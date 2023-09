Rai Sport Sabato 30 Settembre 2023: Diretta Ryder Cup e Giro dell'Emilia Maschile

In vista del weekend, Sabato 30 Settembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

RAI 2

RAI SPORT LIVE - DA DOMENICA 1° OTTOBRE 2023 ORE 16:00

Restituire allo sport della domenica uno spazio live su Rete Generalista. Grandi Eventi degli Sport Olimpici, partite di cartello dei campionati delle discipline più importanti, uno studio che aggiorna sugli altri avvenimenti della domenica in attesa di dare la linea a 90’ Minuto, classico appuntamento calcistico.





Restituire allo sport della domenica uno spazio live su Rete Generalista. Grandi Eventi degli Sport Olimpici, partite di cartello dei campionati delle discipline più importanti, uno studio che aggiorna sugli altri avvenimenti della domenica in attesa di dare la linea a 90’ Minuto, classico appuntamento calcistico. NOVANTESIMO MINUTO - DA DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023 ORE 18.25

Storica trasmissione per riepilogo e anticipazioni della giornata di campionato di calcio di serie A.





Storica trasmissione per riepilogo e anticipazioni della giornata di campionato di calcio di serie A. LA DOMENICA SPORTIVA - DA DOMENICA 20 AGOSTO 2023 IN SECONDA SERATA

Principali eventi sportivi nazionali e internazionali nell’anno in cui lo storico appuntamento della Rai festeggia 70 anni di vita.





Principali eventi sportivi nazionali e internazionali nell’anno in cui lo storico appuntamento della Rai festeggia 70 anni di vita. L’ALTRA DOMENICA SPORTIVA -DA DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023 IN SECONDA SERATA

Resoconto della giornata per gli sport Olimpici, Paralimpici, Motori. Risultati e protagonisti in una stagione che culminerà con i Giochi di Parigi 2024.





Resoconto della giornata per gli sport Olimpici, Paralimpici, Motori. Risultati e protagonisti in una stagione che culminerà con i Giochi di Parigi 2024. ATUTTOCAMPO - DA venerdì 15 SETTEMBRE 2023 IN terza SERATA

Approfondimento sportivo, presentazione degli avvenimenti che si terranno nel weekend e focus sui protagonisti del panorama nazionale e internazionale.

RAI SPORT

RADIOCORSA - DA giovedì 14 SETTEMBRE 2023 ore 19:00

Il mondo del ciclismo in un’ora: risultati, immagini delle gare, interviste ai protagonisti, rievocazioni storiche. In replica su Rai 2 in terza serata.





Il mondo del ciclismo in un’ora: risultati, immagini delle gare, interviste ai protagonisti, rievocazioni storiche. In replica su Rai 2 in terza serata. REPARTO CORSE - DA giovedì 14 SETTEMBRE 2023 in seconda serata

Rubrica di approfondimento sul grande circus delle quattro e delle due ruote con un occhio alle manifestazioni a carattere nazionale. In replica su Rai 2 il giovedì in terza serata.





Rubrica di approfondimento sul grande circus delle quattro e delle due ruote con un occhio alle manifestazioni a carattere nazionale. In replica su Rai 2 il giovedì in terza serata. L’UOMO E IL MARE - DA giovedì 28 SETTEMBRE 2023 in seconda serata

La vela italiana e mondiale, dai maxi yacht alle classi olimpiche. In replica su Rai 2 in terza serata.





La vela italiana e mondiale, dai maxi yacht alle classi olimpiche. In replica su Rai 2 in terza serata. SPORTABILIA - DA venerdì 3 novembre 2023 orario pomeridiano

Un appuntamento consolidato e atteso per raccontare storie e gare dello sport paralimpico.





Un appuntamento consolidato e atteso per raccontare storie e gare dello sport paralimpico. CALCIO TOTALE - DA lunedì 11 settembre 2023 in seconda serata

Commento ai fatti del campionato e anticipazioni sulle coppe europee e sugli altri appuntamenti del calcio di club e delle Nazionali. In replica su Rai 2 in terza serata.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La programmazione sportiva di RAIDUE per il 30 Settembre 2023 offre una serie di eventi interessanti. Alle 11:00, in diretta dallo studio TV1 di Milano, c'è il notiziario sportivo "TG Sport Giorno." Alle 14:00, sempre in diretta, si può seguire il Ciclismo Giro dell'Emilia Maschile da Nonantola, Modena, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato. Alle 18:20, in diretta dallo studio SR5 di Roma, si tiene il notiziario "TG Sport Sera del Sabato." Infine, alle 23:50, viene trasmessa una sintesi della 2a giornata della Ryder Cup 2023 di golf, tenuta presso il Marco Simone Golf Country Club di Guidonia, Roma. La telecronaca è a cura di Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante, con interviste condotte da Maria Barresi e lo studio curato da Alessandro Fabretti.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 14:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo Giro dell'Emilia Maschile (diretta)

da Nonantola [Modena]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

ore 18:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 23:50 - RAIDUE HD: (GUARDA IL CANALE)

Golf: Ryder Cup 2023 2a giornata (sintesi)

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante

Interviste: Maria Barresi

Studio a cura di: Alessandro Fabretti

Prima i Giochi Olimpici, quindi il Campionato del Mondo di calcio. E poi, sul terzo gradino di un immaginario podio degli eventi sportivi più importanti e prestigiosi del pianeta, ecco la Ryder Cup, la sfida di golf che, da quasi un secolo, mette di fronte i migliori dodici giocatori sulle due sponde dell'Oceano Atlantico. Tutto cominciò nel 1927, al Worcester Country Club di Worcester, in Massachusetts, quando la selezione statunitense sconfisse 9 e 1/2 a 2 e 1/2 quella britannica: fino al 1973, infatti, anno in cui si aggiunsero i giocatori irlandesi la sfida era riservata ai soli giocatori dell'isola britannica mentre dal 1979 la formula è diventata definitivamente Europa contro Stati Uniti. Disputata ogni due anni, alternativamente negli USA e nel Vecchio Continente, quest'anno la Ryder Cup - che prende il nome dal suo inventore Samuel Ryder, straordinario giocatore statunitense degli anni trenta, scomparso nel 1936, l'anno dopo aver trionfato all'Open gli Stati Uniti - si giocherà per la prima volta in Italia. Sarà il Marco Simone Golf Club, alle porte di Roma, ad accogliere, fino ai dodici match individuali che, domenica 1 ottobre, assegneranno il trofeo, i capitani delle due selezioni, i loro vice - tra gli europei Francesco Molinari, che nel 2018, a Guyancourt, in Francia, mise a segno il punto decisivo per la vittoria dell'Europa - e i giocatori delle due selezioni, oltre alle migliaia di appassionati che hanno polverizzato nei mesi scorsi i biglietti della settimana golfistica più attesa da due anni a questa parte. La Rai, media partner dell'evento, e titolare dei diritti di trasmissione esclusiva free-to-air per l'Italia, offrirà ai telespettatori il racconto in forma integrale, a cominciare dai giorni di vigilia: tutte le mattine, alle 7.30, va in onda su Rai Sport HD “Ciao Ryder! Aspettando la Ryder Cup”, curato da Maria Barresi, che in dieci minuti accompagna i telespettatori attraverso storia, curiosità e aneddoti su una delle sfide più iconiche dello sport. La cerimonia di apertura di giovedì 28, invece, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle 16.00 mentre tutti i match (venerdì e sabato si giocano quattro Foursomes e quattro Fourball, domenica dodici singoli) saranno proposti, live e senza interruzioni, su RaiPlay e su Rai Sport HD - venerdì e sabato dalle 7.30 alle 18.00, domenica dalle 11.30 alla conclusione - con Rai 2 che proporrà in diretta domenica 1 ottobre l'ultima ora di gioco e tutti i giorni una sintesi in seconda serata. Il racconto dell'evento sarà affidato a Gianluigi Zamponi, con gli interventi di Maria Barresi dal green e la conduzione in studio di Alessandro Fabretti.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 30 Settembre 2023

La giornata sportiva del 30 Settembre 2023 offre una vasta gamma di eventi. Alle 06:00, si può assistere alla replica della 1a giornata della Ryder Cup 2023 di golf presso il Marco Simone Golf Country Club di Guidonia, Roma,. La telecronaca è curata da Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante, con interviste condotte da Maria Barresi. Lo studio è gestito da Alessandro Fabretti. Alle 07:00, c'è il notiziario sportivo "TG Sport Mattina" in diretta su RaiSport, seguito alle 07:30 dalla trasmissione in diretta della 2a giornata della Ryder Cup 2023, sempre dal Marco Simone Golf Country Club, con la stessa squadra di telecronisti e intervistatori. Alle 08:40, in diretta da Cervia, Ravenna, si svolge il Campionato Italiano Sprint Donne di triathlon, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Luca Facchinetti, in diretta su RaiSport. Alle 09:50, ancora dalla Ryder Cup 2023, questa volta per la 2a giornata in diretta su RaiSport, con gli stessi telecronisti e intervistatori. Alle 09:55, sempre in diretta da Cervia, si tiene il Campionato Italiano Sprint Uomini di triathlon, con Marco Tripisciano e Luca Facchinetti alla telecronaca, in diretta su RaiSport. Alle 11:15, c'è la rubrica "Gli Imperdibili," che offre informazioni e approfondimenti sulla programmazione dei canali Rai.

Alle 11:20, si prosegue con la diretta della 2a giornata della Ryder Cup 2023, ancora dal Marco Simone Golf Country Club, con Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante alla telecronaca e Maria Barresi alle interviste, in diretta su RaiSport. Alle 18:00, in diretta da Sanremo, Imola, si tiene la 2a Prova del Campionato Italiano Rally Sanremo, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli, in diretta su RaiSport. Alle 19:10, in differita su RaiSport da Nonantola, Modena, si può assistere al Giro dell'Emilia Maschile di ciclismo, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato.

Alle 19:55, uno speciale a cura di Monica Matano celebra i 90 anni di Nicola Pietrangeli. Alle 20:25, in diretta da Montichiari, Brescia, c'è una partita di pallavolo femminile tra Trofeo Mimmo Fusco Cuneo Granda Volley e Roma Volley Club, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, in diretta su RaiSport. Alle 22:30, viene trasmessa in replica la gara di triathlon femminile. Alle 23:30, c'è il notiziario "TG Sport Notte" in diretta su RaiSport. Alle 23:45, dalla studio SR8 di Roma, si presenta la rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato," condotta da Fabrizio Tumbarello. Alle 00:30, viene replicato il Giro dell'Emilia di ciclismo. Infine, alle 02:00, si può vedere la replica della 2a giornata della Ryder Cup 2023 di golf, in replica su RaiSport.

ore 06:00 Golf: Ryder Cup 2023 1a giornata (replica)

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante

Interviste: Maria Barresi

Studio a cura di: Alessandro Fabretti

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante Interviste: Maria Barresi Studio a cura di: Alessandro Fabretti ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Golf: Ryder Cup 2023 2a giornata (diretta)

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante

Interviste: Maria Barresi

Studio a cura di: Alessandro Fabretti

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante Interviste: Maria Barresi Studio a cura di: Alessandro Fabretti ore 08:40 Triathlon C.to Italiano Sprint Donne (diretta)

da Cervia [Ravenna]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti

da Cervia [Ravenna] Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti ore 09:50 Golf: Ryder Cup 2023 2a giornata (diretta)

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante

Interviste: Maria Barresi

Studio a cura di: Alessandro Fabretti

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante Interviste: Maria Barresi Studio a cura di: Alessandro Fabretti ore 09:55 Triathlon C.to Italiano Sprint Uomini (diretta)

da Cervia [Ravenna]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti

da Cervia [Ravenna] Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti ore 11:15 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 11:20 Golf: Ryder Cup 2023 2a giornata (diretta)

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante

Interviste: Maria Barresi

Studio a cura di: Alessandro Fabretti

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante Interviste: Maria Barresi Studio a cura di: Alessandro Fabretti ore 18:00 Rally : C.to Italiano Rally Sanremo - 2a Prova (diretta)

da Sanremo [Imola]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

da Sanremo [Imola] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli ore 19:10 Ciclismo Giro dell'Emilia Maschile (differita)

da Nonantola [Modena]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Nonantola [Modena] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 19:55 Speciale: Tg Sport 90 anni Nicola Pietrangeli (replica)

a cura di Monica Matano

a cura di Monica Matano ore 20:25 Pallavolo Femminile: Trofeo Mimmo Fusco Cuneo Granda Volley vs Roma Volley Club (diretta)

da Montichiari [Brescia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Montichiari [Brescia] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 22:30 Triathlon C.to Italiano Sprint Donne (replica)

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Ciclismo Giro dell'Emilia (replica)

ore 02:00 Golf: Ryder Cup 2023 2a giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione sportiva su Rai Play 2 per il 24 settembre 2023 prevede la copertura della Ryder Cup 2023 di golf presso il Marco Simone Golf Country Club di Guidonia, Roma. Alle 07:30, in diretta, si tiene la seconda giornata del torneo, con il formato Foursome, in cui Europa e Stati Uniti si sfidano con due giocatori per buca, cercando di completare il percorso nel minor numero di colpi per guadagnare punti per le rispettive squadre. La telecronaca è curata da Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante, con interviste di Maria Barresi e lo studio a cura di Alessandro Fabretti. Alle 12:25, sempre in diretta, prosegue la seconda giornata della Ryder Cup 2023 con la prova Fourball, in cui i giocatori competono in coppia, sempre con due giocatori per buca, cercando di ottenere il miglior risultato per la loro squadra. La copertura è sempre a cura di Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante, con Maria Barresi per le interviste e Alessandro Fabretti per lo studio. Inoltre, alle 15:25 su Rai Play 3, è prevista la trasmissione in diretta dell'Automobilismo, con il Campionato Italiano di G.T. Sprint - Gara 1, che si svolge all'Autodromo del Mugello, Firenze. La telecronaca è gestita da Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 07:30 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Golf: Ryder Cup 2023 2a giornata (diretta)

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante

Interviste: Maria Barresi

Studio a cura di: Alessandro Fabretti



dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante Interviste: Maria Barresi Studio a cura di: Alessandro Fabretti ore 12:25 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Golf: Ryder Cup 2023 2a giornata (diretta)

dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante

Interviste: Maria Barresi

Studio a cura di: Alessandro Fabretti



dal Marco Simone Golf Country Club di Guidonia [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi, Pierluigi Colonna e Marco Durante Interviste: Maria Barresi Studio a cura di: Alessandro Fabretti ore 15:25 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo : C.to Italiano - G.T. Sprint - Gara 1 (diretta)

dall'Autodromo del Mugello [Firenze]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

LO SPORT ALLA RADIO:

Il 30 settembre 2023, Rai Radio 1 presenta una giornata ricca di eventi sportivi. Alle 14:00 parte "Sabato Sport", condotto da Guido Ardone, che inizia con il commento della Sprint Race dal Giappone. Successivamente, si approfondisce la Coppa del Mondo del lavoro 2023, un evento dedicato a promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso lo sport, in collaborazione con Rai Radio 1. Alle 14:40, l'inviato Emilio Mancuso offre un resoconto sulla Ryder Cup, seguito alle 14:50 da "Tutto il calcio minuto per minuto", condotto da Massimiliano Graziani, che coprirà una partita di Serie A (Lecce-Napoli) e tre di Serie B (Feralpi Salò-Spezia, Pisa-Cosenza e Ternana-Reggiana) dalle 16:15 in poi. La giornata prosegue con l'anticipo di Serie A tra Milan e Lazio alle 18:00, con le voci di Massimo Barchiesi e Fulvio Collovati. Alle 20:45, l'attenzione si sposta su Salernitana-Inter, con la radiocronaca di Francesco Repice e Luigi Carbone. In chiusura, fino alle 23:30, gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia saranno in onda per rispondere ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori. Sarà una giornata intensa di sport e approfondimenti su Rai Radio 1.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog