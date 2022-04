Sabato Rai Sport, 2 Aprile 2022 | diretta Calcio Serie C, Tuffi, Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 2 Aprile 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

La puntata di Dribbling in onda sabato 2 aprile, su Rai2, avrà come sempre in studio la padrona di casa Simona Rolandi, il dirigente sportivo Gian Paolo Montali, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, il direttore Massimo De Luca e l’atleta paralimpico Simone Barlaam. La passione per il calcio non si sopisce e il capitolo di apertura sarà l’amaro sorteggio che determinerà i gironi del Mondiale in Qatar. Mancherà l’Italia, e con 3 slot ancora da assegnare dopo gli ultimi spareggi il tabellone delle 32 squadre presenterà ancora delle X. Sul fronte Azzurri, invece, dopo l’amarezza dell’esclusione del mondiale e l’amichevole vittoriosa in Turchia, si respira voglia di riscatto con la conferma del CT Roberto Mancini a voler continuare il percorso che, non va dimenticato, ha portato l'Italia sul tetto d’Europa appena un anno fa. Riflessione d'obbligo, in questo senso, anche su quanto esprime il movimento del calcio giovanile, su quanto i vivai siano attivi nella ricerca di nuovi talenti e quanto in effetti sia cambiata la società italiana che, dagli oratori alle piazze di un tempo, sembra stia vivendo una vera rivoluzione. Torna poi il campionato, e sarà un weekend entusiasmante con il Derby D’Italia: Juventus e Inter si affronteranno domenica sera (20:45) in un match chiave per quello che può essere il finale di stagione. Atalanta-Napoli, invece, si gioca sempre domenica ma alle 15:00: partrita perfetta per conoscere la bella storia di Moustapha Cissé che dalla Seconda Categoria in una squadra pugliese di rifugiati ha debuttato in Serie A con un bel gol contro il Bologna. Quindi un’intervista esclusiva a Paulo Fonseca che allo scoppio della guerra era a Kiev, con la moglie ucraina e il loro bambino di tre anni: il tecnico portoghese ha parlato della drammatica situazione causata dall’invasione russa, ma anche ovviamente di temi calcistici, della sua esperienza nel campionato italiano e della nuova Roma di Mourinho. In chiusura, trasferta a Civitavecchia, dove l’integrazione per i bambini e i ragazzi rifugiati dall’Ucraina arriva grazie al taekwondo.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 2 Aprile 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Rubrica: L'Uomo e Il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 08:30 Pattinaggio di Figura : Campionati Mondiali 2022 Ice Dance Free Dance (replica)

da Montpellier [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

da Montpellier [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 10:45 Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 1a giornata: Finali (replica)

da Torino

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

da Torino Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 14:20 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 14;50 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 14:55 Calcio: Campionato Italiano Serie C 2021/22 Girone A Pro Vercelli - Padova (diretta)

dallo stadio Piola in Vercelli

Telecronaca: Lucio Michieli e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Alessandra D'Angiò

dallo stadio Piola in Vercelli Telecronaca: Lucio Michieli e Andrea Mantovani Bordocampo ed interviste: Alessandra D'Angiò ore 17:00 Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 2a giornata: Finali (diretta)

da Torino

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

da Torino Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 Quarti #2 | Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova (diretta)

da Monza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Monza Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:25 Pallavolo F: Campionato Italiano serie A 2021/22 | Reale Mutua Chieri - Igor Gorgonzola Novara (diretta)

da Chieri [Torino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Chieri [Torino] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Pattinaggio di Figura : Campionati Mondiali 2022 Galà (replica)

da Montpellier [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

da Montpellier [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma ore 00:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Ciclismo: GP Indurain (differita)

da Estella Lizarra [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari

da Estella Lizarra [Spagna] Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari ore 02:30 Pallavolo F: Campionato Italiano serie A 2021/22 | Reale Mutua Chieri - Igor Gorgonzola Novara (replica)

ore 04:00 Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 1a giornata: Finali (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 15:30 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Ciclismo: GP Indurain (diretta)

da Estella Lizarra [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari



) da Estella Lizarra [Spagna] Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari ore 16:00 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 2a giornata: Finali (diretta)

da Torino

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi



LO SPORT ALLA RADIO:

Il pomeriggio sportivo di Rai Radio1, il 2 aprile prenderà il via con “Sabato sport”, presentato da Guido Ardone. Apertura alle 14.00 con un punto sulla nazionale di calcio italiana insieme all’ex calciatore Luigi Apolloni e una finestra dedicata a “Vivicittà 2022”, la corsa più grande del mondo, dedicata alla pace. Dalle 14.50, “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta una partita di Serie A (Spezia-Venezia) e sei di Serie B: Cremonese-Reggina; Lecce-Frosinone; Ascoli-Pordenone; Cittadella-Ternana; Cosenza-Parma e, dalle 16.15, Benevento-Pisa. A seguire anche il campionato GT World challenge Europa dove debutterà Valentino Rossi, raccontato da Nico Forletta e i quarti di finale dei playoff di Superlega di Volley (Monza-Civitanova). Alle 18.00, il calcio d’inizio di Lazio-Sassuolo con la radiocronaca di Massimo Barchiesi e in contemporanea, le qualifiche del Motogp d’Argentina con la radiocronaca di Luca Cesaretti. Alle 20.45 il calcio d’inizio dell’anticipo di Serie A, Salernitana-Torino (Cristiano Piccinelli e Luigi Carbone). Nell’ultima parte della trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

