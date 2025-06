Diretta Rai Sport Domenica 1 Giugno 2025 Ciclismo Giro d'Italia a Roma, Nuoto, Basket, MotoCross

In vista del weekend, Domenica 1 Giugno 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Domenica intensa su Rai 2, con una programmazione sportiva che abbraccia l’intera giornata, a partire dalle ore 11:00 con l’edizione diurna del TG Sport, in diretta dallo studio TV1 di Milano, per fare il punto su tutte le notizie principali del panorama sportivo.

Il cuore del pomeriggio è dedicato all’ultima e spettacolare tappa del Giro d’Italia 2025, la Roma > Roma, trasmessa in diretta dalle ore 15:20. Una passerella trionfale nella Capitale, tra sanpietrini, scorci storici e l’emozione della volata finale davanti ai Fori Imperiali. In telecronaca ci sono Francesco Pancani e Stefano Garzelli, mentre Stefano Rizzato e Giada Borgato seguono la corsa in moto. I grandi protagonisti della classifica celebrano tre settimane di impresa, mentre i velocisti si giocano l’ultima chance di vittoria in uno scenario unico. A seguire, dalle ore 18:45, sempre su Rai 2, spazio all’analisi con Processo alla Tappa, in diretta da Roma. In studio Alessandro Fabretti è affiancato da nomi di spicco come Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi e Fabio Genovesi, con collegamenti e interviste curate da Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli e Umberto Martini. Un approfondimento tecnico e appassionato per rivivere le emozioni dell’ultima frazione della corsa rosa.

La giornata sportiva si chiude alle ore 23:15 con La Domenica Sportiva Estate, ancora dallo studio TV1 di Milano e condotta da Sabrina Gandolfi. Il programma spazia tra aggiornamenti sul calciomercato, gli Europei Under 21 e femminili, fino ai grandi eventi internazionali come il Tour de France, i World Aquatics di Singapore e i Mondiali di Atletica di Tokyo. Un mix di informazione e passione sportiva che accompagna il pubblico fino a tarda sera.

ore 11:00 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 15:20 - RAIDUE :

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro in Diretta 21a tappa: Roma > Roma (diretta)

da Roma

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Ultima tappa in parata tra i simboli della Capitale: il Giro d'Italia 2025 si chiude nello splendore di Roma, tra sanpietrini, applausi e una volata regale. I big della classifica si godono il successo, mentre i velocisti si contendono l'ultimo sprint davanti ai Fori Imperiali. Un finale scenografico, tra storia e sport, che incorona il vincitore del Giro e chiude tre settimane di grande ciclismo.



ore 18:45 - RAIDUE :

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Processo alla Tappa (diretta)

da Roma

In studio: Alessandro Fabretti, Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi, Fabio Genovesi

Interviste: Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli, Umberto Martini

La storica trasmissione di analisi e commento della tappa con Alessandro Fabretti e due commentatori d'eccezione, pronti a leggere la corsa con sguardo esperto del Commissario Tecnico: Davide Cassani e Daniele Bennati.



ore 23:15 - RAIDUE :

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dagli Europei Under 21 e femminili di calcio, fino al Tour De France, ai World Aquatics di Singapore e ai Mondiali di Atletica di Tokio.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 1 Giugno 2025

La giornata di domenica 1° giugno 2025 su Rai Sport HD si apre all’alba con la replica della penultima tappa del Giro d’Italia, la Verrès – Sestrière, in onda dalle ore 06:00. Una frazione iconica e impegnativa raccontata da Francesco Pancani e Stefano Garzelli, con le voci dalla strada di Stefano Rizzato e Giada Borgato. È il giorno che ha deciso la classifica, con scenari alpini che evocano le grandi imprese del passato, tra cui quella storica di Froome sul Colle delle Finestre. Spazio poi al canottaggio, protagonista con una doppia finestra sugli Europei di Plovdiv: prima con la replica delle finali della prima giornata alle ore 07:30, poi con la diretta della seconda giornata dalle ore 09:30, telecronaca affidata a Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas. Alle ore 11:50 il TG Sport dedica uno speciale alla leggenda dell’ippica Varenne, mentre a mezzogiorno si torna in vasca con le finali di nuoto artistico da Cuneo, seguite da Enrico Cattaneo e Paola Celli.

Nel primo pomeriggio, dalle 13:50, in diretta da Coverciano va in onda Diretta Azzurra, la rubrica che accompagna la Nazionale nei giorni di preparazione. Alle 14:45 è il momento del triathlon, con la replica della gara femminile della World Championship Series di Alghero, telecronaca di Marco Fantasia e Luca Facchinetti. Adrenalina alle stelle dalle 17:00 con la MXGP gara 2 del Mondiale di Motocross in Germania, trasmessa in diretta da Teutschenthal con le voci di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 18:00, sempre da Cuneo, va in onda in differita un altro round di finali del nuoto artistico. Subito dopo, alle 19:30, un nuovo speciale TG Sport e alle 19:50 riflettori sulla Serie A2 di basket con la semifinale #4 tra Forlì e Rimini, in diretta con Edi Dembinski e Sandro De Pol.

In prima serata alle 22:00 torna il ciclismo con Tgiro, spazio di approfondimento giornaliero sulla Corsa Rosa. A seguire, dalle 22:45, differita per la MX2 gara 2 del GP Germania di motocross. In tarda serata alle 23:45 un omaggio al fuoriclasse brasiliano con Speciale Tg Sport: Zico, prima di rivivere l’emozione dell’ultima tappa del Giro Roma > Roma, in onda alle 00:00. Durante la notte, Rai Sport HD ripropone le finali del nuoto artistico (ore 01:00), la semifinale di Serie A2 (ore 02:30) e la gara di motocross MXGP (ore 04:45). La maratona si chiude alle 05:35 con una nuova puntata di Reparto Corse, il settimanale motoristico di approfondimento tra Formula 1, MotoGP, rally e tutto il mondo delle due e quattro ruote.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 20a tappa: Verrès - Sestrière (replica)

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Tappa decisiva del Giro prima dell'arrivo a Roma. Si ripercorre gran parte della cavalcata solitaria di Chris Froome al Giro 2018 con l'avvicinamento dalla Valle d'Aosta alle valli di Lanzo. Scalata del Colle del Lys come antipasto del Colle delle Finestre, la Cima Coppi con i suoi 8 km di sterrato al 9%. Breve discesa e salita fino allo storico traguardo di Sestriere.

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato Tappa decisiva del Giro prima dell'arrivo a Roma. Si ripercorre gran parte della cavalcata solitaria di Chris Froome al Giro 2018 con l'avvicinamento dalla Valle d'Aosta alle valli di Lanzo. Scalata del Colle del Lys come antipasto del Colle delle Finestre, la Cima Coppi con i suoi 8 km di sterrato al 9%. Breve discesa e salita fino allo storico traguardo di Sestriere. ore 07:30 Canottaggio: Europei - Finali 1a giornata (replica)

da Plovdiv [Bulgaria]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Plovdiv [Bulgaria] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 09:30 Canottaggio: Camp. Europei Plovdiv 2025 2a giornata: Finali (diretta)

da Plovdiv [Bulgaria]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Plovdiv [Bulgaria] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 11:50 Speciale TG Sport: Varenne

ore 12:10 Nuoto Artistico - Campionati Italiani Estivi - Finali 3a giornata (diretta)

da Cuneo

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Cuneo Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 13:50 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze]

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze] ore 14:45 Triathlon. World Championship Series Alghero gara Femminile (replica)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Marco Fantasia e Luca Facchinetti

da Alghero [Sassari] Telecronaca: Marco Fantasia e Luca Facchinetti ore 17:00 Motocross: Camp. Mondiale 2025 GP Germania - MXGP gara 2 (diretta)

da Teutschenthal [Germania]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Teutschenthal [Germania] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 18:00 Nuoto Artistico: Camp. Italiani Estivi 2025 3a giornata: Finali (differita)

da Cuneo

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Cuneo Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 19:30 Speciale TG Sport: rubrica replica Roma autori vari

ore 19:50 Pallacanestro. Serie A2 Old Wild West Semifinale #4: Forlì - Rimini (diretta)

da Forlì

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

da Forlì Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol ore 22:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Tgiro

Interviste, cronaca e commenti della giornata della Corsa Rosa appena conclusa.

Interviste, cronaca e commenti della giornata della Corsa Rosa appena conclusa. ore 22:45 Motocross: Camp. Mondiale 2025 GP Germania - MX2 gara 2 (differita)

da Teutschenthal [Germania]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Teutschenthal [Germania] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 23:45 Speciale Tg Sport: Zico

ore 00:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 21a tappa: Roma > Roma (differita)

ore 01:00 Nuoto Artistico: Camp. Italiani Estivi 2025 3a giornata: Finali (replica)

ore 02:30 Pallacanestro. Serie A2 Old Wild West Semifinale #4 (replica)

ore 04:45 Motocross: Camp. Mondiale 2025 GP Germania - MXGP gara 2 (replica)

ore 05:35 Rubrica: Reparto Corse

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale e Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport non si ferma mai su RaiPlay, dove la diretta streaming di Rai Sport HD è attiva 24 ore su 24, offrendo l’intera programmazione del canale in tempo reale. Alle ore 09:20, su Rai Play Sport 1, appuntamento con il nuoto artistico per la terza giornata di finali dei Campionati Italiani Estivi da Cuneo, con la telecronaca affidata a Enrico Cattaneo e Paola Celli, per vivere in diretta le coreografie e la tecnica delle migliori atlete italiane. Alle ore 16:00, sempre su Rai Play Sport 1, scatta la diretta dalla Germania per la Gara 2 della MX2 del Mondiale Motocross da Teutschenthal, con Gianluca Gafforio e Mirko Milani a raccontare la sfida su terra tra i migliori piloti della categoria.

La serata si accende alle ore 20:20 con la finale degli Europei Under 17 maschili di calcio: in campo Francia e Portogallo si contendono il titolo continentale a Tirana, con la voce di Gianluigi Zamponi e il commento tecnico di Roberto Rambaudi a guidare lo spettatore attraverso il match decisivo di questo torneo giovanile di alto livello. Tutto rigorosamente in diretta su Rai Play Sport 1.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:20 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto Artistico - Campionati Italiani Estivi - Finali 3a giornata (diretta)

da Cuneo

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli



da Cuneo Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 16:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MX2 di Germania Gara 2 (diretta)

da Teutschenthal [Germania]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani



da Teutschenthal [Germania] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 20:20 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio: Europei Under 17 Uomini - Finale: Francia - Portogallo (diretta)

da Tirana [Albania]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Roberto Rambaudi

