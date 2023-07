Rai Sport Sabato 29 Luglio | Mondiali Calcio Femminile Italia-Svezia, Mondiali Nuoto, Ciclismo, Scherma

In vista del weekend, Sabato 29 luglio 2023, Digital-News.it presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Per l'estate 2023 Rai Sport diretta da Jacopo Volpi segue i principali eventi sportivi: fasi finali della Nations League, Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di Nuoto, Mondiali di Scherma a Milano, Mondiali di Ciclismo a Glasgow e Mondiali di Atletica a Budapest. Spazio anche alle Nazionali di Volley, maschile e femminile, impegnate negli Europei. In pedana campioni italiani come Gregorio Paltrinieri, Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Insomma, un palinsesto sportivo di assoluto valore per accompagnare gli appassionati in vista di un'estate 2023 ricchissima di eventi da vivere tutti d'un fiato.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La programmazione sportiva della giornata inizia nelle prime ore del mattino su Rai 2 con i Mondiali di Nuoto e le batterie della 16a giornata in vasca. In mattinata su Rai 1 spazio al calcio femminile, con Italia-Svezia, seconda giornata del girone G dei Mondiali 2023. Telecronaca in diretta e studio di approfondimento per seguire le Azzurre. A metà mattina il TG Sport Giorno su Rai 2 con il notiziario sportivo. Nel primo pomeriggio ancora nuoto con le semifinali e finali della 16a giornata dei Mondiali, a seguire il ciclismo con la Clasica San Sebastián in diretta su Rai 2. Poi le finali a squadre di fioretto femminile e spada maschile dei Mondiali di scherma, entrambe in diretta da Milano. Infine l'appuntamento con il TG Sport del Sabato. La programmazione prosegue a notte fonda su Rai 2 con i Mondiali di nuoto e le batterie della 17a giornata.

ore 03:25 - RAIDUE HD:

Mondiali di Nuoto 2023: 16a Giornata - Vasca, Batterie (diretta)

da Fukuoka [Giappone]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

ore 09:15 - RAIUNO HD:

Calcio Femminile: Camp. Mondiali 2023 2a giornata gruppo G Svezia - ITALIA (diretta)

da Wellington [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Tiziana Alla e Carolina Morace

Inviata: Alessandra D'Angiò

Studio di approfondimento: Simona Rolandi e Katia Serra

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 13:30 - RAIDUE HD:

Mondiali di Nuoto 2023: 16a Giornata - Vasca, Semifinali e Finali (diretta)

da Fukuoka [Giappone]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

ore 15:15 - RAIDUE HD:

Ciclismo 2023: Clasica San Sebastián (diretta)

da San Sebastián [Spagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

ore 17:00 - RAIDUE HD:

Scherma: C.ti Mondiali Finale Fioretto Femminile a Squadre (diretta)

da Milano

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

ore 18:00 - RAIDUE HD:

Scherma: C.ti Mondiali Finale Spada Maschile a Squadre (diretta)

da Milano

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

ore 18:50 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 03:25 - RAIDUE HD:

Mondiali di Nuoto 2023: 17a Giornata - Vasca Batterie (diretta)

da Fukuoka [Giappone]



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 22 LUGLIO 2023

La programmazione di Sabato 22 Luglio 2023 sul canale dedicato Rai Sport si apre nelle prime ore del mattino con la pallanuoto maschile, con la finale per il bronzo dei Mondiali tra Serbia e Spagna in diretta. A seguire, spazio alle repliche della pallanuoto femminile con la finale mondiale e della scherma con la finale per il terzo posto di sciabola a squadre maschile. In tarda mattinata il palinsesto prosegue con la pallanuoto maschile, con la diretta della finale per il 5° posto dei Mondiali che vedrà impegnata l'Italia contro la Francia. Subito dopo, la finalissima per l'oro tra Grecia e Ungheria.

Nel primo pomeriggio, dopo la rubrica Reparto Corse, riflettori puntati su nuoto e scherma, con le dirette rispettivamente della 16a giornata dei Mondiali di nuoto e delle finali per il bronzo a squadre di fioretto femminile e spada maschile ai Mondiali di scherma. Il tardo pomeriggio è dedicato alle repliche delle finali di pallanuoto maschile, mentre in prima serata spazio ai tuffi con i Campionati Italiani Assoluti e all'atletica leggera con la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti. La programmazione prosegue fino a notte fonda con le repliche delle gare di nuoto, scherma e atletica leggera, inframmezzate dal TG Sport Notte. Un ricco palinsesto che accontenta gli appassionati di tutti gli sport.

ore 05:50 Mondiali di Nuoto 2023: Pallanuoto maschile - Finale Bronzo: Serbia vs Spagna (diretta)

da Fukuoka [Giappone]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione

da Fukuoka [Giappone] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione ore 07:10 Mondiali di Nuoto 2023: Pallanuoto femminile - Finale Oro: Paesi Bassi vs Spagna (replica)

da Fukuoka [Giappone]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione

da Fukuoka [Giappone] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione ore 08:30 Scherma: C.ti Mondiali Finale 3° Posto - Sciabola a squadre maschile (replica)

da Milano

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

da Milano Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano ore 09:20 Mondiali di Nuoto 2023: Pallanuoto maschile - Finale 5° Posto: ITALIA vs Francia (diretta)

da Fukuoka [Giappone]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione

da Fukuoka [Giappone] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione ore 10:50 Mondiali di Nuoto 2023: Pallanuoto maschile - Finale Oro: Grecia vs Ungheria (diretta)

da Fukuoka [Giappone]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione

da Fukuoka [Giappone] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Franceso Postiglione ore 12:25 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 12:50 Mondiali di Nuoto 2023: 16a Giornata - Vasca, Semifinali e Finali (diretta)

da Fukuoka [Giappone]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

da Fukuoka [Giappone] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ore 13:30 Scherma : C.ti Mondiali Finali 3' Posto a Squadre Fioretto Femminile - Spada Maschile (diretta)

da Milano

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

da Milano Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano ore 15:05 Mondiali di Nuoto 2023: Pallanuoto maschile - Finale 5° Posto: ITALIA vs Francia (replica)

ore 16:15 Mondiali di Nuoto 2023: Pallanuoto maschile - Finale Oro: Grecia vs Ungheria (replica)

ore 17:30 Nuoto: Tuffi - C.ti Italiani Assoluti 1' Giornata (diretta)

da Roma

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Oscar Bertone

da Roma Telecronaca: Stefano Bizzotto e Oscar Bertone ore 19:30 Atletica Leggera : C.ti Italiani Assoluti 2' Giornata (diretta)

da Molfetta

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

da Molfetta Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini ore 21:30 Mondiali di Nuoto 2023: 16a Giornata - Vasca, Semifinali e Finali (replica)

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:40 Mondiali di Nuoto 2023: 16a Giornata - Vasca, Semifinali e Finali (replica)

ore 01:20 Scherma : C.ti Mondiali Finale 3' Posto Spada a Squadre Maschile (replica)

ore 02:10 Scherma : C.ti Mondiali Finale3' Posto Spada a Squadre Femminile (replica)

ore 03:00 Scherma : C.ti Mondiali Finale Fioretto a Squadre Femminile (replica)

ore 03:50 Scherma : C.ti Mondiali Finale Spada a Squadre Maschile (replica)

ore 04:40 Atletica Leggera : C.ti Italiani Assoluti 2' Giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:15 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Scherma, Mondiali 2023 - Finali 3° posto a squadre Fioretto femminile e Spada maschile (diretta)

da Milano

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

Ai Mondiali 2023 di scherma di Milano si disputano le finali a squadre che valgono la medaglia di bronzo nel fioretto femminile e nella spada maschile.





LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato sport del 29 luglio su Rai Radio1 sarà presentato da Giacomo Prioreschi. Apertura alle 14.00 con Manuela Collazzo per commentare i risultati degli azzurri ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Nel corso del pomeriggio sportivo, collegamenti con l’inviato Giuseppe Bisantis per la cronaca dei Mondiali di scherma a Milano e poi, le finali di spada maschile e fioretto femminile a squadre. A partire dalle 16.30 protagonista la Formula 1: con l’inviato Manuel Codignoni, il racconto della sprint race del Gran Premio del Belgio. A seguire, gli approfondimenti dedicati al calciomercato e all’atletica paralimpica, con Ambra Sabatini, medaglia d’oro ai recenti mondiali di Parigi.



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog