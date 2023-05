Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff Nazionale 2 Turno Ritorno e Basket (anche DAZN)

Come comunicato lo scorso 15 Febbraio, DAZN Group, la principale società mondiale di streaming sportivo direct-to-consumer, ha completato l'acquisizione delle attività di ELEVEN Group e dell'agenzia creativa di social media con sede negli Stati Uniti Team Whistle.

L'acquisizione dimostra ulteriormente l'ambizione di DAZN di diventare la destinazione sportiva globale per eccellenza per i fan, combinando l'accesso ai diritti premium con una gamma di altri prodotti e servizi, tra cui giochi, e-commerce ed esperienze social.

Il rilevante portafoglio di diritti di Eleven amplia l'offerta di DAZN, rendendo DAZN la casa del calcio in Europa. In aggiunta ai contenuti sportivi trasmessi in Italia, Germania, Spagna, Giappone, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, DAZN si espanderà anche in Belgio, Portogallo e Taiwan. In particolare in Belgio grazie al campionato di calcio nazionale (Jupiler Pro League) ed altri eventi internazionali; in Portogallo con i principali diritti calcistici internazionali, tra cui la Premier League inglese e la UEFA Champions League ed infine a Taiwan, con il baseball locale.

Con oltre 700 milioni di follower su tutti i canali e una rete di distribuzione in crescita che genera cinque miliardi di visualizzazioni al mese, la portata social e la strategia di Team Whistle aiuteranno DAZN a raggiungere un pubblico nuovo, rafforzando al contempo l’engagement con quello già esistente. Whistle farà leva sui diritti e il lavoro di DAZN per creare valore al di fuori della piattaforma, costruire audience e indirizzare i fan verso i suoi servizi e contenuti a pagamento.

Queste competenze avanzate nell’ambito dei social media e dell’engagement dei fan posizionano DAZN come il partner perfetto per i titolari dei diritti, offrendo loro sia una piattaforma scalabile e solida su cui trasmettere i loro contenuti live, sia la capacità di coinvolgere e aumentare la loro fan base globale.

In queste ore, Eleven Sports sta inviando a tutti i suoi clienti una comunicazione che annuncia la cessazione del servizio prevista in automatico per il 24 Luglio 2023 , come parte del processo che ha portato alla vendita della piattaforma di streaming a DAZN. Pertanto dopo tale data per continuare nella visione degli eventi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ad un profilo minimo DAZN Start o superiori.

Eleven è entrata a far parte del Gruppo DAZN che diventa così una tra le più grandi piattaforme sportive a livello mondiale. Per ottimizzare l’esperienza di visione di tutti gli appassionati in un’unica piattaforma, il servizio ELEVEN sarà attivo solo fino al 24 luglio 2023. Potrai continuare a seguire le seguenti competizioni su DAZN attivando uno dei piani di abbonamento disponibili su dazn.com.

Il grande basket con tutte le partite di Serie A Unipolsai, Eurolega e Eurocup, e il meglio delle grandi competizioni internazionali tra cui FIBA Basketball World Cup 2023, FIBA Eurobasket 2025 (comprese le partite di qualificazione ) e FIBA Women’s Eurocup 2025

Il rugby italiano con tutte le partite del Peroni Top10 e una selezione di partite di Eccellenza Femminile

Il fighting con tutti gli eventi di ONE Championship

Il calcio italiano con tutte le partite della Serie C per la stagione 2022/2023 (i diritti della Serie C per la stagione 2023/2024 sono in fase di assegnazione).

Tutti gli sport e i programmi di ELEVEN vanno ad arricchire le competizioni già disponibili su DAZN come la Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, LaLiga Santander, i canali Eurosport, i documentari, i programmi originali e tanto altro.

Per te che sei in possesso di un abbonamento stagionale, i contenuti ELEVEN saranno disponibili fino al 24 luglio 2023, data in cui il tuo abbonamento cesserà automaticamente. Se non sei ancora cliente DAZN riceverai un’offerta esclusiva per attivare DAZN e continuare a vivere tutto lo sport che ami su tutti i tuoi dispositivi compatibili.

Dopo il 24 luglio il tuo account Eleven verrà disattivato e se vorrai continuare a guardare i tuoi sport preferiti potrai farlo su DAZN attivando uno dei piani di abbonamento disponibili.

Attiva DAZN START a 8,99 euro al mese per 12 mesi anzichè 12,99 euro. Con DAZN START puoi vedere lo sport di ELEVEN: il grande basket italiano e internazionale, la Serie C, il rugby italiano con tutte le partite del Peroni Top10 e una selezione di partite di eccellenza femminile, il fighting con tutti gli eventi di ONE Championship. E in più, l’NFL, l’UFC, la UEFA Champions League femminile e molto altro.





a 8,99 euro al mese per 12 mesi anzichè 12,99 euro. Con puoi vedere lo sport di ELEVEN: il grande basket italiano e internazionale, la Serie C, il rugby italiano con tutte le partite del Peroni Top10 e una selezione di partite di eccellenza femminile, il fighting con tutti gli eventi di ONE Championship. E in più, l’NFL, l’UFC, la UEFA Champions League femminile e molto altro. Vuoi seguire anche tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga Santander e la UEFA Europa e Conference League? Con DAZN STANDARD guardi anche tutto il calcio di DAZN al prezzo speciale di 14,99 euro al mese anzichè 29,99 euro per i primi 3 mesi, poi l’abbonamento si rinnova a 29,99 euro al mese per i successivi 9 mesi.

Affrettati, hai tempo solo fino al 31 maggio 2023 per scegliere a quale offerta aderire.

Abbiamo a cuore i tuoi interessi per i nostri contenuti e continueremo ad impegnarci per farti vivere al meglio la tua passione per lo sport, unendoci a DAZN per offrirti la migliore esperienza e il portfolio di contenuti più ampio del mercato italiano.



Il team di ELEVEN SPORTS

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

REGOLAMENTO - Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

MERCOLEDI 31 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 2°Turno Rit.: Cesena vs Vicenza (and. 0-0) [disponibile anche su DAZN]

Stadio "Orogel - Dino Manuzzi" - Cesena

Telecronaca: Matteo Migliori

Quarto di finale di ritorno dei playoff di Serie C. Da una parte la seconda classificata del girone B, dall'altra la vincente della Coppa Italia Serie C: non si sfidavano dal febbraio del 2020, ora si giocano l'accesso alla Final 4 che può riportarle in quella serie cadetta che per 10 anni le ha viste scontrarsi. Nel corso della stagione Cesena e Vicenza hanno lavorato e concentrato tutte le energie sul ritorno in Serie B e ora una delle due dovrà dire addio al sogno promozione. La gara di andata si è chiusa con un pareggio a porte inviolate ma anche in questa fase le teste di serie hanno il doppio vantaggio di giocare il ritorno in casa e qualificarsi alla Final 4 anche in caso di pareggio dopo i 180’: chi arriverà in semifinale?



Stadio "Ezio Scida" - Crotone

Telecronaca: Matteo Pirritano

Allo stadio Ezio Scida va in scena il ritorno del quarto di finale tra Crotone e Foggia, uniche due superstiti del Sud ai playoff di Serie C. En plein per i pugliesi che nel corso della competizione hanno trovato sulla propria strada solo squadre del proprio girone: prima il Potenza, poi il derby con l'Audace Cerignola e ora il Crotone del bomber Simone Corazza. Niente di nuovo dunque, ma la sfida è più accesa che mai. La gara di andata si è conclusa con la vittoria dei rossoneri per 1-0, un successo che dà speranza al Foggia dovendo scontrarsi con il doppio vantaggio di cui il Crotone gode in quanto testa di serie: anche in questa fase infatti la miglior classificata gioca il ritorno in casa e può qualificarsi alla Final 4 anche in caso di pareggio dopo i 180’. Chi arriverà in semifinale?



Stadio "Tognon" - Fontanafredda

Telecronaca: Walter Topan

È tempo di verdetti scottanti per i playoff di Serie C. Giunto al secondo turno della fase nazionale grazie al doppio pareggio con l'Ancona, il Lecco di Luciano Foschi si gioca la qualificazione alla Final 4 con una new entry, il Pordenone di Di Carlo, piazzatosi secondo nel girone A dietro alla vincente FeralpiSalò. Un sogno, quello della promozione per i lombardi, che trova come ostacolo il triplice vantaggio di cui godono i neroverdi: il Pordenone è uscito vittorioso dalla gara di andata con una rete arrivata all'86' e in quanto testa di serie giocherà il ritorno in casa e potrà qualificarsi alla Final 4 anche in caso di pareggio dopo i 180’. Chi arriverà in semifinale?



Stadio "Comunale" - Chiavari

Telecronaca: Stefano Sommariva

Per anni si sono sfidate in Serie B, poi l'incrocio nel girone B dello scorso anno. Ora la sfida decisiva per decidere chi potrà continuare a sognare la promozione e chi, invece, dovrà rimandare al prossimo anno ogni speranza. Virtus Entella e Pescara si scontrano allo stadio comunale di Chiavari e ci arrivano dopo il 2-1 conquistato dagli abruzzesi in un match di andata non privo di emozioni: al 7' la Virtus è andata in vantaggio e l'ha mantenuto per quasi un'ora, poi il pareggio e la rimonta del Pescara al 76'. Certo un successo significativo per i delfini che dovranno scontrarsi contro il doppio vantaggio di cui godono i biancocelesti in quanto testa di serie: la Virtus gioca il ritorno in casa e potrà qualificarsi alla Final 4 anche in caso di pareggio dopo i 180'. Chi arriverà in semifinale?

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA

Pallamano Bundesliga 32^ Giornata 01-giu 19:05 Minden vs Magdeburg

Basket Playoff LBA Semifinale/Gara3 01-giu 21:00 Sassari vs Milano [disponibile anche su DAZN]

One Champ One Friday Fights Bout Card 02-giu 14:30 One Friday Fights 19

Basket Playoff LBA Semifinale/Gara3 02-giu 21:00 Tortona vs Bologna [disponibile anche su DAZN]

Pallamano EHF Champions Femm Semifinale 03-giu 15:15 Budapest vs Esbjerg

Hockey Serie A elite maschile 13^ giornata 03-giu 16:00 HC Bra vs SG Amsicora

Rugby Eccellenza Femm Finale 03-giu 18:00 Rugby Padova vs Arredissima Villorba

Pallamano EHF Champions Femm Semifinale 03-giu 18:00 Gyori vs Kristiansand

Basket Playoff LBA Semifinale/Gara4 03-giu 21:00 Sassari vs Milano [disponibile anche su DAZN]



