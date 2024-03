Eventi Diretta Rai Sport Domenica 31 Marzo 2024 - Ciclismo Giro delle Fiandre, Pallavolo, Judo

In vista del weekend, Domenica 31 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Si parte alle 11:00 con il TG Sport Giorno, trasmesso in diretta dallo studio TV1 a Milano. Questo momento è imperdibile per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime notizie e eventi sportivi in corso. Successivamente, alle 15:00, c'è la rubrica RAI Sport Live, sempre in diretta da uno studio, questa volta dallo studio SR5 a Roma. La rubrica è condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso, che offrono approfondimenti, interviste e commenti sul mondo dello sport. Tra gli eventi in programma all'interno della rubrica, spicca il Giro delle Fiandre 2024, una delle classiche del ciclismo su strada che si svolge in diretta da Oudenaarde, in Belgio. Il percorso, lungo 270,8 km, presenta tratti di salita ripida noti come "muri", con particolare attenzione alle tre scalate dell'Oude Kwaremint. Gli appassionati possono seguire la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, con interviste condotte da Stefano Rizzato. Mathieu van der Poel è considerato il grande favorito per la vittoria. Infine, alle 18:05, il TG Sport Sera della Domenica porta ulteriori aggiornamenti sportivi in diretta dallo studio SR8 a Roma, offrendo un quadro completo della giornata appena trascorsa nel mondo dello sport.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



HD: dallo studio TV1 - Milano ore 15:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso



HD: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso all'interno del programma - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Le Classiche del Nord 2024: Giro delle Fiandre (diretta)

da Oudenaarde [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

La stagione delle Classiche del Nord regala nuove emozioni: per gli appassionati del ciclismo su strada, torna il Giro delle Fiandre 2024, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Un percorso di 270,8 km con partenza da Anversa ed arrivo ad Oudenaarde, caratterizzato dai "muri", tratti di salita brevi e molto ripidi. Fra le difficoltà assicurate, le tre scalate all'Oude Kwaremint. Grande favorito: Mathieu van der Poel.



HD: da Oudenaarde [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan Interviste: Stefano Rizzato La stagione delle Classiche del Nord regala nuove emozioni: per gli appassionati del ciclismo su strada, torna il Giro delle Fiandre 2024, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Un percorso di 270,8 km con partenza da Anversa ed arrivo ad Oudenaarde, caratterizzato dai "muri", tratti di salita brevi e molto ripidi. Fra le difficoltà assicurate, le tre scalate all'Oude Kwaremint. Grande favorito: Mathieu van der Poel. ore 18:05 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 31 Marzo 2024

La giornata inizia presto alle 06:00 con la replica della prima giornata dei Campionati Mondiali di Cross 2024, che si tiene a Belgrado, in Serbia. Franco Bragagna e Orlando Pizzolato offrono la telecronaca di questo evento. Segue alle 06:30 la rubrica "L'Uomo e il Mare", curata da Giulio Guazzini, che ci porta nel mondo affascinante del mare. Alle 07:00 c'è il TG Sport Mattina, per tenersi aggiornati sulle ultime notizie sportive in diretta. Successivamente, alle 07:30, c'è la replica della seconda tappa della Coppa del Mondo di Tuffi 2024 da Berlino, in Germania, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi. Alle 09:15 è in onda la replica della rubrica "Reparto Corse" da Roma, curata da Gafforio.

Alle 09:50 primo collegamento col Giro delle Fiandre 2024 con la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, seguita dalle interviste di Stefano Rizzato. Nel pomeriggio, alle 15:00, passiamo al Judo con la terza giornata del Grand Slam 2024 da Antalya, in Turchia, con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido. Alle 17:30 c'è uno speciale del TG Sport su Altra Caivano, seguito alle 17:50 dalla semifinale della SuperLega Credem Banca tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo.

Alle 20:20 è il turno della Serie A1 Tigotà con il quarto incontro tra Aeroitalia Smi Roma e Prosecco Doc Imoco Conegliano, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La serata prosegue con la replica della settima giornata della seconda fase del Campionato Italiano di Pallacanestro Serie A2 tra Udine e Treviglio, con la telecronaca di Edi Dembinski e Sandro De Pol alle 23:00. Infine, alle 01:25, c'è la replica del Giro delle Fiandre 2024 di ciclismo, seguita alle 04:25 dalla replica della terza giornata del World Tour di Judo 2024 da Antalya.

ore 06:00 Atletica Leggera: Camp. Mondiali di Cross 2024 1a giornata (replica)

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato

da Belgrado [Serbia] Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato ore 06:30 Rubrica: L'Uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Tuffi. Coppa del Mondo 2024 Berlino - 2a tappa (replica)

da Berlino [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

da Berlino [Germania] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi ore 09:15 Reparto Corse rubrica replica Roma Gafforio

ore 09:50 Ciclismo - Le Classiche del Nord 2024: Giro delle Fiandre (diretta)

da Oudenaarde [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

da Oudenaarde [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan Interviste: Stefano Rizzato ore 15:00 Judo - Grand Slam 2024 3a Giornata (diretta)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

da Antalya [Turchia] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido ore 17:30 Speciale TG Sport: Altra Caivano

ore 17:50 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca Semifinale: #1: Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza (diretta)

da ilT quotidiano Arena di Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da ilT quotidiano Arena di Trento Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:20 Pallavolo Femminile: Serie A1 Tigotà - Quarto #2: Aeroitalia Smi Roma – Prosecco Doc Imoco Conegliano (diretta)

dal Palazzetto dello Sport di Roma

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal Palazzetto dello Sport di Roma Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Pallacanestro Maschile: Camp. Italiano Serie A2 seconda fase 7a giornata: Udine - Treviglio (replica)

da Udine

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

da Udine Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol ore 01:25 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2024 Giro delle Fiandre (replica)

ore 04:25 Judo: World Tour 2024 Antalya - 3a giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD





LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica Sport” del 31 marzo 2024 è condotta da Giovanni Scaramuzzino. Si inizia alle 14 con un collegamento dal Giro delle Fiandre per un aggiornamento da Manuel Codignoni. A seguire diversi approfondimenti legati ai temi sportivi della settimana: il calcio con Andrea Mandorlini e Walter Novellino, il torneo di Miami di tennis con Simone Tartarini, coach di Musetti; l’atletica con il pesista Leonardo Fabbri; la Serie B con Gigi Cagni; il basket con Simone Pianigiani. All’interno diverse finestre dedicate al ciclismo e al Giro delle Fiandre con ospiti Dino Zandegù, Moreno Argentin e Andrea Tafi. La trasmissione termina alle 18.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog