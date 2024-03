Eventi Diretta Rai Sport Sabato 23 Marzo 2024 - Sci Alpino, Nuoto Artistico, Pattinaggio

In vista del weekend, Sabato 23 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 23 Marzo 2024 si prospetta avvincente. Alle 11:00 su RAIDUE HD, puoi seguire la diretta delle Finali di Coppa del Mondo 2023/24 di Sci Alpino, con la gara di Discesa Femminile da Saalbach, Austria. La telecronaca è affidata a Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Nella prima prova, la tedesca Weidle si è classificata al primo posto, seguita dalle due austriache Raedler e Huetter, mentre l'italiana Nicol Delago si è piazzata al quarto posto. Successivamente, alle 18:40 sempre su RAIDUE HD, c'è il TG Sport Sera del Sabato in diretta dallo studio SR8 a Roma. Alle 19:10 su RAIDUE HD, è in programma la terza puntata del magazine dedicato a Euro 2024. Verso la mezzanotte, alle 23:55, su RAIDUE HD, è prevista la trasmissione in differita della Danza Libera dei Mondiali 2024 di Pattinaggio di Figura da Montreal, Canada. La telecronaca sarà di Maddalena Montecucco, Franca Bianconi e Andrea Vaturi. Infine, alle 01:10, sempre su RAIDUE HD, puoi seguire in diretta il Programma Libero Maschile dei Mondiali 2024 di Pattinaggio di Figura, ancora da Montreal, Canada, con la stessa telecronaca della precedente trasmissione.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Discesa Femminile (diretta)

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Fra le nevi di Saalbach, in Austria, si disputano le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. La prima prova si è conclusa con la tedesca Weidle come prima classificata, seguita dalle due austriache, Raedler e Huetter. Quarta posizione in classifica per l'azzurra Nicol Delago.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Magazine - Euro 2024 3a puntata



Pattinaggio di figura - Mondiali 2024: Danza libera (differita)

da Montreal [Canaeda]

Telecronaca: Maddalena Montecucco, Franca Bianconi, Andrea Vaturi

Al Bell Centre di Montreal brilla il pattinaggio di figura con uno degli eventi più attesi dei Mondiali. Nella rassegna iridata tra le coppie occhi puntati sugli italiani Lucrezia Beccari e Matteo Guarise e su Sara Conti



Pattinaggio di figura - Mondiali 2024: Programma libero maschile (diretta)

da Montreal [Canaeda]

Telecronaca: Maddalena Montecucco, Franca Bianconi, Andrea Vaturi



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 23 Marzo 2024

Alle ore 06:00 ci immergeremo nelle emozionanti acque della Coppa del Mondo di Skicross, con la replica della gara 1 tenutasi il 22 marzo presso Idre Fjall in Svezia. Sarà una giornata ricca di azione, con i nostri commentatori Silvano Ploner e Federico De Albertis che ci guideranno attraverso le avvincenti battute finali di questa competizione mozzafiato. Poi, alle 7:00, diamo spazio alle ultime notizie sportive con il TG Sport Mattina, offrendo un resoconto delle ultime novità nel mondo dello sport. Alle 7:30, per gli amanti del motocross, una replica del Campionato Italiano Prestige MX2 ci terrà incollati allo schermo, con il commento appassionato di Gianluca Gafforio. Alle 8:00, ci spostiamo sulle placide acque del lago di Piediluco, a Terni, per il Canottaggio 2024: Memorial Paolo D'Aloja, con la prima giornata delle finali Junior/Senior. Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ci accompagneranno attraverso le emozionanti gare.

A mezzogiorno, ritorniamo a Idre Fjall per la diretta della gara 2 della Coppa del Mondo di Skicross, con l'emozione che si fa sempre più intensa. Poco prima dell'una, ci trasferiamo sulle piste di Saalbach, in Austria, per le Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la discesa femminile. Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ci racconteranno le sfide tra le migliori sciatrici del mondo. Alle 13:05, continuiamo con l'azione della Coppa del Mondo di Skicross, questa volta in diretta da Idre Fjall, in Svezia. Silvano Ploner e Federico De Albertis saranno i nostri commentatori mentre la competizione raggiunge il suo culmine, con l'obiettivo di conquistare la preziosa Sfera di Cristallo. Alle 13:30, faremo uno speciale sui Mondiali di Nuoto a Doha 24, concentrandoci sulle medaglie conquistate dall'Italia. Segue alle 13:55 la rubrica "Gli Imperdibili", che ci proporrà i momenti clou da non perdere nei prossimi giorni.

Alle 14:00, il basket in carrozzina Serie A ci offre la seconda partita della finale playoff tra Unipolsai Briantea84 e Santo Stefano KOS Group, con la diretta da Meda, in Brianza. Alle 16:15, passiamo al snowboard con la finale della Coppa del Mondo 2023/24 di Slopestyle, registrata a Silvaplana, in Svizzera. Gianluca Gafforio e Paolo Marengo ci accompagneranno attraverso le acrobazie degli atleti migliori del mondo. Alle 17:15, spostiamoci al nuoto artistico con il Campionato Italiano Invernale 2024, in diretta da Riccione, in provincia di Rimini. Marco Tripisciano e Paola Celli ci guideranno attraverso le emozionanti finali di duo femminile e duo misto presso lo Stadio del Nuoto.

Alle 20:00, vi invitiamo a seguire la quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 nel ciclismo, in differita da Forlì, in provincia di Forlì/Cesena. Alle 21:00, passeremo al snowboard con la differita della Coppa del Mondo 2023/24 di Slopestyle maschile, da Silvaplana, in Svizzera. Alle 22:30, rivivremo momenti emozionanti dello sport con la replica di Sportabilia, a cura di Lorenzo Roata, che questa volta mette in luce la straordinaria Nazionale italiana di paraswimming. Alle 23:15, continueremo con uno speciale dedicato alle medaglie conquistate dall'Italia ai Mondiali di Nuoto a Doha 24. Segue alle 23:30 il notiziario sportivo TG Sport Notte, che vi terrà aggiornati sulle ultime novità dal mondo dello sport. Alle 23:50, potrete assistere alla replica della finale gara 2 della Serie A Play off 2023/24 di pallacanestro in carrozzina tra Unipolsai Briantea84 e Santo Stefano KOS Group.

E per chi se lo fosse perso, alle 01:50 e alle 03:10, ci saranno le repliche della gara 2 della Coppa del Mondo 2023/24 di Skicross e della quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 nel ciclismo, rispettivamente. Infine, alle 04:10 e alle 05:05, avremo altre repliche di Sportabilia e dello speciale sui Mondiali di Nuoto a Doha 24.

ore 06:00 Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Skicross - gara 1 (replica del 22/3)

da Idre Fjall [Svezia]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

Giunta alle battute finali, la Coppa del Mondo di Skicross fra le nevi svedesi di Idre Fjäll vede disputarsi il turno di qualificazione. In casa Italia, a rispondere all'appello sono: Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni.

ore 07:30 Motocross C.to Italiano Prestige MX2 (replica)

Telecronaca: Gianluca Gafforio

da Piediluco [Terni]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

Sul lago di Piediluco si svolge la Regata Internazionale Memorial "Paolo d'Aloja" giunta alla sua 38esima edizione.

ore 12:00 Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Skicross - gara 2 (diretta)

da Idre Fjall [Svezia]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

La Coppa del Mondo di Skicross è arrivata alle battute finali e si punta alla Sfera di Cristallo per chiudere in bellezza. I convocati per l'Italia sono: Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni.

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Fra le nevi di Saalbach, in Austria, si disputano le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. La prima prova si è conclusa con la tedesca Weidle come prima classificata, seguita dalle due austriache, Raedler e Huetter. Quarta posizione in classifica per l'azzurra Nicol Delago.

da Idre Fjall [Svezia]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

La Coppa del Mondo di Skicross è arrivata alle battute finali e si punta alla Sfera di Cristallo per chiudere in bellezza. I convocati per l'Italia sono: Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni.

ore 13:55 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 14:00 Basket in carrozzina Serie A Playoff Finale #2: Unipolsai Briantea84 vs Santo Stefano KOS Group (diretta)

da Meda [Monza/Brianza]

Telecronaca: Edi Dembinski e Claudio Di Renzo

Gara 2 della finale scudetto tra Unipolsai Briantea84 Cantù e Santo Stefano Kos Group.

da Silvaplana [Svizzera]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Paolo Marengo

Finale della Coppa del Mondo 2023/24 che vedrà impegnati gli atleti migliori di snowboard, in lotta per conquistare la sfera di cristallo fra le nevi svizzere.

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Paola Celli

Allo Stadio del Nuoto di Riccione vanno in scena i Campionati Assoluti Invernali di nuoto artistico con le finali di duo femminile e duo misto.

da Forlì [Forli/Cesena]

Telecronaca: Umberto Martini e Alessandro Petacchi

Rush finale, per la gara internazionale dei professionisti delle due ruote giunta alla quinta e ultima tappa. Un percorso di 158 km tutto in territorio romagnolo, con partenza a Piazza Saffi e arrivo al velodromo Glauco Servadei. 2750 i metri di dislivello. Grande attesa per capire chi strapperà la vittoria e per le assegnazioni delle maglie nelle diverse specialità.

da Silvaplana [Svizzera]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Paolo Marengo

a cura di Lorenzo Roata

SportAbilia a tutto nuoto questa volta per celebrare il valore assoluto della Nazionale italiana di paraswimming, la prima al mondo da almeno un quinquennio; ospite in studio Giulia Ghiretti tra le forti nel gruppo azzurro agli ordini del commissario tecnico Riccardo Vernole, collegato dalla sede della FINP; appena concluse nel frattempo le World Series di Lignano Sabbiadoro, già in prospettiva Parigi2024; ai massimi internazionali il meeting al Bella Italia Village, tra gli iscritti anche Jessica Long, campionessa statunitense biamputata, la più grande di tutti i tempi nella sua categoria. Da non perdere l'intervista in esclusiva per RaiSport.

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:50 Pallacanestro in carrozzina. Serie A Play off 2023/24 Finale gara 2: Unipolsai Briantea84 vs Santo Stefano KOS Group (replica)

ore 01:50 Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Skicross - gara 2 (replica)

ore 03:10 Ciclismo: Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 5a tappa: Forlì > Forlì (replica)

ore 04:10 Rubrica: Sportabilia (replica)

ore 05:05 Speciale: Mondiali di Nuoto Doha 24 Medaglie Italia

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 11:00 su Rai Play 3, si può guardare la diretta dello snowboard Slopestyle da Silvaplana, Svizzera, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Paolo Marengo. Si tratta della finale della Coppa del Mondo 2023/24, dove i migliori atleti di snowboard si sfideranno per conquistare la sfera di cristallo. Successivamente, alle 12:00 su Rai Play 2, è possibile seguire la diretta dello Skicross da Idre Fjall, Svezia. La telecronaca sarà a cura di Silvano Ploner e Federico De Albertis. Questa tappa segna le battute finali della Coppa del Mondo di Skicross, con l'obiettivo di conquistare la Sfera di Cristallo. Tra i convocati per l'Italia ci sono Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni. Infine, alle 19:20 su Rai Play 2, si potrà assistere alla diretta della danza libera dei Mondiali 2024 di Pattinaggio di figura da Montreal, Canada. La telecronaca sarà tenuta da Maddalena Montecucco, Franca Bianconi, Andrea Vaturi. Presso il Bell Centre di Montreal, ci sarà uno degli eventi più attesi dei Mondiali di pattinaggio di figura, con particolare attenzione alle coppie italiane Lucrezia Beccari e Matteo Guarise e Sara Conti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 11:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard - Silvaplana: Slopestyle (diretta)

da Silvaplana [Svizzera]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Paolo Marengo

Finale della Coppa del Mondo 2023/24 che vedrà impegnati gli atleti migliori di snowboard, in lotta per conquistare la sfera di cristallo fra le nevi svizzere.



Freestyle - Idre Fjäll/SWE: Skicross (diretta)

da Idre Fjall [Svezia]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

La Coppa del Mondo di Skicross è arrivata alle battute finali e si punta alla Sfera di Cristallo per chiudere in bellezza. I convocati per l'Italia sono: Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni.



Pattinaggio di figura- Mondiali 2024: Danza libera (diretta)

da Montreal [Canaeda]

Telecronaca: Maddalena Montecucco, Franca Bianconi, Andrea Vaturi

Al Bell Centre di Montreal brilla il pattinaggio di figura con uno degli eventi più attesi dei Mondiali. Nella rassegna iridata tra le coppie occhi puntati sugli italiani Lucrezia Beccari e Matteo Guarise e su Sara Conti

LO SPORT ALLA RADIO:

Comincia con Sabato Sport del 23 marzo, condotto da Giovanni Scaramuzzino, il weekend sportivo di Rai Radio1. Si inizia alle 14 con un punto sui principali avvenimenti sportivi della settimana con la Sprint Race del MotoGp dal Portogallo (Luca Cesaretti) e la Formula 1 con il Gp d’Australia (Manuel Codignoni). A seguire diversi approfondimenti sui temi sportivi della settimana: le finali di Coppa del Mondo di sci con il presidente della Fisi, Flavio Roda; la Nazionale di calcio con Dino Zoff; la Serie A con Leonardo Semplici; i luoghi sportivi del FAI con Manuela Cordara dell’Ufficio Eventi Nazionali FAI; il biathlon con Lisa Vittozzi, neo vincitrice della Coppa del Mondo; l’Italrugby e i suoi recenti successi con Andrea Lo Cicero; le gare ciclistiche con Massimo Ghirotto e la viglia di Italia – Ecuador con Francesco Repice.

