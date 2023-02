Sabato Rai Sport (Web e Play), 11 Febbraio 2023 | diretta Sci Alpino Mondiali 2023 Discesa Femminile

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 11 Febbraio 2023, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58 e 146) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 10:50 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Campionati Mondiali 2023 Discesa Femminile (diretta)

da Courchevel Méribel [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Dalla pista: Ettore Giovannelli e Simone Benzoni



ore 18:20 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Palinsesto Rai Sport HD di Sabato 11 Febbraio 2023

ore 06:00 Ciclismo Su Pista : C.ti Europei Finali 3a Giornata (replica)

da Grenchen [Svizzera]

Telecronaca: Francesco Pancani e Mattia Casadei

ore 06:15 Sci di Fondo Gran Fondo Dobbiaco Cortina (replica)

da Dobbiaco [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Tennis : Coppa Davis 3a giornata (replica)

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Paolo Canè

ore 10:55 Rubrica: L'uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

ore 11:25 Vela: The Ocean Race 1' Tappa : Alicante - Capo Verde (replica)

da Alicante [Spagna]

Telecronaca: Giulio Guazzini

ore 11:55 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 12:00 Ciclismo: UAE Tour Donne Elite Tappa 3 Stadio Hazza bin Zayed – Jebel Hafeet (diretta)

da Jebel Hafeet [Emirati Arabi Uniti]

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

ore 13:30 Freestyle : Coppa del Mondo 2022/2023 Dual Moguls (diretta)

da Val Malenco [Sondrio]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 14:45 Biathlon : C.ti Mondiali Sprint Femminile (diretta)

da Oberhof [Germania]

Telecronaca: Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer

ore 15:55 Ciclismo Vuelta a Murcia (diretta)

da Puerto de Cartagena [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

ore 17:55 Pallavolo Superlega Credem Banca 19a giornata: Cisterna - Monza (diretta)

da Cisterna [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:25 Pallavolo Femminile 18a giornata: Macerata - Milano (diretta)

da Macerata

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Vela: The Ocean Race 1' Tappa : Alicante - Capo Verde (replica)

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio Virtuale

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport - Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello - In studio: Claudia Garcia e Ubaldo Righetti

ore 00:30 Ciclismo Su Pista : C.ti Europei Finali 4a Giornata (differita)

da Grenchen [Svizzera]

Telecronaca: Francesco Pancani e Mattia Casadei

ore 03:30 Biathlon: C.ti Mondiali Sprint Femminile (replica)

ore 04:45 Ciclismo Vuelta a Murcia (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: UAE Tour Donne Elite Tappa 3 Stadio Hazza bin Zayed – Jebel Hafeet (diretta)

da Jebel Hafeet [Emirati Arabi Uniti]

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato



ore 17:55 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo su pista: Europei 2023 4a giornata (diretta)

da Grenchen [Svizzera]

Telecronaca: Francesco Pancani e Mattia Casadei

LO SPORT ALLA RADIO:

Il punto sui Mondiali di Sci con l’inviato Emilio Mancuso apre il pomeriggio di “Sabato Sport” condotto da Guido Ardone in onda sabato 11 febbraio alle 14 su Rai Radio 1. Alle 14.50 spazio a “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Massimiliano Graziani: in scaletta una partita di Serie A (Empoli-Spezia) e 8 di Serie B: Sudtirol-Como, Brescia-Modena, Reggina-Pisa, Frosinone-Cittadella, Cagliari-Benevento, Venezia-Spal; dalle 16.15, Ascoli-Perugia e Ternana-Parma. Dalle 18.00, poi, linea a Daniele Fortuna e Massimo Orlando per la radiocronaca di Lecce-Roma. A seguire, la consueta moviola di Filippo Grassia. L’ultimo match della giornata sarà Lazio-Atalanta delle 20.45, ai microfoni Massimo Barchiesi e Giacomo Prioreschi. In chiusura, fino al termine alle 23.30, gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



