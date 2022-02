Sabato Rai Sport, 12 Febbraio 2022 | diretta Olimpiadi Invernali Pechino e Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 12 Febbraio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 12 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 02:00 - RAIDUE HD:

Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Magazine - Cerchi Azzurri (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alessandra D'Angiò

ore 19:05 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Sarà una puntata di Dribbling in versione ridotta quella in onda sabato 12 febbraio alle 19:00 su Rai2, per fare spazio al magazine olimpico Cerchi azzurri che, tra sintesi, servizi e collegamenti, commenterà la giornata di gare appena conclusasi a Pechino 2022. In studio, con la padrona di casa Simona Rolandi ci sarà il dirigente sportivo Gian Paolo Montali e in collegamento la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca e il direttore Massimo De Luca al quale sarà affidato il compito di commentare le fasi principali di Napoli-Inter che si gioca in contemporanea. In collegamento anche Pino Insegno con la sua passione per la Lazio e la sua biografia "La vita non è un film", nella quale ha ricostruito la sua storia "fatta di strabilianti incertezze", con tanti grazie da dire e un'infinità di risate da raccontare. Ampia pagina, ancora per il calcio, dedicata ai risultati dei quarti della Coppa Italia e al 25° turno di Serie A con le parole più significative degli allenatori e uno sguardo particolare ad Atalanta-Juventus di domenica sera, con i bergamaschi acciaccati e i bianconeri in ascesa forti del recente mercato. Federica Pellegrini invece racconta la sua nuova avventura come dirigente sportivo alle Olimpiadi Invernali di Pechino, mentre Julio Velasco, uno dei grandi nomi dello sport italiano, festeggerà con Dribbling il suo 70mo compleanno. In chiusura la D’Inverno sul Po, universalmente considerata la terza gara di fondo di canottaggio per importanza in tutto il mondo, dopo le storiche Head of the Charles di Boston (Stati Uniti) e Head of the River di Londra (Inghilterra). Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati e Alessandro Forti con la regia di Annarita Cardinali.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 12 Febbraio 2022

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Calcio a 5: Campionati Europei 2022 Finalissima Russia - Portogallo (replica)

da Amsterdam [Olanda]

Telecronaca: Lucio Michieli e Nicola Giannattasio

ore 10:15 Pattinaggio Four Continents Gala (replica)

ore 11:10 Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

ore 15:40 Giochi Olimpici 2022 - Gare (replica)

ore 18:25 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca Kioene Padova - Vero Volley Monza (diretta)

da Padova

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

ore 20:55 Pallavolo Femminile: C Italiano serie A Unet E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (diretta)

da Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 00:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



