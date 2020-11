Sabato Rai Sport, Palinsesto 21 Novembre 2020 | Sci Alpino Femminile da Levi

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 21 Novembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

La guarigione dal Covid annunciata su Instagram e sommersa da migliaia di like, le indiscrezioni sul suo possibile ritorno alla Roma: Francesco Totti, a oltre tre anni dal suo ritiro, continua ad essere uno degli sportivi più amati. A lui sarà dedicata l'anteprima della decima puntata di Dribbling, in onda sabato 21 novembre alle 18.10 su Rai2. Restando in ambito giallorosso, le prime immagini del backstage del calendario “Amami e basta”, realizzato da Amra Silajdžić Džeko e dalle altre mogli dei calciatori della Roma, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne di mercoledì 25 novembre: l’obiettivo è una raccolta fondi per garantire alle donne vittime di violenza un reinserimento nel mondo del lavoro. Dopo l’edizione del TGSport, un’ampia finestra sarà dedicata alla brillante Nazionale di Roberto Mancini e Chicco Evani. Dopo tre successi e il primo posto nel girone 1 della Lega A di Nations League, ma soprattutto un gioco entusiasmante, con l'inserimento dei tanti giovani che stanno arricchendo il gioco degli azzurri: argomento che verrà discusso con un esperto, Maurizio Viscidi, il coordinatore delle nazionali giovanili maschili della FIGC. Dopo la pausa torna la Serie A e particolare attenzione verrà riservata alle partite del sabato con dirette e aggiornamenti dagli inviati su tutti i campi coinvolti: Crotone-Lazio, Spezia-Atalanta e Juventus-Cagliari, in programma alle 20.45, che verrà presentata con un' intervista a Filippo Tortu, il velocista azzurro di origini sarde ma tifosissimo Juventino. La pagina sulla Serie A si concluderà con le voci degli allenatori che presentano le partite della domenica e con le rubriche di Dribbling, con il meglio dei video della rete, soprattutto dai social, la gara di opinioni fra De Luca e Marocchino e con l’intervista al pugile Daniele Scardina, in finale a Ballando con le stelle (Rai1, 20.35) in coppia con Anastasia Kuzmina. Come sempre la padrona di casa sarà Simona Rolandi che avrà però i suoi due compagni di studio in remoto a causa delle nuove disposizioni per limitare la pandemia da Covid-19: Massimo De Luca sarà collegato dagli studi Rai di Milano, mentre Domenico Marocchino dal Museo Rai di Torino.

Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati, con la regia di Stefano Brunozzi.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 21 Novembre 2020

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Memory Doc | Anderlecht - Napoli del 20/4/1977 (archivio)

ore 09:50 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sanremo [Imperia]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Sanremo [Imperia] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:10 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Speciale Femminile 1a manche (diretta)

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Levi [Finlandia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 11:25 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sanremo [Imperia]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Sanremo [Imperia] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:50 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 12:45 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sanremo [Imperia]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Sanremo [Imperia] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:10 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Speciale Femminile 2a manche (diretta)

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Levi [Finlandia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 14:10 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sanremo [Imperia]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Sanremo [Imperia] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:40 Rubrica: Memory (archivio)

ore 15:55 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 16:00 Salco Con Gli Sci : Coppa del Mondo 2020/21 HS 134 Team 1a manche (diretta)

da Wisla [Polonia]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Wisla [Polonia] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 17:00 Automobilismo 2020: Motorshow 11° Tuscan Rewind (diretta)

da Buonconvento [Siena]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Buonconvento [Siena] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 17:50 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2020/21 #11: Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta)

dall'Allianz Cloud (PalaLido) di Milano

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

dall'Allianz Cloud (PalaLido) di Milano Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:25 Pallavolo Femminile: C. Italiano Serie A 2020/21 #13: Unet E.Work Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara (diretta)

dalla E-Work Arena di Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dalla E-Work Arena di Busto Arsizio [Varese] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

In studio: Giovanna Carollo, Bortolo Mutti, Massimo Piscedda

90esimo del sabato esplorerà il pianeta serie B, con tutti i gol, le interviste e i contributi dai vari campi.

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] In studio: Giovanna Carollo, Bortolo Mutti, Massimo Piscedda 90esimo del sabato esplorerà il pianeta serie B, con tutti i gol, le interviste e i contributi dai vari campi. ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:15 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 21 Novembre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Nazionale A - Amichevole 2020 ITALIA - Moldavia (replica del 7/10)

- Moldavia (replica del 7/10) ore 04:15 Nazionale A - Nations League 2020 Polonia - ITALIA (replica del 11/10)

(replica del 11/10) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport

LO SPORT ALLA RADIO:

ore 10:15 Sci - Levi Slalom femminile (Emilio Mancuso)

ore 14.00 Serie B, Tutto il Calcio Minuto per Minuto (Filippo Corsini)

ore 14:00 Serie B, Cittadella - Empoli (Dario Giordo)

ore 14:00 Serie B, Lecce - Reggiana (Gianluca Lovagnini / Antonio Gnoni)

ore 14:00 Serie B, Pordenone - Monza (Sebastiano Franco)

ore 14:00 Serie B, Spal - Pescara (Diego Carmignani)

ore 15:00 Serie A, Crotone - Lazio (Antonio Lopez)

ore 15:00 Tennis - Londra Semifinale (Emilio Mancuso)

ore 15:10 MotoGP Portogallo, Portimao - Qualifiche (Diego Forletta)

ore 18:00 Serie A, Spezia - Atalanta (Daniele Fortuna e Rita Lucido)

ore 20:45 Serie A, Juventus - Cagliari (Massimo Barchiesi e Massimo Orlando)

.Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Juventus vs Cagliari (diretta)

dallo stadio Allianz di Torino

Telecronaca: Federico Calcagno

