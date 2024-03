Eventi Diretta Rai Sport Domenica 3 Marzo 2024 - Sci Alpino, Ciclismo, Atletica Leggera, Pallavolo

In vista del weekend, Domenica 3 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Alle 10:50 su RAIDUE HD, sintonizzati per lo Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile, in diretta dalla Kvitfjell, Norvegia. Enrico Cattaneo e Guido Bosca ti accompagneranno nella seconda prova di super G sull'Olympiabakken di Kvitfjell. Poi, alle 16:00 sempre su RAIDUE HD, potrai seguire il Ciclismo con la Parigi-Nizza 2024 - 1a tappa: Les Mureaux-Les Mureaux, in diretta da Les Mureaux, Francia. Andrea De Luca e Stefano Garzelli saranno i tuoi telecronisti per questa tappa lunga 157.7 chilometri, con Remco Evenepoel e Primoz Roglic in testa alla corsa. Successivamente, alle 17:10 su RAIDUE HD, non perdere la Rubrica - RAI Sport Live, in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. Segue alle 18:05 il Notiziario - TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR8 a Roma. Alle 18:25, ancora su RAIDUE HD, preparati per la Rubrica - Novantesimo Minuto, in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotta da Paola Ferrari e Paolo Paganini con un racconto della giornata di campionato e un talk approfondito sui gol e le situazioni di gioco.. Poi, alle 19:45 su RAIDUE HD, immergiti nell'Atletica Leggera con i Mondiali Indoor 2024 - 3a giornata Sessione Serale, in diretta da Glasgow, Scozia. Luca Di Bella e Stefano Tilli saranno i telecronisti mentre Elisabetta Caporale curerà le interviste. Larissa Iapichino sarà protagonista nella finale femminile di salto in lungo. Alle 21:00, sempre su RAIDUE HD, continua la copertura dei Mondiali Indoor di Atletica con la sessione serale, con molte finali in programma, tra cui gli 800 metri maschili con Catalin Tecuceanu e gli 800 metri femminili con la possibile partecipazione di Elisa Coiro. Alle ore 22:45 su RAIDUE HD, c'è la rubrica La Domenica Sportiva in diretta dallo studio TV2 a Milano, condotta da Simona Rolandi, che racconta l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso interviste ed opinioni dei protagonisti. Infine, alle ore 00:30 su RAIDUE HD, è in diretta la rubrica L'Altra DS dallo studio SR8 a Roma, condotta da Monica Matano, che approfondisce gli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei motori.

ore 10:50 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile (diretta)

dalla Kvitfjell [Norvegia]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Secondo super G sull'Olympiabakken di Kvitfjell.



Ciclismo. Parigi-Nizza 2024 - 1a tappa: Les Mureaux-Les Mureaux (diretta)

da Les Mureaux [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

Nella tappa Les Mureaux – Les Mureaux sono 157.7 i chilometri da percorrere. Sono ancora una volta Remco Evenepoel e Primoz Roglic i principali duellanti nella corsa che più di tutte prepara al grande appuntamento estivo con il Tour de France.



Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso





Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



Atletica Leggera - Mondiali Indoor 2024 - 3a giornata Sessione Serale (diretta)

da Glasgow [Scozia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

Prima parte della sessione serale della terza giornata di gare ai Mondiali Indoor di atletica di Glasgow. In questa frazione Larissa Iapichino scende in pista nella finale femminile di salto in lungo.



Atletica Leggera - Mondiali Indoor 2024 - 3a giornata Sessione Serale (diretta)

da Glasgow [Scozia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

Ultima parte che chiude la sessione serale della terza giornata di gare ai Mondiali Indoor di atletica di Glasgow. In questa frazione sono previste svariate finali, tra queste gli 800 metri maschili con Catalin Tecuceanu e gli 800 metri femminili con l'eventuale partecipazione di Elisa Coiro.



Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 3 Marzo 2024

La giornata sportiva del 3 Marzo 2024 alle ore 06:00, si apre con lo Sci Alpino - Gigante maschile - 2a manche (replica) da Aspen negli Stati Uniti, con la telecronaca affidata a Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 07:00, viene trasmesso il Notiziario - TG Sport Mattina in diretta. Alle ore 07:30, abbiamo il Ciclismo - Strade Bianche Maschile 2024 (replica) da Siena, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, e le interviste a cura di Stefano Rizzato. Alle ore 10:15, è previsto il Tiro Con L'arco C.ti Italiani Indoor (replica) da Pordenone, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Guido Lo Giudice. Successivamente, alle ore 11:00, si tiene l'Atletica Leggera - Mondiali Indoor 2024 - 2a giornata Sessione Mattutina in diretta da Glasgow, Scozia, con la telecronaca di Luca Di Bella e Stefano Tilli, e le interviste condotte da Elisabetta Caporale. Nel pomeriggio, alle ore 14:50, è prevista la partita di Pallavolo Femminile - Serie A1 Tigotà 22a giornata tra Chieri e Scandicci in diretta da Chieri, Torino, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle ore 17:20, si tiene la partita di Pallavolo Maschile - Super Lega Credem 22a giornata tra Mint Vero Volley Monza e Cisterna Volley in diretta da Monza, Monza Brianza, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Alle ore 20:00, viene trasmessa in differita la Sci Di Fondo - Coppa Europa Schilpario da Schilpario, Bergamo, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. Successivamente, alle ore 20:30, si prosegue con l'Atletica Leggera - Mondiali Indoor 2024 - 3a giornata Sessione Serale in diretta da Glasgow, Scozia, con la telecronaca di Luca Di Bella e Stefano Tilli, e le interviste condotte da Elisabetta Caporale. Alle ore 21:00 è prevista la partita di Pallacanestro Maschile - Serie A2 2023/24 4a giornata Seconda Fase tra Vigevano e Fortitudo in diretta da Vigevano, Pavia, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. Alle ore 23:10, viene trasmesso lo Sci Alpino - Slalom maschile I manche in differita da Aspen, Stati Uniti, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Segue la seconda manche dello Sci Alpino - Slalom maschile (differita) da Aspen, Stati Uniti, alle ore 00:10 con la stessa coppia di telecronisti. Proseguono le gare di Snowboard della Coppa del Mondo Cross - Gara 1 e Gara 2 in differita da Sierra Nevada, Spagna, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti alle ore 01:10 e 02:40 rispettivamente. Infine, alle ore 04:00 è prevista la replica della terza giornata dei Mondiali Indoor di Atletica Leggera e alle ore 05:30 la replica della Coppa del Mondo Cross - Gara 1 di Snowboard.

ore 06:00 Sci Alpino - Aspen: Gigante maschile - 2a manche (replica)

da Aspen [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

ore 07:30 Ciclismo - Strade Bianche Maschile 2024 (replica)

da Siena

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

Interviste: Stefano Rizzato

Parte uno degli appuntamenti più attesi di ciclismo a livello internazionale: Strade Bianche 2024. Un percorso con partenza ed arrivo a Siena, per un totale di 215 km con 71 km di strade sterrate ed un circuito finale da ripetere due volte.

da Pordenone

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Guido Lo Giudice

da Glasgow [Scozia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

Al via la terza giornata di gare ai Mondiali Indoor di atletica di Glasgow. Per l'Italia sono in pista Giada Carmassi e Veronica Besana nei 60 ostacoli.



da Chieri [Torino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Nella 22a giornata di Serie A femminile a scontrarsi sono il Chieri, reduce dalla vittoria con il Levallois Paris Saint Cloud, e la Scandicci, che ha invece perso contro l'Eczacibasi.

da Monza [Monza Brianza]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Nella 22a giornata la Mint Vero Volley Monza scende in campo contro la Cisterna Volley.



da Schilpario [Bergamo]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Glasgow [Scozia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

Seconda parte della sessione serale di gare della terza giornata dei Mondiali Indoor di atletica.

da Vigevano [Pavia]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Prosegue la fase a orologio della Serie A2 di pallacanestro con il match tra Vigevano e Fortitudo.



da Aspen [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Sul tracciato di Aspen, in Colorado, si disputa la prima manche di slalom maschile.

da Aspen [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Sierra Nevada [Spagna]

Telecronca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

In Sierra Nevada, Spagna, va in scena la Coppa del Mondo di snowboard cross. Tredici gli azzurri convocati dal direttore tecnico Cesare Pisoni, fra cui Michela Moioli e Omar Visintin.

da Sierra Nevada [Spagna]

Telecronca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

ore 05:30 Snowboard : Coppa del Mondo Cross - Gara 1 (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 11:45 su Rai Play 2, hai l'opportunità di seguire la diretta delle Finali Sprint tecnica classica dello Sci di Fondo da Lahti, in Finlandia. Franco Bragagna sarà il telecronista di questa emozionante competizione, che rappresenta l'ultimo capitolo del trittico di gare a Lahti. Mentre Amundsen sembra destinato a conquistare agevolmente la Sfera di cristallo nella classifica generale, la lotta a due tra Klaebo e Vilnes rimane aperta nella classifica di specialità. Successivamente, alle 13:00 su Rai Play 3, potrai immergerti nel mondo del Judo con il Grand Slam - Tashkent: 3a giornata, in diretta dalla Humo Arena di Tashkent, Uzbekistan. Fabrizio Tumbarello e Rosalba Forciniti saranno i tuoi commentatori per questa tappa che offre punti olimpici ai vincitori. Le categorie di peso in gara oggi includono F -78, +78 kg; M -90, -100, +100 kg. Poi, alle 16:50 su Rai Play 3, spostati sulle piste di Aspen, negli Stati Uniti, per la prima manche dello Sci Alpino - Slalom maschile, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Infine, alle 19:50 su Rai Play 3, preparati per la seconda manche dello Sci Alpino - Slalom maschile da Aspen, Stati Uniti, con la telecronaca sempre affidata a Davide Labate e Alberto Schieppati. Queste gare promettono emozioni e suspense mentre i migliori sciatori affrontano le sfide delle piste di Aspen.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 11:45 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Di Fondo - Lahti: Finali Sprint tecnica classica (diretta)

da Lahti [Finlandia]

Telecronca: Franco Bragagna

Le finali sprint individuali a tecnica classica chiudono il trittico di gare di Lahti, in Finlandia. Se in classifica generale Amundsen si appresta a vincere agevolmente la Sfera di cristallo, nella classifica di specialità il discorso è ancora aperto ed una lotta a due tra Klaebo e Vilnes.



Judo - Grand Slam - Tashkent: 3a giornata (diretta)

daTashkent [Uzbekistan]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Rosalba Forciniti

Prosegue l'avventura del terzo Grand Slam della stagione sui tatami della Humo Arena di Tashkent, che ai vincitori può portare punti olimpici. Le classi di peso previste nelle gare di oggi sono F -78, +78 kg; M -90, -100, +100 kg.



Sci Alpino - Slalom maschile I manche (diretta)

da Aspen [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Sul tracciato di Aspen, in Colorado, si disputa la prima manche di slalom maschile.



Sci Alpino - Slalom maschile II manche (diretta)

da Aspen [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Sul tracciato di Aspen, in Colorado, si disputerà la seconda manche di slalom maschile.

LO SPORT ALLA RADIO:

"Domenica Sport", condotta da Massimiliano Graziani, parte alle 12.30 del 3 marzo 2024 e subito la linea passa a Diego Carmignani e Nicola Accardo per l’anticipo di Serie A, Verona - Sassuolo. In contemporanea la Coppa del Mondo di Sci da Kvitfjell con il SuperG femminile (Emilio Mancuso) e l’atletica con i Mondiali indoor a Glasgow (Daniele Fortuna). Alle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Filippo Corsini. In scaletta due partite di Serie A e quattro di Serie B: Frosinone – Lecce (Giovanni Scaramuzzino); Empoli – Cagliari (Sara Meini) e, dalle 16.15, Como – Venezia (Giacomo Prioreschi); Cosenza – Catanzaro (Antonio Lopez); Cittadella – Pisa (Dario Giordo) e Ascoli – Reggiana (Andrea Taffi). Dalle 18 l’anticipo di Serie A, Atalanta - Bologna (Manuel Codignoni), in contemporanea il volley con Verona – Civitanova (Manuela Collazzo) e il basket con Milano – Varese (Massimo Barchiesi). Dalle 20 la conduzione passa a Nico Forletta e alle 20.45 il posticipo di Serie A, Napoli – Juventus, viene seguito da Giuseppe Bisantis e Luigi Carbone. In contemporanea la Coppa del Mondo di sci con lo slalom speciale uomini da Aspen (Emilio Mancuso). In chiusura gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

