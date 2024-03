Palinsesto Rai Sport 11 Febbraio 2024: Diretta Sci Alpino, Calcio Femminile, Mondiali Nuoto

In vista del weekend, Domenica 11 Febbraio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Alle 11:00 su RAIDUE HD, non perderti il tuo appuntamento con il TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano. Sarà un momento cruciale per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e gli eventi sportivi più importanti del momento. Alle ore 16:00 su RAIDUE HD, potrai goderti uno speciale del TG Sport dedicato a Marco Pantani, commemorando il ventesimo anniversario dalla scomparsa del "pirata". Questo programma offre uno sguardo approfondito sulla vita, le gesta, le sfide e la tragica fine di un campione che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti gli italiani. Successivamente, alle ore 17:00 sempre su RAIDUE HD, non perderti la diretta della prima giornata delle semifinali e finali dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca da Doha, Qatar. Sarà un momento emozionante in cui verranno assegnate le prime medaglie del nuoto ai World Aquatics di Doha 2024. L'attenzione dell'Italia sarà soprattutto sulle prestazioni nelle staffette 4x100 stile maschile e femminile, dove speriamo di vedere brillare i colori azzurri sul podio. La telecronaca sarà curata da Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, garantendo una copertura dettagliata e appassionata dell'evento. La serata prosegue alle 19:00, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, che analizzerà gli anticipi del sabato, le immagini della Serie A e le situazioni arbitrali, con l'aggiunta delle ultime notizie dall'inviato durante la partita delle 20:45. Alle 22:45, La Domenica Sportiva, condotta da Simona Rolandi, racconterà l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni, con i protagonisti che condivideranno i loro successi sportivi e personali. Infine, a mezzanotte e mezza, L'Altra DS, condotta da Monica Matano e trasmessa dallo studio SR8 a Roma, approfondirà gli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori con servizi, interviste ed anticipazioni a tutto campo.

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano





ore 15:50 - RAIDUE HD:

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Aurelio Capaldi e Cristina Caruso





ore 16:00 - RAIDUE HD:

Speciale TG Sport - Il Cielo del Pirata: Marco Pantani

A 20 anni dalla scomparsa del 'pirata', uno speciale Tg Sport sulla vita, le imprese, le difficoltà e la tragica morte di un campione che è rimasto nel cuore di tutti gli italiani.



ore 17:00 - RAIDUE HD:

World Aquatics Doha 2024 - Nuoto 1a Giornata Semifinali e Finali (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Si assegnano le prime medaglie del nuoto in vasca ai World Aquatics di Doha 2024. L'attesa azzurra concentrata soprattutto sulle staffette 4x100 stile maschile e femminile.



ore 19:00 - RAIDUE HD:

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



ore 22:45 - RAIDUE HD:

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 11 Febbraio 2024

La giornata sportiva del 11 Febbraio 2024 offre una serie di eventi emozionanti in diversi luoghi del mondo. Si inizia con il commento di Franco Bragagna direttamente da Canmore, Canada, per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2023/24, con la gara femminile sui 10 km con tecnica libera. Alle 07:00, RaiSport trasmette in diretta il TG Sport Mattina, seguito alle 07:25 dalle batterie della prima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca da Doha, Qatar, con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi. Gli atleti italiani in acqua includono Simona Quadarella nei 400 stile, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana, oltre alle staffette 4x100 stile maschile e femminile. Dalle 09:25, dallo studio TV5 a Milano, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa presentano lo studio della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24. Segue alle 09:30 la prima manche dello slalom maschile di Coppa del Mondo da Bansko, Bulgaria, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. La competizione è aperta con Manuel Feller come dominatore della stagione, mentre per l'Italia gareggiano Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Il programma prosegue con la prima manche dello slalom femminile di Coppa del Mondo da Soldeu, Andorra, alle 10:25, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca. Gli infortuni di Shiffrin e Vlhova rendono la competizione aperta a ogni risultato.

Alle 11:30, RaiSport trasmette in differita gli eventi dei Mondiali di nuoto di Doha. Dalle 12:15, lo studio TV5 a Milano torna in onda con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa per continuare la copertura della Coppa del Mondo di Sci Alpino. Alle 12:25, si svolge la seconda manche dello slalom maschile di Coppa del Mondo sempre da Bansko, Bulgaria, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Dalle 13:25, RaiSport trasmette lo studio della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/2024, direttamente dallo studio TV5 a Milano con la conduzione di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 13:30, si passa alla seconda manche dello slalom femminile di Coppa del Mondo da Soldeu, Andorra, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca. Gli infortuni di Shiffrin e Vlhova rendono la competizione aperta a ogni risultato, anche se difficilmente andrà a modificare le posizioni di vetta della classifica generale. Dalle 14:29, ancora dallo studio TV5 a Milano, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa continuano la copertura della Coppa del Mondo di Sci Alpino.

Alle 14:30, il biathlon entra in scena con i Mondiali di Nove Mesto, Repubblica Ceca, per l'inseguimento femminile sui 7,5 km. La telecronaca è affidata a Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer. Le azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono in corsa per il podio. Segue alle 15:10 la diretta del Campionato Italiano Serie A Femminile con la 16a giornata, dove la Fiorentina affronta la Sampdoria dalla "Curva Fiesole - Viola Park" in Firenze. La telecronaca è curata da Tiziana Alla e Katia Serra, con bordocampo ed analisi di Sara Meini e Martina Angelini. Alle 17:15, c'è la diretta della pallanuoto maschile tra Italia e Stati Uniti, parte dei World Aquatics di Doha, Qatar. La telecronaca è affidata a Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione.

La giornata sportiva prosegue alle 18:10 con il Gran Prix di fioretto maschile e femminile di scherma da Torino, valido per la Coppa del Mondo, con la telecronaca di Federico Calcagno e Stefano Pantano. Tra gli italiani in gara ci sono Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Daniele Garozzo.

Alle 20:30, RaiSport trasmette in diretta la Coppa del Mondo di sci di fondo maschile con la gara della 20 km mass start a tecnica libera da Canmore, Canada. Franco Bragagna commenta l'evento mentre gli atleti affrontano la sfida sulle nevi canadesi. Segue alle 21:15 la gara femminile della Coppa del Mondo di sci di fondo, sempre dalla 20 km mass start a tecnica libera, ma in differita della giornata. Anche questa competizione si svolge a Canmore, Canada, con la telecronaca di Franco Bragagna. Alle 22:15, c'è la differita-sintesi della prima gara di skicross della Coppa del Mondo, tenutasi a Bakuriani, Georgia. Silvano Ploner commenta l'azione mentre gli sciatori affrontano le sfide nella specialità dello sci freestyle. Successivamente, alle 23:00, viene trasmessa la differita-sintesi della seconda gara di skicross, sempre da Bakuriani, Georgia, valida per la Coppa del Mondo di sci freestyle, con la telecronaca di Silvano Ploner. Alle 23:45, RaiSport trasmette la differita-sintesi della Coppa del Mondo di aerials, proveniente da Lac Beauport, Canada, con i commenti di Silvano Ploner. Alle 00:30, è prevista la differita del Mondiale di biathlon, con lo sprint maschile da Nove Mesto, Repubblica Ceca, con la telecronaca di Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer. Segue alle 01:15 la replica dello spareggio Italia vs. USA dei World Aquatics di Doha 2024. Alle 02:30, c'è la replica della gara femminile della Coppa del Mondo di sci di fondo sulla distanza della 20 km mass start a tecnica libera, da Canmore, Canada. Segue alle 03:45 la replica della 16a giornata del Campionato Italiano Serie A Femminile di calcio tra Fiorentina e Sampdoria. Infine, alle 05:30, c'è la replica del Mondiale di biathlon nell'inseguimento femminile sui 7,5 km da Nove Mesto, Repubblica Ceca.

ore 06:00 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 10 km Femminile - Tecnica Libera (replica)

da Canmore [Canada]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:25 World Aquatics Doha 2024 - Nuoto 1a Giornata Batterie (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

da Doha [Qatar]
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
ore 09:25 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 09:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Maschile - 1a manche (diretta)

da Bansko [Bulgaria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Bansko [Bulgaria]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
ore 10:24 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 10:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Femminile - 1a manche (diretta)

da Soldeu [Andorra]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca

da Soldeu [Andorra]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca
ore 11:25 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 11:30 World Aquatics - Doha 2024 Doha 2024 (differita)

da Doha [Qatar]

da Doha [Qatar]
ore 12:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 12:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Maschile - 2a manche (diretta)

da Bansko [Bulgaria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Bansko [Bulgaria]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
ore 13:25 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 13:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Femminile - 2a manche (diretta)

da Soldeu [Andorra]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca

da Soldeu [Andorra]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca
ore 14:29 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 14:30 Biathlon : Mondiali Nove Mesto Inseguimento 7,5 km Femminile (diretta)

da Nove Mesto [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Nove Mesto [Repubblica Ceca]
Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer
ore 15:10 Calcio Femminile: Camp. Italiano Serie A 2023/24 16a giornata: Fiorentina - Sampdoria (diretta)

dalla "Curva Fiesole - Viola Park" in Firenze

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini

dalla "Curva Fiesole - Viola Park" in Firenze
Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini
ore 17:15 World Aquatics Doha 2024 - Pallanuoto M: ITALIA - Stati Uniti (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Doha [Qatar]
Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione
ore 18:10 Scherma : Gran Prix Fioretto Individuale Maschile & Femminile (diretta)

da Torino

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

da Torino
Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano
ore 20:30 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 20 KM Mass Start Maschile - Tecnica Libera (diretta)

da Canmore [Canada]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Canmore [Canada]
Telecronaca: Franco Bragagna
ore 21:15 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 20 KM Mass Start Femminile - Tecnica Libera )differita della giornata)

da Canmore [Canada]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Canmore [Canada]
Telecronaca: Franco Bragagna
ore 22:15 Freestyle : coppa del mondo Ski Cross - gara 1 (differita-sintesi del 10/2)

da Bakuriani [Georgia]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Bakuriani [Georgia]
Telecronaca: Silvano Ploner
ore 23:00 Freestyle : coppa del mondo Ski Cross - gara 2 (differita-sintesi del 11/2)

da Bakuriani [Georgia]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Bakuriani [Georgia]
Telecronaca: Silvano Ploner
ore 23:45 Freestyle : coppa del mondo Aerials (differita-sintesi)

da Lac Beauport [Canada]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Lac Beauport [Canada]
Telecronaca: Silvano Ploner
ore 00:30 Biathlon : Mondiali Nove Mesto Sprint 12,5 Km Maschile (differita)

da Nove Mesto [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Nove Mesto [Repubblica Ceca] Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer ore 01:15 World Aquatics - Doha 2024 Spareggio: ITALIA vs. USA (replica)

ore 02:30 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 20 KM Mass Start Femminile - Tecnica Libera (replica)

ore 03:45 Calcio Femminile: Camp. Italiano Serie A 2023/24 16a giornata: Fiorentina - Sampdoria (replica)

ore 05:30 Biathlon : Mondiali Nove Mesto Inseguimento 7,5 km Femminile (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle ore 07:30 su Rai Play 3, ti consiglio di non perderti la diretta dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca da Doha, Qatar. Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi saranno i tuoi telecronisti mentre si aprirà la prima sessione di batterie. Questo evento sarà caratterizzato dalla partecipazione degli atleti italiani, tra cui Simona Quadarella nei 400 stile, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana, e le staffette 4x100 stile maschile e femminile. Poi, alle ore 17:00 sempre su Rai Play 3, avrai l'opportunità di seguire la partita di pallanuoto maschile tra l'Italia e gli Stati Uniti, in diretta da Doha, Qatar. Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ti accompagneranno con la loro telecronaca. È un momento cruciale per l'Italia, guidata da Sandro Campagna, mentre cerca di raggiungere il podio iridato e la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
ore 07:30 - Rai Play 3



ore 07:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

World Aquatics Doha 2024 - Nuoto 1a Giornata Batterie (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Al via i Mondiali 2024 di nuoto in vasca di Doha con la prima sessione di batterie. Per l'Italia subito in acqua Simona Quadarella nei 400 stile, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana e le staffette 4x100 stile maschile e femminile.



da Doha [Qatar]
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
Al via i Mondiali 2024 di nuoto in vasca di Doha con la prima sessione di batterie. Per l'Italia subito in acqua Simona Quadarella nei 400 stile, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana e le staffette 4x100 stile maschile e femminile.
ore 17:00 - Rai Play 3

World Aquatics Doha 2024 - Pallanuoto M: ITALIA - Stati Uniti (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

L'Italia di Sandro Campagna prosegue nella sua corsa verso il podio iridato di Doha 2024 e la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi.



LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica Sport” dell’11 febbraio, condotto da Nico Forletta, inizia alle 12.25 con Emilio Mancuso che presenta i risultati della prima manche dello slalom femminile della Coppa del Mondo di sci, da Soldeu. Alle 12.30 Massimo Barchiesi e Massimo Orlando introducono il lunch match di Serie A tra Fiorentina e Frosinone. Alle 14.50 inizia “Tutto il Calcio minuto per minuto”, condotto da Filippo Corsini, con le partite Bologna-Lecce (Giovanni Scaramuzzino) e Monza-Verona (Cristiano Piccinelli). Dalle 16.15 in scaletta si aggiungono, Ternana-Spezia (Antonello Brughini), Irlanda – Italia del Sei Nazioni (Paolo Pacitti) e il basket con Venezia – Pistoia (Sebastiano Franco). Al termine, la seconda parte di “Domenica Sport”, con interviste e aggiornamenti sulle partite di calcio, basket e rugby. Alle 18, Manuel Codignoni e Rita Lucido fanno la radiocronaca della partita Genoa-Atalanta e, dalle 19.00, Manuela Collazzo inizia la radiocronaca della partita di volley Modena-Cisterna. Alle 20.15, la conduzione passa a Giacomo Prioreschi e subito linea a Giuseppe Bisantis e Luca Cesaretti per il posticipo di Serie A tra Milan e Napoli delle 20.45. In chiusura Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

