serie B, stagione di I Divisione 2012/13, battendo in finale il Pisa, 0-0 all’andata all’Arena, 1-1 al 90’ al “Francioni” e 3-1 nerazzurro nei tempi supplementari. L’anno dopo i pontini giocarono addirittura la finale playoff per salire in A, persa con doppio 1-2 dal Cesena di Bisoli. Capocannoniere 2022/23 del Monopoli è Starita (10 centri), ma anche uno dei 4 più decisivi (6 punti ciascuno portati alla causa, assieme a Manzari, Mulè e Montini, che hanno segnato rispettivamente 8 reti il primo, 3 il secondo ed il terzo). Nel Latina sugli scudi Luca Fabrizi, capocannoniere con 9 gol e calciatore più determinante (11 punti portati).



Stadio "Mannucci" - Pontedera

Telecronaca: Gabriele Noli

Pontedera e Rimini incrociano le loro strade nel primo turno di playoff. I padroni di casa hanno chiuso la stagione in crescendo e puntano a fare più strada possibile ai playoff. Gli ospiti invece non vincono dal 26 febbraio e per battere i rivali regionali dovranno tirare fuori orgoglio e coraggio. Nove i precedenti in Toscana nel calcio professionistico fra le due squadre: 2 vittorie granata (ultima 1-0 nella serie C 2022/23), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C-2 1993/94) e 3 successi biancorossi (ultimo 2-0 nella serie C-2 1997/98). Nella duplice sfida 2022/23 in regular season successo granata in casa 1-0 all’andata (gol decisivo di Aurelio) e pareggio 1-1 al ritorno, in Romagna (reti di Vano per i biancorossi di casa e Perretta per gli ospiti). Nel Pontedera 2022/23 capocannoniere Francesco Nicastro (12 reti) e calciatore granata più decisivo (20 punti), nei biancorossi romagnoli Claudio Santini bomber con 16 centri e più determinante (9 punti).

