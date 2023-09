Rai Sport Domenica 3 Settembre 2023 | Diretta Mondiali Basket, Europei Volley Femminile - LIVE Streaming

In vista del weekend, Domenica 3 Settembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Per l'estate 2023 Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) segue i principali eventi sportivi: fasi finali della Nations League, Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di Nuoto, Mondiali di Scherma a Milano, Mondiali di Ciclismo a Glasgow e Mondiali di Atletica a Budapest. Spazio anche alle Nazionali di Volley, maschile e femminile, impegnate negli Europei. In pedana campioni italiani come Gregorio Paltrinieri, Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Insomma, un palinsesto sportivo di assoluto valore per accompagnare gli appassionati in vista di un'estate 2023 ricchissima di eventi da vivere tutti d'un fiato.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La programmazione sportiva Domenica 3 Settembre 2023 al via alle 09:50 su Rai2 l’Italia chiede strada al Portorico per entrare nella lista ristretta delle 8 migliori formazioni mondiali. Non importa con quanti punti di scarto, serve una vittoria al Mondiale di Basket. Occorrerà invece aspettare l’esito della sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana (altro dentro/fuori) per conoscere il piazzamento finale degli Azzurri nel girone I: in caso di vittoria della Serbia, sarà primo posto; in caso contrario, secondo posto. La partita si svolgerà presso l'Araneta Coliseum di Manila, Filippine, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. In studio, avremo Alessandro Tiberti e Stefano Michelini.

Nel pomeriggio alle 16:20 su Rai1, potremo assistere in diretta alla finale per il terzo posto dei Campionati Europei di Pallavolo Femminile tra i Paesi Bassi e l'Italia. La partita si terrà al Paleis 12 di Bruxelles, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta cureranno il commento in studio e le interviste.



In serata, alle 18:20, l'atteso TG Sport Sera del Sabato dagli studi Rai di Roma, con gli approfondimenti sui principali eventi sportivi del giorno. In seconda serata, alle 22:40, torna l'attesissimo appuntamento con La Domenica Sportiva, quest'anno giunta alla 70esima edizione. Tra novità e graditi ritorni, una squadra di prestigiosi conduttori e opinionisti racconterà i risultati della giornata sportiva.

ore 09:50 - RAIDUE HD:

Basket Maschile: Coppa del Mondo 2023 2a Giornata Gruppo I | ITALIA - Porto Rico (diretta)

dalla Araneta Coliseum di Manila [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

In studio: Alessandro Tiberti e Stefano Michelini

ore 16:20 - RAIUNO HD:

Pallavolo Femminile : C.ti Europei Finale 3' Posto Paesi Bassi - ITALIA (diretta)

dal Paleis 12 di Bruxelles

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio ed interviste: Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta

ore 18:20 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 22:45 - RAIDUE HD:

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 3 Settembre 2023

La programmazione sportiva Domenica 3 Settembre 2023 parte su 06:00, su RaiSport, dove potremo assistere alla replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Fossa Olimpica Maschile, tenutasi a Baku, Azerbaijan. La telecronaca di questo evento sarà curata da Davide Novelli e Sabatino Durante. Alle 07:00, avremo un momento speciale con "Mondiali Ciclismo The Best of Strada" su RaiSport. Alle 07:30, sarà trasmessa la replica dell'Arrampicata Rock Master da Arco, Trento, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. Alle 09:00, su RaiSport, potremo vedere la replica della tappa della Diamond League a Shenzhen, Cina, nell'Atletica Leggera, con Franco Bragagna e Guido Alessandrini alla telecronaca. Alle 11:00, ci sarà la replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Fossa Olimpica Femminile, che si è tenuta a Baku, Azerbaijan, con la telecronaca di Davide Novelli e Sabatino Durante.



Alle 11:55, potremo seguire in diretta gli Europei di Salto Ostacoli nella quarta giornata, compresa la Finale Individuale, dall'Ippodromo di San Siro, Milano, con Gigi Zamponi alla telecronaca e Marco Tripisciano alle interviste. Alle 13:05, su RaiSport, sarà trasmessa la replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Fossa Olimpica Maschile. Alle 14:00, potremo assistere alla replica della finale della Coppa del Mondo di Tiro A Volo nella categoria Skeet Maschile, sempre da Baku, Azerbaijan, con Davide Novelli e Sabatino Durante alla telecronaca. Alle 15:20, su RaiSport, sarà trasmessa in diretta la partita di Calcio a 5 tra l'Ucraina e l'Italia nell'Europeo Under 19, da Porec, Croazia, con Lucio Michieli e Diego Giannattasio alla telecronaca. Alle 16:50, potremo vedere la replica del Rally Mondiale in Finlandia. Alle 17:30, sarà trasmessa in differita la gara di Ciclismo del Giro della Lunigiana da Casano di Luni, La Spezia, con Edoardo Chiozzi alla telecronaca. Alle 18:30, su RaiSport, sarà trasmesso in diretta il Meeting di Padova nell'Atletica Leggera, con Franco Bragagna alla telecronaca.



Alle 20:45, su RaiSport, potremo assistere in diretta alla finale per il primo posto dei Campionati Europei di Pallavolo Femminile tra Serbia e Turchia, che si terrà al Paleis 12 di Bruxelles. Marco Fantasia e Giulia Pisani saranno alla telecronaca, mentre Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta cureranno il commento in studio e le interviste. Alle 23:25, potremo vedere la differita delle gare di Motocross MX2 da Afyonkarahisar, Turchia, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 00:20, su RaiSport, sarà trasmessa la differitta delle gare di Motocross MXGP sempre da Afyonkarahisar, Turchia, ancora con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 01:15, potremo assistere alla replica della partita per il terzo posto dei Campionati Europei di Pallavolo Femminile tra Paesi Bassi e Italia, che si è svolta al Paleis 12 di Bruxelles, con Marco Fantasia e Giulia Pisani alla telecronaca e Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta nel commento in studio e alle interviste. Alle 04:00, su RaiSport, sarà trasmessa la replica degli Europei di Salto Ostacoli nella quarta giornata, compresa la Finale Individuale.

ore 06:00 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Fossa Olimpica Maschile (replica)

da Baku [Azerbaijan]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Baku [Azerbaijan] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 07:00 Speciale: Mondiali Ciclismo The Best of Strada

ore 07:30 Arrampicata Rock Master (replica)

da Arco [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Arco [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 09:00 Atletica Leggera : Diamond League Tappa Shenzhen (reeplica)

da Shenzhen [Cina]

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

da Shenzhen [Cina] Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini ore 11:00 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Fossa Olimpica Femminile (replica)

da Baku [Azerbaijan]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Baku [Azerbaijan] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 11:55 Equitazione : Europei Salto Ostacoli 4a Giornata - Finale Individuale (diretta)

dall'Ippodromo di San Siro [Milano]

Telecronaca: Gigi Zamponi

Interviste: Marco Tripisciano

dall'Ippodromo di San Siro [Milano] Telecronaca: Gigi Zamponi Interviste: Marco Tripisciano ore 13:05 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Fossa Olimpica Maschile (replica)

ore 14:00 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Skeet Maschile (replica)

da Baku [Azerbaijan]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Baku [Azerbaijan] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 15:20 Calcio a 5 : C.to Europeo Under 19 Ucraina - ITALIA (diretta)

da Porec [Croazia]

Telecronaca: Lucio Michieli e Diego Giannattasio

da Porec [Croazia] Telecronaca: Lucio Michieli e Diego Giannattasio ore 16:50 Rally Mondiale: Finlandia (replica)

ore 17:30 Ciclismo Giro della Lunigiana (differita)

da Casano di Luni [La Spezia]

Telecronca: Edoardo Chiozzi

da Casano di Luni [La Spezia] Telecronca: Edoardo Chiozzi ore 18:30 Atletica Leggera Meeting di Padova (diretta)

da Padova

Telecronca: Franco Bragagna

da Padova Telecronca: Franco Bragagna ore 20:45 Pallavolo Femminile : C.ti Europei Finale 1' Posto Serbia - Turchia (diretta)

dal Paleis 12 di Bruxelles

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio ed interviste: Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta

dal Paleis 12 di Bruxelles Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio ed interviste: Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta ore 23:25 Motocross : MX2 gara 2 (differita)

da Afyonkarahisar [Turchia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Afyonkarahisar [Turchia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 00:20 Motocross : MXGP gara 2 (differita)

da Afyonkarahisar [Turchia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Afyonkarahisar [Turchia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 01:15 Pallavolo Femminile : C.ti Europei Finale 3' Posto Paesi Bassi - ITALIA (replica)

dal Paleis 12 di Bruxelles

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio ed interviste: Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta

dal Paleis 12 di Bruxelles Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio ed interviste: Maddalena Montecucco e Consuelo Mangifesta ore 04:00 Equitazione : Europei Salto Ostacoli 4a Giornata - Finale Individuale (replica)



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica 3 settembre alle 14 è la radiocronaca di Luca Cesaretti del MotoGp di Catalogna, con gli interventi di Enrico Borghi e Massimo Angeletti, ad aprire la “Domenica Sport” di Radio 1 con la conduzione di Nico Forletta. Alle 15.00 Manuel Codignoni commenta la partenza del Gran Premio di Formula1 d’Italia. A seguire ci sarà il collegamento con Manuela Collazzo per un’anticipazione della finale dell’Europeo di pallavolo femminile. Alle 18.30 “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta due partite di Serie A (Inter-Fiorentina e Torino-Genoa) e tre di Serie B (Lecco-Catanzaro; Cremonese-Sampdoria; Ternana-Bari). Alle 20.45 gli anticipi di Serie A, Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana. In chiusura, fino al termine alle 23,30, gli opinionisti Fulvio Collovati e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog