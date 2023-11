Rai Sport Diretta Live: ATP Finals 2023 Finale - Sinner vs Djokovic | Domenica 19 Novembre Rai 1

In vista del weekend, Domenica 19 Novembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Nella programmazione di RAIDUE di oggi, alle 11:00, in diretta dallo studio TV1 a Milano, il notiziario sportivo "TG Sport Giorno" informa gli spettatori sugli ultimi avvenimenti sportivi. Successivamente, alle 11:15, sempre su RAIDUE HD e in diretta dallo studio TV5 a Milano, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa presentano lo "Studio Pre Gara" dedicato alla Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24. Alle 11:25, la telecronaca della "Discesa Femminile" arriva da Cervinia, in Aosta, con Enrico Cattaneo e Guido Bosca, offrendo un'emozionante copertura dell'evento dal vivo. Verso le 16:00 su RAIDUE da Roma, lo studio SR5 di Rai Sport trasmette in diretta "RAI Sport Live", condotto da Tommaso Mecarozzi. All'interno di questo programma, c'è la diretta del Calcio Femminile Campionato Italiano Serie A 2023/24 8a Giornata tra Juventus Women e Inter, con telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Katia Serra. Bordocampo ed analisi sono curati da Alessandra D'Angiò e Martina Angelini. Sempre

Alle 18:00, su RAIUNO in diretta dal PalaAlpiTour di Torino, c'è la finale del Tennis - Nitto ATP Finals 2023 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La telecronaca è affidata a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, con interviste a cura di Maurizio Fanelli. Lo studio è gestito da Cristina Caruso, Paolo Canè e Rita Grande. Per il serbo sarà la rivincita dopo la sconfitta al tie break nella fase a gironi, per l'italiano sarà l'occasione per entrare nella storia come primo tennista azzurro a vincere questo torneo.

Infine, alle 23:30 su RAIDUE dalla studio TV2 a Milano, va in onda in diretta "La Domenica Sportiva", condotta da Simona Rolandi. Questa storica rubrica sportiva offre un'analisi approfondita degli eventi sportivi del giorno con commenti e discussioni di esperti. La serata si conclude con "L'Altra DS", una rubrica condotta da Monica Matano che fornisce ulteriori approfondimenti e discussioni sugli altri eventi sportivi della giornata.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 11:15 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Studio Pre Gara (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 11:25 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Discesa Femminile (diretta)

da Cervinia [Aosta]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

ore 16:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi

all'interno - Calcio Femminile Camp. Italiano serie A 2023/24 #8: Juventus Women - Inter (diretta)

dallo stadio "Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora" di Biella

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Alessandra D'Angiò e Martina Angelini

ore 18:00 - RAIUNO HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis - Nitto ATP Finals 2023 Finale: Sinner vs Djokovic (diretta)

dal PalaAlpiTour di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta

Interviste: Maurizio Fanelli

Studio a cura di: Cristina Caruso, Paolo Canè e Rita Grande

ore 23:30 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 19 NOVEMBRE 2023

La giornata sportiva del 19 novembre 2023 su Rai Sport si preannuncia intensa e variegata per gli appassionati dello sport. Alle 06:00, inizia con un entusiasmante spettacolo automobilistico, la replica su Rai Sport della gara 2 del Campionato Italiano Gt Sprint da Imola, Bologna. Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli saranno i conduttori di questa emozionante telecronaca. Alle 07:00, il giorno prosegue con il TG Sport Mattina, un notiziario in diretta su Rai Sport dallo studio TV1 a Milano, fornendo aggiornamenti e approfondimenti su varie discipline sportive. Alle 07:30, gli amanti dello sci alpino avranno l'opportunità di rivivere le emozioni della Coppa del Mondo 2023/2024 in una replica su Rai Sport che permetterà di immergersi nelle atmosfere delle piste. Alle 09:00, Rai Sport trasmette in diretta i Campionati Italiani Assoluti di Bocce da Bergamo, condotti dalla voce esperta di Marco Tripisciano.

Nel pomeriggio, alle 13:00, Lorenzo Roata guiderà la rubrica "Sportabilia", un'occasione per esplorare il mondo delle discipline paralimpiche e conoscere da vicino la storia di atleti straordinari. Alle 13:30, il ciclocross fa il suo ingresso in scena con la Coppa del Mondo prova Elite Femminile da Troyes, Francia. Andrea De Luca ed Enrico Martello saranno le voci che accompagneranno gli spettatori attraverso le emozioni di questa competizione avvincente. Segue alle 14:45 uno speciale di TG Sport - Zico, a cura di Roberto Carulli, che offrirà uno sguardo approfondito sui momenti salienti della giornata sportiva. Il ciclocross torna protagonista alle 15:15 con la Coppa del Mondo prova Elite Uomini da Troyes, con la stessa coppia di telecronisti, Andrea De Luca ed Enrico Martello. Nel tardo pomeriggio, alle 16:30, la replica su Rai Sport del Pattinaggio di Figura Gran Prix Espoo - Libero di Coppia da Espoo, Finlandia, narrata da Elisabetta Montecucco e Alice Pedrazzini, presenterà le esibizioni dei talentuosi pattinatori azzurri Nikolaj Memola e Matteo Rizzo. Gli appassionati di pallavolo maschile saranno coinvolti alle 17:15 con la diretta su Rai Sport dalla Kioene Arena di Padova, dove si svolgerà il match della Super Lega Credem Banca tra Perugia e Piacenza, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

La serata prosegue con la diretta su Rai Sport Azzurra dalle 20:00, in collegamento dalla BayArena di Leverkusen, Germania, seguita alle 20:30 dal Basket in Carrozzina Supercoppa tra Amicacci e Santo Stefano, con telecronaca di Edi Dembinski e Stefano Rossetti dal PalaCastrum di Giulianova, Teramo. Alle 22:45, il ciclocross fa nuovamente capolino con la replica su Rai Sport della Coppa del Mondo prova Elite Maschile. A mezzanotte, la rubrica "Reparto Corse" curata da Gianluca Gafforio offre uno sguardo nel mondo dei motori, presentando le pagelle della F1, analisi tecniche delle monoposto in 3D, interviste ai piloti e aggiornamenti sulla MotoGP. Alle 00:30, la replica su Rai Sport della finale del Tennis - Nitto ATP Finals 2023 tra Sinner e Djokovic dal PalaAlpiTour di Torino, con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, e interviste a cura di Maurizio Fanelli. Infine, la notte si conclude con la replica su Rai Sport della discesa femminile della Coppa del Mondo di Sci Alpino alle 03:00 e la replica su Rai Sport della 8a giornata del Campionato Italiano di Calcio Femminile tra Juventus Women e Inter alle 04:25.

ore 06:00 Automobilismo : C:to Italiano Gt Sprint - Gara 2 (replica)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

da Imola [Bologna] Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 (replica)

ore 09:00 Bocce C:ti Italiani Assoluti (diretta)

da Bergamo

Telecronaca: Marco Tripisciano

da Bergamo Telecronaca: Marco Tripisciano ore 13:00 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 13:30 Ciclocross : Coppa del Mondo prova Elite Femminile (diretta)

da Troyes [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Troyes [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 14:45 Speciale: TG Sport - Zico

a cura di Roberto Carulli

a cura di Roberto Carulli ore 15:15 Ciclocross : Coppa del Mondo prova Elite Uomini (diretta)

da Troyes [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Troyes [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 16:30 Pattinaggio di Figura Gran Prix Espoo - Libero di Coppia (replica)

da Espoo [Finlandia]

Telecronaca: Elisabetta Montecucco e Alice Pedrazzini

da Espoo [Finlandia] Telecronaca: Elisabetta Montecucco e Alice Pedrazzini ore 17:15 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Banca 6a giornata: Perugia - Piacenza (diretta)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dal PalaBarton di Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:00 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dalla BayArena di Leverkusen [Germania]

dalla BayArena di Leverkusen [Germania] ore 20:30 Basket in Carrozzina Supercoppa: Amicacci - Santo Stefano (diretta)

dal PalaCastrum di Giulianova [Teramo]

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti

dal PalaCastrum di Giulianova [Teramo] Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti ore 22:45 Ciclocross : Coppa del Mondo prova Elite Maschile (replica)

ore 00:00 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio ore 00:30 Tennis - Nitto ATP Finals 2023 Finale: Sinner vs Djokovic (replica)

dal PalaAlpiTour di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta

Interviste: Maurizio Fanelli

Studio a cura di: Cristina Caruso, Paolo Canè e Rita Grande

dal PalaAlpiTour di Torino Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta Interviste: Maurizio Fanelli Studio a cura di: Cristina Caruso, Paolo Canè e Rita Grande ore 03:00 Sci Alpino : Coppa del Mondo Discesa Femminile (replica)

ore 04:25 Calcio Femminile: Camp: Italiano serie A 2023/24 8a giornata: Juventus Women - Inter (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Su Rai Play, puoi goderti una programmazione sportiva continua, 24 ore su 24 di Rai Sport HD. Questo canale digitale offre una varietà di eventi sportivi in diretta e programmi dedicati a diverse discipline.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog