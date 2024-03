Eventi Diretta Rai Sport Sabato 24 Febbraio 2024 - Sci Alpino, Mondiali Beach Soccer, Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 24 Febbraio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

Sabato 24 Febbraio 2024 si prospetta avvincente. Alle ore 10:50 su RAIDUE HD, non perderti la diretta dello Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile, che si svolgerà nella suggestiva cornice della Val di Fassa, Trento. Enrico Cattaneo e Guido Bosca ti accompagneranno durante questa emozionante competizione, dove atlete di calibro come Federica Brignone e Marta Bassino si sfideranno dopo le loro brillanti performance a Crans Montana. In serata, alle ore 18:40 sempre su RAIDUE HD, rimani sintonizzato per il TG Sport Sera del Sabato, un appuntamento imperdibile per essere aggiornato su tutte le ultime notizie sportive. Direttamente dallo studio SR8 a Roma, riceverai un resoconto dettagliato delle giornate di gara e approfondimenti sulle vicende sportive più rilevanti della giornata.

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile (diretta)

dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Per la Coppa del Mondo femminile la gara che si disputa in Val di Fassa sarà una bella sfida sia per Federica Brignone che per Marta Bassino, forti entrambe di buone performance in Crans Montana



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 24 Febbraio 2024

Alle 06:00, la rubrica "Radiocorsa", curata da Andrea De Luca, offre uno sguardo approfondito sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche delle varie categorie. Alle 07:00, il "Notiziario - TG Sport Mattina" tiene informati gli spettatori sugli ultimi avvenimenti nel mondo dello sport. Alle 07:30, c'è la replica della Ginnastica Artistica Coppa del mondo 2a Giornata, con la telecronaca di Andrea Fusco e Andrea Massaro, direttamente da Il Cairo, Egitto. Alle 09:45, prende il via la rubrica "Sportabilia", a cura di Lorenzo Roata. Alle 10:15, si replica la partita di Calcio Serie C 23a giornata tra Atlanta Under 23 e Renate, con la telecronaca di Giuseppe Galati e Andrea Mantovani, e le interviste a bordocampo curate da Massimo Proietto.

Alle 12:20, gli appassionati di Sci Alpino possono seguire la Coppa del Mondo 2023/24 di Super G Femminile dalla Val di Fassa, Trento, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Guido Bosca. Alle 12:30, in diretta dallo Freestyle - Reiteralm, Austria, si svolgono le finali di Skicross con la telecronaca di Silvano Ploner. Alle 13:45, c'è la replica dello Sci di Fondo Gran fondo Val Casies, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa, dalla Val Casies, Bolzano. Alle 14:50, da Dubai, Emirati Arabi, va in onda in diretta la Coppa del Mondo Semifinale 1 di Beach Soccer tra Iran e Brasile, con la telecronaca di Lucio Michieli e Marco Caretto. Alle 15:00, c'è lo Speciale Tg Sport a cura di G.B. Baronchelli.

Alle 16:20, si trasmette in diretta la Coppa del Mondo Semifinale 2 di Beach Soccer tra Italia e Bielorussia, sempre da Dubai, Emirati Arabi, con la telecronaca di Lucio Michieli e Marco Caretto. Alle 17:45, arriva la rubrica "Gli Imperdibili", che offre informazioni e approfondimenti sulla programmazione dei canali Rai. La Pallavolo Maschile, con la Super Lega Credem 21a Giornata tra Pallavolo Padova e Mint Vero Volley Monza, è in diretta alle 17:50 dalla Kioene Arena di Padova, con telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Alle 20:25, dal Palazzetto dello Sport di Roma, si disputa in diretta la Pallavolo Femminile Serie A1 Tigotà 21a Giornata tra Aeroitalia Smi Roma e Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 23:00, in differita da Riyadh, Arabia Saudita, si svolge l'Ippica 2024: Saudi Cup, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Mario Viggiani.

Alle 23:30, c'è il "Notiziario - TG Sport Notte" in diretta. Alle 23:45, la rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato", condotta da Fabrizio Tumbarello, va in onda in diretta dallo studio SR8 a Roma. Alle 00:30, in differita da Palisades Tahoe, Stati Uniti, si trasmette il Gigante maschile, 1a manche di Sci Alpino, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schiappati. Alle 01:30, sempre da Palisades Tahoe, si replica in differita il Gigante maschile, 2a manche di Sci Alpino, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schiappati. Alle 02:30, in differita da Krynica, Polonia, si tiene la Coppa del Mondo Slalom Gigante Parallelo di Snowboard, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Infine, alle 04:40, si replica la partita di Pallavolo Femminile Serie A1 Tigotà 21a Giornata tra Roma e Casalmaggiore.

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

a cura di Andrea De Luca

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

ore 07:30 Ginnastica Artistica Coppa del mondo 2a Giornata (replica)

da Il Cairo [Egitto]

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Massaro

a cura di Lorenzo Roata

dallo stadio Comunale di Caravaggio [Bergamo]

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Per la Coppa del Mondo femminile la gara che si disputa in Val di Fassa sarà una bella sfida sia per Federica Brignone che per Marta Bassino, forti entrambe di buone performance in Crans Montana

Telecronaca: Silvano Ploner

Vanno in scena le finali di Skicross a Reiteralm, in Austria. Per l'Italia gareggiano gli atleti Simone Deromedis, già campione del mondo in questa disciplina a Bakuriani, e Federico Tomasoni

dalla Val Casies [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Dubai [Emirati Arabi]

Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Caretto

A Dubai va in scena la Coppa del Mondo UAE di Beach Soccer con la semifinale che vede fronteggiarsi Iran e Brasile.

a cura di Monica Matano

da Dubai [Emirati Arabi]

Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Caretto

A Dubai va in scena la Coppa del Mondo UAE di Beach Soccer con la semifinale che vede fronteggiarsi l'Italia, guidata dal CT Emiliano Del Duca, e la Bielorussia. Gli azzurri cercheranno di aggiudicarsi il posto in finale scontrandosi con una squadra forte, che ha battuto il Portogallo ai supplementari.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

dalla Kioene Arena di Padova

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Per la Mint Vero Volley Monza la sfida è quella di battere Pallavolo Padova, dopo aver già sconfitto in tre partite consecutive Catania, Piacenza e Milano; è in cerca di riscatto invece la squadra avversaria, dopo la sonora sconfitta riportata contro Perugia.

dal Palazzetto dello Sport di Roma

Telecronca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Al PalaTiziano di Roma si disputa il match fra la Aeroitalia Smi Roma e la la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, squadre che stanno giocando entrambe un buon campionato

da Riyadh [Arabia Saudita]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

In Arabia Saudita si disputa una delle più importanti manifestazioni internazionali per gli amanti dell'ippica

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

Occhi puntati sul campione svizzero Marco Odermatt, già forte di sei vittorie in sei gare.

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

Banco di prova importante anche per gli azzurri, nel gigante maschile. Fari puntati in particolare su Filippo Della Vite, che potrebbe trovare una buona chance di carriera, dopo un'ottima prestazione sulla Planai

da Krynica [Polonia]

Telecronca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 12:15 su Rai Play 3, preparati per l'emozionante diretta del Freestyle - Reiteralm: Skicross, direttamente dalla pittoresca Reiteralm, in Austria. Silvano Ploner ti condurrà attraverso le finali di Skicross, dove gli atleti italiani Simone Deromedis, già campione del mondo a Bakuriani, e Federico Tomasoni, daranno il meglio di sé. Successivamente, alle 14:05 su Rai Play 2, immergiti nella Ginnastica Artistica - Coppa del Mondo, con la prima giornata da Cottbus, in Germania. Con la telecronaca di Andrea Fusco e Carmine Luppino, segui la competizione dove l'Italia si impegna per ottenere pass olimpici, purtroppo senza raggiungere il podio in nessuna gara. Verso le 18:50 su Rai Play 3, gli occhi sono puntati sullo Sci Alpino - Gigante maschile, prima manche, da Palisades Tahoe negli Stati Uniti. Davide Labate e Alberto Schiappati ti guideranno attraverso la competizione, con grande attenzione rivolta al campione svizzero Marco Odermatt, autore di sei vittorie in sei gare. Infine, alle 21:50 su Rai Play 3, non perderti la seconda manche dello Sci Alpino - Gigante maschile, sempre da Palisades Tahoe negli Stati Uniti. Ancora una volta con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schiappati, sarai immerso nell'azione, con un focus speciale su Filippo Della Vite, che potrebbe trovare una preziosa opportunità di carriera dopo un'ottima performance sulla Planai.

Freestyle - Reiteralm: Skicross (diretta)

Telecronaca: Silvano Ploner

Vanno in scena le finali di Skicross a Reiteralm, in Austria. Per l'Italia gareggiano gli atleti Simone Deromedis, già campione del mondo in questa disciplina a Bakuriani, e Federico Tomasoni



Ginnastica Artistica - Coppa del Mondo, Cottbus: 1a giornata (diretta)

da Cottbus [Germania]

Telecronaca: Andrea Fusco e Carmine Luppino

La Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica fa tappa in Germania, a Cottbus: in gioco anche la possibilità di aggiudicarsi dei pass olimpici. L'Italia, purtroppo, non risponde all'appello in nessuna gara



Sci Alpino - Palisades Tahoe/CA: Gigante maschile, 1a manche (diretta)

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

Occhi puntati sul campione svizzero Marco Odermatt, già forte di sei vittorie in sei gare.



Sci Alpino - Palisades Tahoe/CA: Gigante maschile, 2a manche (diretta)

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

Banco di prova importante anche per gli azzurri, nel gigante maschile. Fari puntati in particolare su Filippo Della Vite, che potrebbe trovare una buona chance di carriera, dopo un'ottima prestazione sulla Planai

LO SPORT ALLA RADIO:

Lo sport di Radio 1 per questo fine settimana promette una varietà di emozioni, tra sci e calcio. "Sabato Sport" del 24 febbraio, inizia alle 14:00 sotto la conduzione di Manuela Collazzo. Si darà il via con la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con Emilio Mancuso collegato dalla Val di Fassa per il SuperG femminile. Alle 14:50, prende il via "Tutto il calcio minuto per minuto", condotto da Massimiliano Graziani. In programma, una partita di Serie A e sei partite di Serie B: Sassuolo – Empoli con Giovanni Scarauzzino; Cremonese – Palermo con Marco Signorelli; Cittadella – Catanzaro con Dario Giordo; Brescia – Reggiana con Giacomo Prioreschi. Dalle 16:15, si aggiungono Como – Parma con Luca Cesaretti; Pisa – Venezia con Sara Meini e Ternana – Lecco con Antonello Brughini. Alle 18:00 il secondo anticipo di Serie A, Salernitana - Monza, sarà raccontato da Luigi Carbone e Giuseppe De Caro. La programmazione prosegue alle 20:45 con il calcio d'inizio di Genoa - Udinese, con la radiocronaca di Massimo Barchiesi e Alberto Viazzi. In chiusura, gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori. Sarà un fine settimana intenso per gli appassionati dello sport su Radio 1.

