Rai Sport Sabato 2 Settembre 2023 | Diretta Presentazione CT Spalletti - LIVE Streaming

In vista del weekend, Sabato 2 Settembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Per l'estate 2023 Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) segue i principali eventi sportivi: fasi finali della Nations League, Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di Nuoto, Mondiali di Scherma a Milano, Mondiali di Ciclismo a Glasgow e Mondiali di Atletica a Budapest. Spazio anche alle Nazionali di Volley, maschile e femminile, impegnate negli Europei. In pedana campioni italiani come Gregorio Paltrinieri, Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Insomma, un palinsesto sportivo di assoluto valore per accompagnare gli appassionati in vista di un'estate 2023 ricchissima di eventi da vivere tutti d'un fiato.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 11:05 - RAIDUE HD:

Speciale - TG Sport Conferenza Stampa Presentazione Spalletti CT Italia (diretta)

dall'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze]

Conduce: Alberto Rimedio - Commento: Lele Adani

Interviste: Tiziana Alla

A dieci giorni dal ritorno in campo, nella terza partita di qualificazione a Euro2024, la Nazionale di calcio ritroverà ufficialmente il proprio Commissario tecnico, dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Sabato 2 settembre, alle 11.00, nel quartier generale degli Azzurri a Coverciano, e in diretta su Rai 2, Luciano Spalletti sarà presentato alla stampa. Il nuovo Ct parlerà per la prima volta da selezionatore della nazionale maggiore, proprio in vista del doppio impegno verso l'Europeo del prossimo anno in Germania: l'esordio di Spalletti sulla panchina azzurra sarà contro l'Ucraina, martedì 12 settembre, a San Siro, nello stadio che, in passato, lo ha già visto protagonista da tecnico dell'Inter. La diretta della presentazione di Spalletti sarà anche l'occasione per annunciare il rinnovo della partnership tra la Rai e la FIGC, che porterà, tra settembre e dicembre, alla trasmissione in esclusiva, sui canali Rai, delle sei partite di Nations League della Nazionale femminile (le Azzurre sono inserite nel gruppo 4 con Spagna, Svezia e Svizzera, contro la quale esordiranno venerdì 22 settembre), le tre gare di qualificazione degli Azzurrini all'Europeo 2025 Under 21 (la prima l'8 settembre in Lettonia) e una selezione di impegni internazionali delle selezioni giovanili e di quella di futsal.

ore 18:20 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 2 SETTEMBRE 2023

Alle 06:00, su RaiSport, potremo assistere alla replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Fossa Olimpica Femminile, che si è tenuta a Baku, in Azerbaijan. La telecronaca di questo evento sarà curata da Davide Novelli e Sabatino Durante. Successivamente, alle 07:00, avremo l'opportunità di seguire la rubrica "L'uomo e il Mare" a cura di Giulio Guazzini. Alle 07:30, RaiSport ci porterà in replica agli Europei di Salto Ostacoli nell'Equitazione, con la terza giornata che si è svolta a Milano. Gigi Zamponi sarà alla telecronaca, mentre Marco Tripisciano condurrà le interviste. Alle 10:00, potremo sintonizzarci su RaiSport per la rubrica "Reparto Corse" a cura di Mauro Valente. Alle 10:30, sempre su RaiSport, sarà trasmessa la replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Skeet Maschile, che si è tenuta a Baku, in Azerbaijan. Ancora una volta, Davide Novelli e Sabatino Durante saranno i telecronisti. Alle 11:30, RaiSport ci offrirà la replica della Corsa In Montagna dei Mondiali Under 23, tenutasi a Innsbruck, Austria, con Gianfranco Benincasa alla telecronaca. Alle 12:00, torneremo a seguire la rubrica "L'uomo e il Mare". Alle 12:30, sarà trasmessa la replica della gara di Ciclismo MTB "La Pedalonga" dalla Val Comelico, Belluno, con Gianfranco Benincasa alla telecronaca.

Alle 13:00, su RaiSport potremo assistere in diretta alla tappa della Diamond League a Shenzhen, Cina, nel mondo dell'Atletica Leggera, con Franco Bragagna e Guido Alessandrini alla telecronaca. Alle 15:00, potremo rivivere la replica della semifinale di Pallavolo Femminile nei Campionati Europei tra l'Italia e la Turchia, tenutasi a Bruxelles, Belgio, con Marco Fantasia e Giulia Pisani alla telecronaca. Alle 17:20, RaiSport ci offrirà la replica dell'Arrampicata Rock Master, svolta ad Arco, Trento, con Gianfranco Benincasa alla telecronaca. Alle 18:50, potremo rivivere la replica della semifinale di Pallavolo Femminile nei Campionati Europei tra la Serbia e l'Olanda, tenutasi a Bruxelles, Belgio, con Marco Fantasia e Giulia Pisani alla telecronaca. Alle 21:10, su RaiSport, sarà trasmessa la replica della tappa della Diamond League a Shenzhen, Cina, nell'Atletica Leggera. Alle 23:10, avremo l'opportunità di seguire la replica della rubrica "L'uomo e il Mare".

Alle 23:30, su RaiSport, sarà trasmesso il notiziario "TG Sport Notte" in diretta. Alle 23:45, potremo sintonizzarci su RaiSport per la rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato" in diretta, direttamente dallo studio SR8 a Roma, con la conduzione di Fabrizio Tumbarello. Alle 00:30, RaiSport ci offrirà la replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Fossa Olimpica Maschile. Alle 01:30, su RaiSport, sarà trasmessa la replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Fossa Olimpica Femminile. Alle 02:30, potremo rivivere la replica della finale della Scopigno Cup nel calcio, con la partita tra Lazio e Fluminense, che si è tenuta allo stadio Manlio Scopigno di L'Aquila. Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti saranno alla telecronaca. Alle 04:40, su RaiSport, sarà trasmessa la replica della terza giornata dei Campionati Mondiali di Canoa, sia nella disciplina Sprint che nella Para Canoa, da Duisburg, Germania, con Federico Calcagno e Marco Tontodonati alla telecronaca.

ore 06:00 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Fossa Olimpica femminile (replica)

da Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Baku [Azerbaigian] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 07:00 Rubrica: L'uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 07:30 Equitazione : Europei Salto Ostacoli 3a Giornata (replica)

da Milano

Telecronaca: Gigi Zamponi

Interviste: Marco Tripisciano

da Milano Telecronaca: Gigi Zamponi Interviste: Marco Tripisciano ore 10:00 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 10:30 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Skeet Maschile (replica)

da Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Baku [Azerbaigian] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 11:30 Corsa In Montagna Mondiali Under 23 (replica)

da Innsbruck [Austria]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Innsbruck [Austria] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 12:00 Rubrica: L'uomo e il Mare

ore 12:30 Ciclismo MTB La Pedalonga (replica)

dalla Val Comelico [Belluno]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

dalla Val Comelico [Belluno] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 13:00 Atletica Leggera : Diamond League Tappa Shenzhen (diretta)

da Shenzhen [Cina]

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

da Shenzhen [Cina] Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini ore 15:00 Pallavolo Femminile : C.ti Europei Semifinale ITALIA - Turchia (replica)

da Bruxelles [Belgio]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Bruxelles [Belgio] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 17:20 Arrampicata Rock Master replica

da Arco [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Arco [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 18:50 Pallavolo Femminile : C.ti Europei Semifinale Serbia - Olanda (replica)

da Bruxelles [Belgio]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Bruxelles [Belgio] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 21:10 Atletica Leggera : Diamond League Tappa Shenzhen (replica)

ore 23:10 Rubrica: L'uomo e il Mare (replica)

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Fossa Olimpica Maschile (replica)

ore 01:30 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Fossa Olimpica femminile (replica)

ore 02:30 Calcio : Scopigno Cup Finale Lazio - Fluminense (replica)

dallo stadio Manlio Scopigno di L'Aquila

Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti

dallo stadio Manlio Scopigno di L'Aquila Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti ore 04:40 Canoa : C.ti Mondiali Sprint e Para Canoa Finali 3a Giornata (replica)

da Duisburg [Germania]

Telecronaca: Federico Calcagno e Marco Tontodonati

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

LO SPORT ALLA RADIO:

Si apre con il punto sulle qualifiche del MotoGp di Catalogna e del Gran Premio di Formula1 d’Italia l’appuntamento con “Sabato Sport”, condotto da Nico Forletta, in onda sabato 2 settembre dalle 14 su Radio 1. Quindi la presentazione di Spalletti con l’inviato a Coverciano, Daniele Fortuna. Alle 14.40 obiettivo sugli Europei femminili di pallavolo con Manuela Collazzo inviata a Bruxelles e dalle 15.00 la radiocronaca della Sprint Race del MotoGp di Catalogna con Luca Cesaretti. Alle 16.00 ci sarà la partenza delle qualifiche del Gran Premio di Formula1 d’Italia, con il commento di Manuel Codignoni. Alle 18.30 “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Massimiliano Graziani: in scaletta due partite di Serie A (Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone) e una di Serie B (Palermo-Feralpisalò). Alle 20.45 gli anticipi di Serie A, Atalanta-Monza e Napoli-Lazio. In chiusura, fino al termine alle 23.30, gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.



