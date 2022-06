Domenica Rai Sport (Web e Play), 5 Giugno 2022 | diretta Calcio Serie C, Nuoto, Ciclismo, Scherma

Come in ogni fine settimana oggi, Domenica 5 Giugno 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 23:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Fabrizio Tumbarello

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 5 Giugno 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Ciclismo: Adriatica Ionica Race 2022 1a tappa Tarvisio > Monfalcone (replica)

da Monfalcone [Gorizia]

Telecronaca: Andrea De Luca

ore 08:50 Nuoto Artistico: Camp. Italiani Assoluti Estivi 2022 Finale a Squadre (diretta)

da Savona

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Savona

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

ore 10:20 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally 2022 Rally Sardegna 4a Giornata [SS18 e SS19] (differita)

da Argentiera [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

da Argentiera [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

ore 11:25 Nuoto Artistico: Camp. Italiani Assoluti Estivi 2022 Finali Solo Femminile e Maschile (diretta)

da Savona

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Savona

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

ore 13:10 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally 2022 Rally Sardegna 4a Giornata [Power Stage] (differita)

da Argentiera [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

da Argentiera [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

ore 14:20 Ciclismo: Criterium del Delfinato 2022 1a tappa: La Voulte-sur-Rhône > Beauchastel (diretta)

da Beauchastel [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

da Beauchastel [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

ore 15:05 Motocross: MXGP Francia - gara 1 Motocross (differita)

da Ernée [Francia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Ernée [Francia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 16:00 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

da Coverciano [Firenze]

da Coverciano [Firenze]

ore 16:30 Scherma: Campionati Italiani Assoluti Individuali e a Squadre 6a giornata (diretta)

da Courmayeur [Aosta]

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

da Courmayeur [Aosta]

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

ore 17:55 Motocross: MXGP Francia - gara 2 Motocross (differita)

da Ernée [Francia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Ernée [Francia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 18:55 Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint 2022 - GP di Misano, Gara 2 (differita)

da Misano Adriatico [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

da Misano Adriatico [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

ore 20:00 Atletica Leggera: Diamond League 2022 4a tappa Rabat (diretta)

da Rabat [Marocco]

Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli

da Rabat [Marocco]

Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli

ore 22:00 Calcio Serie C Lega Pro 2021/22: Playoff Nazionale Finale Andata: Padova - Palermo (differita)

dallo stadio Euganeo di Padova

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

dallo stadio Euganeo di Padova

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

ore 00:00 Ciclismo: Adriatica Ionica Race 2022: 2a tappa: Castelfranco Veneto > Monte Grappa (differita)

da Montegrappa [Treviso]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Montegrappa [Treviso]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Montegrappa [Treviso] Telecronaca: Andrea De Luca ore 01:10 Taekwondo: World Grand Prix Roma 2022 3a giornata (differita)

da Roma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD



ore 08:50 - Rai Play 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo: Camp. Mondiale Rally 2022 Rally Sardegna 4a Giornata [SS18 e SS19] (diretta)

da Argentiera [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli



da Argentiera [Sassari] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli ore 11:50 - Rai Play 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo: Camp. Mondiale Rally 2022 Rally Sardegna 4a Giornata [Power Stage] (diretta)

da Argentiera [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli



da Argentiera [Sassari] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli ore 15:05 - Rai Play 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint 2022 - GP di Misano, Gara 2 (diretta)

da Misano Adriatico [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi



da Misano Adriatico [Rimini] Telecronaca: Edoardo Chiozzi ore 20:50 - Rai Play 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio Serie C Lega Pro 2021/22: Playoff Nazionale Finale Andata: Padova - Palermo (diretta)

dallo stadio Euganeo di Padova

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli



dallo stadio Euganeo di Padova Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli ore 20:50 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Torino 2022: Cerimonia d'Apertura (diretta)

da Torino

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica Sport del 5 giugno sarà presentata ancora da Guido Ardone. Apertura alle 14.00 con la cronaca del Gran Premio di Catalogna di MotoGp con al microfono a Nico Forletta, e il commento di Enrico Borghi e Massimo Angeletti. Attenzione anche al tennis, per la finale maschile del Roland Garros. A Parigi c’è l’inviato Emilio Mancuso. Dopo le 15.00 spazio a interviste e approfondimenti: si parlerà di calcio con un focus su Nazionale maggiore, Under21, mercato e calcio internazionale, ma anche di basket con in diretta coach, Carlo Recalcati e di atletica leggera con in d.t. della nazionale, Antonio La Torre.

