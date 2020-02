Sabato Rai Sport, Palinsesto 15 Febbraio 2019 | Sci Alpino, Biathlon e Coppa Italia Basket

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Febbraio 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 14:00 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Alessandro Antinelli

La lotta per lo scudetto, mai così avvincente nell’ultimo ventennio, sarà al centro della ventesima puntata di Dribbling, il rotocalco di Raisport curato da Donatella Scarnati e condotto da Alessandro Antinelli, in onda sabato 15 febbraio alle 14 su Rai2. Juventus, Inter e Lazio sono strette in un solo punto, ma tra le tre al comando, la sorpresa è sicuramente la Lazio che riesce a tenere il passo delle due favorite sulla carta. I segreti di questa impresa li spiega il presidente Claudio Lotito in un’intervista in esclusiva a Tiziana Alla, nella quale presenta un progetto innovativo dedicato ai giovani e racconta come si prepara al big match di domenica sera contro l’Inter. Da parte nerazzurra, dopo l’entusiasmante successo di Saremo 2020, Amadeus racconta il suo di entusiasmo per l’Inter di Antonio Conte al microfono di Marco Franzelli. Quando Inter e Lazio scenderanno in campo, il risultato della Juventus, che ospita il Brescia domenica alle 15.00, sarà già acquisito. A Dribbling le parole del suo allenatore Maurizio Sarri che tanto divide il popolo bianconero, soprattutto sulla rete. Per questo la trasmissione ha realizzato un’indagine tra esperti ed influencer che ha dato risultati interessanti. Ma il weekend calcistico riserva altri incroci interessanti, come Atalanta-Roma sabato sera, e per questo i telespettatori potranno ascoltare in diretta le voci dei due allenatori: Gian Piero Gasperini e Paulo Fonseca. Per concludere Roberto Carulli ha seguito Francesco Totti nelle sue partitelle del lunedì alla Longarina, traendone un racconto inaspettato.

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 15 Febbraio 2020

ore 06:30 Rubrica: TG Sport Notiziario (a ripetizione)

ore 08:00 Memory Review - Rullo goal serie A 22a giornata (archivio)

ore 08:15 Biathlon: Campionati Mondiali 2020 Sprint Femminile (replica)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano]
Telecronaca: Luca Di Bella

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]
Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

da Maribor [Slovenia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Maribor [Slovenia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]
Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

da Seul [Korea]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

da Seul [Korea]
Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

ore 12:40 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]
Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

da Maribor [Slovenia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Maribor [Slovenia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]
Con: Ettore Giovannelli e Paolo De Chiesa

da Anterselva [Bolzano]

Conduce: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano]
Conduce: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano]
Telecronaca: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano]

Conduce: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano]
Conduce: Luca Di Bella

ore 17:35 Basket: Final Eight Coppa Italia Studio (diretta)

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Simone Benzoni

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro
Conduce: Simone Benzoni

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro
Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

ore 19:55 Rubrica: Sportabilia (replica)

ore 20:25 Basket: Final Eight Coppa Italia Studio (diretta)

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Simone Benzoni

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro
Conduce: Simone Benzoni

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Maurzio Fanelli e Stefano Michelini

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro
Telecronaca: Maurzio Fanelli e Stefano Michelini

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Simone Benzoni

dalla Vitifrigo Arena di Pesaro
Conduce: Simone Benzoni

dallo studio SR5 Saxa Rubra in Roma

Conduce: Giovanna Carollo

Questi gli inviati Rai Sport sui campi di Serie A e B:

dallo studio SR5 Saxa Rubra in Roma
Conduce: Giovanna Carollo
Questi gli inviati Rai Sport sui campi di Serie A e B:

dallo studio SR5 di Saxa Rubra in Roma

dallo studio SR5 di Saxa Rubra in Roma

dallo studio SR5 Saxa Rubra in Roma

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 Saxa Rubra in Roma
Conduce: Giovanna Carollo

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi

da Ostia [Roma]
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi

da Salt Lake City [Stati Uniti]

Telecronaca: Stefano Rizzato

da Salt Lake City [Stati Uniti]
Telecronaca: Stefano Rizzato

ore 04:50 Basket Coppa Italia 1a Semifinale: AX Armani Exchange Milano vs Umana Reyer Venezia (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 15 Febbraio 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:00 Calcio Coppa Italia 2019/20 Semifinale Andata Milan vs Juventus (replica gara del 13/2)

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Andrea Riscassi e Aurelio Capaldi

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro
Bordocampo ed interviste: Andrea Riscassi e Aurelio Capaldi

Telecronaca: Alberto Rimedio e Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Thomas Villa e Alessandro Antinelli

Telecronaca: Alberto Rimedio e Manuel Pasqual
Bordocampo ed interviste: Thomas Villa e Alessandro Antinelli
a seguire Simulcast Rai Sport + HD

ore 13:30 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 10 km Femminile a Tecnica Libera(diretta)

da Ostersund [Svezia]

Telecronaca: Franco Bragagna



ore 16:10 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 15 km Maschile a Tecnica Libera(diretta)

da Ostersund [Svezia]

Telecronaca: Franco Bragagna



ore 18:00 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Lotta: Campionati Europei 2020 Semfinali e Finali - 6a Giornata (diretta)

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi



ore 20:30 - Rai Play Sport Web Canale 2 ( www.raisport.rai.it )

Pattinaggio Velocità su ghiaccio: Campionati Mondiali 2020 Distanze Singole - 3a Giornata (diretta)

da Salt Lake City [Stati Uniti]

Telecronaca: Stefano Rizzato



ore 21:00 - Rai Play Sport Web Canale 3 ( www.raisport.rai.it )

Biliardo: 4° Prova Circuito FIBIS Challenge - 1a Giornata (diretta)

da Brescia

Telecronaca: Gianni Cerqueti

LO SPORT ALLA RADIO:

Serie A, Serie B e Coppa del Mondo di sci a Kranjska Gora e Saalbach in evidenza in Sabato Sport del 15 Febbraio presentato da Nico Forletta. In apertura, alle 14.05, il punto sulla Coppa del mondo di sci (Emilio Mancuso) e a seguire la consueta rubrica Sostiene Tardelli. Alle 14.50 Filippo Corsini condurrà Tutto il calcio minuto per minuto. In scaletta Lecce-Spal (Manuel Codignoni) per la Serie A e gli incontri del 24° turno di B: Benevento-Pordenone (Fabrizio Cappella), Juve Stabia-Crotone (Giuseppe De Caro), Livorno-Cosenza (Sara Meini), Venezia-Entella (Sebastiano Franco). A seguire la presentazione di Bologna-Genoa (Cristiano Picinelli) e, per la serie B, Spezia-Ascoli (Rita Lucido). Dalle 18.00 la cronaca delle partite e, a seguire, la moviola e le interviste dagli spogliatoi. In contemporanea da Pesaro la prima semifinale della Coppa Italia di Basket Milano-Venezia (Daniele Fortuna). L’ultima partita della giornata sarà Atalanta-Roma delle 20.45 con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis. Durante il match collegamenti con Pesaro per la seconda semifinale di Coppa Italia di Basket Brindisi-F. Bologna (Daniele Fortuna) Dopo il triplice fischio finale, fino alla chiusura alle 23.30, Marco Tardelli e Filippo Grassia risponderanno alle telefonate degli ascoltatori.Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Atalanta vs Roma (diretta)

dallo stadio Gewiss di Bergamo

Telecronaca: Luca De Capitani

