Eventi Diretta Rai Sport Sabato 6 Aprile 2024 - Ciclismo Parigi - Roubaix Femminile e altro

In vista del weekend, Sabato 6 Aprile 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 6 Aprile 2024 si prospetta avvincente. Alle ore 15:55 su RAIDUE HD, potrai seguire la diretta della prova elite femminile delle Classiche del Nord - Parigi-Roubaix, che quest'anno celebra la sua quarta edizione. L'evento si svolge a Roubaix, in Francia, e il percorso prevede 148,5 chilometri con ben 29 tratti sul pavé, una sfida impegnativa e affascinante. La telecronaca sarà affidata ad Andrea De Luca e Alessandro Ballan, mentre le interviste saranno condotte da Stefano Rizzato. Sarà un'occasione per vedere le migliori cicliste sfidarsi su uno dei percorsi più iconici del ciclismo su strada. Successivamente, alle 18:10 sempre su RAIDUE HD, c'è il TG Sport Sera del Sabato in diretta dallo studio SR8 a Roma. Alle 18:35 su RAIDUE HD, è in programma la quarta puntata del magazine dedicato a Euro 2024 [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai]. la serie introduttiva ai prossimi Europei di calcio che ci porta a conoscere più da vicino le nazionali.

Ciclismo: Le Classiche Del Nord - Parigi - Roubaix Prova Elite Femminile (diretta)

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

La Parigi-Roubaix femminile taglia quest'anno il traguardo della 4° edizione. Il percorso è di 148,5 chilometri (29 percorsi sul pavé), con partenza da Denain.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Magazine - Euro 2024 4a puntata

Quarta puntata di Road to Euro 2024, la serie introduttiva ai prossimi Europei di calcio che ci porta a conoscere più da vicino le nazionali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 6 Aprile 2024

Alle ore 06:00, potrai goderti la rubrica "Sportabilia" curata da Lorenzo Roata, che ti terrà aggiornato sui grandi eventi sportivi. Si comincia con un ampio resoconto delle emozionanti finali del campionato italiano di basket in carrozzina, dove la Briantea Cantù ha trionfato ottenendo il suo decimo scudetto. Lorenzo Roata ti porterà sul legno di casa a Meda, dove è avvenuta la festa dopo una appassionante sfida contro il Santo Stefano. Sarà anche l'occasione per fare il punto sulla stagione degli sport invernali, con le finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Sella Nevea. Infine, si parlerà del Grand Prix di atletica a Jesolo, con Oney Tapia già in forma nonostante un lungo stop per squalifica. Alle ore 06:30, potrai rivivere il Campionato Mondiale WRC 2024 Safari Rally Kenya con la replica dell'evento, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Alle ore 07:00, non perderti il TG Sport Mattina per rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie sportive. Alle ore 07:30, nella replica della partita di pallanuoto maschile tra Roma e Salerno, potrai seguire la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Alle ore 08:45, nella replica della partita di qualificazione ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile tra l'Italia e l'Olanda, la telecronaca sarà a cura di Tiziana Alla e Carolina Morace, con bordocampo ed interviste condotte da Sara Meini.

Alle ore 10:55, potrai ascoltare la rubrica "Memory" con Francesco Moserari. Alle ore 12:05, torna il Campionato Mondiale WRC 2024 Safari Rally Kenya con la replica dell'evento. Alle ore 12:45, non perderti la rubrica "Radiocorsa" a cura di Andrea De Luca, che ti offrirà uno sguardo approfondito sul mondo del ciclismo. Alle ore 14:15, non perderti la rubrica "Gli Imperdibili" che ti porterà backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo, offrendoti informazioni e approfondimenti sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. Alle ore 14:20 potrai seguire in diretta il Campionato Italiano di Serie A Elite maschile di rugby, con la partita tra Mogliano Veneto e Fiamme Oro. L'incontro si svolgerà a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. La telecronaca sarà curata da Armando Palanza e Andrea Gritti. Successivamente, alle ore 16:40, non perderti la diretta della semifinale femminile della Coppa Italia di pallanuoto tra C.S. Plebiscito Padova e Pallanuoto Trieste. L'incontro si terrà a Ostia, Roma, e la telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, con bordovasca ed interviste a cura di Nicola Sangiorgio. Alle ore 17:55, potrai seguire in diretta la partita di pallacanestro femminile del Campionato Italiano di Serie A1, con Milano che sfiderà Sesto San Giovanni. L'incontro si svolgerà a Milano, e la telecronaca sarà curata da Edi Dembinski e Sandro De Pol.

Alle ore 20:00, non perderti lo Speciale TG Sport dedicato a Patrizio Oliva. Alle ore 20:20 potrai seguire in diretta la Semifinale Play Off della Serie A1 Tigotà di pallavolo femminile, che vedrà sfidarsi la Savino Del Bene Scandicci contro l'Allianz Vero Volley Milano. L'incontro si terrà al Pala Wanny di Firenze e potrai goderti la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Successivamente, alle ore 23:00, non perderti la rubrica "Reparto Corse" su RaiSport, un settimanale dedicato al mondo dei motori. Saranno presenti le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP, oltre a coprire eventi come il Motocross, il Rally Mondiale ed Italiano, il Campionato Italiano GT, inchieste ed approfondimenti.

Alle ore 23:30 potrai rimanere aggiornato con il TG Sport Notte, che ti offrirà un riepilogo delle ultime notizie sportive. Successivamente, alle ore 23:45, non perderti la rubrica "TG Sport Speciale Speciale Campionato" in diretta dallo studio SR8 a Roma, condotta da Fabrizio Tumbarello. Alle ore 00:30 potrai rivivere la differita della Semifinale della Coppa Italia femminile di pallanuoto tra L'Equipe Orizzonte e S.I.S. Roma, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, e bordovasca ed interviste curate da Nicola Sangiorgio. Alle ore 01:45, potrai assistere alla differita della sesta e ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 di ciclismo, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, che si svolgerà da Eibar, Spagna. Infine, alle ore 03:45, potrai vedere la replica della partita di rugby del Campionato Italiano Serie A Elite 2023/24, con il confronto tra Mogliano Veneto e Fiamme Oro.

ore 06:00 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

SportaAbilia al ritmo dei grandi eventi a cominciare dall'ampio resoconto a chiusa delle finali del campionato italiano di basket in carrozzina col trionfo della Briantea Cantù al suo decimo scudetto, quello della stella, festa compresa a Meda sul legno di casa al termine dell'appassionate sfida contro i marchigiani del Santo Stefano, con la più parte dei protagonisti della serie tricolore che adesso sarà impegnata con la Nazionale italiana nel torneo di ripescaggio di Antibes in Francia, ultima possibilità per guadagnare la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi; bilancio di seguito sulla stagione degli sport invernali con le finali in casa, a Sella Nevea, della Coppa del Mondo di sci alpino, De Silvestro e Bertagnolli su tutti nel gruppo azzurro, mentre i due campionissimi del parasnowboard, Luchini e Perathoner, hanno fatto il pieno di coppe, sia quella assoluta che le due di specialità, nelle ultime tappe del circuito iridato in Canada. Luce in ultimo sul Grand Prix di atletica a Jesolo, Oney Tapia già in splendida forma nonostante il lungo stop per la squalifica di un anno "Credetemi… non mi sono mai dopato".

da Naivasha [Kenya]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

ore 07:30 Pallanuoto Maschile: Camp. Italiano Serie A1 Roma - Salerno (replica)

da Monterotondo [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Nella sesta giornata del campionato Serie A1 maschile di pallanuoto si sfidano in vasca la Roma contro il Salerno.

dallo stadio "San Vito - Gigi Marulla" di Cosenza

Telecronaca: Tiziana Alla e Carolina Morace

Bordocampo ed interviste: Sara Meini

Studio a cura di: Simona Rolandi e Katia Serra

Allo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' di Cosenza, per le qualificazioni europee la Nazionale femminile scende in campo contro i Paesi Bassi.

ore 12:05 Automobilismo: Camp. Mondiale WRC 2024 Safari Rally Kenya (replica)

ore 12:45 Rubrica: Radiocorsa

a cura di Andrea De Luca

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

da Mogliano Veneto [Treviso]

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

Per la settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Elite maschile (penultimo turno), il Mogliano Veneto sfida le Fiamme Oro.

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

da Milano

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

ore 20:20 Pallavolo Femminile: Serie A1 Tigotà - Semifinale: #1: Savino Del Bene Scandicci - Allianz Vero Volley Milano (diretta)

da Pala Wanny di Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

A Palazzo Wanny di Firenze, si gioca la Semifinale Play Off della Serie A1 Tigotà fra la Savino Del Bene Scandicci e l'Allianz Vero Volley Milano.

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

da Eibar [Spagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan

Sesta e ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi, celebre corsa spagnola che quest'anno spegne 100 candeline dalla prima edizione. Per il rush finale, un percorso di 137,8 chilometri destinato a mettere a dura prova i ciclisti con le sue sei salite.

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle ore 15:00 su Rai Play 2, potrai seguire in diretta il Giro dei Paesi Baschi 2024, con la sesta e ultima tappa che va da Eibar a Eibar, in Spagna. Si tratta di una tappa cruciale, poiché è qui che avviene il rush finale della celebre corsa spagnola, che quest'anno festeggia il suo centenario dalla prima edizione. Il percorso di oggi si estende su 137,8 chilometri e presenta sei salite impegnative, che metteranno alla prova la resistenza e le capacità dei ciclisti. La telecronaca sarà curata da Francesco Pancani e Alessandro Ballan, pronti a offrire tutti gli aggiornamenti e le emozioni di questa tappa decisiva. Successivamente, alle ore 18:45 su Rai Play 3, potrai goderti la diretta della semifinale della Coppa Italia femminile di pallanuoto, con l'incontro tra L'Equipe Orizzonte e S.I.S. Roma, che si svolgerà a Ostia, Roma. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, mentre Nicola Sangiorgio sarà sul bordovasca per fornire interviste e aggiornamenti dal campo. Sarà una partita emozionante e combattuta, che determinerà una delle squadre finaliste della competizione.

ore 15:00 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Giro dei Paesi Baschi 2024, 6a tappa: Eibar – Eibar (diretta)

da Eibar [Spagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan

Sesta e ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi, celebre corsa spagnola che quest'anno spegne 100 candeline dalla prima edizione. Per il rush finale, un percorso di 137,8 chilometri destinato a mettere a dura prova i ciclisti con le sue sei salite.



Pallanuoto: Coppa Italia femminile - Semifinale L'Equipe Orizzonte - S.I.S. Roma (diretta)

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio



LO SPORT ALLA RADIO:

È il punto sui principali avvenimenti sportivi della settimana con il giro dei campi di Serie B e la Formula1 dal Giappone (Manuel Codignoni) ad aprire l’appuntamento con “Sabato Sport”, condotto da Guido Ardone, in onda sabato 6 aprile alle 14 su Radio 1. Alle 14.50 “Tutto il Calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani, seguirà una partite di Serie A e sei partite di Serie B: Milan - Lecce (Giovanni Scramuzzino); Sudtirol – Parma (Luca Cesaretti); Brescia – Pisa (Marco Signorelli); Ternana – Modena (Antonello Brughini); Spezia – Lecco (Enzo Melillo) e; dalle 16.15, Catanzaro – Como (Antonio Lopez) e Palermo – Sampdoria (Manlio Mezzatesta). Alle 18 la radiocronaca della partita Roma – Lecce sarà raccontata da Massimo Barchiesi e Massimo Orlando. Alle 20.45 ci sarà il calcio d’inizio di Empoli - Torino con la radiocronaca di Francesco Repice e Sara Meini. Dalle 22.30 fino al termine proposto un mix di aggiornamenti e analisi con Sebino Nela e Filippo Grassia a commento della giornata sportiva.

