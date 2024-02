Eventi Diretta Rai Sport Domenica 25 Febbraio 2024 - Sci Alpino, Mondiali Beach Soccer, Pallavolo

In vista del weekend, Domenica 25 Febbraio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Alle 10:50 su RAIDUE HD, potrai seguire il Super G Femminile della Coppa del Mondo 2023/24 di Sci Alpino, che si svolgerà nella suggestiva cornice della Val di Fassa, a Trento. Enrico Cattaneo e Guido Bosca saranno i tuoi telecronisti durante questa emozionante competizione. Successivamente, alle 15:55 sempre su RAIDUE HD, avrai l'opportunità di sintonizzarti su RAI Sport Live, che verrà trasmesso dallo studio SR5 a Roma. Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso condurranno questa rubrica, offrendoti aggiornamenti e approfondimenti su vari eventi sportivi. Inoltre, sempre su RAIDUE HD, potrai seguire il Calcio Serie C NOW 2023/2024, 28a Giornata, che vedrà sfidarsi Vicenza e Triestina in diretta dallo stadio Romeo Menti di Vicenza. Giuseppe Galati e Andrea Mantovani saranno i telecronisti di questa emozionante partita, mentre Massimo Proietto si occuperà del bordocampo e delle interviste. La Serie C NOW continua il suo processo di crescita, registrando un aumento del 40% di spettatori rispetto alla stagione precedente. Questo match, valido per la nona giornata di ritorno del girone A, promette emozioni e colpi di scena. Appointment, dunque, domenica 25 febbraio 2024 alle ore 16 per questo scontro ad altissima quota che coinvolgerà gli appassionati di calcio di Serie C in Italia e all'estero. Dopo l'appuntamento con il TG Sport Sera della Domenica, alle ore 18:25 su RAIDUE HD, è in onda la rubrica Novantesimo Minuto in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotta da Paola Ferrari e Paolo Paganini, con un racconto della giornata di campionato e un talk approfondito sui gol e le situazioni di gioco. Alle ore 22:45 su RAIDUE HD, c'è la rubrica La Domenica Sportiva in diretta dallo studio TV2 a Milano, condotta da Simona Rolandi, che racconta l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso interviste ed opinioni dei protagonisti. Infine, alle ore 00:30 su RAIDUE HD, è in diretta la rubrica L'Altra DS dallo studio SR8 a Roma, condotta da Monica Matano, che approfondisce gli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei motori.

ore 10:50 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile (diretta)

dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca



dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso



dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso

Calcio Serie C NOW 2023/2024 28a Giornata - Vicenza vs Triestina (diretta)

dallo stadio Romeo Menti di Vicenza

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

La Serie C NOW ritorna su Rai 2 di domenica pomeriggio e continua il suo processo di crescita dopo i grandi numeri fatti registrare negli stadi, +40% di spettatori rispetto alla stagione precedente. Per la quarta volta la Serie C NOW entrerà nelle case degli italiani e lo farà con la diretta della partita tra L.R. Vicenza e Triestina, match valido per la nona giornata di ritorno del girone A della Serie C NOW. Appuntamento, dunque, a domenica 25 febbraio 2024 ore 16 per uno scontro ad altissima quota tutto da vivere. Il binomio Lega Pro-Rai si mostra solido e di successo. Il match tra L. R. Vicenza e Triestina sarà un’occasione immancabile per conoscere ancor più un Campionato che coinvolge milioni di appassionati in Italia e all’estero regalando gol, gioie ed emozioni.



dallo stadio Romeo Menti di Vicenza

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

La Serie C NOW ritorna su Rai 2 di domenica pomeriggio e continua il suo processo di crescita dopo i grandi numeri fatti registrare negli stadi, +40% di spettatori rispetto alla stagione precedente. Per la quarta volta la Serie C NOW entrerà nelle case degli italiani e lo farà con la diretta della partita tra L.R. Vicenza e Triestina, match valido per la nona giornata di ritorno del girone A della Serie C NOW. Appuntamento, dunque, a domenica 25 febbraio 2024 ore 16 per uno scontro ad altissima quota tutto da vivere. Il binomio Lega Pro-Rai si mostra solido e di successo. Il match tra L. R. Vicenza e Triestina sarà un'occasione immancabile per conoscere ancor più un Campionato che coinvolge milioni di appassionati in Italia e all'estero regalando gol, gioie ed emozioni.

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



dallo studio SR8 - Roma

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 25 Febbraio 2024

La giornata sportiva del 25 Febbraio 2024 inizia con la rubrica "Sportabilia" curata da Lorenzo Roata alle ore 06:00, che apre con un omaggio a Paolo D'Agostini, veterano dello sport paralimpico italiano, seguito da un servizio su Daniele Cassioli e un approfondimento sul pugilato paralimpico, concludendo con uno sguardo alla stagione del basket in carrozzina nel pieno dei play-off per lo scudetto. Successivamente, alle ore 06:30, c'è la replica della Saudi Cup dall'Arabia Saudita, un evento ippico di rilevanza internazionale, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Mario Viggiani. Alle ore 07:00, il Notiziario - TG Sport Mattina va in onda in diretta. Alle ore 07:30, viene trasmessa la sintesi della prima manche del gigante maschile di sci alpino da Palisades Tahoe negli Stati Uniti, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schiappati. Alle ore 08:55, viene trasmessa la replica della semifinale 2 della Coppa del Mondo di beach soccer tra Italia e Bielorussia da Dubai negli Emirati Arabi, con la telecronaca di Lucio Michieli e Marco Caretto. Alle ore 10:25, la rubrica "L'uomo e Il Mare" curata da Giulio Guazzini ci porta alla scoperta dei valori del mare al di là della competizione sportiva.

Segue alle ore 10:55 la differita del Coppa del Mondo di Snowboard con lo slalom gigante parallelo da Krynica, Polonia, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Alle ore 12:15, è in diretta il Super G Femminile della Coppa del Mondo di Sci Alpino dalla Val di Fassa in Trentino, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Guido Bosca. Alle ore 12:30, la diretta della seconda gara di skicross dalla Reiteralm in Austria, con la telecronaca di Silvano Ploner e Federico De Albertis. Alle ore 13:45, avviene la replica della gara di Aerials della Coppa del Mondo di Freestyle da Lac Beauport, Canada, con la telecronaca di Silvano Ploner e Federico De Albertis. Alle ore 14:30, è trasmessa la differita dello slalom gigante parallelo di Snowboard da Krynica, Polonia, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti.

Segue alle ore 15:50 la diretta della 21a giornata della Super Lega Credem di Pallavolo Maschile tra Civitanova e Piacenza dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Alle ore 18:55, la diretta dello slalom maschile dalla Palisades Tahoe negli Stati Uniti, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schiappati, con gli occhi puntati sul campione svizzero Marco Odermatt. Alle ore 20:10, viene trasmessa la differita della finale dei Mondiali di beach soccer tra Italia e Brasile da Dubai, con la telecronaca di Lucio Michieli e Gigi Caretto. Alle ore 21:55, la diretta della seconda manche dello slalom maschile sempre dalla Palisades Tahoe negli Stati Uniti, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schiappati. Infine, alle ore 23:00, la differita della Kuurne-Bruxelles-Kuurne dal Belgio, con la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan.

Le repliche iniziano alle ore 00:45 con lo Snowboard, seguite alle ore 02:15 dal Freestyle e alle ore 03:45 dal Calcio Serie C NOW con il match tra Vicenza e Triestina dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, con la telecronaca di Giuseppe Galati e Andrea Mantovani e le interviste di bordocampo a cura di Massimo Proietto.

ore 06:00 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

SportAbilia apre nel ricordo di Paolo D'Agostini, veterano dello sport paralimpico azzurro, scomparso a Roma all'età di 73 anni. Già in gara nel 1980 alle Paralimpiadi olandesi di Arnhem, D'Agostini era considerato tra i forti dell'atletica in carrozzina, uno straordinario esempio di polivalenza. Passiamo, poi, dai pionieri ai campioni dell'era moderna con il servizio su Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, il più forte di tutti nello sci nautico, oggi diviso fra l'amore incrollabile per il suo sport e una nuova vita da motivatore per l'avviamento all'agonismo dei giovani, con o senza disabilità. A seguire un approfondimento su una novità, il pugilato a contatto controllato, vale a dire la nobile arte in versione paralimpica. Consueto punto, in conclusione, sulla stagione del basket in carrozzina nel pieno dei play-off per lo scudetto.

a cura di Lorenzo Roata

SportAbilia apre nel ricordo di Paolo D'Agostini, veterano dello sport paralimpico azzurro, scomparso a Roma all'età di 73 anni. Già in gara nel 1980 alle Paralimpiadi olandesi di Arnhem, D'Agostini era considerato tra i forti dell'atletica in carrozzina, uno straordinario esempio di polivalenza. Passiamo, poi, dai pionieri ai campioni dell'era moderna con il servizio su Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, il più forte di tutti nello sci nautico, oggi diviso fra l'amore incrollabile per il suo sport e una nuova vita da motivatore per l'avviamento all'agonismo dei giovani, con o senza disabilità. A seguire un approfondimento su una novità, il pugilato a contatto controllato, vale a dire la nobile arte in versione paralimpica. Consueto punto, in conclusione, sulla stagione del basket in carrozzina nel pieno dei play-off per lo scudetto.

da Riyadh [Arabia Saudita]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

In Arabia Saudita si disputa una delle più importanti manifestazioni internazionali per gli amanti dell'ippica.

da Riyadh [Arabia Saudita]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

In Arabia Saudita si disputa una delle più importanti manifestazioni internazionali per gli amanti dell'ippica.

ore 07:30 Sci Alpino - Palisades Tahoe/CA: Gigante maschile, 1a manche (sintesi)

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

da Dubai [Emirati Arabi]

Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Caretto

A Dubai va in scena la Coppa del Mondo UAE di Beach Soccer con la semifinale che vede fronteggiarsi l'Italia, guidata dal CT Emiliano Del Duca, e la Bielorussia. Gli azzurri cercheranno di aggiudicarsi il posto in finale scontrandosi con una squadra forte, che ha battuto il Portogallo ai supplementari.

da Dubai [Emirati Arabi]

Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Caretto

A Dubai va in scena la Coppa del Mondo UAE di Beach Soccer con la semifinale che vede fronteggiarsi l'Italia, guidata dal CT Emiliano Del Duca, e la Bielorussia. Gli azzurri cercheranno di aggiudicarsi il posto in finale scontrandosi con una squadra forte, che ha battuto il Portogallo ai supplementari.

a cura di Giulio Guazzini

Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti.

a cura di Giulio Guazzini

Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti.

da Krynica [Polonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Krynica [Polonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Dopo l'annullamento del primo super G su "La Volata" a causa delle troppa neve, il Circo Bianco femminile ci riprova con questo secondo. Lara Gut-Behrami vuole chiudere il discorso nella classifica generale mentre nella coppa di specialità è bagarre aperta per molte, incluse le nostre Marta Bassino e Federica Brignone reduci da due ottime prestazioni a Crans-Montana.

dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Dopo l'annullamento del primo super G su "La Volata" a causa delle troppa neve, il Circo Bianco femminile ci riprova con questo secondo. Lara Gut-Behrami vuole chiudere il discorso nella classifica generale mentre nella coppa di specialità è bagarre aperta per molte, incluse le nostre Marta Bassino e Federica Brignone reduci da due ottime prestazioni a Crans-Montana.

da Reiteralm [Austria]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

Seconda gara di skicross, specialità dello sci freestyle, a Reiteralm, in Austria, tappa ormai classica all'interno del circuito di Coppa del Mondo.

da Reiteralm [Austria]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

Seconda gara di skicross, specialità dello sci freestyle, a Reiteralm, in Austria, tappa ormai classica all'interno del circuito di Coppa del Mondo.

da Lac Beauport (CAN)

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

da Lac Beauport (CAN)

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

da Krynica [Polonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Secondo e ultimo gigante parallelo sulle nevi di Krynica, in Polonia, terz'ultima tappa della Coppa del Mondo di slalom 2023-2024.

da Krynica [Polonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Secondo e ultimo gigante parallelo sulle nevi di Krynica, in Polonia, terz'ultima tappa della Coppa del Mondo di slalom 2023-2024.

dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

Occhi puntati sul campione svizzero Marco Odermatt, già forte di sei vittorie in sei gare.

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

Occhi puntati sul campione svizzero Marco Odermatt, già forte di sei vittorie in sei gare.

Telecronaca: Lucio Michieli e Gigi Caretto

Atto conclusivo dei Mondiali di beach soccer di Dubai. Italia e Brasile si giocano il titolo di Campione del Mondo.

Telecronaca: Lucio Michieli e Gigi Caretto

Atto conclusivo dei Mondiali di beach soccer di Dubai. Italia e Brasile si giocano il titolo di Campione del Mondo.

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

da Palisades Tahoe [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schiappati

da Kuurne [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

76sima edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, una delle prima gara in linea della stagione ciclistica che è appena iniziata, una sorta di antipasto delle Classiche di primavera. Tra i big che partecipano possiamo annoverare Wout Van Aert con la maglia della Jumbo Visma e Kasper Asgreen e Julienne Alaphilippe della Soudal–Quick-Step.

da Kuurne [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

76sima edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, una delle prima gara in linea della stagione ciclistica che è appena iniziata, una sorta di antipasto delle Classiche di primavera. Tra i big che partecipano possiamo annoverare Wout Van Aert con la maglia della Jumbo Visma e Kasper Asgreen e Julienne Alaphilippe della Soudal–Quick-Step.

ore 02:15 Freestyle : coppa del mondo Skicross Gara 2 (replica)

ore 03:45 Calcio Serie C NOW 2023/2024 28a Giornata - Vicenza vs Triestina (replica)

dallo stadio Romeo Menti di Vicenza

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

Big match al Menti per la 28a giornata del girone A di Lega Pro. Il Vicenza ospita la Triestina in un match delicatissimo. Entrambe le squadre sono infatti appaiate al terzo posto.

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 12:15 su Rai Play 3, ti attende la diretta dello Skicross - Gara 2, che si svolgerà a Reiteralm, in Austria. Si tratta della seconda gara di skicross, una specialità dello sci freestyle, che è diventata ormai una tappa classica nel circuito di Coppa del Mondo. Sarà Silvano Ploner a fornirti la telecronaca, guidandoti attraverso le emozioni di questa competizione. Alle 13:00 su Rai Play 2, potrai seguire lo Slalom gigante parallelo - Gara 2 di snowboard, che si terrà a Krynica, in Polonia. Questa sarà l'ultima gara di gigante parallelo sulle nevi di Krynica, che rappresenta la terz'ultima tappa della Coppa del Mondo di slalom 2023-2024. Gianluca Gafforio e Gigi Carletti saranno i tuoi commentatori durante questo evento. Successivamente, alle 14:05 su Rai Play 3, la Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica fa tappa a Cottbus, in Germania, per la sua 2a giornata. In questa competizione, è in gioco anche la possibilità di ottenere dei pass olimpici. Saranno Andrea Fusco e Carmine Luppino a guidarti attraverso le performance degli atleti. Alle 14:30 su Rai Play, potrai immergerti nel mondo del ciclismo con la 76ª edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, direttamente da Kuurne, in Belgio. Questa gara, una delle prime della stagione ciclistica, è considerata un antipasto delle Classiche di primavera. Tra i partecipanti di spicco, troviamo ciclisti come Wout Van Aert della Jumbo Visma e Kasper Asgreen e Julian Alaphilippe della Soudal–Quick-Step. La telecronaca sarà curata da Andrea De Luca e Alessandro Ballan. Infine, alle 16:20 su Rai Play 2, preparati per la finale dei Mondiali 2024 di Beach Soccer, che vedrà sfidarsi Italia e Brasile per il titolo di Campione del Mondo. Lucio Michieli e Gigi Caretto saranno i tuoi compagni durante questo evento emozionante, che segna l'atto conclusivo dei Mondiali di beach soccer di Dubai.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:15 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle - Reiteralm: Skicross - Gara 2 (diretta)

da Reiteralm [Austria]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

Seconda gara di skicross, specialità dello sci freestyle, a Reiteralm, in Austria, tappa ormai classica all'interno del circuito di Coppa del Mondo.



da Reiteralm [Austria]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

Seconda gara di skicross, specialità dello sci freestyle, a Reiteralm, in Austria, tappa ormai classica all'interno del circuito di Coppa del Mondo.

Snowboard - Krynica: Slalom gigante parallelo - Gara 2 (diretta)

da Krynica [Polonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Secondo e ultimo gigante parallelo sulle nevi di Krynica, in Polonia, terz'ultima tappa della Coppa del Mondo di slalom 2023-2024.



da Krynica [Polonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Secondo e ultimo gigante parallelo sulle nevi di Krynica, in Polonia, terz'ultima tappa della Coppa del Mondo di slalom 2023-2024.

Ginnastica Artistica - Coppa del Mondo - Cottbus: 2a giornata (diretta)

da Cottbus [Germania]

Telecronaca: Andrea Fusco e Carmine Luppino

La Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica fa tappa in Germania, a Cottbus: in gioco anche la possibilità di aggiudicarsi dei pass olimpici.



da Cottbus [Germania]

Telecronaca: Andrea Fusco e Carmine Luppino

La Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica fa tappa in Germania, a Cottbus: in gioco anche la possibilità di aggiudicarsi dei pass olimpici.

Ciclismo - Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 (diretta)

da Kuurne [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

76sima edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, una delle prima gara in linea della stagione ciclistica che è appena iniziata, una sorta di antipasto delle Classiche di primavera. Tra i big che partecipano possiamo annoverare Wout Van Aert con la maglia della Jumbo Visma e Kasper Asgreen e Julienne Alaphilippe della Soudal–Quick-Step.



da Kuurne [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

76sima edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, una delle prima gara in linea della stagione ciclistica che è appena iniziata, una sorta di antipasto delle Classiche di primavera. Tra i big che partecipano possiamo annoverare Wout Van Aert con la maglia della Jumbo Visma e Kasper Asgreen e Julienne Alaphilippe della Soudal–Quick-Step.

Beach Soccer - Mondiali 2024, Finale: Italia - Brasile (diretta)

Telecronaca: Lucio Michieli e Gigi Caretto

Atto conclusivo dei Mondiali di beach soccer di Dubai. Italia e Brasile si giocano il titolo di Campione del Mondo.

LO SPORT ALLA RADIO:

"Domenica Sport", in onda alle 12:30 su Rai Radio1, si apre con Daniele Fortuna e Stefano Tallia per l’anticipo di Serie A, Juventus - Frosinone, e contemporaneamente la Coppa del Mondo di Sci dalla Val di Fassa con il SuperG femminile (Emilio Mancuso). Alle 14:50, "Tutto il calcio minuto per minuto" condotto da Filippo Corsini avrà in scaletta una partita di Serie A e una di Serie B: Cagliari – Napoli (Giovanni Scaramuzzino), e, dalle 16:15, Modena - Spezia (Dario Giordo). Alle 16:00 calcio d'inizio di Francia – Italia, per il Sei Nazioni di rugby, con Paolo Pacitti, e dalle 18:00 l’anticipo di Serie A Lecce - Inter (Diego Carmignani), contemporaneamente con la Serie A di volley con Cisterna – Verona (Manuela Collazzo). Dalle 20:00 la conduzione passa a Nico Forletta, mentre Milan - Atalanta, posticipo di Serie A delle 20:45 sarà raccontata da Giuseppe Bisantis e Marco Signorelli. In chiusura gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

