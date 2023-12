Programmazione Sportiva Rai: Eventi, Rubriche e NovitÃ  24 Dicembre 2023 Rai Sport

In vista del weekend, Domenica 24 Dicembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 24 Dicembre 2023

La giornata sportiva del 24 Dicembre 2023 inizia l'alba con la magia degli sciatori nella replica della "Coppa del Mondo Salto con Gli Sci 2023/2024 Hs 140 Maschile" da Engelberg, Svizzera, alle 6:00. La telecronaca di Nicola Sangiorgio ci trasporta nel cuore delle montagne svizzere, dove la competizione si fa sentire nell'aria cristallina. Engelberg, affacciata su paesaggi incantevoli, diventa l'epicentro di spettacolari acrobazie aeree, con l'austriaco Stefan Kraft che domina saldamente la classifica generale. Alle 7:00, l'appuntamento con "Notiziario - TG Sport Mattina" in diretta, un'anticipazione delle emozioni sportive che attendono gli appassionati. Alle 7:30, dallo studio TV2 di Milano, Simona Rolandi guida la replica di "La Domenica Sportiva", un viaggio attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni che raccontano le gesta sportive e personali dei protagonisti. La rubrica "L'Altra DS", alle 9:25, trasmette dalla suggestiva cornice dello studio SR8 di Roma, guidata da Monica Matano. Questo spazio dedicato agli Sport olimpici, paralimpici e al mondo dei Motori offre servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, immergendoci nei dettagli più affascinanti degli eventi.

Alle 10:00, Luca Cardinalini cura lo "Speciale Tg Sport - Calcio Scommesse", approfondendo il mondo del calcio sotto una luce diversa. Alle 10:20, la neve georgiana di Bakuriani diventa palcoscenico per il quarto appuntamento con le "Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Moguls", con la telecronaca appassionata di Silvano Ploner. La replica del "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Donne" da Anversa, Belgio, alle 11:50, con la voce di Andrea de Luca, ci trasporta in una sfida avvincente, l'ultima dell'anno, in cui le cicliste affrontano terreni impegnativi e curve ardite. A mezzogiorno, Ramsau, Austria, diventa l'arena per la terza tappa della "Coppa del Mondo Combinata Nordica 2023/2024 Salto HS 97 Maschile". La telecronaca avvincente di Nicola Sangiorgio ci guida attraverso il trampolino piccolo e la successiva frenetica frazione di fondo di 10 km.

Il pomeriggio inizia con il rugby dallo stadio "Memo Geremia" di Padova alle 13:50, dove Elite Petrarca e Rovigo si sfidano in diretta, con la telecronaca coinvolgente di Nicola Sangiorgio ed Alfredo De Angelis. Alle 16:00, la nona tappa del "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Uomini" da Anversa, Belgio, ci regala il confronto epico tra i tre grandi del ciclocross: Pidcock, Van der Poel e Van Aert. La telecronaca di Andrea de Luca ci fa vivere l'intensità della competizione. La replica della partita di pallacanestro femminile "Serie A1 #7 Oxygen Roma Basket vs Umana Reyer Venezia" dal Palazzetto dello Sport di Roma alle 17:15, con la voce avvolgente di Luca Di Bella e Alice Pedrazzi, ci porta nel cuore dell'azione sul campo.

Il calcio prende il palcoscenico alle 19:15, con la replica dell'emozionante incontro "C:to Italiano Serie C NOW 2023/24 #19 girone C Sorrento vs Casertana" dallo stadio Viviani di Potenza. La telecronaca coinvolgente di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, con le interviste di Alessandro Pirozzi, ci fa vivere ogni momento cruciale. Alle 21:25, il Palazzo dello Sport di Cuneo diventa il teatro della replica della partita di pallavolo femminile "Serie A1 Femminile #13 Honda Olivero S.Bernardo Cuneo vs Il Bisonte Firenze". La telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani ci fa immergere nell'energia e nell'arte di questo sport.

La notte si dipana con la replica del match di rugby "Serie A Elite Petrarca - Rovigo" alle 23:20, trasportandoci attraverso il fervore del campo. Alle 01:50, da Saint Vincent in Valle d'Aosta, il "Biliardo: National Billiard Challenge" ci invita a seguire le maestrie dei giocatori, con la voce appassionata di Marco Tripisciano. Infine, alle 04:00, la replica della partita di calcio a 5 "Qualificazioni Mondiali ITALIA - Spagna" da Faenza, Ravenna, ci immerge nell'azione incalzante. La telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi ci trasporta attraverso ogni tiro e ogni strategia, portando l'Italia un passo più vicino ai Mondiali che si terranno in Uzbekistan nel 2024. La notte si conclude con "Il Reparto Corse" alle 05:30, dove Gianluca Gafforio offre approfondimenti e aggiornamenti sul mondo delle corse, portando il pubblico oltre il limite dell'emozione.

ore 06:00 Coppa del Mondo Salto con Gli Sci 2023/2024 Hs 140 Maschile (replica)

da Engelberg [Svizzera]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Engelberg [Svizzera] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Rubrica: La Domenica Sportiva (replica)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

dallo studio TV2 - Milano Conduce: Simona Rolandi ore 09:25 Rubrica: L'Altra DS (replica)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Monica Matano ore 10:00 Speciale Tg Sport - Calcio Scommesse

a cura di Luca Cardinalini

a cura di Luca Cardinalini ore 10:20 Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Moguls (replica)

da Bakuriani [Georgia]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Bakuriani [Georgia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 11:50 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Donne (replica)

da Anversa [Belgio]

Telecronaca: Andrea de Luca

da Anversa [Belgio] Telecronaca: Andrea de Luca ore 12:50 Coppa del Mondo Combinata Nordica 2023/2024 Salto HS 97 Maschile (replica)

da Ramsau [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Ramsau [Austria] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 13:50 Rugby Serie A: Elite Petrarca - Rovigo (diretta)

dallo stadio "Memo Geremia" di Padova

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Alfredo De Angelis

dallo stadio "Memo Geremia" di Padova Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Alfredo De Angelis ore 16:00 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Uomini (replica)

da Anversa [Belgio]

Telecronaca: Andrea de Luca

da Anversa [Belgio] Telecronaca: Andrea de Luca ore 17:15 Pallacanestro femminile : Serie A1 #7 Oxygen Roma Basket vs Umana Reyer Venezia (replica)

dal Palazzetto dello Sport di Roma

Telecronaca: Luca Di Bella e Alice Pedrazzi

dal Palazzetto dello Sport di Roma Telecronaca: Luca Di Bella e Alice Pedrazzi ore 19:15 Calcio: C:to Italiano SerIe C NOW 2023/24 #19 girone C Sorrento vs Casertana (replica)

dallo stadio Viviani di Potenza

Telecronca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi

dallo stadio Viviani di Potenza Telecronca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi ore 21:25 Pallavolo Serie A1 Femminile #13 Honda Olivero S.Bernardo Cuneo vs Il Bisonte Firenze (replica)

dal Palazzo dello Sport di Cuneo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal Palazzo dello Sport di Cuneo Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:20 Rugby Serie A Elite Petrarca - Rovigo (replica)

ore 01:50 Biliardo : National Billiard Challenge replica

da Saint Vincent [Aosta]

Telecronaca: Marco Tripisciano

da Saint Vincent [Aosta] Telecronaca: Marco Tripisciano ore 04:00 Calcio a 5 : Qualificazioni Mondiali ITALIA - Spagna (replica)

da Faenza [Ravenna]

Telecronca: Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi



