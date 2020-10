Domenica Rai Sport, Palinsesto 11 Ottobre 2020 | Giro Italia, Polonia-Italia, Barcolana

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 11 Ottobre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 10:00 - RAITRE HD:

Vela - La Barcolana 2020 (diretta)

da Trieste

Telecronaca: Giulio Guazzini

La Rai sale nuovamente a bordo della Barcolana per raccontare – da Main Media Partner - emozioni, suggestioni e protagonisti della più affollata regata internazionale del mondo organizzata nel Golfo di Trieste dal Circolo Velico di Barcola e Grignano. E lo fa anche in tempo di Covid garantendo la sicurezza e il distanziamento in tutte le sue diverse attività on field. Sarà a Trieste per tutto il periodo della manifestazione, con Rai Sport che trasmetterà la regata conclusiva domenica 11 ottobre. Giulio Guazzini, insieme ai colleghi della Tgr, condurrà la diretta della gara in onda su Rai Sport SD - canale 58 digitale terrestre - (in simulcast su Rai3 dalle 10 alle 11.10) e su RaiPlay. Tutto sarà poi ritrasmesso nel mondo da Rai Italia.

ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 14:00 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Giro di Italia 2020 9a tappa - Giro in Diretta: San Salvo > Roccaraso (diretta)

da Roccaraso [L'Aquila]

Telecronaca: Andrea De Luca, Gianni Bugno e Damiano Cunego

Motocronaca: Stefano Rizzato e Marco Saligari

Interviste: Ettore Giovannelli

Tappa di oltre 200 chilometri, con più di 4mila metri di dislivello da affrontare per la carovana. Quattro gran premi della montagna, di cui due di prima categoria.

ore 16:30 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Giro di Italia 2020 - Processo alla Tappa (diretta)

da Vieste [Foggia]

In studio: Alessandra De Stefano, Stefano Garzelli, Daniele Bennati e Gigi Sgarbozza

La rubrica dedicata all'analisi della tappa del Giro d'Italia appena conclusa.

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Della Domenica (diretta)

ore 20:35 - RAIUNO HD:

Calcio Nazionale: Nations League 2020 #3 Polonia - ITALIA (diretta)

dall'Energa Station di Danzica [Polonia]

Telecronaca: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli

ore 22:50 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 di Milano

In studio: Jacopo Volpi, Marco Tardelli, Cesare Prandelli, Eraldo Pecci, Massimiliano Saccani

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 11 Ottobre 2020

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Memory (archivio)

ore 09:05 Automobilismo: Rally di Sardegna 2020 stage 4 Sassari > Argentera (diretta)

da Argentera [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 09:45 Ciclismo: Giro di Italia 2020 9a tappa - Villaggio di Partenza (diretta)

da San Salvo [Chieti]

In studio: Tommaso Mecarozzi e Gigi Sgarbozza

da San Salvo [Chieti]

In studio: Tommaso Mecarozzi e Gigi Sgarbozza

ore 10:30 Ciclismo: Giro di Italia 2020 9a tappa - Anteprima Giro (diretta)

da Roccaraso [L'Aquila]

In studio: Antonello Orlando e Damiano Cunego

da Roccaraso [L'Aquila]

In studio: Antonello Orlando e Damiano Cunego

da Roccaraso [L'Aquila] In studio: Antonello Orlando e Damiano Cunego ore 14:00 Canottaggio: Campionati Europei 2020 3a giornata: Finali (differita)

da Poznan [Polonia]

Telecronaca: Marco Lollobrigida

ore 15:00 Motocross: Campionato del Mondo 2020 GP Spagna - gara 1 (differita)

da Arroyomolinos [Spagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 16:00 Motocross: Campionato del Mondo 2020 GP Spagna - gara 2 (diretta)

da Arroyomolinos [Spagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 17:00 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca Serie A #4 Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino (diretta)

dal Pala Banca di Piacenza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 19:30 Rubrica: Diretta Azzurra - Prepartita Polonia - ITALIA (diretta)

dall'Energa Station di Danzica [Polonia]

ore 20:10 Ciclismo: Giro di Italia 2020 9a tappa - TGiro (rubrica)

ore 20:35 Basket Maschile: C. Italiano Serie A1 2020/21 #3 Openjobmetis Varese - Acqua S.Bernardo Cantù (diretta)

dalla Enerxenia Arena di Varese

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini

ore 22:30 Ippica 2020: Derby Italiano del Trotto (differita)

dalle Capannelle di Roma

Telecronaca: Claudio Icardi

ore 23:00 Ciclismo 2020 Parigi > Tours (differita)

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

ore 01:30 Ciclismo: Giro di Italia 2020 9a tappa - Giro Notte (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 11 Ottobre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 10:00 Vela - La Barcolana 2020 (diretta)

da Trieste

Telecronaca: Giulio Guazzini

ore 13:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio Nazionale: Qualificazioni Europei 2020 Grecia - Italia (replica)

ore 04:15 Calcio Nazionale: Qualificazioni Europei 2020 Italia - Bosnia (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 09:50 Canottaggio: Campionati Europei 2020 3a giornata: Finali (diretta)

da Poznan [Polonia]

Telecronaca: Marco Lollobrigida



ore 13:50 Ciclismo 2020 Parigi > Tours (diretta)

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato



ore 17:30 Ippica 2020: Derby Italiano del Trotto (diretta)

dalle Capannelle di Roma

Telecronaca: Claudio Icardi



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport dell’11 ottobre sarà presentata da Giovanni Scaramuzzino. La puntata comincerà alle 13.30 con lo speciale dedicato al motomondiale Gran Premio di Francia, a cura di Nico Forletta. Dalle 14.00 spazio alla nona tappa del Giro d’Italia, da San Salvo a Roccaraso. Al microfono gli inviati Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto. Alle 14.10, il testimone passerà alla Formula1 per il Gran Premio di Germania con la cronaca di Massimo Angeletti. In scaletta alle 16.30 il basket con il match Virtus Roma – Banco di Sardegna Sassari. Radiocronaca di Massimo Barchiesi. All’intervallo lungo, intervista in diretta al Presidente della Fip Gianni Petrucci. All’interno diversi approfondimenti sui più diversi temi sportivi: la Barcolana; la Serie A alle prese con il coronavirus; il Roland Garros. Dopo le 19.00 il microfono passerà a Manuela Collazzo. Alle 19.30 spazio dedicato alla Formula1, a seguito del GP di Germania. La giornata sportiva si chiuderà con la Nations League: Polonia – Italia, delle 20.45, sarà raccontata dalle voci di Francesco Repice e Daniele Fortuna. Dalle 22.30, fino alla chiusura alle 23.30, Sergio Brio e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle domande dei radioascoltatori. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

