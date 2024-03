Eventi Diretta Rai Sport Domenica 10 Marzo 2024 - Sci Alpino, Ciclismo, Atletica Leggera, Pallavolo

In vista del weekend, Domenica 10 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Alle 10:50 puoi seguire in diretta lo Sci Alpino con il Super G Femminile della Coppa del Mondo 2023/24, dalla Kvitfjell, Norvegia. Enrico Cattaneo e Guido Bosca sono i commentatori per questo secondo Super G sull'Olympiabakken di Kvitfjell. Alle 16:00 su RAIDUE HD, c'è la rubrica RAI Sport Live, in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. All'interno del programma su RAIDUE HD, alle 16:00, c'è il Ciclismo con la 7a tappa della Tirreno-Adriatico 2024, che parte e arriva a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Francesco Pancani e Alessandro Petacchi sono i telecronisti, mentre Stefano Rizzato si occupa delle interviste. La tappa si snoda per 154 km, con una parte iniziale leggermente ondulata e gli ultimi 80 km pianeggianti su un circuito di 15 km da percorrere cinque volte. Alle 18:05 su RAIDUE HD, c'è il Notiziario con il TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR8 a Roma. Alle 18:25 su RAIDUE HD, puoi seguire la rubrica Novantesimo Minuto, in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotta da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Alle 22:45 su RAIDUE HD, c'è la rubrica La Domenica Sportiva, in diretta dallo studio TV2 a Milano, condotta da Simona Rolandi. Infine, alle 00:30 su RAIDUE HD, c'è la rubrica L'Altra DS, in diretta dallo studio SR8 a Roma, condotta da Monica Matano.

ore 10:50 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile (diretta)

dalla Kvitfjell [Norvegia]

Telecronca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Secondo super G sull'Olympiabakken di Kvitfjell.



Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso





Ciclismo: Tirreno - Adriatico 2024 7a tappa: San Benedetto del Tronto > San Benedetto del Tronto (diretta)

da San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

Interviste: Stefano Rizzato

L'edizione 2024 della Corsa dei Due Mari si chiude nelle Marche a San Benedetto del Tronto. Questa frazione si snoda per 154 km con una prima parte vagamente ondulata per poi concludersi con gli ultimi 80 km assolutamente piatti, un circuito di 15 km da ripetere cinque volte.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 10 Marzo 2024

Nella giornata sportiva del 10 Marzo 2024 alle 06:00, c'è la replica della Coppa del Mondo 2023/24 di Sci di Fondo, con la gara dei 50 KM Mass Start Maschile da Oslo, Norvegia, con la telecronaca di Franco Bragagna. Gli appassionati possono rivivere le emozioni di una delle competizioni più impegnative nel mondo dello sci. Segue alle 07:00 il TG Sport Mattina, che offre un riepilogo delle ultime notizie e degli eventi sportivi in corso, mantenendo gli spettatori aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo dello sport. Alle 07:30, si passa alla replica della Coppa del Mondo di Snowboard Cross da Cortina d'Ampezzo, Belluno, con i commentatori Davide Novelli e Gigi Carletti, che portano gli spettatori in un viaggio attraverso le acrobazie e le sfide mozzafiato della disciplina. Alle 08:20, i Mondiali di Triathlon Invernali da Pragelato, Torino, prendono vita con la replica, seguita dalla voce di Marco Tripisciano e Stefano Davite, che guidano gli spettatori attraverso le fatiche e le emozioni degli atleti. Alle 09:15, gli spettatori vengono trasportati a Baku, Azerbaigian, per la Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica, con la telecronaca di Andrea Fusco, che cattura l'agilità e la grazia dei migliori ginnasti del mondo.

Alle 10:15, dallo studio SR5 di Milano, prende il via la diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa che offrono commenti e analisi sulle performance degli sciatori. Alle 10:25, la telecamera si sposta ad Aare, Svezia, per la prima manche dello Slalom Femminile della Coppa del Mondo 2023/24 di Sci Alpino. Con Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ai microfoni, gli spettatori sono testimoni della sfida tra le migliori sciatrici del mondo. Alle 11:35, la diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino continua dallo studio SR5 di Milano, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa a riportare gli ultimi aggiornamenti e le classifiche. Alle 11:40, si passa all'Atletica Leggera con la Festa del Cross, con la prova Femminile da Cassino, Frosinone, commentata da Marco Tripisciano e Guido Alessandrini. Alle 13:15, lo studio SR5 a Milano diventa il centro dell'attenzione per la diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa che offrono analisi approfondite e commenti esperti sulle ultime gare e sulle prestazioni degli atleti. Alle 13:25, gli occhi si spostano verso Aare, in Svezia, per la seconda manche dello Slalom Femminile della Coppa del Mondo 2023/24 di Sci Alpino. Enrico Cattaneo e Giulio Bosca guidano gli spettatori attraverso le sfide affrontate dalle sciatrici, con le migliori 30 classificate della prima manche pronte a lottare per la vittoria.

Alle 14:20, il ciclismo prende il via con la 8a Tappa della Parigi/Nizza da Nizza, in Francia. Andrea De Luca e Stefano Garzelli forniscono dettagli e commenti sull'ultima tappa di questa prestigiosa corsa, un percorso di 109 km ideale per i velocisti. Segue alle 14:45 la 7a tappa del Tirreno-Adriatico 2024, che parte e arriva a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, con Francesco Pancani e Alessandro Petacchi che commentano la gara e conducono interviste esclusive con gli atleti. Alle 16:00, gli appassionati di pattinaggio di velocità possono godersi la seconda giornata delle Finali Allround dei Mondiali, che si svolgono ad Inzell, in Germania. Maurizio Fanelli e Sergio Anesi catturano l'azione e le emozioni di questa competizione su pista lunga. Alle 16:55, c'è la prova maschile della Festa del Cross, in differita da Cassino, Frosinone, con Marco Tripisciano e Guido Alessandrini che raccontano le gesta degli atleti impegnati in questa sfida di resistenza e determinazione.

Alle 17:55, il palcoscenico della Super Lega Credem Play Off vede il secondo confronto dei quarti di finale tra Monza e Civitanova. Direttamente da Monza, Marco Fantasia e Giulia Pisani guidano gli spettatori attraverso questa emozionante partita di pallavolo maschile, parte di una serie al migliore delle cinque gare. Mint Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova si sfidano per conquistare un posto nelle semifinali. Poi, alle 20:20, il focus si sposta a Verona per il secondo match dei quarti di finale tra Verona e Perugia. Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta offrono la telecronaca di questa partita cruciale, dove la Rana Verona e la Sir Susa Vim Perugia si affrontano con la speranza di accedere alle semifinali della competizione. Alle 23:00, gli appassionati di motocross possono rivivere l'azione della gara 2 della categoria MX2 che si è tenuta nella suggestiva cornice della Patagonia. Gianluca Gafforio e Mirko Milani portano gli spettatori nel cuore dell'azione, ricordando il successo di Jago Geerts e le prestazioni di spicco dell'italiano Andrea Adamo dell'anno precedente. Subito dopo, a mezzanotte, è il momento della seconda manche del MXGP, sempre nella splendida location della Patagonia. Gli spettatori possono rivivere i momenti più emozionanti di questa tappa, con piloti come Jeremy Seewer e Calvin Vlaanderen che si contendono la vittoria.

La giornata di sport prosegue con la replica della settima tappa del Tirreno-Adriatico di ciclismo alle 01:00, seguita dalle repliche delle partite di pallavolo maschile tra Monza e Civitanova alle 02:15 e tra Verona e Perugia alle 04:15, offrendo agli appassionati l'opportunità di rivivere i momenti salienti di queste intense sfide.

ore 06:00 Sci Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 50 KM Mass Start Start Maschile (replica)

da Oslo [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 07:30 Snwboard : Coppa del mondo Cross (replica)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronca: Davide Novelli e Gigi Carletti

da Pragelato [Torino]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Stefano Davite

da Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Andrea Fusco

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Aare [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è ormai agli sgoccioli. Lo slalom chiude la tappa svedese di Are in vista degli ultimi appuntamenti in Austria a Saalbach. Tutte l'attenzione è posta su Mikaela Shiffrin, che di questa specialità è la migliore al mondo, al rientro dopo il brutto infortunio di Cortina. L'atleta statunitense è chiamata all'ardua impresa di recuperare il divario che si è accumulato tra lei e Lara Gut-Behrami.

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Cassino [Frosinone]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

Prosegue la Festa del Cross di Cassino, con la gara seniores-promesse femminile Km 8 (4x2 Km).

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Aare [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Seconda manche dello slalom femminile di Are. Scendono in pista in ordine di classifica inverso le 30 sciatrici che hanno realizzato i migliori tempi nella prima manche.

da Nizza [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

Ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza, un percorso di 109 km con arrivo e partenza da Nizza che non presenta grosse asperità ideale sicuramente per i velocisti.

da San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

Interviste: Stefano Rizzato

L'edizione 2024 della Corsa dei Due Mari si chiude nelle Marche a San Benedetto del Tronto. Questa frazione si snoda per 154 km con una prima parte vagamente ondulata per poi concludersi con gli ultimi 80 km assolutamente piatti, un circuito di 15 km da ripetere cinque volte.

da Inzell [Germania]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi

La seconda giornata di finali Allround chiude i Mondiali di pattinaggio di velocità su pista lunga di di Sprint e Allround di Inzell, in Germania.

da Cassino [Frosinone]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

da Monza [Monza/Brianza]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Per i play-off del campionato di pallavolo maschile con il match dei quarti di finale, al meglio delle cinque partite, vede scontrarsi in campo Mint Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova.

da Verona

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Per i play-off del campionato di pallavolo maschile con il match dei quarti di finale, al meglio delle cinque partite, vede scontrarsi in campo la Rana Verona e la Sir Susa Vim Perugia .

da Villa La Angostura [Argentina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Occhi puntati sul Mondiale di motocross che fa tappa in Patagonia. Lo scorso anno, nella categoria MX2 dell'anno scorso, grande successo per Jago Geerts e ottima performance dell'italiano Andrea Adamo.

da Villa La Angostura [Argentina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Seconda manche del MXGP che fa tappa in Patagonia. Fra i sorvegliati speciali, Jeremy Seewer (Kawasaki) e Calvin Vlaanderen (Yamaha).

ore 02:15 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Play Off : Quarti di Finale Gara 2 Monza - Civitanova (replica)

ore 04:15 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Play Off : Quarti di Finale Gara 2 Verona - Perugia (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 13:15 su Rai Play 3, puoi seguire in diretta il Campionato Mondiale di Pattinaggio di Velocità - Finali Allround: 2a giornata, direttamente da Inzell, Germania. Maurizio Fanelli e Sergio Anesi commentano questa giornata che conclude i Mondiali di pattinaggio su pista lunga di Inzell, in Germania. Poco dopo, alle 13:35 su Rai Play 2, gli appassionati di ciclismo possono sintonizzarsi per l'ottava tappa della Parigi-Nizza, che si svolge a Nizza, Francia. Andrea De Luca e Stefano Garzelli commentano questa tappa di 109 km, ideale per i velocisti grazie al terreno relativamente pianeggiante. Più tardi, alle 19:00 su Rai Play 3, i fan del motocross possono godersi la gara MX2 di Patagonia in Argentina. Gianluca Gafforio e Mirko Milani commentano questo tappa del Campionato Mondiale di Motocross, con Jago Geerts e Andrea Adamo protagonisti dell'anno scorso nella categoria MX2. Continua l'emozione del motocross alle 20:00 su Rai Play 3, con la gara MXGP sempre in Patagonia, Argentina. Gianluca Gafforio e Mirko Milani commentano questa seconda manche del MXGP, con particolare attenzione su Jeremy Seewer (Kawasaki) e Calvin Vlaanderen (Yamaha).

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 13:15 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Velocità - Mondiali - Finali Allround: 2a giornata (diretta)

da Inzell [Germania]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi

La seconda giornata di finali Allround chiude i Mondiali di pattinaggio di velocità su pista lunga di di Sprint e Allround di Inzell, in Germania.



Ciclismo - Parigi / Nizza 8a Tappa (diretta)

da Nizza [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

Ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza, un percorso di 109 km con arrivo e partenza da Nizza che non presenta grosse asperità ideale sicuramente per i velocisti.



Motocross - MX2 di Patagonia - gara 2 (diretta)

da Villa La Angostura [Argentina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Occhi puntati sul Mondiale di motocross che fa tappa in Patagonia. Lo scorso anno, nella categoria MX2 dell'anno scorso, grande successo per Jago Geerts e ottima performance dell'italiano Andrea Adamo.



Motocross - MXGP di Patagonia - gara 2 (diretta)

da Villa La Angostura [Argentina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Seconda manche del MXGP che fa tappa in Patagonia. Fra i sorvegliati speciali, Jeremy Seewer (Kawasaki) e Calvin Vlaanderen (Yamaha).



LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica Sport” del 10 marzo - condotta da Guido Ardone – si apre alle 12.25 con un punto sui principali avvenimenti sportivi della settimana e un aggiornamento dagli inviati dai campi di Serie A e Serie B. A seguire Emilio Mancuso presenta i risultati della prima manche dello slalom femminile della Coppa del Mondo a Kraniska Gora. Alle 12.30, Daniele Fortuna e Antonio Gnoni introducono l'anticipo di Serie A tra Lecce e Verona. Alle 14.50 inizia “Tutto il Calcio minuto per minuto”, condotto da Filippo Corsini, con le partite Milan – Empoli (Giovanni Scaramuzzino) e dalle 16.15, Lecco - Palermo (Giacomo Prioreschi) e Venezia – Bari (Dario Giordo). Al termine, Filippo Corsini presenta la seconda parte di Domenica Sport, con interviste e aggiornamenti sulle partite di calcio, basket e rugby. Alle 18, Giuseppe Bisantis inizia la radiocronaca della partita Juventus-Atalanta. Quasi in contemporanea Manuela Collazzo inizia la radiocronaca della partita di volley Monza – Civitanova, Luca Cesaretti racconta il MotoGp del Qatar e Massimo Barchiesi il basket con l’incontro tra Virtus Bologna e Milano. Alle 20.15, la conduzione passa a Nico Forletta e subito linea a Francesco Repice e Massimo Orlando per il posticipo di Serie A tra Fiorentina - Roma delle 20.45. In chiusura, Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori

