Domenica Rai Sport (Web e Play), 1 Gennaio 2023 | diretta Sci di Fondo e Salto con gli Sci

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 1 Gennaio 2023

ore 06:00 Sci Alpinismo : Gara Individuale (replica)

da Ponte di Legno [Brescia]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Ponte di Legno [Brescia] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 06:30 Rubrica: L'uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

dallo studio EV5 - Roma

dallo studio EV5 - Roma ore 07:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 Finali Sprint Maschile /Femminile Tecnica libera (replica)

da Val Mustair [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Val Mustair [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 09:00 Freestyle : Coppa del Mondo 2022/2023 Ski Cross Gara 2 (replica)

da San Candido [Bolzano]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da San Candido [Bolzano] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 10:30 Salto con gli Sci : Coppa del Mondo 2022/2023 Quattro Trampolini HS 137 (replica)

da Oberstdorf [Germania]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Oberstdorf [Germania] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 11:55 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 Tour de Ski 10km C Mass start (diretta)

da Val Mustair [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Val Mustair [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 12:40 Sci Alpinismo : Gara Individuale (replica)

ore 13:10 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 Tour de Ski 10km C Mass start (diretta)

da Val Mustair [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Val Mustair [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 13:55 Salto con gli Sci : Coppa del Mondo 2022/2023 Quattro Trampolini HS 142 (diretta)

da Garmisch [Germania]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Garmisch [Germania] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 15:55 Atletica Leggera Bo Classic (replica)

da Bolzano

Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato

da Bolzano Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato ore 17:15 Pallavolo Maschile : Del Monte Coppa Italia Quarti di Finale: WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza (replica)

dall'AGSM Forum di Verona

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dall'AGSM Forum di Verona Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 19:50 Calcio: Campionati Mondiali 2022 - 1a Giornata Gruppo B | Usa vs Galles (replica del 21/11/22)

dallo Stadio Amhad Bin Ali di Ar-Rayyan [Qatar]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

dallo Stadio Amhad Bin Ali di Ar-Rayyan [Qatar] Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro ore 22:35 Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2022/22023 Salto Hs 97 + Fondo 10 Km Gundersen #1 (replica)

da Ramsau [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Ramsau [Austria] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 23:00 Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2022/22023 Salto Hs 97 + Fondo 10 Km Gundersen #2 (replica)

da Ramsau [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Ramsau [Austria] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 23:30 Speciale Tg Sport: Le Regole del Cuore

ore 00:00 Calcio: Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 Clip Gol Mondiali

ore 00:25 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 Tour de Sky 10 Km Inseguimento Maschile Tecnica Classica (replica)

da Val Mustair [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Val Mustair [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 01:10 Salto con gli Sci : Coppa del Mondo 2022/2023 Quattro Trampolini HS 137 (replica)

ore 03:20 Atletica Leggera Bo Classic (replica)

ore 04:40 Pallavolo Maschile : Del Monte Coppa Italia Quarti di Finale: WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza (replica)

