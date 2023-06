Domenica Rai Sport (Web e Play), 25 Giugno 2023, diretta European Games, Calcio Under 21 Svizzera - ITALIA

Come ogni fine settimana, oggi Domenica 25 Giugno, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat al canale 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida di Jacopo Volpi. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

RAI SPORT ESTATE 2023 - Sarà un palinsesto all’insegna di appuntamenti sportivi imperdibili quello targato Rai in vista dell’estate che sta per iniziare. Anche in un anno dispari, senza Mondiali e Olimpiadi, il servizio pubblico trasmetterà alcuni degli eventi più attesi dal pubblico italiano. Dopo le fasi finali della Nations League il testimone passerà alla Nazionale Under 21 impegnata nell’Europeo di categoria che terminerà il prossimo 7 luglio. Rai1, Rai2 e Rai Sport seguiranno per intero la manifestazione.

Luglio sarà il mese del Tour de France che verrà trasmesso da Rai2 nella fascia pomeridiana, con anche i contributi di Rai Sport, Rai Radio e RaiPlay. Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali di Nuoto a Fukuoka con gli atleti italiani in pedana per conquistare le medaglie più ambite. Senza dimenticare i Mondiali di Scherma, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli di Atletica in scena a Budapest.

Grandi emozioni targate Rai anche sotto rete: le sempre seguitissime Nazionali di Volley, maschile e femminile, cercheranno di portarsi a casa il titolo nei rispettivi campionati europei. Una stagione sportiva di grande risonanza mediatica dove le federazioni tricolore potranno vantare di essere rappresentate da campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri, Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu, solo per citarne alcuni.

Le gare in onda su Rai Sport HD sono disponibili anche con qualità migliorata sul canale 558 del digitale terrestre in formato HEVC per i televisori e decoder compatibili con il segnale.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario: TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 16:00 - RAIDUE HD:

European Games: Atletica Leggera - Camp. Europei a Squadre (diretta)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Franco Bragagna, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista e interviste: Marco Tripisciano

Terza giornata agli European Games 2023 per l'atletica leggera, con gli azzurri in gara per salire sul podio e portare punti in classifica all'Italia per conquistare gli Europei a squadre.

ore 17:50 - RAIDUE HD:

Calcio: Uefa Europei U21 2023 Gruppo D - Svizzera vs ITALIA (diretta)

dalla Cluj Arena - Cluj-Napoca

Telecronaca: Luca De Capitani e Katia Serra

Pit Presentation: Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro - Bordocampo: Andrea Riscassi

Produttore esecutivo: Isabella Piemontese - Coordinamento giornalistico: Annalisa Bartoli - Supervisione: Alessandro Antinelli

E' già match da dentro o fuori per l'Italia, che contro la Svizzera deve obbligatoriamente trovare i tre punti per poter sperare nella qualificazioni ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio 2023.

ore 23:45 - RAIDUE HD:

Rubrica: La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Fabrizio Tumbarello, Claudia Garcia, Sebino Nela, Lucilla Granata

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire tutti i principali eventi sportivi ed il calciomercato.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport HD di Domenica 25 Giugno 2023

ore 06.00 Pallanuoto Maschile : Amichevole Internazionale ITALIA - Croazia (replica)

da Roma

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

da Roma Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio ore 07:00 Motocross: Mondiale MXGP Gara 1 (diretta)

da Sumbawa [Indonesia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Sumbawa [Indonesia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 08:00 European Games: Nuoto Artistico - Finale Duo Programma Libero (replica)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 09.00 European Games: Tuffi - Finale Trampolino 3m Maschile (replica)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 09.30 Nuoto: Trofeo Sette Colli 3a Giornata - Batterie (diretta)

da Roma

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Roma Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 12:00 European Games Nuoto Artistico : Finale Squadra programma libero (differita)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 14:00 Motocross: Mondiale MXGP Gara 2 (differita)

da Sumbawa [Indonesia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Sumbawa [Indonesia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 15:00 Automobilismo : C.to Italiano GT Sprint - Gara 2 (diretta)

da Monza [Monza/Brianza]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

da Monza [Monza/Brianza] Telecronaca: Edoardo Chiozzi ore 16:30 European Games: Tuffi / Finale 10 M Sincro Femminile (differita)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 17:45 European Games: Atletica Leggera - Camp. Europei a Squadre (diretta)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Franco Bragagna, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista e interviste: Marco Tripisciano

da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Franco Bragagna, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Bordopista e interviste: Marco Tripisciano ore 18:00 Nuoto: Trofeo Sette Colli 3a Giornata - Finali (diretta)

da Roma

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Roma Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 20:30 Uefa Europei U21 2023 Gruppo D: Norvegia vs Francia (diretta)

dallo Dr. Constantin Radulescu Stadium - Cluj-Napoca [Romania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni

Cluj-Napoca [Romania] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni ore 22:45 Ciclismo: C.ti Italiani Paralimpici (differita)

da Codogno [Lodi]

Telecronaca: Antonello Orlando

da Codogno [Lodi] Telecronaca: Antonello Orlando ore 23:25 European Games: Tuffi / Finale Trampolino 3m Femminile (differita)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 00:45 European Games: Nuoto Artistico - Duet Free Mixed (replica)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 03:20 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 03:50 Motocross: Mondiale MXGP Gara 1 (replica)

ore 05:00 Motocross: Mondiale MXGP Gara 2 (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:55 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Motocross: Mondiale MXGP Gara 2 (diretta)

da Sumbawa [Indonesia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani



da Sumbawa [Indonesia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 09:55 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

European Games: Nuoto Artistico - Squadre progr. Libero (diretta)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli



da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 14:55 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

European Games: Tuffi - 10m sincro maschile Finale (diretta)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi



da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 17:55 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto: Trofeo Sette Colli 2a Giornata - Finali (diretta)

da Roma

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale



da Roma Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 18:55 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

European Games: Tuffi / Finale Trampolino 3m Femminile (diretta)

da Cracovia [Polonia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog