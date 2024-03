Eventi Diretta Rai Sport Domenica 24 Marzo 2024 - Sci Alpino, Rugby, Calcio ITALIA - Ecuador

In vista del weekend, Domenica 24 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Su Rai Due HD, la giornata inizia con lo Sci Alpino alle 11:00 con le finali di Coppa del Mondo della stagione 2023/24. Da Saalbach, in Austria, Davide Labate e Alberto Schieppati saranno ai microfoni per guidarci attraverso la discesa maschile. Il campione svizzero Marco Odermatt punta alla vittoria, mentre per l'Italia gareggiano Mattia Casse e Dominik Paris. Alle 15:55, sempre su Rai Due HD, c'è la rubrica "RAI Sport Live" dallo studio SR5 a Roma, condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. All'interno del programma, ci sarà anche il Rugby, con il Campionato Italiano di Serie A Elite 2023/24, 7ª giornata, che vede Delta Rovigo contro Rugby Petrarca da Rovigo. Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti saranno alla telecronaca, mentre Vito Giannulo si occuperà del bordocampo e delle interviste. Alle 18:05, sempre su Rai Due HD, c'è il notiziario "TG Sport Sera della Domenica" dallo studio SR8 a Roma. Su Rai Uno HD, alle 20:30, c'è il Calcio Nazionale A con un'amichevole tra Italia ed Ecuador dalla Red Bull Arena di New York negli Stati Uniti. Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro saranno alla telecronaca, mentre Tiziana Alla curerà il bordocampo e le interviste. Alessandro Antinelli e Daniele Adani saranno nello studio di presentazione. Infine, alle 23:25 su Rai Due HD, c'è la rubrica "La Domenica Sportiva" dallo studio TV2 a Milano, condotta da Simona Rolandi. Si tratta della trasmissione sportiva più antica della televisione italiana, che offre un resoconto dell'attualità calcistica e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni, con i protagonisti che raccontano i loro successi sportivi e personali.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Discesa Maschile (diretta)

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

A Saalbach, in Austria, si svolgono le finali della Coppa del Mondo di Sci Alpino, con il campione elvetico Marco Odermatt a puntare alla vittoria. A gareggiare su super G e discesa per l'Italia ci sono Mattia Casse e Dominik Paris.



Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso



Rugby: Camp. Italiano serie A Elite 2023/24 7a giornata: Delta Rovigo - Rugby Petrarca (diretta)

da Rovigo

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Calcio Nazionale A: Amichevole ITALIA - Ecuador (diretta)

dalla Red Bull Arena di New York [Stati Uniti]

Telecronaca: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla

Studio di presentazione: Alessandro Antinelli e Daniele Adani

Alla Red Bull Arena di New York, seconda amichevole in terra nordamericana dell'Italia di Spalletti contro l'Ecuador, dopo quasi 19 anni dall'ultimo incontro del 2005.



Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 24 Marzo 2024

La giornata inizia con la replica della rubrica "Sportabilia" alle 06:00, seguita dal TG Sport Mattina in diretta alle 07:00. Successivamente, alle 07:30, viene trasmessa una replica del Rally 2024, con telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli, proveniente da Barga, Lucca. Alle 08:00, in diretta, si tiene il Canottaggio 2024 con la seconda giornata del Memorial Paolo D'Aloja, con telecronaca di Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas, da Piediluco, Terni. A metà mattinata, precisamente alle 11:35, viene trasmessa la replica della rubrica "Reparto corse", un settimanale di motori di RaiSport, seguita poi alle 12:00 dalla diretta del Nuoto Artistico - Assoluti invernali con la telecronaca di Marco Tripisciano e Paola Celli, da Riccione, Rimini.

Alle 12:55, in diretta, si tiene la trasmissione dello Sci Alpino con le Finali di Coppa del Mondo 2023/24, Discesa Maschile, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, da Saalbach, Austria. Successivamente, alle 13:05, vi è una replica del Nuoto Artistico - Assoluti invernali. Nel pomeriggio, alle 14:15, viene trasmessa in differita la telecronaca del Nuoto Artistico: Campionati Italiani invernali 2024, 2a giornata: Finale a Squadre, sempre da Riccione, Rimini, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Paola Celli. Alle 14:50, in diretta, si tiene il Calcio Femminile: Serie A eBay 2023/24, Poule scudetto 2a giornata, con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Katia Serra, da Bagno a Ripoli, Firenze. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, viene trasmessa in diretta la partita di Pallavolo - Serie A femminile, 26a giornata: Roma - Novara, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, da Roma.

In serata, alle 20:20, si tiene la trasmissione in diretta della Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca - Quarto #4: Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, da Milano. Infine, in tarda serata e notte, vengono trasmesse le finali di Coppa del Mondo di Sci Paralimpico da Sella Nevea, Udine, in differita, con la telecronaca di Davide Novelli e Fabrizio Casal, seguite dalle gare di Motocross di Spagna in differita, con telecronaca di Gianluca Gafforio, da Arroyomolinos. La giornata si conclude con la replica dell'incontro di Calcio Femminile: Serie A eBay 2023/24, Poule scudetto 2a giornata, Fiorentina - Inter, alle 02:45, e con la replica dell'Atletica Leggera 2024: Stramilano Half Marathon alle 04:05.

ore 06:00 Rubrica: Sportabilia (replica)

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Rally 2024: Camp. Italiano Il Ciocco (replica)

da Barga [Lucca]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

da Piediluco [Terni]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

Sul lago di Piediluco si svolge la seconda e ultima giornata della Regata Internazionale Memorial "Paolo d'Aloja" giunta alla sua 38esima edizione.

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Paola Celli

Allo Stadio del Nuoto di Riccione vanno in scena i Campionati Assoluti Invernali di nuoto artistico con la finale solo femminile e maschile.

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

A Saalbach, in Austria, si svolgono le finali della Coppa del Mondo di Sci Alpino, con il campione elvetico Marco Odermatt a puntare alla vittoria. A gareggiare su super G e discesa per l'Italia ci sono Mattia Casse e Dominik Paris.

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Paola Celli

Allo Stadio del Nuoto di Riccione vanno in scena i Campionati Assoluti Invernali di nuoto artistico con la finale solo femminile e maschile.

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Paola Celli

Campionati Assoluti Invernali di Nuoto Artistico. Allo Stadio del Nuoto di Riccione si disputano le finali a squadre.

dallo Stadio Curva Fiesole / Viola Park di Bagno a Ripoli [Firenze]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Katia Serra

Bordocampo e studio: Sara Meini e Martina Angelini

Concluse le gare della Regular season di Serie A femminile, al via la seconda giornata della Poule Scudetto, con le prime cinque squadre a battersi in campo. In questa partita a fronteggiarsi sono la Fiorentina e l'Inter.

da Roma

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

A scendere in campo sono Igor Gorgonzola Novara, fresco di vittoria sul Bergamo, sconfitto per 3-0, e il Roma Volley Club, che invece è stato battuto nella 25a giornata dal Savino Del Bene Scandicci per 3-0.

da Milano

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Gara 4 tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza, nei quarti di finale play off Scudetto SuperLega Credem Banca. Due squadre che in questa stagione si sono sfidate sei volte, regalando sempre grandi emozioni.

da Sella Nevea [Udine]

Telecronaca: Davide Novelli e Fabrizio Casal

da Sella Nevea [Udine]

Telecronaca: Davide Novelli e Fabrizio Casal

da Arroyomolinos [Spagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

Gara2 di MX2 di Spagna. A imporsi nel Mondiale è Kay de Wolf, dopo essersi fatto valere già in Argentina.

da Arroyomolinos [Spagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

Seconda tappa del Mondiale motocross a intu-Xanadú Arroyomolinos. Jorge Prado è in testa alla classifica, seguito da Romain Febvre.

ore 04:05 Atletica Leggera 2024: Stramilano Half Marathon (replica)

I più di 21,097 Km della Stramilano Half Marathon 2024 attendono anche quest'anno i tanti runners partecipanti alla mezza maratona maschile e femminile meneghina, giunta alla 51° edizione. Partenza in Piazza Castello.

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Questa mattina su Rai Play 3 abbiamo una vasta gamma di eventi sportivi in diretta. Alle 9:10 inizia la finale a squadre dei Campionati Italiani Invernali di Nuoto Artistico, che si tiene allo Stadio del Nuoto di Riccione. Marco Tripisciano e Paola Celli saranno ai microfoni per raccontare l'azione in piscina. Poi, alle 12:00, sempre su Rai Play 3, continuiamo con i Campionati Assoluti Invernali di Nuoto Artistico, ma questa volta con le finali del solo femminile e maschile. Anche qui da Riccione, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Paola Celli. Alle 15:00 passiamo al Motocross con la gara 2 di MX2 di Spagna su Rai Play 3. Gianluca Gafforio sarà il telecronista di questo evento, dove Kay de Wolf è attualmente in testa al Mondiale. Subito dopo, alle 16:00, sempre su Rai Play 3, c'è la gara 2 di MXGP di Spagna. Ancora con Gianluca Gafforio alla telecronaca, questa gara vede Jorge Prado in testa alla classifica mondiale, seguito da Romain Febvre. Alle 17:00 su Rai Play 2, invece, abbiamo un appuntamento con la Pallavolo. Si tratta della Serie A femminile, con la 26a giornata che vede sfidarsi Roma e Novara. Marco Fantasia e Giulia Pisani saranno ai microfoni per questa partita. Infine, alle 19:00 su Rai Play 3, concludiamo con il Pattinaggio di figura, direttamente dai Mondiali a Montreal, Canada. Maddalena Montecucco, Franca Bianconi e Andrea Vaturi ci porteranno attraverso le esibizioni di gala che chiudono l'evento.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 09:10 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto Artistico - Camp. Italiani invernali - 2a giornata: Finale a Squadre (diretta)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Paola Celli

Campionati Assoluti Invernali di Nuoto Artistico. Allo Stadio del Nuoto di Riccione si disputano le finali a squadre



Nuoto Artistico - Assoluti invernali: Solo femminile e maschile (diretta)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Paola Celli

Allo Stadio del Nuoto di Riccione vanno in scena i Campionati Assoluti Invernali di nuoto artistico con la finale solo femminile e maschile.



Motocross - MX2 di Spagna - gara 2 (diretta)

da Arroyomolinos [Spagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

Gara2 di MX2 di Spagna. A imporsi nel Mondiale è Kay de Wolf, dopo essersi fatto valere già in Argentina.



Motocross - MXGP di Spagna - gara 2 (diretta)

da Arroyomolinos [Spagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

Seconda tappa del Mondiale motocross a intu-Xanadú Arroyomolinos. Jorge Prado è in testa alla classifica, seguito da Romain Febvre.



Pallavolo - Serie A femminile, 26a giornata: Roma - Novara (diretta)

da Roma

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

A scendere in campo sono Igor Gorgonzola Novara, fresco di vittoria sul Bergamo, sconfitto per 3-0, e il Roma Volley Club, che invece è stato battuto nella 25a giornata dal Savino Del Bene Scandicci per 3-0.



Pattinaggio di figura - Mondiali: Gala (diretta)

da Montreal [Canada]

Telecronaca: Maddalena Montecucco, Franca Bianconi, Andrea Vaturi

I Mondiali di figura si chiudono con la consueta esibizione di gala.



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica Sport, in onda il 24 marzo, sarà condotta da Nico Forletta: si inizia alle 14, sempre con un focus sugli avvenimenti sportivi degli ultimi sette giorni, gli aggiornamenti dal MotoGp del Portogallo e i risultati del Gran Premio di Formula1 d’Australia. A seguire un punto sulla nazionale di calcio con Alessio Tacchinardi. Alle 14.50 la partenza del motomondiale con il Gran Premio del Portogallo, a cura di Luca Cesaretti e con ospiti Massimo Angeletti ed Enrico Borghi. Alle 16.15 un approfondimento sul tennis con Vicenzo Santopadre e, poco dopo, il basket con Cremona – Venezia (Sebastiano Franco). Interviene Valerio Bianchini per parlare della nazionale di basket e alle 18 la pallavolo con i playoff dei quarti di finale tra Monza e Civitanova (Manuela Collazzo). Dalle 18.30 si aggiunge in scaletta Scafati - Brindisi di basket (Ettore De Lorenzo). Alle 20.45 il calcio d’inizio dell’amichevole Italia – Ecuador a cura di Francesco Repice e Daniele Fortuna. In chiusura gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

