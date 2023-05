Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff Nazionale 1 Turno e Basket (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

In queste ore difficili e dolorose per l'Emilia Romagna a causa dell'emergenza maltempo, la Lega Pro ha voluto esprimere la sua vicinanza alle zone e alle popolazioni colpite:

«Sono giorni tristi per molte città dell’Emilia Romagna. La Lega Pro, il presidente Matteo Marani e tutti i club esprimono la loro vicinanza alla popolazione delle zone colpite dai recenti nubifragi partecipando al cordoglio delle famiglie delle vittime di questa tragedia. Un particolare pensiero di vicinanza giunga ai club di Serie C presenti nelle città della regione più danneggiate dall’alluvione: Cesena, Imolese e Rimini, che stanno combattendo durante l’emergenza per aiutare cittadini e sportivi in difficoltà».

GIOVEDI 18 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 1° Turno: Ancona vs Lecco (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Principi

Ancona e Lecco incrociano i propri destini nei playoff di Serie C. Le due squadre non si sono mai affrontato in post-season e vogliono continuare il loro percorso verso la finale. I padroni di casa hanno passato i turni precedenti contro Lucchese e Carrarese; gli ospiti entrano in scena a partire da questo turno e non dovranno sottovalutare lo stato di forma degli avversari.



ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 1° Turno: Audace Cerignola vs Foggia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Di Donna

Telecronaca: Antonio Di Donna

Audace Cerignola e Foggia si ritrovano di nuovo contro dopo la stagione regolare. I padroni di casa hanno passato senza troppi problemi i primi due turno contro Juve Stabia e Monopoli, mentre gli ospiti hanno rischiato tanto ai sedicesimi contro il Potenza, acciuffando il passaggio del turno solo con un pareggio nel finale. Chi uscirà vincitore nei 180 minuti?



ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 1° Turno: Virtus Verona vs Pescara (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Davide Maino

Telecronaca: Davide Maino

Sfida inedita quella tra Virtus Verona e Pescara. I padroni di casa stanno affrontando i playoff di C per la prima volta nella loro storia e arrivano agli ottavi dopo aver battuto due avversari molto più blasonati come Novara e Padova. Il Pescara, invece, entra nella corsa alla promozione a partire da questo turno e si troverà di fronte una squadra attrezzata e in fiducia. Oltre al confronto tra le due società, c'è anche quello tra gli allenatori. Da una parte Luigi Fresco, mister della Virtus, che siede sulla panchina dei veneti da 42 anni ed è anche il presidente, dall'altra Zdenek Zeman, alla sua terza avventura con il Pescara. Chi continuerà il suo percorso verso la B?



ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 1° Turno: Pro Sesto vs Vicenza (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Pro Sesto e Vicenza si ritrovano faccia a faccia nei playoff. Le due squadre si sono giocate a lungo la promozione diretta nel Girone A durante la stagione regolare. I padroni di casa hanno passato il turno pareggiando in casa contro il Renate, mentre gli ospiti entrano in corsa proprio dagli ottavi. Chi passerà ai quarti?



ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 1° Turno: Gubbio vs Virtus Entella (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Fabio Frabetti

Telecronaca: Fabio Frabetti

Gubbio e Virtus Entella si affrontano per la terza volta in stagione, dopo il doppio incontro dell stagione regolare. I padroni di casa hanno già affrontato due turni di playoff:i in entrembe le occasioni sono bastati due pareggi grazie al migliore posizionamento in campionato rispetto a Recanatese e Pontedera. Gli ospiti entrano ora ai playoff dopo aver perso l'occasione della promozione diretta ai danni della Reggiana alla penultima giornata.

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA

GIOVEDI 18 MAGGIO 2023

ore 18:30 Fasano vs Sassari Serie A Gold Maschile 22/23

ore 20:00 Carpi vs Romagna Serie A Gold Maschile 22/23

Serie A Gold Maschile 22/23 ore 20:00 Pesaro vs Milano LBA Serie A 22/23 [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini e Michele Carrera

Interviste: Daniele Monacelli

ore 21:00 Sassari vs Venezia LBA Serie A 22/23 [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Roberto Rubiu

Telecronaca: Roberto Rubiu

VENERDI 19 MAGGIO 2023

ore 14:30 One Friday Fights 17 One Championship 2022 [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Giuseppe Albi

ore 17:00 Olympiacos vs Monaco 2022-23 Turkish Airlines EuroLeague [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini e Paolo Lepore

Telecronaca: Matteo Gandini e Paolo Lepore

ore 20:00 Barcellona vs Real Madrid 2022-23 Turkish Airlines EuroLeague [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri e Fabrizio Frates

Telecronaca: Mino Taveri e Fabrizio Frates

ore 20:00 Trento vs Tortona LBA Serie A 22/23 [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca; Marco Barzizza

Interviste: Paolo Novello

Telecronaca; Marco Barzizza

Interviste: Paolo Novello

ore 21:00 Brindisi vs Bologna LBA Serie A 22/23 [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mirko Fusi e Paolo Lepore

Telecronaca: Mirko Fusi e Paolo Lepore

SABATO 20 MAGGIO 2023

ore 14:30 Panthers Parma vs Mastini Verona IFL Italian Football League [disponibile anche su DAZN]

IFL Italian Football League ore 18:00 Rhinos Milano vs Guelfi Firenze IFL Italian Football League

IFL Italian Football League ore 19:00 Dolphins Ancona vs Warriors Emilia IFL Italian Football League

IFL Italian Football League ore 21:30 Sassari vs Venezia LBA Serie A 22/23

DOMENICA 21 MAGGIO 2023

ore 11:30 San Marino vs Genoa Women Serie B Femminile 22/23

Serie B Femminile 22/23 ore 13:30 Cus Milano vs Valsugana Padova Eccellenza Femminile di Rugby

Telecronaca: Stefano Sessarego

ore 13:30 Club Brugge vs Anversa Jupiler Pro League 22/23

Telecronaca: Danilo Sorrentino

Telecronaca: Danilo Sorrentino

Jupiler Pro League 22/23 Telecronaca: Danilo Sorrentino ore 13:30 Cus Milano vs Rugby Padova Eccellenza Femminile di Rugby

Eccellenza Femminile di Rugby ore 14:00 SC Magdeburg vs SG Flensburg-Handewitt LIQUI MOLY

Telecronaca: Matteo Aldamonte

ore 15:00 Brescia Calcio Femminile vs Ternana Femminile Serie B Femminile 22/23

Serie B Femminile 22/23 ore 15:00 Hellas Verona Women vs S.S. Lazio Women Serie B Femminile 22/23

Serie B Femminile 22/23 ore 15:00 Cesena Femminile vs Tavagnacco Femminile Serie B Femminile 22/23

Serie B Femminile 22/23 ore 15:00 ASD Apulia Trani vs ACF Trento Calcio Femminile Serie B Femminile 22/23

Serie B Femminile 22/23 ore 15:00 Napoli Femminile vs Cittadella Serie B Femminile 22/23

Serie B Femminile 22/23 ore 16:00 Colorno vs Arredissima Villorba Eccellenza Femminile di Rugby

Telecrronaca: Daniele Goegan

Eccellenza Femminile di Rugby Telecrronaca: Daniele Goegan ore 16:00 Ducks Lazio vs Frogs Legnano IFL Italian Football League 2023

IFL Italian Football League 2023 ore 16:00 Finale 3/4 Posto 2022-23 Turkish Airlines EuroLeague [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri e Fabrizio Frates

ore 16:30 Arezzo vs Ravenna Women FC Serie B Femminile 22/23

Serie B Femminile 22/23 ore 17:00 Sassari Torres Femminile vs ChievoVerona Women Serie B Femminile 22/23

ore 18:30 Genk vs Royale Union St-Gilloise Jupiler Pro League 22/23

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Alessio Colombo

ore 19:00 Finale 1/2 Posto 2022-23 Turkish Airlines EuroLeague [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini e Paolo Lepore

Telecronaca: Matteo Gandini e Paolo Lepore

