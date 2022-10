Sabato Rai Sport (Web e Play), 15 Ottobre 2022 | diretta Mondiali Pallavolo e Rugby Femminili

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Ottobre 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 15:50 - RAIDUE HD:

Pallavolo Femminile: Campionati Mondiali 2022 Finale 3/4 Posto: ITALIA - Usa (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Interviste: Simona Rolandi

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

ore 01:30 del 16/10 - RAIDUE HD:

Rugby Femminile: Coppa del Mondo 2023 gruppo B ITALIA - Canada (diretta)

da Whangarei [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Andrea Fusco e Maria Cristina Tonna

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 15 Ottobre 2022

ore 06.00 Rubrica: Radiocorsa

In studio: Andrea De Luca e Beppe Conti

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Ciclismo Mondiali su Pista 3° Giornata (replica)

da Saint Quentin [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

ore 11:00 Rubrica: Campionato Italiano Rally Due Valli (replica)

da Verona

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 12:00 Ciclocross Coppa del Mondo - Elite Donne (replica)

da Waterloo [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Waterloo [Stati Uniti] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 13:25 Rugby: C Italiano Peroni Top 10 2022/23 #3 Rugby Viadana 1970 – Mogliano Veneto Rugby (diretta)

da Viadana [Mantova]

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

Interviste: Maddalena Montecucco

ore 15:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 15:50 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 17:30 Ciclismo Mondiali su Pista 4° Giornata (diretta)

da Saint Quentin [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

ore 19:50 Pallavolo Femminile: Campionati Mondiali 2022 Finale 1/2 Posto: Brasile - Serbia (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Corsa In montagna La 30 Trentina (replica)

da Trento

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio Virtuale

ore 23:40 Rubrica: Tg Sport - Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello - In studio: Claudia Garcia e Ubaldo Righetti

ore 00:30 Ciclismo Mountain Bike 2022: Internazionali d'Italia XCO - Capoliveri Legend (differita)

da Capoliveri [Livorno]

da Capoliveri [Livorno] ore 01:30 Ciclismo: Mondiali su Pista 2022 4a giornata (freplica)

ore 02:30 Pallavolo Femminile: Campionati Mondiali 2022 Finale 1/2 Posto: Brasile - Serbia (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD



LO SPORT ALLA RADIO:

È un approfondimento dedicato alla crisi della Juventus, con l’ex calciatore Domenico Marocchino, ad aprire “Sabato sport”, condotto da Guido Ardone e in onda sabato 15 ottobre alle 14 su Rai Radio 1. Alle 14.40 è previsto un l’attore e testimonial Fai Antonello Fassari per la campagna di raccolta fondi “Giornate Fai d’Autunno”. Dalle 15.00 spazio a “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta una partita di Serie A (Empoli-Monza) e 7 di Serie B: Parma-Reggina; Cagliari-Brescia; Benevento-Ternana; Cosenza-Genoa; Cittadella-Spal; Palermo-Pisa e, dalle 16.15, Bari-Ascoli. Campi non collegati, Modena-Como. Alle 18.00 il calcio d’inizio dell’anticipo del derby Torino-Juventus (radiocronaca di Manuel Codignoni e Stefano Tallia). A seguire la moviola di Filippo Grassia. Alle 20.45 il fischio d’inizio di Atalanta-Sassuolo (Massimo Barchiesi e Sebino Nela). Nell’ultima parte della trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

