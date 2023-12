Domenica 17 Dicembre 2023 Diretta Rai Sport - Sci Alpino, Ciclocross, Basket e Pallavolo

In vista del weekend, Domenica 17 Dicembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Alle 09:50, potrai seguire lo Slalom Gigante Maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24 da Alta Badia, Bolzano. Con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, Ettore Giovannelli condurrà le interviste, mentre Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa saranno in studio. La competizione vedrà sfide avvincenti tra Marco Odermatt, Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz e Alexis Pinturault, con l'Italia rappresentata da Filippo Della Vite, Luca de Aliprandini e Alex Vinatzer. Alle 11:00, il TG Sport Giorno, dallo studio TV1 a Milano, ti aggiornerà sulle ultime notizie sportive. Alle 13:25, sempre da Alta Badia, potrai goderti la seconda manche dello Slalom Gigante Maschile con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Ettore Giovannelli sarà nuovamente presente per le interviste, mentre Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa porteranno il loro contributo in studio. Alle 16:00, dalla sede SR5 a Roma, RAI Sport Live, con Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso, analizzerà la giornata sportiva. In particolare, si focalizzerà sulla Superlega di Pallavolo Maschile tra Itas Trentino e Sir Perugia, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta direttamente dall'ilT quotidiano Arena di Trento. La serata prosegue con il TG Sport Sera della Domenica alle 18:05, seguito da Novantesimo Minuto alle 18:25, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, che analizzerà gli anticipi del sabato, le immagini della Serie A e le situazioni arbitrali, con l'aggiunta delle ultime notizie dall'inviato durante la partita delle 20:45. Alle 22:45, La Domenica Sportiva, condotta da Simona Rolandi, racconterà l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni, con i protagonisti che condivideranno i loro successi sportivi e personali. Infine, a mezzanotte e mezza, L'Altra DS, condotta da Monica Matano e trasmessa dallo studio SR8 a Roma, approfondirà gli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori con servizi, interviste ed anticipazioni a tutto campo.

ore 09:50 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 | Slalom Gigante Maschile 1a Manche (diretta)

da Alta Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



HD: dallo studio TV1 - Milano ore 13:25 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 | Slalom Gigante Maschile 2a Manche (diretta)

da Alta Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



HD: da Alta Badia [Bolzano] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 16:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso



- all'interno Pallavolo Maschile: Superlega 2023/24 #10 Itas Trentino - Sir Perugia (diretta)

dall' ilT quotidiano Arena di Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 18:05 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



HD: dallo studio SR8 - Roma ore 18:25 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



ore 22:45 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



ore 00:30 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 17 Dicembre 2023

La giornata sportiva del 17 Dicembre 2023 alle 06:00 su RaiSport, parte la giornata con la replica della "Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 10a giornata" tra Catania e Modena, direttamente dal PalaCatania di Catania. Maurizio Colantoni e Fabio Vullo saranno i telecronisti di questo emozionante match, in cui la Valsa Group Modena cerca di mantenere la sua striscia positiva dopo la vittoria contro Trento. Successivamente, alle 06:30, immergiti nell'"Atletica Leggera: Maratona di Reggio Emilia", con la replica della ventisettesima edizione da Reggio nell'Emilia. Franco Bragagna sarà il telecronista di questa affascinante maratona con partenza e arrivo nella centralissima Piazza della Vittoria.

Alle 07:00, rimani aggiornato sugli ultimi eventi sportivi con il "Notiziario - TG Sport Mattina" in diretta. Alle 07:30, la Coppa del Mondo di snowboard ti porta alla "Slalom Gigante Parallelo" da Cortina d'Ampezzo [Belluno]. Gianluca Gafforio ti guiderà attraverso la differita di questo emozionante evento, in cui gli azzurri cercano di replicare il successo ottenuto a Carezza. Alle 08:55, spostati in Francia, all'Alpe d'Huez, per la replica della "Coppa del Mondo Freestyle 2023/2024 Moguls". Silvano Ploner ti accompagnerà attraverso la terza tappa dedicata agli "moguls" dello sci freestyle. Alle 10:30, la Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla "Val di Sole" [Trento] con la replica della gara Elite Donne. Andrea de Luca sarà il tuo telecronista in questo affascinante evento disputato sui Laghetti di San Leonardo a Vermiglio, unico al mondo pensato per essere disputato su percorso innevato.

Alle 10:55, dal Val d'Isere [Francia], Enrico Cattaneo e Guido Bosca ti porteranno nella diretta del "Super G Femminile" di Sci Alpino 2023/2024, con interviste curate da Simone Benzoni. Federica Brignone torna tra le porte larghe dopo le ultime due vittorie. Alle 12:40, è il momento dello "Studio" a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, seguito dal "Speciale TG Sport" alle 12:50. Alle 13:10, la Coppa del Mondo di sci di fondo approda in Norvegia con la "10 Km Femminile T: Classica" da Trondheim. Franco Bragagna ti accompagnerà attraverso questa gara emozionante sulla neve norvegese. Alle 14:30, sempre a Trondheim, rivivi la "10 Km Maschile T: Classica" con la differita/sintesi, commentata da Franco Bragagna. Alle 15:10, torna in Belgio per la "Coppa del Mondo Elite Uomini" di ciclocross a Namur. Andrea de Luca ti terrà aggiornato sulla prova maschile e sulla sfida dell'Italia contro lo strapotere nordeuropeo.Alle 16:30, dalla Cina, goditi la differita/sintesi della "Coppa del mondo Freestyle 2023/2024 Aerials" a Changchun, commentata da Silvano Ploner.

Alle 17:15, la palla a spicchi è protagonista con il "Basket: C:to Italiano A2 15a giornata" tra LUISS Roma e San Bernardo Cantù, in diretta da Roma con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. Alle 19:25, dagli Stati Uniti, Luca Di Bella ti porta alla "Halfpipe" per la differita del 16/12 della Coppa del Mondo di snowboard. Alle 20:20, chiudi la giornata con il "Pallavolo Femminile: Campionato Italiano serie A1 #12" tra Busto Arsizio e Trentino, in diretta dalla E-Work Arena di Busto Arsizio con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 23:00, torna in Italia, a Cervinia [Aosta], per la "Coppa del Mondo Snowboard 2023/2024 Cross a Squadre", in differita con la telecronaca di Luca Di Bella.

Alle 00:30, la Coppa del Mondo di ciclocross fa tappa in Belgio con la differita della "Coppa del Mondo Elite Femminile" a Namur, commentata da Andrea De Luca. Alle 01:30, la giornata si conclude con la replica del "Pallavolo Femminile: Campionato Italiano serie A1 12a Giornata" tra Busto Arsizio e Trentino. Alle 04:00 e 05:00, chiudi la giornata con le repliche delle gare di sci di fondo a Trondheim, Norvegia, con la "10 Km Femminile T: Classica" e la "10 Km Maschile T: Classica".

ore 06:00 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Banca 10a giornata: Catania - Modena (replica)

dal PalaCatania di Catania

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

dal PalaCatania di Catania

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

ore 06:30 Atletica Leggera: Maratona di Reggio Emilia (replica)

da Reggio nell' Emilia

Telecronaca: Franco Bragagna

da Reggio nell' Emilia

Telecronaca: Franco Bragagna

da Reggio nell' Emilia Telecronaca: Franco Bragagna ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Coppa del Mondo Snowboard 2023/2024 Slalom Gigante Parallelo (differita del 16/12)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

ore 08:55 Coppa del Mondo Freestyle 2023/2024 Moguls (replica)

dall'Alpe d'Huez [Francia]

Telecronaca: Silvano Ploner

dall'Alpe d'Huez [Francia]

Telecronaca: Silvano Ploner

dall'Alpe d'Huez [Francia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 10:30 Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Donne (replica)

dalla Val di Sole [Trento]

Telecronaca: Andrea de Luca

dalla Val di Sole [Trento] Telecronaca: Andrea de Luca ore 10:55 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 Super G Femminile (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Interviste: Simone Benzoni

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 12:50 Speciale TG Sport

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:50 Speciale TG Sport

ore 13:10 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 10 Km Femminile T: Classica (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 14:30 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 10 Km Maschile T: Classica (differita/sintesi)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagnaù

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagnaù

da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagnaù ore 15:10 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Uomini (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea de Luca

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea de Luca

ore 16:30 Coppa del mondo Freestyle 2023/2024 Aerials (differita/sintesi del 16/12)

da Changchun [Cina]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Changchun [Cina]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Changchun [Cina] Telecronaca: Silvano Ploner ore 17:15 Basket : C:to Italiano A2 15a giornata: LUISS Roma - San Bernardo Cantù (diretta)

da Roma

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

da Roma

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

ore 19:25 Coppa del Mondo Snowboard 2023/2024 Halfpipe (differita del 16/12)

da Copper Mountain [Stati Uniti]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Copper Mountain [Stati Uniti]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Copper Mountain [Stati Uniti] Telecronaca: Luca Di Bella ore 20:20 Pallavolo Femminile: Camp: Italiano serie A1 #12 Busto Arsizio - Trentino (diretta)

dalla E-Work Arena di Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dalla E-Work Arena di Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Coppa del Mondo Snowboard 2023/2024 Cross a Squadre (differita)

da Cervinia [Aosta]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Cervinia [Aosta]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Cervinia [Aosta] Telecronaca: Luca Di Bella ore 00:30 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Femminile (differita)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 01:30 Pallavolo Femminile: Camp: Italiano serie A1 12a Giornata : Busto Arsizio - Trentino (replica)

ore 04:00 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 10 Km Femminile T: Classica (replica)

ore 05:00 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 10 Km Maschile T: Classica (replica)



LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 11:00 su Rai Play 2, potrai immergerti nell'azione della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2022/23, con la gara maschile di 10 Km a tecnica classica che si svolgerà a Trondheim, Norvegia. Franco Bragagna sarà il telecronista che ti condurrà attraverso questa emozionante competizione, caratterizzata da partenze a intervalli che promettono spettacolo e suspense. A seguire, alle 11:30 su Rai Play 3, lo scenario si sposta a Cervinia, Aosta, per una competizione unica nel suo genere: lo Snowboardcross a squadre. Dopo le prove individuali, i migliori snowboarder si sfideranno in una gara avvincente che promette adrenalina e divertimento sulla neve. Luca Di Bella sarà il telecronista che catturerà ogni salto e virata di questa spettacolare tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2023-2024. Alle 13:40, sempre su Rai Play 3, il palcoscenico si trasferisce a Namur, Belgio, per la tappa di Ciclocross - Elite donne. Andrea De Luca sarà la voce che ti guiderà attraverso le sfide delle talentuose atlete, con particolare attenzione a Valentina Corvi, desiderosa di confermare il suo ottimo sesto posto ottenuto in Val di Sole. La Coppa del Mondo di ciclocross offre un contesto avvincente e Namur sarà teatro di una prova di grande intensità. E per chiudere la giornata in grande stile, alle 15:40 su Rai Play 3, potrai goderti la Superlega di Pallavolo Maschile 2023/24 con l'incontro tra Itas Trentino e Sir Perugia. Direttamente dall'illustre ilT quotidiano Arena di Trento, Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta saranno i tuoi conduttori nella telecronaca di questo avvincente match.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 11:00 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2022/23: 10 Km tecnica classica maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna



da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 11:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard - Cervinia: SBX a squadre (diretta)

da Cervinia [Aosta]

Telecronaca: Luca Di Bella



da Cervinia [Aosta] Telecronaca: Luca Di Bella ore 13:40 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross - Namur: Elite donne (diretta)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca.



da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca. ore 15:40 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Maschile: Superlega 2023/24 #10 Itas Trentino - Sir Perugia (diretta)

dall' ilT quotidiano Arena di Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica 17 dicembre, una giornata intensa di sport ti aspetta su "Domenica Sport", condotto da Guido Ardone. La puntata inizia alle 12.30 con la radiocronaca di Milan – Monza affidata a Massimo Barchiesi e Massimo Orlando. Subito dopo, alle 13, collegamento con Emilio Mancuso per gli aggiornamenti della Coppa del Mondo di Sci da Val Badia. Alle 14.50, "Tutto il calcio minuto per minuto" con Filippo Corsini. In programma due partite di Serie A e, dalle 16.15, una di Serie B: Fiorentina – Verona (Giovanni Scaramuzzino); Udinese – Sassuolo (Sebastiano Franco) e, dalle 16.15, Lecco – Ternana (Marco Signorelli). Dalle 18, l’anticipo di Serie A Bologna - Roma, raccontato da Diego Carmignani. In contemporanea, il basket con Scafati – Napoli, a cura di Ettore De Lorenzo. Alle 20, la conduzione passa a Nico Forletta. Il posticipo di Serie A, Lazio - Inter, alle 20.45, sarà narrato da Francesco Repice e Giacomo Prioreschi. In chiusura, gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate dei nostri ascoltatori.

