Sabato Rai Sport, Palinsesto 3 Ottobre 2020 | 103esimo Giro Italia 1a Tappa

Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 14:00 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Giro di Italia 2020 1a tappa - Giro in Diretta: Monreale - Palermo (diretta)

da Palermo

Telecronaca: Andrea De Luca, Gianni Bugno e Damiano Cunego

Motocronaca: Stefano Rizzato e Marco Saligari

Interviste: Ettore Giovannelli

Frazione a cronometro cittadina. Si parte da Monreale salendo fino alla Cattedrale per poi affrontare una discesa molto veloce verso il centro della città di Palermo.

ore 16:30 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Giro di Italia 2020 - Processo alla Tappa (diretta)

da Palermo

In studio: Alessandra De Stefano, Stefano Garzelli, Daniele Bennati e Gigi Sgarbozza

La rubrica dedicata all'analisi della tappa del Giro d'Italia appena conclusa.

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

La terza puntata di Dribbling, in onda sabato 3 ottobre alle 18.10 su Rai2, parte dalla ricostruzione della vicenda Covid nel calcio italiano. In particolare dai 19 positivi del Genoa, tra giocatori e collaboratori e dalle ultime notizie arrivate da Napoli con la positivita’ di Piotr Zielinski e di un collaboratore. Per capire meglio come si vive un momento simile, Simona Rolandi e i suoi ospiti fissi, Massimo De Luca e Domenico Marocchino, chiederanno all'allenatore del Genoa Rolando Maran, in collegamento da Nervi, come gestire un momento così delicato. Per un ulteriore approfondimento sulla pandemia che tanto condiziona il mondo dello sport, il Professor Massimo Ciccozzi fornirà un’analisi dettagliata del momento e i possibili sviluppi. Il punto di vista dei calciatori sarà illustrato da Umberto Calcagno, attuale presidente dell'AIC e consigliere della FIGC. Per l’attualità, occhi puntati sulla partitissima di domenica sera quando si affronteranno la Juventus di Andrea Pirlo e il Napoli di Gennaro Gattuso, due allenatori giovani ma soprattutto due atleti che hanno condiviso, da compagni di squadra ma anche da avversari, la storia del nostro calcio. Sempre in tema Juve-Napoli, ha firmato l'introduzione alla gara, da vera appassionata, l’attrice Lina Sastri che, come tutti i napoletani, vive visceralmente ogni partita a maggior ragione quella contro gli avversari più temuti e titolati. Per la Juventus, collegamento con il critico d’arte, nonché opinionista bianconero, Luca Beatrice. Obiettivi puntati anche su Lazio-Inter, l’altra partita di cartello della terza giornata, e collegamenti in diretta con Reggio Emilia e Udine per le gare del sabato, Sassuolo-Crotone e Udinese-Roma. Infine, finestra dedicata agli ultimi giorni del calciomercato, a cura di Paolo Paganini: un mercato che, proprio alle battute finali, potrebbe riservare molte sorprese.



ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Memory (archivio)

ore 09:00 Tiro con l'Arco: Torneo Arco Senza Barriere (replica)

da Reggio Calabria

Telecronaca: Lorenzo Roata

ore 10:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 12:25 Ciclismo: Giro di Italia 2020 1a tappa - Villaggio di Partenza (diretta)

da Monreale [Palermo]

In studio: Tommaso Mecarozzi e Gigi Sgarbozza

ore 13:25 Ciclismo: Giro di Italia 2020 1a tappa - Anteprima Giro (diretta)

da Palermo

In studio: Antonello Orlando e Damiano Cunego

ore 14:00 Calcio: Campionato Italiano Serie B 2a Giornata Chievo Verona - Salernitana (diretta)

dallo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona

Telecronaca: Giacomo Capuano e Aldo Agostinelli

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

ore 16:10 Triathlon: Campionati italiani Sprint (differita del 29/9)

da Lignano Sabbiadoro [Udine]

Telecronaca: Enrico Cattaneo

ore 16:55 Automobilismo 2020 - Gran Turismo: GP del Mugello - Gara 1 (diretta)

dall'Autodromo del Mugello [Firenze]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

ore 18:00 Pallavolo Maschile: SuperLega 2020/21 #2: Vero Vero Monza - Allianz Milano (diretta)

dall'Arena di Monza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

) dall'Arena di Monza Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:00 Ciclismo: Giro di Italia 2020 1a tappa - TGiro (rubrica)

ore 20:25 Pallavolo Femminile Serie A 2020/21 #2: Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci (diretta)

dal PalaVerde di Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

In studio: Giovanna Carollo, Bortolo Mutti, Massimo Piscedda

90esimo del sabato esplorerà il pianeta serie B, con tutti i gol, le interviste e i contributi dai vari campi. Questi gli invati Rai Sport: Chievo Verona-Salernitana (Capuano e Micheli) Ascoli-Lecce (Trevisani) Empoli-Monza (Baldini); Reggina-Pescara (Lopez); Spal-Cosenza (Giordano); Venezia-Frosinone (Giordo); Virtus Entella-Reggiana (Pisinicca) Vicenza-Pordenone (Pirozzi) Pisa-Cremonese e Cittadella-Brescia (Benzoni)

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

ore 00:15 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

ore 00:30 Ciclismo: Giro di Italia 2020 1a tappa - Giro Notte (rubrica)

ore 01:30 Automobilismo 2020: 67° edizione Motor Show Sanremo (differita)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 02:00 Pallavolo Maschile: SuperLega 2020/21 #2: Vero Vero Monza - Allianz Milano (replica)

ore 04:00 Corsa in Montagna 2020: Rosetta Verticale Trail Run (replica)

ore 04:30 Calcio: Campionato Italiano Serie B 2a Giornata Chievo Verona - Salernitana (replica)

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LO SPORT ALLA RADIO:



Ciclismo - Giro d'Italia (Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni)

Serie A, ant. 3a giornata Sassuolo - Crotone (Giuseppe Bisantis)

Serie B, 2a giornata Ascoli - Lecce (Antonio Monaco)

Serie B, 2a giornata Empoli - Monza (Sara Meini)

Serie B, 2a giornata Reggina - Pescara (Antonio Lopez)

Serie B, 2a giornata Spal - Cosenza (Diego Carmignani)

Serie A, ant. 3a giornata Udinese - Roma (Frencesco Repice e Sebastiano Franco)

Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Udinese vs Roma (diretta)

dallo stadio Friuli - Dacia Arena di Udine

Telecronaca: Federico Calcagno

