Rai Sport Live: Diretta Sci Alpino, Rugby, Pallavolo e Tutti gli Eventi del 11 Novembre 2023

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 11 Novembre 2023

La giornata sportiva del 11 Novembre 2023 la giornata su RaiSport inizia alle ore 06:00 quando potete rivivere la prima giornata del Trofeo Internazionale di Nuoto "Nico Sapio" 2023, che si è tenuta nella piscina "Sciorba" di Genova. La replica dell'evento è commentata da Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con interviste a cura di Elisabetta Caporale, ed è trasmessa su RaiSport. Alle 06:30, c'è "Sportabilia", la rubrica curata da Lorenzo Roata che offre uno sguardo approfondito sugli avvenimenti sportivi del momento dedicati ai diversamente abili. Successivamente, alle 07:00, potete sintonizzarvi su RaiSport per il notiziario "TG Sport Mattina" con le ultime notizie sportive dallo studio TV1 a Milano. Alle 07:30, RaiSport trasmette la replica della prima giornata della Coppa del Mondo di Equitazione Rolex Fei Salto, tenutasi alla Fiera di Verona, con la telecronaca di Gigi Zamponi. Inoltre, alle 09:20, c'è "Reparto Corse", la rubrica curata da Gianluca Gafforio.

Alle 09:45, dallo studio TV5 a Milano, su RaiSport potete seguire lo "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Pre Gara" a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 09:55, la Coppa del Mondo di Sci Alpino continua con il "Slalom Femminile - 1a manche" da Levi, in Finlandia, con la telecronaca diretta su RaiSport di Enrico Cattaneo e Guido Bosca. Alle 11:00, dallo stesso studio, potete seguire lo "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Post Gara" con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 11:10, RaiSport propne la replica la partita di Pallanuoto Femminile della serie A1 2023/24 tra Padova e Roma, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Alle 12:25, c'è lo "Speciale: Tg Sport - Zico" a cura di Roberto Carulli.

Alle 12:55, sempre dallo studio TV5 a Milano, potete assistere in diretta su RaiSport allo "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Pre Gara" con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 13:00, RaiSport trasmette in diretta la "Coppa del mondo di Sci Alpino 2023/2024 Slalom Femminile - 2a manche" da Levi, in Finlandia, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Guido Bosca. Alle 13:50, dallo stesso studio, potete seguire lo "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Post Gara" con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 13:55, RaiSport trasmette in diretta la partita di Rugby della Serie A Elite 5a giornata tra Emilia e Viadana, con la telecronaca di Armando Palanza e Tommaso Ghiraldini.

Alle 16:00, potete assistere in diretta dalla Fiera di Verona alla "Equitazione: Rolex Fei Equitazione. Coppa del Mondo Salto Verona 2a giornata" con la telecronaca di Gigi Zamponi. Alle 17:55, la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani vi accompagnerà in diretta su RaiSport alla partita di Pallavolo Femminile del Campionato Italiano serie A1 7a giornata tra Bergamo e Chieri. Alle 20:25, in diretta dal Eurosuole Forum di Civitanova Marche, Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta vi porteranno su RaiSport la partita di Pallavolo Maschile della Super Lega Credem Banca 4a giornata tra Itas Trentino e Gas Sales Piacenza.

Alle 23:00, potete seguire la rubrica "Reparto Corse" curata da Gianluca Gafforio. Alle 23:30, RaiSport trasmette in diretta il notiziario "TG Sport Notte". Alle 23:45, potete assistere alla rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato" in diretta dallo studio SR8 a Roma, condotta da Fabrizio Tumbarello. Alle 00:30, RaiSport propone la replica del "Ciclismo su Pista Champions League 4a Tappa Gran Finale" da Londra, Gran Bretagna, con la telecronaca di Francesco Pancani e Pierangelo Vignati. Alle 03:30, potete vedere la replica della partita di Pallavolo Femminile del Campionato Italiano serie A1 7a giornata tra Bergamo e Chieri su RaiSport.

ore 06:00 Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2023: 1a giornata (replica)

dalla piscina "Sciorba" di Genova

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale

ore 06:30 Rubrica: Sportabilia
a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Equitazione : Rolex Fei Equitazione. Coppa del Mondo Salto Verona 1a giornata (replica)

dalla Fiera di Verona

Telecronaca: Gigi Zamponi

ore 09:20 Rubrica: Reparto Corse
a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio

ore 09:45 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Pre Gara (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 09:55 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 Slalom Femminile - 1a manche (diretta)
da Levi [Finlandia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

ore 11:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Post Gara (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 11:10 Pallanuoto Femminile: serie A1 2023/24 Padova - Roma (replica)
da Padova
Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Padova

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

ore 12:25 Speciale: Tg Sport - Zico
a cura di Roberto Carulli

a cura di Roberto Carulli

ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Pre Gara (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 13:00 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 Slalom Femminile - 2a manche (diretta)
da Levi [Finlandia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

ore 13:50 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Post Gara (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 13:55 Rugby Serie A Elite 5a giornata: Emilia - Viadana (diretta)
dallo stadio "Mirabello" di Reggio Emilia
Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Ghiraldini

dallo stadio "Mirabello" di Reggio Emilia

Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Ghiraldini

ore 16:00 Equitazione : Rolex Fei Equitazione. Coppa del Mondo Salto Verona 2a giornata (diretta)
dalla Fiera di Verona
Telecronaca: Gigi Zamponi

dalla Fiera di Verona

Telecronaca: Gigi Zamponi

ore 17:55 Pallavolo Femminile: Camp. Italiano serie A1 7a giornata: Bergamo - Chieri (diretta)
da Bergamo
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Bergamo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 20:25 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Banca 4a giornata: Itas Trentino - Gas Sales Piacenza (diretta)
da Trento
Telecronca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Trento

Telecronca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 23:00 Ribrica: Reparto Corse
a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:30 Ciclismo su Pista Champions League 4a Tappa Gran Finale (differita)
da Londra [Gran Bretagna]
Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

da Londra [Gran Bretagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

ore 03:30 Pallavolo Femminile: Camp. Italiano serie A1 7a giornata: Bergamo - Chieri (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Nel pomeriggio su Rai Play 3, a partire dalle 16:30, potremo vivere la seconda giornata del Trofeo Internazionale di Nuoto "Nico Sapio" 2023, ospitato presso la piscina "Sciorba" di Genova. Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi saranno i telecronisti che ci accompagneranno attraverso le emozionanti gare, mentre Elisabetta Caporale si occuperà delle interviste, offrendoci uno sguardo approfondito dietro le quinte. Successivamente, alle 18:30 su Rai Play 2, ci sposteremo nel Regno Unito, a Londra, per la quarta tappa della Champions League di ciclismo. Francesco Pancani e Pierangelo Vignati guideranno la telecronaca, permettendoci di immergerci nell'atmosfera di questa competizione ciclistica ad altissimo livello.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 16:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2023: 2a giornata (diretta)

dalla piscina "Sciorba" di Genova

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale



ore 18:30 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)
Ciclismo - Champions League - 4a tappa: Londra (diretta)
da Londra [Gran Bretagna]
Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

Ciclismo - Champions League - 4a tappa: Londra (diretta)

da Londra [Gran Bretagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

